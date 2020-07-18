Нацкорпус пообещал защитить журналистов, которым угрожают сторонники партии Шария. ВИДЕО

"Национальный Корпус" в ответ на угрозы журналистам со стороны сторонников партии Шария пообещал работникам СМИ свою защиту. В частности, речь идет об авторе резонансных расследований о влиянии отдельных telegram-каналов с пророссийской риторикой на внутреннюю политику Украины - Любови Величко.

Об этом сообщается на официальном сайте партии "Национальный Корпус", передает Цензор.НЕТ.

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"Угрозы автору резонансных расследований о том, как telegram-каналы под кураторством ФСБ и других структур российского влияния вливают на украинскую политику - Любови Величко - это уже за гранью адекватности, даже для сторонников Шария. Кроме нее угрозы личной расправы за свою честную работу и патриотическую позицию получают также и другие журналисты. Каждому, кто собирается преследовать украинских журналистов, советую сразу обращаться прямо к нам", - заявил в Facebook руководитель центрального штаба "Национального Корпуса" Максим Жорин.

Напомним, что накануне украинская журналистка Любовь Величко обнародовала итоги своего расследования о причастности российских спецслужб к таким telegram-каналам как "Темный рыцарь", "Макс Бужанский", "Dubinsky.pro", "Легитимный" и "Резидент". После этого она сообщила об угрозах в свой адрес. Среди тех, кто жестко высказался в сторону журналистки, также была жена блогера Анатолия Шария - Ольга.