Рестораторы и владельцы ночных клубов устроили ночной протест у здания горсовета в Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Протестующие требовали отменить запрет на работу из заведений с 23:00 до 07:00.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "061".

Акция стартовала в 23.00 – после этого времени рестораторы работать не могут, поэтому организаторы решили установить летнюю площадку прямо у мэрии. Участники митинга принесли стулья и шезлонги и расставили их с дистанцией в 1,5 метра возле горсовета. Несколько десятков человек скандировали "Нет запрету 23 - 07", "Мы тоже хотим есть", "Дайте работать", "Вируса ночью нет".

"Мы были 2,5 месяца на общем карантине, кафе и рестораны не работали, сейчас ограничили в работе. Людей приходится сокращать, потому как неполный рабочий день, не вытягиваем по коммунальным услугам, по зарплате. Потому люди возмутились и вышли с протестом, дайте хотя бы кормить свои семьи и зарабатывать какую-то копейку", - говорит участник протеста Анатолий Анохин.

Проезжающие по проспекту автомобили поддерживали протестующих клаксонами. На месте события присутствовала и полиция, но в происходящее не вмешивалась.

Акция завершилась после полуночи.

сначало с бумажками стояли Я за ЗЕ
а щас у них вдруг #опа случилась
Сім років мак не родив, та голоду не було
понятно, что у каждого человека свои желания и свой бизнес, но вирусу на это все равно, вот когда эти рестораторы сами будут лежать по температурой выше 38, тут уже отступают материальные проблемы
Какие у нас молодые рестораторы ,ну прям студенты
понятно, что у каждого человека свои желания и свой бизнес, но вирусу на это все равно, вот когда эти рестораторы сами будут лежать по температурой выше 38, тут уже отступают материальные проблемы
Я бы с вами согласился, если бы не сам тупизм запрета. До 11 вирус не распространяется, а после 11 он распространяется... Это же полный бред...
да я уже об этом тоже шутил, хотя есть на это свои аргументации, так что это мое временное мнение, не нужно совсем соглашаться
Я понимаю, что есть аргументация, что ночью народа там больше толпится. Но это реально глупя аргументация. Есть заведения где толпа набегает в обеденный перерыв. Тогда надо запретить им работать в обеденный перерыв??? Тогда зачем вообще разрешать работать? Это же идиотизм.... Но это тоже только мое мнение
Не такого преступления на которое не пойдёт буржуй ради прибыли.....
а що, Запорiжжя, на 100 вiдсоткiв, тобто повнiстю, зкацаплене мiсто?
Нi одного надпису у протестуючих нормальною мовою, лише кацапське койне...сумно...
А для вас только язык имеет значение? Единственная ценность?
Тогда начинайте жечь прозу Шевченка и Гоголя
Знаете почему в 90-х Народный Рух за перебудову (если полное название) потерпел политическое фиаско? Потому что у них небыло никаких ценностей кроме языка. Ценности у них были как у комуняк, только шоб на украинском языке. Хватит ловиться на этот развод... Настоящие ценности нации не в этом
Ценности нации разные-язык,общая история,церковь, территория, традиции, менталитет, кухня и предания...

У випадку з Україною мова - це маркер, словами зкацаплених та пуйла "какая разніца" - але це тільки для зкацаплених недолугий хАхлів воно так закидає, а самим кацапам пуйло говорить зовсім інше- гдє рюзьгє єзик,там рюзьгє мір, там рассєя, тамженашмлюдє, адінарот... і так далі...

шта нє сдєлаєт рюзьге салдат, сдєлаєт рюзьге поп і учітєль...
А если завтра путлер скажет, что кто не №пется в жопу тот часть руского мира вы побежите №паться в жопу?
Территория??? Церьковь??? вы в каком веке живете???
Свобода для всех, демократия для всех, равные права для всех, отсутствие коррупции и свободное ведение бизнеса для всех, хорошая медицина для всех - это те ценности за которые стоит бороться.
А то что вы описали язык, скрепы, церьковь, территория - вы ошиблись страной! Это в кацапию!!!
ну какие запреты) велюр - работает) пример всем подает.....работайте!
Ідітє ви на Вєлюр, респіратори!
Это не рестораторов гнобят это волю у каждого из нас заберают.Сегодня рестораторы завтра кто следующий?
профсоюз блудниц но арбайтен?
я бы продлил им карантино бессрочно
ты евнух или святоша?
У Маріку нічні клубии біля моря дискотечать аж до ранку, ніби немає ніяких заборон
Интересный у нас вирус. После 23 часов стаёт особо агрессивным, да? А в 7-00 идёт отдыхать. Дурацкими эти запреты назвать надо.
Мастер Йода?! Ты ли это???
Пусть своим полушарием хотя бы одним на следующих выборах хорошенько подумают. А пока - нехай пососут леденец у коли-велюра и ара_хламидии, сопровождая своё причмокивание блеянием во славу «зэ!»
Креативненько! Только колонки нужно поставить и хотя-бы пиво!
ахаха бесполезный мусор и барыги малолетки в наколках решили продолжить пир во время войны дергатся в зарыголовках и тусить на тачках в бомжеклубах и жрать в кафе..та идите лесом..
Пам"ятаю, колись усі ресторани працювали до 24-00 (або 00-00 ). І уявляєте, ніхто від цього не помер, ні відвідувачі, ні персонал. Всім вистачало часу. А тепер треба до 7-00 ранку ? Якщо когось сон не бере, пошліть їх на передову ! От де точно безсоння гарантоване на 100 % !!!!
С бумажками в руках смогут только подтереться! Даже одна покрышечка сильно добавила бы убедительности!
