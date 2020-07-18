Рестораторы и владельцы ночных клубов устроили ночной протест у здания горсовета в Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Протестующие требовали отменить запрет на работу из заведений с 23:00 до 07:00.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "061".

Акция стартовала в 23.00 – после этого времени рестораторы работать не могут, поэтому организаторы решили установить летнюю площадку прямо у мэрии. Участники митинга принесли стулья и шезлонги и расставили их с дистанцией в 1,5 метра возле горсовета. Несколько десятков человек скандировали "Нет запрету 23 - 07", "Мы тоже хотим есть", "Дайте работать", "Вируса ночью нет".

"Мы были 2,5 месяца на общем карантине, кафе и рестораны не работали, сейчас ограничили в работе. Людей приходится сокращать, потому как неполный рабочий день, не вытягиваем по коммунальным услугам, по зарплате. Потому люди возмутились и вышли с протестом, дайте хотя бы кормить свои семьи и зарабатывать какую-то копейку", - говорит участник протеста Анатолий Анохин.

Проезжающие по проспекту автомобили поддерживали протестующих клаксонами. На месте события присутствовала и полиция, но в происходящее не вмешивалась.

Акция завершилась после полуночи.
































