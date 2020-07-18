"Мы своих не бросаем", - жители Хабаровского края продолжают акции протеста в защиту губернатора Фургала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Хабаровске 18 июля прошла новая акция в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала - ее участники потребовали освободить его из московского СИЗО "Лефортово" и судить в Хабаровске.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Медуза, число митингующих, вероятно, даже превысило количество людей, которые пришли на первый митинг 11 июля, получивший известность как самая массовая акция в истории города.
Горожане с 11 июля по вечерам собирались у краевого правительства на площади Ленина, с которой начинаются все митинги и шествия в поддержку Фургала. В субботу участники разворачивали плакаты: "ДВ (Дальний Восток. - Ред.). Мы своих не бросаем", "Сергей Иванович Я/Мы с вами", бело-сине-зеленые флаги Хабаровского края, большой транспарант "Свободу Сергею Фургалу". Но больше всего здесь людей с листами формата А4, на которых написано "Я/Мы Сергей Фургал".
Ровно в 12 часов на площади собралось уже больше тысячи человек, они начинают скандировать "Фургал - наш выбор" и "Честный суд в Хабаровске". Хотя акция, как и все предыдущие, не была согласована, полиция в происходящее не вмешивалась, и только держала оцепление входа в правительство. Примерно через 15 минут толпа двинулась с площади по центральной улице Муравьева-Амурского в сторону Амура - уже привычным маршрутом, по которому хабаровчане ходили шествием всю неделю.
Напомним, 11 июля в акции в защиту Фургала в Хабаровске участвовали десятки тысяч человек. По оценке сайта "Хабаровский край сегодня", число участников протестной акции могло превзойти численность шествия "Бессмертный полк", насчитывавшего до 60 тысяч человек. По другим неофициальным данным, в акции участвовали до 35 тысяч человек. Пресс-служба УМВД РФ по региону сообщила об участии "от 10 до 12 тысяч человек".
По версии Следкома РФ, хабаровский губернатор Сергей Фургал организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.
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если из 10 тыс. каждому десятому дать по 1000 рублей, то выйдет всего 1 миллион рублей.
12 тыс евро. для тебя эта сумма кажется чем то нереальным?
шириной 3.75*2 = 7.5 метров. + тротуары
30 человек там физически не поместятся.
10-12 в ряд максимум. возьми, к примеру, 3 или 4 ряд на 1-ой фото и посчитай.
Но за 6 лет войны они ни разу не протестовали против убийства украинцев.
...а сцарь глибоко в норі.
Кацапоскот, як вам кримнаш? Відкусили украінський півострів і одразу у вас почався повний кіздєц. Сподіваюсь, що вас там танками всіх передавлять, як тарганів.
Так типа протестующие,сами и сдали мусорам двоих ребят кто вышел с плакатом,путин вор...,рабы они и есть...
нагодуй це стадо рабів і вони будуть готові йти на Білорусь
"Кремль умеет виртуозно наложить в чужие штаны. Это феноменальное, потрясающее умение. У него это получается с каждым разом все лучше и лучше. И каждая новая маргинальная ситуация позволяет ему совершенствоваться в этом. У него это великолепно получилось в истории с Хабаровском и с [задержанным по уголовному делу губернатором края Сергеем] Фургалом. И теперь обделавшимися выглядят все, причем начиная с российской Фемиды и всех ее любовников, подельников и компаньонов"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=SMKSHhHSNMc&feature=emb_logo
помычат еще немного, пока не придут пастухи с собаками.
Это же демонстрация СЛАБОСТИ власти!
хай повбивають самі себе масово у громадянській війні на росії.