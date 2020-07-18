Руководство ГБР требовало арестовать канал "Прямой", чтобы прекратить его деятельность, - Корецкий. ВИДЕО

Руководители Государственного бюро расследований, в том числе первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, давали указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" в качестве вещественного доказательства, в результате чего канал должен был прекратить свою деятельность.

Об этом в интервью на канале "Прямой" рассказал руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

Он считает, что такие действия имеют признаки наступления на свободу слова. После того, как он выразил руководителям бюро свою позицию, дело "Прямого" канала передали в другое подразделение ГБР.

"Это уголовное производство расследовалось следователями, которые были подчинены мне, ориентировочно до февраля текущего года. Действительно стояли определенные требования и указания, все же давайте будем принимать меры к аресту телеканала, к прекращению фактически его деятельности. Мы со следователями однозначно отказались это делать. И тогда уголовное производство было забрано у следователя, который подчинен мне. Из моего подразделения в другое подразделение. Но по сегодняшний день, насколько мне известно, другие следователи также отказались делать такие вещи", - отметил Корецкий.

Он также подтвердил, что производство было открыто по заявлению Андрея Портнова.

"Не разглашая тайну досудебного расследования, я вам скажу, по моему мнению, состав преступления в действиях Порошенко в этом уголовном производстве отсутствует. Касательно наличия состава преступления в действиях какого-то другого лица, это продолжает исследоваться. По моему мнению, в настоящее время сообщить лицам, которые подследственные ГБР, о подозрении оснований нет", - отметил Корецкий.

Он также сообщил, что в марте-апреле на совещаниях у Бабикова обсуждалось это производство, и уже тогда было очевидно отсутствие перспектив в расследовании.

"Ориентировочно это был март-апрель. Я присутствовал на совещаниях у Бабикова, где заслушивалось это уголовное производство уже с другим старшим следственной группы, другим следователем, который проводит непосредственно расследование, и я знаю, что там и как там в большинстве сейчас. Так в то время в действиях должностных лиц, подследственных ГБР согласно требованиям УПК, состава преступления однозначно нет", - отмечает Корецкий.

Корецкий отметил, что несмотря на это первый заместитель директора ГБР Бабиков настаивал на продолжении расследования.

"По его мнению нужно выполнять другие следственные действия с целью исследования какого-то контента, что именно канал распространяет и так далее. Хотя в то время он не был руководителем органа досудебного расследования и указаний не мог никаких давать. Эти указания его выполняться следователем не могли однозначно. Но имеем то, что имеем", - говорит Корецкий.

"Знаете, есть такое понятие "наступление на свободу слова". Во всем мире, в Европе это неправильно и не нужно такие вещи делать. И следователь это понимал, и я это понимал. В связи с этим это производство у нас забрали другим следователям", - убежден Корецкий.