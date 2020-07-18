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Нацкорпус пообещал защитить журналистов, которым угрожают сторонники партии Шария. ВИДЕО

"Национальный Корпус" в ответ на угрозы журналистам со стороны сторонников партии Шария пообещал работникам СМИ свою защиту. В частности, речь идет об авторе резонансных расследований о влиянии отдельных telegram-каналов с пророссийской риторикой на внутреннюю политику Украины - Любови Величко.

Об этом сообщается на официальном сайте партии "Национальный Корпус", передает Цензор.НЕТ.

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"Угрозы автору резонансных расследований о том, как telegram-каналы под кураторством ФСБ и других структур российского влияния вливают на украинскую политику - Любови Величко - это уже за гранью адекватности, даже для сторонников Шария. Кроме нее угрозы личной расправы за свою честную работу и патриотическую позицию получают также и другие журналисты. Каждому, кто собирается преследовать украинских журналистов, советую сразу обращаться прямо к нам", - заявил в Facebook руководитель центрального штаба "Национального Корпуса" Максим Жорин.

Напомним, что накануне украинская журналистка Любовь Величко обнародовала итоги своего расследования о причастности российских спецслужб к таким telegram-каналам как "Темный рыцарь", "Макс Бужанский", "Dubinsky.pro", "Легитимный" и "Резидент". После этого она сообщила об угрозах в свой адрес. Среди тех, кто жестко высказался в сторону журналистки, также была жена блогера Анатолия Шария - Ольга.

Автор: 

Национальный корпус (393) Telegram (114) Шарий Анатолий (227) Жорин Максим (49)


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Топ комментарии
+30
Почему в Украине до сих пор не запрещена эта реакционная партия, которая подрывает государственность страны? Почему не осудили этого педофила Шария? У нас нет соответствующих органов?
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18.07.2020 21:07
+26
аваков, зеленский, мертведчук, петушарий - это все одна и та же банда прислуг кремля.
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18.07.2020 21:10
+18
Нацкорпус пообещал защитить журналистов, которым угрожают сторонники партии Шария - Цензор.НЕТ 2524
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18.07.2020 21:12
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Страница 2 из 2
А . нацкорпус не хочет защитить нас от Медведчука , а не от всякой шушеры ? А , то получится , как возле ОСК Металлист , пошумели , фаеры пожгли , дыма напускали , откат от застройщика получили и у дома уже шестой этаж лепят. Пустое все это . Одна надежда осталась , на Яроша и УДА , куда записываться ? Сил уже нет смотреть и слушать , кругом реакция и предательство.
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18.07.2020 21:42 Ответить
нууу, що з тобою, сруцкій, Сомалі це ж партнер росії, як і Зімбабве.
як не тобі це знати.
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18.07.2020 21:47 Ответить
Тобі як рабу треба надіятись на якогось "лідера" ? Нам вони 300років не потрібні,на майдані люди збиралися без усяких там лідерів,це вже потім всякі там турчинови та інші примазвлись до революції..
До речі яроша давно прикупила порошено-медвечуківська шобла,ярош гнида
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18.07.2020 21:51 Ответить
если бы было иначе был бы где Саша Белый
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18.07.2020 22:03 Ответить
https://censor.net/user/239839, лахта ты наша, педикюрши и свадебные фотографы уже управляют страной...
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18.07.2020 22:13 Ответить
№33
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18.07.2020 22:17 Ответить
думаю,что если в ответ на угрозы партии шария внезапно громко перднуть,то партияшария самораспуститься,а сам шарий попросит(потребует?) убежища для себя в Новой Зеландии,где его жопе ничто не будет угрожать,ну,или,угроза его жопе будет несколько меньше.
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18.07.2020 21:50 Ответить
Нацкорпус пообещал защитить журналистов от угроз сторонников партии Шария и поугрожал журналистам, сторонникам партии Шария.
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18.07.2020 21:51 Ответить
В спам, шарикойоб!
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18.07.2020 22:49 Ответить
Нацкорпус пообіцяв захистити журналістів, яким погрожують прихильники партії Шарія - Цензор.НЕТ 34

Пітушарій.
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18.07.2020 21:52 Ответить
Нацкорпус пообіцяв захистити журналістів, яким погрожують прихильники партії Шарія - Цензор.НЕТ 7324
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18.07.2020 22:03 Ответить
Нет там ничего от того, по чем может мучать ностальгия советского человека.
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18.07.2020 23:27 Ответить
Госслужащие- державна мова, а далі хто на якій звик чи на тій, на якій розмовляє більшість,чи може на державній. Головне знати українську. Щось не так?
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18.07.2020 22:09 Ответить
Все реакционные партии в Украине надо запретить, иначе все закончится большой бедой, а военизированные формирования, тем более.
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18.07.2020 22:15 Ответить
Хто визначатиме реакційні вони, чи ні?
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18.07.2020 22:21 Ответить
По антиукраинской риторике 5-ти копеейек.
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18.07.2020 22:45 Ответить
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18.07.2020 23:39 Ответить
Чи вони реакційні , швидше реваншістські !!!)))
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18.07.2020 22:30 Ответить
так всі партії на гроші можновладців існують, а олігархи і народ- різні полюси
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18.07.2020 22:49 Ответить
"Памповальнику прав" у 5-му поколінні, ти не чув такої литовської приказки "брат коня мого батька"?
Сам зрозумієш що це означає чи тобі розтлумачити?
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18.07.2020 22:31 Ответить
А как зовут фюрера русни ты знаешь?
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18.07.2020 22:37 Ответить
Ваші пращури вас би не зрозуміли, вони не спілкувались староболгарською.
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18.07.2020 22:42 Ответить
Шарий,ты еще и угрожаешь ?
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18.07.2020 22:42 Ответить
там «нанайські борці».
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19.07.2020 00:46 Ответить
Педошарик аваковский щенок.
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18.07.2020 22:42 Ответить
Нацкорпус ПРОСТО обязан поддержать лидера националистов - Ирину Фарион

https://youtu.be/lPFLNPfhPjI
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18.07.2020 22:50 Ответить
Комуняку? Зав. відділення по комуняцької ідеології? Тьфу тьфу, тьфу-хай мені чорт.
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18.07.2020 22:56 Ответить
Комуняки ей уже не платят, поэтому приходится переобуваться!
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18.07.2020 23:05 Ответить
А Вы кто ?
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18.07.2020 23:22 Ответить
Дід Пихто!
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19.07.2020 17:34 Ответить
Корпус и партия Шария рвутся к власти, мешая друг другу. А на обочине стоят лохи из лохтората обеих маргинальных партеек и гавкают друг на друга. Обычная буря в стакане, которая радует кремль.
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18.07.2020 23:01 Ответить
Там есть один маленький нюанс - разница в рейтинге этих партий больше, чем в 5 раз!
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18.07.2020 23:09 Ответить
Даже не спрашиваю, в чью пользу такой разрыв - обе силы останутся на маргинесе.
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18.07.2020 23:27 Ответить
А типа "боевики" Шария раньше были замечены в избиении журналистов?
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19.07.2020 00:15 Ответить
Гопники обещают)))
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19.07.2020 01:10 Ответить
Аваков молодец. Наконец вспомнил о патриотах.
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19.07.2020 02:42 Ответить
в ответ на угрозы журналистам со стороны сторонников партии ШарияИсточник: https://censor.net/v3208912

На угрозы журналистам должны отвечать правоохранительные органы а не титушки авакова...
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19.07.2020 08:13 Ответить
Ось ще одне бидло любитель руцького миру на допомогу старим комуняцьким каргам б'є жінку, яка чомусь переплутала Україну з цивілізованою країною. Поки таке бидло існує - ні інвестицій, ні заробітних плат не буде. Тобто - ніколи. https://antikor.com.ua/articles/395393-v_dnepre_muhchina_hestoko_izbil_passahirku_marshrutki_u_kotoroj_voznik_konflikt_s_pensionerkami
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19.07.2020 08:16 Ответить
сам так называемый корпус, раскручивает этого шмария, ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБ НИМ, ЭТИМ ШАРИКОВЫМ, ЗАНЯЛОСЬ СБУ! СМЕШНО СМОТРЕТЬ НА ЭТИ АВАК-потуги, ЭТО Ж НАДО МАТЬ ТАКУ ПИХУ, ДУМАЯ, что у нас в УКРАИНЕ ВСЕ ПОЛНЫЕ ПРИДУРКИ, И НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ!А НА кадырку СЛАБО ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ! ВЕДЬ ОН В ЛИЦЕ презервдента, ОСКОРБИЛ УКРАИНЦЕВ!КАК БУД-ТО НАС, НАРОДА,И НЕТ! И ПАЦАНЫ В ПОДВОРОТНЕ ВЫЯСНЯЮТ СВОИ ОТНОШЕНИЯ! ПИПЕЦ! ДОЖИЛИСЬ ДО РУЧКИ! и все для того,чтоб за жопу добрало себе ЯНЕЛОХСКИЙ ЛОХТОРАТ! ОТ И ВСЕ! ПИСАНО БЕЛЫМИ МУЛИНЕ!
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19.07.2020 08:29 Ответить
Надеюсь у педошарика внезапно отвалится голова. Так иногда бывает у кремлевских попугайчиков.
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19.07.2020 08:54 Ответить
З шаріївцями тіко так:
Нацкорпус пообіцяв захистити журналістів, яким погрожують прихильники партії Шарія - Цензор.НЕТ 3567
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19.07.2020 09:15 Ответить
А Зеленского они не хотят защитить, которому угрожает Кадыров?
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19.07.2020 10:06 Ответить
Нацкорпус пообіцяв захистити журналістів, яким погрожують прихильники партії Шарія - Цензор.НЕТ 5670
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19.07.2020 11:16 Ответить
поклонники шмария - петушария должны передвигаться ползком или перебежками. если попались, то мордой в землю и петь гимн Украины. эти дегенераты должны знать, геи петушария вне закона в Украине.
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19.07.2020 12:18 Ответить
очередная серия шоу для овец.
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19.07.2020 12:32 Ответить
а ти овца петушарська не дивись
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20.07.2020 07:41 Ответить
А что же мусарня, разве они не обязаны предоставить защиту журналистке? Или тут как со Стерненко будет, что пока сам не завалишь сепара, никто из мусарни и не пошевелится. а потом еще и попробуют посадить???
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19.07.2020 16:39 Ответить
Опять на свои грабли. Когда власть не может обеспечить элементарные права человека и справедливость в суде, тогда наступает время Робин Гуда. Зевласть допрыгается, если уже не допрыгалась
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22.07.2020 12:57 Ответить
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