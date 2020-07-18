"Мы своих не бросаем", - жители Хабаровского края продолжают акции протеста в защиту губернатора Фургала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Хабаровске 18 июля прошла новая акция в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала - ее участники потребовали освободить его из московского СИЗО "Лефортово" и судить в Хабаровске.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Медуза, число митингующих, вероятно, даже превысило количество людей, которые пришли на первый митинг 11 июля, получивший известность как самая массовая акция в истории города.

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Горожане с 11 июля по вечерам собирались у краевого правительства на площади Ленина, с которой начинаются все митинги и шествия в поддержку Фургала. В субботу участники разворачивали плакаты: "ДВ (Дальний Восток. - Ред.). Мы своих не бросаем", "Сергей Иванович Я/Мы с вами", бело-сине-зеленые флаги Хабаровского края, большой транспарант "Свободу Сергею Фургалу". Но больше всего здесь людей с листами формата А4, на которых написано "Я/Мы Сергей Фургал".

Ровно в 12 часов на площади собралось уже больше тысячи человек, они начинают скандировать "Фургал - наш выбор" и "Честный суд в Хабаровске". Хотя акция, как и все предыдущие, не была согласована, полиция в происходящее не вмешивалась, и только держала оцепление входа в правительство. Примерно через 15 минут толпа двинулась с площади по центральной улице Муравьева-Амурского в сторону Амура - уже привычным маршрутом, по которому хабаровчане ходили шествием всю неделю.

























Фото: ru.krymr.com

Напомним, 11 июля в акции в защиту Фургала в Хабаровске участвовали десятки тысяч человек. По оценке сайта "Хабаровский край сегодня", число участников протестной акции могло превзойти численность шествия "Бессмертный полк", насчитывавшего до 60 тысяч человек. По другим неофициальным данным, в акции участвовали до 35 тысяч человек. Пресс-служба УМВД РФ по региону сообщила об участии "от 10 до 12 тысяч человек".

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По версии Следкома РФ, хабаровский губернатор Сергей Фургал организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.