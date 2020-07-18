Глава ОАСК Вовк: Если увижу какого-то пидо#аса, я его лично е#ну. ВИДЕО

В новых эпизодах прослушки в Окружном админсуде Киева, опубликованных НАБУ 17 июля, глава ОАСК Павел Вовк в нецензурной форме обсуждает кандидатов в комиссию по отбору членов ВСП, а также сообщает, что нелояльные к нему люди туда не попадут.

Как сообщает Цензор.НЕТ, данный эпизод начинается на 10:12 в опубликованном НАБУ ролике.

Читайте также: Глава ОАСК Вовк обсуждает с коллегами закрытие границ после выборов 2019-го: Если бы они знали, за какими процессами мы стоим, они бы о#уели. ВИДЕО

В НАБУ отмечают, что опасаясь назначения в комиссию по отбору членов ВСП нелояльного человека, Вовк дал поручение судье ОАСК найти нарушения в предстоящем конкурсе и оспорить его результаты.

"Целью таких действий был фактический захват власти главой ОАСК в наивысшем судебном органе, который уполномочен назначать, продвигать, наказывать и увольнять судей, путем введения в состав Совета лояльных себе людей", - утверждают в Бюро.

Напомним, 17 июля 2020 г. детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

Следует отметить, что трое из привлеченных к ответственности уже второй раз получают подозрение в совершении незаконных действий. Речь идет, среди прочего, о председателе ОАСК, его заместителе и судье этого же суда, отмечают в НАБУ.

Читайте также: ГПУ завершила расследование против экс-главы Окружного админсуда Киева Вовка, - адвокат