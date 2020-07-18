РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10638 посетителей онлайн
Новости Видео
17 299 184

"Мы своих не бросаем", - жители Хабаровского края продолжают акции протеста в защиту губернатора Фургала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Хабаровске 18 июля прошла новая акция в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала - ее участники потребовали освободить его из московского СИЗО "Лефортово" и судить в Хабаровске.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Медуза, число митингующих, вероятно, даже превысило количество людей, которые пришли на первый митинг 11 июля, получивший известность как самая массовая акция в истории города.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Протесты в Хабаровске: "Мы не быдло!", "Мы не боимся - мы против путинского режима". ВИДЕО

Горожане с 11 июля по вечерам собирались у краевого правительства на площади Ленина, с которой начинаются все митинги и шествия в поддержку Фургала. В субботу участники разворачивали плакаты: "ДВ (Дальний Восток. - Ред.). Мы своих не бросаем", "Сергей Иванович Я/Мы с вами", бело-сине-зеленые флаги Хабаровского края, большой транспарант "Свободу Сергею Фургалу". Но больше всего здесь людей с листами формата А4, на которых написано "Я/Мы Сергей Фургал".

Ровно в 12 часов на площади собралось уже больше тысячи человек, они начинают скандировать "Фургал - наш выбор" и "Честный суд в Хабаровске". Хотя акция, как и все предыдущие, не была согласована, полиция в происходящее не вмешивалась, и только держала оцепление входа в правительство. Примерно через 15 минут толпа двинулась с площади по центральной улице Муравьева-Амурского в сторону Амура - уже привычным маршрутом, по которому хабаровчане ходили шествием всю неделю.

Мы своих не бросаем, - жители Хабаровского края продолжают акции протеста в защиту губернатора Фургала 01
Мы своих не бросаем, - жители Хабаровского края продолжают акции протеста в защиту губернатора Фургала 02
Мы своих не бросаем, - жители Хабаровского края продолжают акции протеста в защиту губернатора Фургала 03
Мы своих не бросаем, - жители Хабаровского края продолжают акции протеста в защиту губернатора Фургала 04
Мы своих не бросаем, - жители Хабаровского края продолжают акции протеста в защиту губернатора Фургала 05
Мы своих не бросаем, - жители Хабаровского края продолжают акции протеста в защиту губернатора Фургала 06
Мы своих не бросаем, - жители Хабаровского края продолжают акции протеста в защиту губернатора Фургала 07
Мы своих не бросаем, - жители Хабаровского края продолжают акции протеста в защиту губернатора Фургала 08
Мы своих не бросаем, - жители Хабаровского края продолжают акции протеста в защиту губернатора Фургала 09
Мы своих не бросаем, - жители Хабаровского края продолжают акции протеста в защиту губернатора Фургала 10
Мы своих не бросаем, - жители Хабаровского края продолжают акции протеста в защиту губернатора Фургала 11
Мы своих не бросаем, - жители Хабаровского края продолжают акции протеста в защиту губернатора Фургала 12
Фото: ru.krymr.com

Напомним, 11 июля в акции в защиту Фургала в Хабаровске участвовали десятки тысяч человек. По оценке сайта "Хабаровский край сегодня", число участников протестной акции могло превзойти численность шествия "Бессмертный полк", насчитывавшего до 60 тысяч человек. По другим неофициальным данным, в акции участвовали до 35 тысяч человек. Пресс-служба УМВД РФ по региону сообщила об участии "от 10 до 12 тысяч человек".

Также смотрите: В Хабаровском крае РФ второй день протестуют против ареста губернатора Фургала. ФОТОрепортаж

По версии Следкома РФ, хабаровский губернатор Сергей Фургал организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.

Автор: 

протест (5862) россия (96001)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+43
В Париже протестует 1 000 "жёлтых жилетов". РИА ведёт прямую трансляцию.

В Хабаровске протестуют 50 000 человек. РИА просто молчит, ни одного сообщения.
показать весь комментарий
18.07.2020 23:03
+23
Недокраїна росія є тоталітарним утворенням, яке не може мати вільних ЗМІ.
показать весь комментарий
18.07.2020 23:05
+11
Интересный флаг у хабаровского края. Не собо заморачиваясь, тупо заменили жовту полоску на белую на флаге Зеленого Клина
показать весь комментарий
18.07.2020 23:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
вся єта гавеная кацапская демократия заканчивается на вопросе "Чей Крим"!
показать весь комментарий
18.07.2020 23:43 Ответить
для початку нехай граються, щоб швидше розвалились, а там і питання Крима віирішиться, бо хоч і десь в кацапських сранях рязанях будуть кричати, що Крим ніби їх, але маючи повну сраку проблем і федераску роздерту на шматки, ніхто не поїде типа його захищати. Тому питання до кацапів про те чий Крим, притримаємо, але допоможемо розвалу.
показать весь комментарий
19.07.2020 15:05 Ответить
Смотри,как бы сам не присел ..на бутылку.
показать весь комментарий
19.07.2020 02:21 Ответить
Пету-Шарий!
показать весь комментарий
18.07.2020 23:29 Ответить
Бес путлер решил не обращать внимание, надоест и разойдутся, а потом начнут кидать в автозаки, и запугивать, коммуняки ничего нового не придумали, посмотрим кто кого.
показать весь комментарий
18.07.2020 23:30 Ответить
Бандита поставили перед выбором - "уйми хабаровское быдло - получишь 10-ку, отсидишь 4 и выйдешь по УДО. Или пожизненное."
показать весь комментарий
18.07.2020 23:40 Ответить
Кеша,иди спать. Ты уже бир перепил. В натуре.
показать весь комментарий
19.07.2020 02:23 Ответить
Тебя,бир,перед каким выбором поставили-сесть на бутылку,или писать(ссать) на цензоре ахинею в защиту ..уйла? Тщательно завувлированную ,чтоб никто не догадался,что ты-Лахта.?
показать весь комментарий
19.07.2020 03:10 Ответить
Щось росіян у поліцейській державі за якогось губернатора з темним минулим 90-х зібралось в декілька десятків разів більше, ніж порохоботів за кондитера-екс-президента. Що дає право робити простий висновок про рівень підтримки кондитера в Україні.
показать весь комментарий
18.07.2020 23:35 Ответить
яка підтримка у зайця.....не сміши...
показать весь комментарий
18.07.2020 23:37 Ответить
Чому зескотиння взагалі не виходить підтримувати термоса?
показать весь комментарий
18.07.2020 23:41 Ответить
А навіщо підтримувати Зеленського на вулиці, якщо його вже підтримали на виборах і зараз він є чинним президентом і виконує свої обов'язки? Це порохоскот виганяють на майдан на підтримку бариги по чіткому графіку і за скромну плату - як справжню худобу.
показать весь комментарий
19.07.2020 00:07 Ответить
зепляди не поддерживают в открытую термоса, потому что ссутся получить хук в морду
показать весь комментарий
19.07.2020 01:51 Ответить
На вулицю виходять не за когось, а проти когось чи чогось. Завжди. Зараз виходять для окреслення "червоних ліній" Зе-гідранту. Наприклад, для попередження не чіпати мову.
показать весь комментарий
19.07.2020 07:03 Ответить
мені здається що перш за все потрібно виходити за захист соціальних стандартів в державі, бо якщо їх не буде то люди втікатимуть з країни і мова не допоможе....
показать весь комментарий
19.07.2020 07:31 Ответить
правильно,самое главное есть ли в корыте корм, а на каком языке хрюкать-да какая разница?
показать весь комментарий
19.07.2020 10:13 Ответить
Що воно там виконує???? Чергову партію членофортеп`яно?
показать весь комментарий
19.07.2020 07:39 Ответить
Выйдешь на поддежку Нелоха42 после оглашения приговора Канцелярским судом штата Делавер?
показать весь комментарий
18.07.2020 23:37 Ответить
он же за педоШария при чем тут нелох?
показать весь комментарий
18.07.2020 23:42 Ответить
Не, это чудо - зепропагандон. Он шо, еще и шарикодрочер, к тому же? многостаночник?
показать весь комментарий
18.07.2020 23:44 Ответить
"головне не барига"
показать весь комментарий
18.07.2020 23:45 Ответить
Якщо порохоботи вийдуть, де ж ти столоватись будеш?
показать весь комментарий
19.07.2020 07:41 Ответить
Большой звон набатный как правило начинается с отдельных малых колокольчиков.
показать весь комментарий
18.07.2020 23:38 Ответить
респект автору за виклад.....це не якась там статейка про шоколадного зайця чи рига....
показать весь комментарий
18.07.2020 23:39 Ответить
Він про зелені шмарлі напише. Порадуєтесь.
показать весь комментарий
19.07.2020 07:37 Ответить
Смотрел я их стримы. Особенно доставили масковские в поддержку. Они там подписи собирают. Подписи, блин. Я в чате довольно вежливо поинтересовался, сколько подписей стоит свобода а сколько гордость. Не ответили... Подписями будут отмахиваться в случае чего.
показать весь комментарий
18.07.2020 23:39 Ответить
ви тільки подивіться як активізувались тут пузирі, що понапухали при правлінні олігархів, чують бісові діти що народ може об єднатись, так і стараються перекинути питання на іншу тему.....ніяк не нажеруться, ніяк не подавляться
показать весь комментарий
18.07.2020 23:57 Ответить
не бузуйте, всерівно рано чи пізно український народ вас спитає і за корупцію і за розкрадання країни...
показать весь комментарий
18.07.2020 23:59 Ответить
Будут "не бросать своих" пока не кончатся деньги у этого Фургала.
показать весь комментарий
19.07.2020 00:07 Ответить
сумніваюсь що у Фургала були такі гроші, щоб 50 тис вивести, це не сотня полін під судом шоколадного зайця....
показать весь комментарий
19.07.2020 00:10 Ответить
эхо москвы писало про 10 тыс. ты пиши хоть миллион, народу от это не прибавится.
если из 10 тыс. каждому десятому дать по 1000 рублей, то выйдет всего 1 миллион рублей.
12 тыс евро. для тебя эта сумма кажется чем то нереальным?
показать весь комментарий
19.07.2020 00:44 Ответить
тобі ехо москви напише.....як наші поліцейські при виході на протестні мітинги....
показать весь комментарий
19.07.2020 00:59 Ответить
подивись на фото - там в ряду близько 30 осіб і кілометрова довжина вулиці - це вже близько 30 тис. осіб...
показать весь комментарий
19.07.2020 01:09 Ответить
там двухполосная дорога (смотри фото №6: тротуар, одна полоса, двойная сплошная)
шириной 3.75*2 = 7.5 метров. + тротуары

30 человек там физически не поместятся.
10-12 в ряд максимум. возьми, к примеру, 3 или 4 ряд на 1-ой фото и посчитай.
показать весь комментарий
19.07.2020 11:16 Ответить
А скока лярдов пуйло отстегнуло на свае "обнуление"?
показать весь комментарий
19.07.2020 01:12 Ответить
Классический стокгольмский синдром.
показать весь комментарий
19.07.2020 00:26 Ответить
и многие путают его со стремлением к свободе
показать весь комментарий
19.07.2020 01:12 Ответить
Тебе-то,бир,свобода ни к чему. Лахтинские сребренники,талоны на похлебку-верх твоих мечтаний.
показать весь комментарий
19.07.2020 01:20 Ответить
Сгинь земразь
показать весь комментарий
19.07.2020 01:28 Ответить
Иди в жопо..блок,а лучше за поребрик.
показать весь комментарий
19.07.2020 01:58 Ответить
когда тоже начнется на маскве - а я думаю єто неизбежно, кремлефюреру ничего не останется делать кроме вторгнуться в Украину, чтобы в самой засрашке ввести военное положение и тд да и победоносная война, захват Украины и восстановление империи повысит его рейтинг и погасит протестное движение - только он просчитается, война закончится и закончится очень быстро парадом ЗСУ на красной площади и уничтожением колорадской чумы.....
показать весь комментарий
19.07.2020 01:00 Ответить
Пуйлу вместо вторжения в Украину пара бы готовить "освободительыій поход" на Дальний Восток,чтобы "покончить с белогвардейцами ДВР" и их прихвостнями-оленными тунгусами и конно-механизированными бурятами..
показать весь комментарий
19.07.2020 01:17 Ответить
Намасквє не почнеться. Там ситі скоти сидять. Хіба що Ровшан із Джамшутом піднімуться.
показать весь комментарий
19.07.2020 07:34 Ответить
именно масква подімится и питер - и совсем не из-за єкономики. полно обозленніх людей - которім надоело жить в тотальном бесправии и маразме - не пуганніе 20 летние, новое поколение - хотя Украине от єтого не тепло не холодно....
показать весь комментарий
19.07.2020 16:20 Ответить
Важно то, что люди преодолели страх и объединились. Это совершенно необычно для имперской раши. Остальное - а нам-то какое дело до их проблем?
показать весь комментарий
19.07.2020 01:39 Ответить
е, не скажи - це приклад що і нам потрібно за свої права, чого так бояться олігархи в нас та їх прихвостні....он диви як тут активізувались та інші теми розмову переводять, аж бісяться...
показать весь комментарий
19.07.2020 07:34 Ответить
В Украине люди все-таки не так запуганы, как в европейской раше, где в чувствуется "рука москвы" в прямом смысле. Это из собственного опыта.
показать весь комментарий
19.07.2020 09:21 Ответить
Переживаете за Хабаровских "братьев"?

Но за 6 лет войны они ни разу не протестовали против убийства украинцев.
показать весь комментарий
19.07.2020 02:26 Ответить
Эти "братья" разваливают рашку. Будет цепная реакция.Чем это плохо для украинцев?
показать весь комментарий
19.07.2020 02:37 Ответить
не будет. они сотни лет живут при разных царях. в голодные годы бастуют на коленях. а в сытые годы захватывают соседей...
показать весь комментарий
19.07.2020 06:48 Ответить
Йой лихо-лишенько! Чернь бунтує!
...а сцарь глибоко в норі.
показать весь комментарий
19.07.2020 03:36 Ответить
«Рузьке своих не бросает».

Кацапоскот, як вам кримнаш? Відкусили украінський півострів і одразу у вас почався повний кіздєц. Сподіваюсь, що вас там танками всіх передавлять, як тарганів.
показать весь комментарий
19.07.2020 05:29 Ответить
Должны быть даты и ультиматумы к власти. Не забывайте согласно Конституции России только народ России представляет ее власть.
показать весь комментарий
19.07.2020 06:22 Ответить
журнашлюхи, а почему вы не написали о лозунгах - путин - вор, путин - вор... а так мяхко, как дешевые придорожные шалавы, напИсали - Фургал - наш выбор... вот теперь понятно, почему Украина проигрывает информационную войну кацапстану вчистую - нет в Украине журналистов, есть дешевые писюки...
показать весь комментарий
19.07.2020 06:26 Ответить
Ці пісюки всі розтягнуті олігархами по своїх норах. Бояться накликати гнів на своїх хазяїнів.
показать весь комментарий
19.07.2020 07:31 Ответить
ага, це точно, як не включиш який-небудь канал телевізора - так він під якимось олігархом і свою лінію гне.....то розхвалює потужні реформи попереднека, то ще якусь єрунду несе....
показать весь комментарий
19.07.2020 07:56 Ответить
Та ні. Попередника канали каломойського вихваляють. Зєля ж практично папєрєднік уже?
показать весь комментарий
19.07.2020 08:05 Ответить
що також в клуб шоколадного зайця подались?
показать весь комментарий
19.07.2020 08:14 Ответить
Та ні. Не дуже. У мене до нього багато питань. Але не люблю голослівних заяв.
показать весь комментарий
19.07.2020 08:16 Ответить
https://defence-line.org/2020/07/dalnevostochnyj-rasklad/ Антиколорадос -Дальневосточный расклад (Часть 1)

Так типа протестующие,сами и сдали мусорам двоих ребят кто вышел с плакатом,путин вор...,рабы они и есть...
показать весь комментарий
19.07.2020 08:49 Ответить
не слід обманюватись. просто дуже прижав ХОЛОДИЛЬНИК.
нагодуй це стадо рабів і вони будуть готові йти на Білорусь
показать весь комментарий
19.07.2020 06:46 Ответить
)) Невзоров выдал в интервью"Эхо Москвы":
"Кремль умеет виртуозно наложить в чужие штаны. Это феноменальное, потрясающее умение. У него это получается с каждым разом все лучше и лучше. И каждая новая маргинальная ситуация позволяет ему совершенствоваться в этом. У него это великолепно получилось в истории с Хабаровском и с [задержанным по уголовному делу губернатором края Сергеем] Фургалом. И теперь обделавшимися выглядят все, причем начиная с российской Фемиды и всех ее любовников, подельников и компаньонов"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=SMKSHhHSNMc&feature=emb_logo
показать весь комментарий
19.07.2020 07:27 Ответить
Давайте, хабаровці (чи як там вас ), лупАйте цю скалу! Мені по боку, за що там, але лупайте!
показать весь комментарий
19.07.2020 07:30 Ответить
Фургал в Хабаровске, Фингал в Москве. Финал не за Горами. Московиты как оно житие ваше ?
показать весь комментарий
19.07.2020 07:42 Ответить
"Ми своїх не кидаємо", - жителі Хабаровського краю продовжують акції протесту на захист губернатора Фургала - Цензор.НЕТ 2147
показать весь комментарий
19.07.2020 07:47 Ответить
Ну цей відстоїть і Фургала, і Дальнєвосточну республіку. Головне йому шланг від бутиля із самогоном в ротяку засунути.
показать весь комментарий
19.07.2020 08:07 Ответить
ага, це точно, як тільки пузирям починаєш говорити про соціальну справедливість, так вони відразу опонентів у тунеядці-алкоголіки записують, тільки олігархи, пузирі та панські гайдуки у нас роботящі....
показать весь комментарий
19.07.2020 08:18 Ответить
ну шо там, когда они наконец начнут от кацапа отделяться...или не будут...шо думают по этом поводу наши экспэрды...
показать весь комментарий
19.07.2020 08:14 Ответить
Нееее, не будет там ничего серйозного. Побунтуют, надоест и разойдутся. Разуверился я в ХНР. А женщины там красивые...
показать весь комментарий
19.07.2020 08:27 Ответить
Осталось поднять этнических китайцев Дальнего Востока РФ, вспомнить, правда об этом ни когда и не забывали, что это исконные ( скрепные) территории Китая, ввести ограниченный контингент из соседней Поднебесной, попутно переселив туда миллионов 20 -30.. И провести " реХферендум", а ля "крымнаш" с 98,9% результатом. Но Китай который мыслит столетиями, да нет тысячелетиями, спешить не будет, он будет ждать когда плод сам дозреет и упадет в руки, а по реке проплывет труп их врага.
показать весь комментарий
19.07.2020 08:46 Ответить
Митингуют за Фургала - члена лдпр - пропутинской партии во главе с жириновским, который хочет решить украинский вопрос боеголовками. Запомните: россияне могут митинговать только в пользу своего кармана и империи, вот путин наворовал - это плохо, в то что их страна убила 13000 украинцев и оккупировала Крым и Донбасс - это их не интересует,поэтому нас рать спросите из той толпы чей Крым и кто виноват в войне на Днбассе уверен что 90% скажут Крым ихний а на востоке это мы убиваем своих же граждан за русский язык а их солдат там нет иначе если бы там была армия рф война бы закончилась на второй день и дошли бы до Киева, то есть пропагандонские штампы которые вьелись до мозгов об ихней величии, и никак их не переубедить -поэтому вата тяжелая или легкая всегда остается ватой истинных либералов русских 5%
показать весь комментарий
19.07.2020 09:43 Ответить
это пока только только недовольное мычание быдлотского кацапоскота на отдельно взятой территории.

помычат еще немного, пока не придут пастухи с собаками.
показать весь комментарий
19.07.2020 09:49 Ответить
Брожение говна на паРаше, ********* протестуют против ***** . ..... типа пчёлы против мёда.....не верю!!!
показать весь комментарий
19.07.2020 09:51 Ответить
Продолжаю непонимать - как в Расии может происходить несанкционированный митинг?
Это же демонстрация СЛАБОСТИ власти!
показать весь комментарий
19.07.2020 10:00 Ответить
та якось пофіг, що у кацапні на хабаровське.
хай повбивають самі себе масово у громадянській війні на росії.
показать весь комментарий
19.07.2020 10:20 Ответить
Хабаровськ всю Росію годує. Якщо Хабаровськ відділеться, то заживе по справжньому.
показать весь комментарий
19.07.2020 10:33 Ответить
Если кто-то перевозбудился от вертикального стояния на коленях, просто спросите у них в Ютубе ЧЕЙ КРЫМ?! Я задавал, у меня больше нет интереса к этому стаду дешёвых проституток защищающих своего сутенёра. Так что не обольщайтесь, что что-то случилось с великорусским шовинизмом, он на месте.
показать весь комментарий
19.07.2020 22:18 Ответить
"Я поддерживаю внешнюю политику путена" вот все что нам надо знать о протестах в Хабаровске
показать весь комментарий
20.07.2020 13:23 Ответить
Страница 2 из 2
 
 