32 993 121

Глава ОАСК Вовк: Если увижу какого-то пидо#аса, я его лично е#ну. ВИДЕО

В новых эпизодах прослушки в Окружном админсуде Киева, опубликованных НАБУ 17 июля, глава ОАСК Павел Вовк в нецензурной форме обсуждает кандидатов в комиссию по отбору членов ВСП, а также сообщает, что нелояльные к нему люди туда не попадут.

Как сообщает Цензор.НЕТ, данный эпизод начинается на 10:12 в опубликованном НАБУ ролике.

Читайте также: Глава ОАСК Вовк обсуждает с коллегами закрытие границ после выборов 2019-го: Если бы они знали, за какими процессами мы стоим, они бы о#уели. ВИДЕО

В НАБУ отмечают, что опасаясь назначения в комиссию по отбору членов ВСП нелояльного человека, Вовк дал поручение судье ОАСК найти нарушения в предстоящем конкурсе и оспорить его результаты.

"Целью таких действий был фактический захват власти главой ОАСК в наивысшем судебном органе, который уполномочен назначать, продвигать, наказывать и увольнять судей, путем введения в состав Совета лояльных себе людей", - утверждают в Бюро.

Глава ОАСК Вовк: Если увижу какого-то пидо#аса, я его лично е#ну 01

Напомним, 17 июля 2020 г. детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

Следует отметить, что трое из привлеченных к ответственности уже второй раз получают подозрение в совершении незаконных действий. Речь идет, среди прочего, о председателе ОАСК, его заместителе и судье этого же суда, отмечают в НАБУ.

Читайте также: ГПУ завершила расследование против экс-главы Окружного админсуда Киева Вовка, - адвокат

НАБУ (4551) Высший совет правосудия (571) Вовк Павел (260) Окружной админсуд Киева (399)
+55
Этот Вовк точно судья,а не член ОПГ?
18.07.2020 11:56 Ответить
18.07.2020 11:56 Ответить
+52
Сейчас судья и член ОПГ это слова синонимы...
18.07.2020 12:04 Ответить
18.07.2020 12:04 Ответить
+34
А разве это не одно и то же ?
18.07.2020 12:03 Ответить
18.07.2020 12:03 Ответить
І замітьте, що всьо кодло розмовляє між собою неукраїнською.
18.07.2020 14:02 Ответить
18.07.2020 14:02 Ответить
Анархия это мать порядка и демократии. Все быстро организовываются и вооружаются чтобы договариться о правилах. Война всех против всех просто не выгодна. Пример Запорожцы, Гетьманщина.
18.07.2020 14:04 Ответить
18.07.2020 14:04 Ответить
Покажіть народові хоча б одного!!! чиновника, який живе на зарплату. Чисто поржати.
18.07.2020 14:05 Ответить
18.07.2020 14:05 Ответить
Волки есть, а волкодавы будут?)?
18.07.2020 14:23 Ответить
18.07.2020 14:23 Ответить
Жизненно - овцы за свои налоги, содержат волков))
18.07.2020 14:24 Ответить
18.07.2020 14:24 Ответить
Класс!
18.07.2020 14:33 Ответить
18.07.2020 14:33 Ответить
їх треба просто нищити, без "суду" і "слідства" - як скажених...
18.07.2020 16:27 Ответить
18.07.2020 16:27 Ответить
кому еще не дошло, что без декоммунизации обществу НИЧЕГО НЕ СВЕТИТ
а конца туннеля не намечается?
18.07.2020 17:44 Ответить
18.07.2020 17:44 Ответить
Походу конец приходит всей этой шоколадной мерзости. Зеля вычистит всю эту вороватую и коррумпированную шоколадную мразь. Сейчас уже Антикоррупционный суд заработал и НАБУ заработало. Готовьтесь, шоколадки. За 5 лет разграбления страны придется отвечать.
18.07.2020 17:46 Ответить
18.07.2020 17:46 Ответить
жадность фраера сгубила:думали остаться...малость подработать...а теперяча...делись
18.07.2020 19:01 Ответить
18.07.2020 19:01 Ответить
Судьи испаскудились...у самих рыло в пуху а не хотят сажать всех на кого укажут (типа играют в правосудие-статьи,Законы,презумпция..и прочее...вот им нынешние правдорубы(б ля) покажут ,что им надо делать и поджать хвост.....а то,видете ли бизнес за границей,замки-недвижимость,любовницы,жены,дети ...и пр.кто все это будет содержать...клиенты,ау?А то нахватали голодрань:волонтеров,патриотов,воинов-хоть суд закрывай!!!!
18.07.2020 19:15 Ответить
18.07.2020 19:15 Ответить
Уже достаточно тог,о что «услугами» этого вовка воспользовался зэчмыреныш кала_мойского для антиконституционного роспуска рады предидущего созыва... а это классическая пробежка зэ_зыденыша по граблям януковича со всей палитрой статей ук Украина против государства ))
18.07.2020 19:38 Ответить
18.07.2020 19:38 Ответить
А Рада с 2016 существовала в рамках конституции?
18.07.2020 21:48 Ответить
18.07.2020 21:48 Ответить
а в рамках чого вона повинна існувати?
20.07.2020 06:57 Ответить
20.07.2020 06:57 Ответить
КУ и регламента ВР.
20.07.2020 07:55 Ответить
20.07.2020 07:55 Ответить
Хто всю цю сволоту призначав на посади, не провів люстрації, хто проводив перевірки їхніх доходів, і скажіть після цього, що карамельний офшорник не мудак!
18.07.2020 21:28 Ответить
18.07.2020 21:28 Ответить
тільки він і ніхто інший!
каломойскіє, зєлєнскіє, пальчєвскіє, дубінскіє, чєрновєцкіє і прочІЄ тут звісно не при чому
20.07.2020 06:58 Ответить
20.07.2020 06:58 Ответить
НАБУ в работе против "заговора судей ОАСК" нашло данные подтверждающие их связь, с Шарием (как минимум по трем эпизодам) и не только...
18.07.2020 21:49 Ответить
18.07.2020 21:49 Ответить
Я так зрозумів, шановне товариство,що цей суддя вовк так висловив свою приналежність до цієї " етнічної" групи. ******* він і в Африці підор і в ОАСКу підор.Так що тепер будемо знати хто є хто. З чим цьго вовка поздоровляю!
19.07.2020 01:05 Ответить
19.07.2020 01:05 Ответить
А Павлик знає, що особисто "ї#ну"ти кідараса може тільки такий самий кідарас?
19.07.2020 09:11 Ответить
19.07.2020 09:11 Ответить
