Мошенники через "call-центр" каждый день выманивали у украинцев 50 тыс. гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция ликвидировала в Донецкой области мошеннический "call-центр". Его сотрудники звонили людям, представлялись сотрудниками банков и выманивали реквизиты банковских карт, а после переводили с них деньги на карточку организатора.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"Сall-центр" работал в Мариуполе. Его организовал 24-летний местный житель. Офис, в котором "трудились" 35 человек, был расположен в центре города и замаскирован под интернет-магазин.

"Операторы представлялись сотрудниками отдела мониторинга банковского учреждения и под разными предлогами узнавали персональные данные потерпевших. В дальнейшем устанавливали контроль над их счетами и списывали с них деньги на карточку организатора группировки", - рассказали в полиции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Киберполиция разоблачила мошенников, которые "продали" несуществующих товаров и услуг в интернете на 1,5 млн. ФОТО

У мошенников была разработана система внутренних инструкций: например, как вести разговор, если "жертва" отказывается сообщать пароли.

"Полицейские собрали доказательства противоправной деятельности фигурантов. В ходе обыска в call-центре изъято 64 единицы компьютерной техники, сим-карты, средства связи, которые использовались для совершения преступлений, а также записи с "рекомендациями" по выманиванию личной информации", - сказано в сообщении.

Дело расследуют по статье "мошенничество", наказание предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также на Цензор.НЕТ: В течение года прекращена деятельность 25 мошеннических call-центров, выманивающих деньги у граждан, - СБУ. ИНФОГРАФИКА=

Мошенники через call-центр каждый день выманивали у украинцев 50 тыс. гривен 01
Мошенники через call-центр каждый день выманивали у украинцев 50 тыс. гривен 02
Мошенники через call-центр каждый день выманивали у украинцев 50 тыс. гривен 03
Мошенники через call-центр каждый день выманивали у украинцев 50 тыс. гривен 04
Мошенники через call-центр каждый день выманивали у украинцев 50 тыс. гривен 05
Мошенники через call-центр каждый день выманивали у украинцев 50 тыс. гривен 06
Мошенники через call-центр каждый день выманивали у украинцев 50 тыс. гривен 07

банки (1942) Мариуполь (5743) мошенничество (1272) Нацполиция (16714) Донецкая область (10610)
+13
То вони обдурювали кассабів! Про це сказав мєнтозавр. За це їх нагороджувати треба, а не саджати.
18.07.2020 13:07 Ответить
+10
они в рашку звонили, со слов полицейского...
Вот интересно - получается что расейские мусора настучали нашим и те давай искать "покусившихся на мышебратьев"?))
18.07.2020 13:07 Ответить
+9
Розповідаю сьогоднішню історію про себе. Обслуговуюся кілька років у Приватбанку. Цього року на мій банківський номер часто телефонували невідомі, номери яких я блокував. Два місяці тому вирішив поміняти банківський номер на номер іншого оператора, що і зробив у Приватбанку. Почали телефонувати на новий банківський номер невідомі, яких я блокував. Сьогодні на новий банківський номер з номера +380916187818 мені прийшло повідомлення:"18/07/2020. Вашу карту призупинено в дії з міркувань безпеки банку За інфо звертайтесь: +38(094)497-58-43, +38(050)207-60-95. Безкоштовно" Я це проігнорував. Через кілька хвилин телефонує чоловік на мій старий банківський номер з 0567670457 і починає розпитувати мене про те коли я користувався своєю карткою і де. Я кажу йому, що зараз наберу номер Приватбанку 3700 і повідомлю їм про цю розмову, бо підозрюю шахрайство. Він каже, телефонуйте на протязі хвилини, бо ми дозволимо провести операцію вашою карткою. Насправді я і не збирався нікуди телефонувати, бо знав з Інтернету про цей спосіб шахрайства і що у бандитів є можливість маніпуляцій з номером 3700. Через кілька хвилин телефонує мені вже інший чоловік з 0567852189 і каже, що блокують мою картку. Я йому відкрито кажу, що я звернуся у поліцію. Після цього пішли матюки в мою адресу і обіцянка спалити мою хату. Всі розмови українською. Кінець. А далі буду розбиратися в банку і поліції.
18.07.2020 13:25 Ответить
50 тысяч грн на 35 чел?))
реально, эпоха бедности закончилась))
18.07.2020 12:59 Ответить
кстати, на видео.. 32я секунда - ряд рабочих мест и компы.. покрытые толстенным слоем пыли.. Как будто там месяца- 2-3 (карантин?)) всё стояло и никто за комп не садился.\
Интересно - они как работали - что даже пыль руками не задевали? или то статистов нагнали под видосик?))
18.07.2020 13:02 Ответить
это резервные столы. или ты считаешь, что нет кибермошенников? мне на телефон приходят сообщения-ваша карта заблокирована, вы выиграли автомобиль хундай, форд-сиесту и т.п.
18.07.2020 13:13 Ответить
они есть, ток кто на них ведется? совсем уж нужно быть долбанутым..
да и выручка в 50К на 35 чел в сутки.. копейки, с учетом расходов.
18.07.2020 13:24 Ответить
А когда звонят,типа с пр.банка,шо у них "сбой" какой-то,то по ушам ездят - аж заслушаешься.
18.07.2020 13:32 Ответить
а коли, помилково ввести код перевірки стану рахунку "Vodaphone" до" Київстар", чи навпаки, то з'їдало 15грн. за з'єднання- це ж зовсім не видурювання, а комерційна діяльність?
18.07.2020 13:55 Ответить
мало кому не приходили подобные сообщения и никто не отрицает наличие кибермошенников, но при чем тут резервные столы? ))) У Вас дома тоже резервный стол? Унитаз?))
18.07.2020 14:05 Ответить
Під час карантину просто повиганяли людей,що там не ясно
18.07.2020 14:54 Ответить
краще би в Польщу на полуницю їхали.
безсоромні аферисти.
18.07.2020 12:59 Ответить
в рашку ?
та це ж інша справа !!!
18.07.2020 13:08 Ответить
То вони обдурювали кассабів! Про це сказав мєнтозавр. За це їх нагороджувати треба, а не саджати.
18.07.2020 13:07 Ответить
низя! другая сторона - обидется и бубочка не сможет спокойно смотреть фуйлу в глаза...
18.07.2020 13:08 Ответить
Хряк обнимет,если бубочка не сможет
18.07.2020 14:04 Ответить
мля , они ж могущество северного брата подрывали , однозначно организатора к герою представлять надо !
18.07.2020 13:23 Ответить
красіво,стоят,Так бы Олигархов)
18.07.2020 13:14 Ответить
В ОП тоже красиво было бы.
18.07.2020 13:59 Ответить
Це в принципі неймовірно, що кіберполіція зацікавилась шахраями. Раніше у них на сайті взагалі було написано відкритим текстом, що шахраями з OLX та інших майданчиків вони не займаються. Ймовірно просто хлопці вирішили працювати втемну і не ділітися, от їх і взяли.
18.07.2020 13:16 Ответить
Ойопт, даоніжедєті! Срєді етово цвєта нациі турборєжимниє ідіоти моглі би найті сєбє достойного главу нацбанка.
18.07.2020 13:17 Ответить
Розповідаю сьогоднішню історію про себе. Обслуговуюся кілька років у Приватбанку. Цього року на мій банківський номер часто телефонували невідомі, номери яких я блокував. Два місяці тому вирішив поміняти банківський номер на номер іншого оператора, що і зробив у Приватбанку. Почали телефонувати на новий банківський номер невідомі, яких я блокував. Сьогодні на новий банківський номер з номера +380916187818 мені прийшло повідомлення:"18/07/2020. Вашу карту призупинено в дії з міркувань безпеки банку За інфо звертайтесь: +38(094)497-58-43, +38(050)207-60-95. Безкоштовно" Я це проігнорував. Через кілька хвилин телефонує чоловік на мій старий банківський номер з 0567670457 і починає розпитувати мене про те коли я користувався своєю карткою і де. Я кажу йому, що зараз наберу номер Приватбанку 3700 і повідомлю їм про цю розмову, бо підозрюю шахрайство. Він каже, телефонуйте на протязі хвилини, бо ми дозволимо провести операцію вашою карткою. Насправді я і не збирався нікуди телефонувати, бо знав з Інтернету про цей спосіб шахрайства і що у бандитів є можливість маніпуляцій з номером 3700. Через кілька хвилин телефонує мені вже інший чоловік з 0567852189 і каже, що блокують мою картку. Я йому відкрито кажу, що я звернуся у поліцію. Після цього пішли матюки в мою адресу і обіцянка спалити мою хату. Всі розмови українською. Кінець. А далі буду розбиратися в банку і поліції.
18.07.2020 13:25 Ответить
Пиши заяву обязательно. Моему отцу угрожали после закрытия банка Михайловский. Мол, вы не погасили кредит и должны заплатить все и сразу по такому то счету. После просьбы предоставить решение суда на передачу договора кредитования третьему лицу (с мокрой печатью) пошли угрозы. После заявы в полицию - тишина и спокойствие.
18.07.2020 14:38 Ответить
Мені так звонили з 056хххх з сильним кавказським акцентом чоловік і казав, що представник привата, теж погрожував блокувати, а під кінець розмови почав кричати і психувати)))
18.07.2020 15:50 Ответить
В такие способы взращивается следующее поколение потенциальных мошенников, а то и похлеще.
18.07.2020 13:38 Ответить
Ого скільки їх , там маштаби роботи дуже великі
18.07.2020 13:39 Ответить
А дома небось эти все особи небось матюкают проклятую преступную власть, суди, полицию...
18.07.2020 13:41 Ответить
Не поделились, штоле?
18.07.2020 14:00 Ответить
не можу уявити чому я буду комусь незнайомому по телефону надавати данні своїх карток!
18.07.2020 14:01 Ответить
Так вони порушили закони і вважаються злочинці.Але ж цей екіпірований спецпризначенець повинен терористів мочити,а не наглядати ззаду за дівчатками.Ну це ж абсурдно виглядає.
18.07.2020 14:04 Ответить
Молодые и голодные - не делились с мусорней, вот и расплата пришла.
18.07.2020 15:17 Ответить
Зачем всем этим спецпрызначенцям камуфляж в городских условиях???
18.07.2020 15:34 Ответить
Борьба за озеленение города.
18.07.2020 18:18 Ответить
Только что из полиции - писал заявление на одного из мошенников, продающих детские Бассейны через ОЛХ. Будте осторожны при покупке на ОЛХ -ребенку басейн другой куплю... и надеюсь, мошенник получит по заслугам....
18.07.2020 17:12 Ответить
Я далеко не садист - но таких нужно живьём сжигать, а из родне и близким подарочные диски с записью казни дарить. Чтобы те , как семейная реликвия, передавались из поколения в поколение...
18.07.2020 19:43 Ответить
Таки ты садист...
18.07.2020 23:21 Ответить
есть же дауны шо ведуться на такое
18.07.2020 19:46 Ответить
~~~~девочки и мальчики.
при приёме на такую работу советуйтесь с Родителями. Понты коллективные,а отмазывать будут не всех....
18.07.2020 22:19 Ответить
 
 