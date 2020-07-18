Рестораторы и владельцы ночных клубов устроили ночной протест у здания горсовета в Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Протестующие требовали отменить запрет на работу из заведений с 23:00 до 07:00.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "061".
Акция стартовала в 23.00 – после этого времени рестораторы работать не могут, поэтому организаторы решили установить летнюю площадку прямо у мэрии. Участники митинга принесли стулья и шезлонги и расставили их с дистанцией в 1,5 метра возле горсовета. Несколько десятков человек скандировали "Нет запрету 23 - 07", "Мы тоже хотим есть", "Дайте работать", "Вируса ночью нет".
"Мы были 2,5 месяца на общем карантине, кафе и рестораны не работали, сейчас ограничили в работе. Людей приходится сокращать, потому как неполный рабочий день, не вытягиваем по коммунальным услугам, по зарплате. Потому люди возмутились и вышли с протестом, дайте хотя бы кормить свои семьи и зарабатывать какую-то копейку", - говорит участник протеста Анатолий Анохин.
Проезжающие по проспекту автомобили поддерживали протестующих клаксонами. На месте события присутствовала и полиция, но в происходящее не вмешивалась.
Акция завершилась после полуночи.
а щас у них вдруг #опа случилась
Нi одного надпису у протестуючих нормальною мовою, лише кацапське койне...сумно...
Тогда начинайте жечь прозу Шевченка и Гоголя
Знаете почему в 90-х Народный Рух за перебудову (если полное название) потерпел политическое фиаско? Потому что у них небыло никаких ценностей кроме языка. Ценности у них были как у комуняк, только шоб на украинском языке. Хватит ловиться на этот развод... Настоящие ценности нации не в этом
У випадку з Україною мова - це маркер, словами зкацаплених та пуйла "какая разніца" - але це тільки для зкацаплених недолугий хАхлів воно так закидає, а самим кацапам пуйло говорить зовсім інше- гдє рюзьгє єзик,там рюзьгє мір, там рассєя, тамженашмлюдє, адінарот... і так далі...
шта нє сдєлаєт рюзьге салдат, сдєлаєт рюзьге поп і учітєль...
Территория??? Церьковь??? вы в каком веке живете???
Свобода для всех, демократия для всех, равные права для всех, отсутствие коррупции и свободное ведение бизнеса для всех, хорошая медицина для всех - это те ценности за которые стоит бороться.
А то что вы описали язык, скрепы, церьковь, территория - вы ошиблись страной! Это в кацапию!!!
я бы продлил им карантино бессрочно