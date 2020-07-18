РУС
Руководство ГБР требовало арестовать канал "Прямой", чтобы прекратить его деятельность, - Корецкий. ВИДЕО

Руководители Государственного бюро расследований, в том числе первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, давали указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" в качестве вещественного доказательства, в результате чего канал должен был прекратить свою деятельность.

Об этом в интервью на канале "Прямой" рассказал руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

Он считает, что такие действия имеют признаки наступления на свободу слова. После того, как он выразил руководителям бюро свою позицию, дело "Прямого" канала передали в другое подразделение ГБР.

"Это уголовное производство расследовалось следователями, которые были подчинены мне, ориентировочно до февраля текущего года. Действительно стояли определенные требования и указания, все же давайте будем принимать меры к аресту телеканала, к прекращению фактически его деятельности. Мы со следователями однозначно отказались это делать. И тогда уголовное производство было забрано у следователя, который подчинен мне. Из моего подразделения в другое подразделение. Но по сегодняшний день, насколько мне известно, другие следователи также отказались делать такие вещи", - отметил Корецкий.

Смотрите также: Руководство ГБР давило на следователей с целью арестовать телеканал "Прямой", - руководитель следственной группы Корецкий. ВИДЕО

Он также подтвердил, что производство было открыто по заявлению Андрея Портнова.

"Не разглашая тайну досудебного расследования, я вам скажу, по моему мнению, состав преступления в действиях Порошенко в этом уголовном производстве отсутствует. Касательно наличия состава преступления в действиях какого-то другого лица, это продолжает исследоваться. По моему мнению, в настоящее время сообщить лицам, которые подследственные ГБР, о подозрении оснований нет", - отметил Корецкий.

Он также сообщил, что в марте-апреле на совещаниях у Бабикова обсуждалось это производство, и уже тогда было очевидно отсутствие перспектив в расследовании.

"Ориентировочно это был март-апрель. Я присутствовал на совещаниях у Бабикова, где заслушивалось это уголовное производство уже с другим старшим следственной группы, другим следователем, который проводит непосредственно расследование, и я знаю, что там и как там в большинстве сейчас. Так в то время в действиях должностных лиц, подследственных ГБР согласно требованиям УПК, состава преступления однозначно нет", - отмечает Корецкий.

Читайте также: "Телеканал "Прямой" подозревают в финансировании захвата государственной власти, - гендиректор канала Сташевский

Корецкий отметил, что несмотря на это первый заместитель директора ГБР Бабиков настаивал на продолжении расследования.

"По его мнению нужно выполнять другие следственные действия с целью исследования какого-то контента, что именно канал распространяет и так далее. Хотя в то время он не был руководителем органа досудебного расследования и указаний не мог никаких давать. Эти указания его выполняться следователем не могли однозначно. Но имеем то, что имеем", - говорит Корецкий.

"Знаете, есть такое понятие "наступление на свободу слова". Во всем мире, в Европе это неправильно и не нужно такие вещи делать. И следователь это понимал, и я это понимал. В связи с этим это производство у нас забрали другим следователям", - убежден Корецкий.

ГБР (3184) Прямой канал (56) Корецкий Олег (25)
+60
А почему не мертвечуковские и мураевские помойки? "Прямой" работает против Украины?
18.07.2020 15:17
+43
заметьте, не НьюсИван или Интер.
Росийское говно бубочкам не воняить.
18.07.2020 15:19
+41
В понимании зебилов -да!
18.07.2020 15:18
А почему не мертвечуковские и мураевские помойки? "Прямой" работает против Украины?
18.07.2020 15:17
В понимании зебилов -да!
показать весь комментарий
18.07.2020 15:18
Ватнее тебя?
18.07.2020 15:21
Зате власівський стяг сприймаєте на ура))
18.07.2020 15:27
Де Вава тільки не працював, аби не працювати
18.07.2020 15:34
18.07.2020 15:37
бо "производство было открыто по заявлению Андрея Портнова."

а портнов для зебилов - это авторитет уровня выше чем даже шмаркля.
18.07.2020 15:42
это после того, как на "Прямом" рассказали о делишках портянкина, как он во всех главных и крупных судах насадил своих родичив, родичив своих бывших жен, братьев-сестер.
18.07.2020 16:17
мрази членограйные 🤢🤡🎪💩, мечтают , как путлераст все СМИ заставить на белое говорить чёрное и восхвалять нарика - марионетку *****
18.07.2020 16:23
Потому, что с Медведчуком в доле Коломойский...
18.07.2020 18:38
Потому, что Медведчук - коллега Коломойского, а тот - хозяин зе!ли. Медведчук, вместе с Коломойским зе!лю и поставили. А зе!билёныши только поддакивали когда им Медведчук с г+г говорил: А почему ещё не прикрыли каналы Медведчука, а? Почему не посадили Медведчука? Разводят лохторат как детей...
19.07.2020 11:20
показать весь комментарий
18.07.2020 15:19
18.07.2020 15:20
18.07.2020 15:20 Ответить
Шариков в будку!
18.07.2020 15:23
Сейчас нам Зебилы расскажут про ущемление свободы слова, как года 3-4 назад, но это не точно
18.07.2020 15:18
заметьте, не НьюсИван или Интер.
Росийское говно бубочкам не воняить.
18.07.2020 15:19
Воно принюхалось вже давно, ще у Маслякова.
18.07.2020 15:25
бубочко на Інтері навіть працював якийсь час.
18.07.2020 15:32
Там він виходив на новий рівень за гроші Газпрому.
18.07.2020 15:35
Когда одним из хозяев был именно Мертвечук. Как и потом на Г+Г
18.07.2020 15:56
Руководство ГБР требовало арестовать канал "Прямой", чтобы прекратить его деятельность, - Корецкий - Цензор.НЕТ 9581
18.07.2020 15:55
И,шо на всех частотах стал прямый?
18.07.2020 16:05
Одна заставка для вас, без звука

Керівництво ДБР вимагало заарештувати канал "Прямий", щоб припинити його діяльність, - Корецький - Цензор.НЕТ 7000
18.07.2020 16:12
Канал "Прямой",.ывший "Тонис",был переименован в 2017г. ,когда еего купил через Кипрскую фирму Владимир Макеенко(бывший регионал
с 2004 по 2014гг.)
с 2004 по 2014гг.)
18.07.2020 18:58
Та в якій він партії тільки не був:
- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A0%D0%A1 КПРС (https://uk.wikipedia.org/wiki/1986 1986 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 );
- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 СПУ ;
- «Солідарність»,
- регіони.

Ну й що?
18.07.2020 20:27
Ясен пень. Зебланская демократия ☝️☝️☝️
18.07.2020 15:20
обеднел у нас один олигарх и купил еще один канал, а его российские кумовья еще несколько каналов прикупили. но кто этим поинтересуется
18.07.2020 15:22
Не х.. читать! Дивись ваш, нюс иван, 112, зік путіну.
18.07.2020 15:27
Помните, что Венидиктова - ставленик Ермака и Зелени, и теперь сложите два плюс два. Ермак и Зелень - предатели Украины номер один и оба должны быть отстранены от власти и осуждены за предательство.
18.07.2020 15:24
https://twitter.com/UtinLadimir

https://twitter.com/UtinLadimir Ладимир Утин https://twitter.com/UtinLadimir @UtinLadimir https://twitter.com/UtinLadimir/status/1284474111541092354 4 ч

Немаловажная деталь про господина Корецкого .... его жена - судья, только наивный будет полагать что он выперся с откровениями минуя семейный совет, а раз выперся то по сути его позиция отражает в том числе и ветры в судах, а судейки очень четко ориентируются куда свистеть ....
18.07.2020 20:22
зеЛеные ссыкливые мрази!чем скорей их погоним.тем лучше для Украины!
18.07.2020 15:24
Ага.Когда "требовали",он молчал,а как уволили сразу рот открылся?И смысл закрывать этот "Прямой"?Да и никогда бы зеленые на это не пошли потому,что поднялась бы мрачная шумиха.А так:ляпнул что-то остренькое,и ты уже не рядовой чинуша-дармоед,а звезда экрана,разоблачитель заговоров и спаситель демократии,а Питроликсеич уже чуть ли не Нельсон Мандела-борец за народные права
18.07.2020 15:34
А зебіли своєю недолугою політикою не тільки Порохом, а і Ляшка зроблять іконою для патріотів. Молодо-зелене голодне, жадібне і продажне.
18.07.2020 15:39
Патриот не будет делать себе иконой ни Зельца-квэнщика,ни гомосека Ляшка,ни рыга-СДПУшника Пэтю.Икона-Украина,а не гниды,прикрывающиеся патриотическими лозунгами и эту Украину и ее народ грабящие.
18.07.2020 20:40
На канапі?
18.07.2020 21:20
Что "на канале"?
18.07.2020 21:45
Давно пора этот гнидник прикрыть .
18.07.2020 15:36
Ти про ДБР?
Добре сказано "гнидник", промосковських гнид.
18.07.2020 15:41
Мешает сепарочек? Ну ваши 112,news one, zik никто же не трогает, успокойся
18.07.2020 15:42
бо "производство было открыто по заявлению Андрея Портнова."?

а портнов для зебилов - это авторитет уровня выше чем даже шмаркля.
18.07.2020 15:44
вовків сьогодні душать: https://censor.net/video_news/3208816/*******************************************************************************************************
18.07.2020 17:14
Ну может прямой перегибает немного в суперпатриотичности Пороха,но всеже получше кацапурских медвечуковских гадюшников.туда в студию сразу
18.07.2020 15:45 Ответить
112-ый пропал в 32-х канальном региональном цифровом вещании. Это при Порошенко его никак не могли закрыть. А, в общем, практически все каналы отвратные и "Прямой" в том числе.
18.07.2020 16:21 Ответить
Он также подтвердил, что производство было открыто по заявлению Андрея Портнова. Не разглашая тайну досудебного расследования, я вам скажу, по моему мнению, состав преступления в действиях Порошенко в этом уголовном производстве отсутствует. /Порошенко -коррупционер ! кричал Путин. Порошенко -коррупционер! Эхом Путину отвечали 75% избирателей.
18.07.2020 15:48 Ответить
А венедика здесь не при чем, эта тетка не трогает каналы мертвечука, и наезжает на шоколада, однозначно, эта **** работает на москалей, сегодня, завтра будет на нарах.
18.07.2020 15:49 Ответить
Кому нах.этот прямой. Зачем его закрывать? Я его не смотрю и все. А мусорок,как пинка наладили,сразу такой правильный стал. Пусть лучше расскажет,конкретно,сколько он за эти несколько лет,с охрененной зарплатой,посадил коррупционеров. И какое у него имущество,на каком авто ездит. И сразу видна будет его принципиальность и честность.
18.07.2020 16:17 Ответить
А кому ты какцап,нужен в Украине ? Слушай соловьева и гандона на России
18.07.2020 16:30 Ответить
о панове, та хіба десь був в діях любого олігарха склад злочину, хоч одного олігарха до буцегарні запроторили - не помню жодного!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18.07.2020 16:24 Ответить
І не буде.
18.07.2020 16:28 Ответить
Зелебыдлу не понять
18.07.2020 16:32 Ответить
"Прямий" та "Еспресо" як червоні шмати для лаптєногих бичків.
18.07.2020 17:00 Ответить
"Эспрессо" так себе,а "Прямой"туфта галимая.
18.07.2020 19:01 Ответить
А його хтось дивиться?
18.07.2020 17:09 Ответить
Да ,его смотрит увесь мир,правда у петиных троллей
18.07.2020 17:51 Ответить
Зеленому лучше не ждать билет на ростов от протестующих а тихонько огородами по тропе януковича
18.07.2020 17:11 Ответить
А хто зна чому 5-й із супутникового тв пропав, уже днів 10-20 немає?
18.07.2020 17:31 Ответить
Ну це занадто! Закрити єдиний український канал, який можна дивитись! Дії цєї зелені, підліші за дії москалів.
18.07.2020 17:52 Ответить
И таки да - зачем думать - лига маструбантов, лига ....., лига.... и вишенка на торте кв 95 - и высшая насолода для 73% - победитель всеукраинского конкурса, лауреат юрмалы и малороссов - виртуоз- фалонист - презедент Украины влалимир зеленский.
18.07.2020 18:06 Ответить
Короче, каналы и средства массовой информации трогать нельзя никому.. говорите внятно и вменяемо, переубеждайте, бейтесь головой об стенку - свобода слова, свобода даже мысли - неоговаримая истинна..
18.07.2020 20:50 Ответить
оце злилась інформація.
Керівництво ДБР повинно буди негайно арештовано.
18.07.2020 21:19 Ответить
для зеленой плесени главное Мервечука не трогать
18.07.2020 21:37 Ответить
Серед такої кількості каналів можна дивитися тільки ПрямиЙ , 5й , Еспресо , ну іноді ICTV(поки що) ! Так уродці хочуть ще й це позакривати ! Зате кацапські в інтернеті - "сматрі нєхачю!" зЕ ! Коли поїдеш до свого путіна жити - будеш дивитися все , що тобі подобається .
18.07.2020 22:18 Ответить
Зря не арестовали.
19.07.2020 10:20 Ответить
в стране такое говно творится с подачи зебарана и его завхоза дерьмака.
портянка давно уже должна топтать зону.
19.07.2020 11:05 Ответить
Дорогие избиратели Зеленского, вот как вас ещё надо *****₽б, чтоб вы поняли, что «по-приколу» нифига не круто?
19.07.2020 11:09 Ответить
 
 