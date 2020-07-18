Мошенники через "call-центр" каждый день выманивали у украинцев 50 тыс. гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция ликвидировала в Донецкой области мошеннический "call-центр". Его сотрудники звонили людям, представлялись сотрудниками банков и выманивали реквизиты банковских карт, а после переводили с них деньги на карточку организатора.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"Сall-центр" работал в Мариуполе. Его организовал 24-летний местный житель. Офис, в котором "трудились" 35 человек, был расположен в центре города и замаскирован под интернет-магазин.

"Операторы представлялись сотрудниками отдела мониторинга банковского учреждения и под разными предлогами узнавали персональные данные потерпевших. В дальнейшем устанавливали контроль над их счетами и списывали с них деньги на карточку организатора группировки", - рассказали в полиции.

У мошенников была разработана система внутренних инструкций: например, как вести разговор, если "жертва" отказывается сообщать пароли.

"Полицейские собрали доказательства противоправной деятельности фигурантов. В ходе обыска в call-центре изъято 64 единицы компьютерной техники, сим-карты, средства связи, которые использовались для совершения преступлений, а также записи с "рекомендациями" по выманиванию личной информации", - сказано в сообщении.

Дело расследуют по статье "мошенничество", наказание предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

