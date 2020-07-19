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Пассажиры маршрутки в Днепре избили девушку, заплатившую за два места, чтобы ехать одной. ВИДЕО

В Днепре в 101-й маршрутке пассажиры избили девушку, которая заплатила за два места, потому что не хотела, чтобы рядом кто-то сидел.

Об этом со ссылкой на соцсети сообщает "Наше місто", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что девушка, зайдя в салон, заплатила за два места и села на двойное сидение одна. Пассажиры маршрутки начали возмущаться, возникла словесная перепалка, в итоге которой мужчина нанес девушке несколько ударов кулаком по лицу.

Читайте также: Водитель-нарушитель избил двух патрульных полицейских в Одессе

К избиению и оскорблениям также присоединились другие пассажирки.

"Девушку вытащили из маршрутки разорвали футболку и избили. Никто за нее не вступился и водитель никак не отреагировал", - отмечает издание.

Днепр (4437) избиение (9810) маршрутки (546)


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Топ комментарии
+84
Заплатила за 2 місця - має повне право їхати одна.
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19.07.2020 11:42
+74
«Поліція не знайшла, зате вистежили "небайдужі громадяни": в Дніпрі чувака, який побив в маршрутці дівчину, швидко вирахували і пояснили, що він ... Л. Віталій Валерійович приліг відпочити на кілька хвилин після важкої поїздки», - повідомив кореспондент "Дніпро Оперативний".
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19.07.2020 11:42
+73
Пасажири маршрутки в Дніпрі побили дівчину, яка заплатила за два місця, щоб їхати самій - Цензор.НЕТ 836
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19.07.2020 11:56
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Страница 10 из 10
Ні, я не вважаю себе кваліфікованим американським суддею, я вас вважаю ідіотами. А ви вважаєте це підтвердити, кожним власним постом.
Спробую опуститись на ваш рівень, хоча не впевнений, що це мені під силу.
Білл нарвався на імпічмент, не через те, що робив із Монікою. Це моральний проступок, а не злочин. Окрім дружини Білла, жодному прокурору, до цього не було діла. Так, іміджу політика. політичної партії, яку підтримали численні протестантські організації і церкви, це нанесло потужний удар, але це не порушення Закону. А ось коли Білл збрехав під присягою, то це вже злочин. Може ви здивуєтесь, але США не Україна і там не ******* коли брешуть під присягою... Щодо Петра, не плутайте тупу люмпенську заздрість, із мотивованою позицією. Я на 99% впевнений, що ви сам не здатні пояснити законність походження усього, що маєте.
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20.07.2020 10:39 Ответить
Так, достатньо, з вами все зрозуміло, ідіть, продовжуйте навчання, хоч я і не впевен що вам це допоможе.
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20.07.2020 10:45 Ответить
Здивували Я за усе життя бачив одиниці людей, які в подібних ситуаціях відповідали "ааа, я цього не знав"... більшість завжди вважає довб.бом того, хто говорить їм правду.
Адвокати вчаться усе життя, тому "продовжуйте навчання" це в точку.
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20.07.2020 11:00 Ответить
На билетах был указан номер сидений? Если нет, то это был бы вооруженный захват сидячего места. И по законам США ее имели право сжечь на костре, как ведьму.
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20.07.2020 09:26 Ответить
С юридической точки зрения она вполне имеет право ехать одна т.к. заплатила. А бабкам нех... Места занимать от скуки дома. Тохо лоха вообще выловить и вые...ать
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20.07.2020 09:05 Ответить
опана , а ну ка ша , тута юрист нарисовался , а ну как юрист расскажи ка в каком это юридическом документе написано шо когда ты заходишь в маршрутку , бросаешь водятлу 16 гривен за проезд и можешь заявить , что те два места , которые находятся в середине салона пустыми отныне принадлежат исключительно тебе , и никто больше на них не имеет права сесть , может это написано на самих сиденьях , а может на билете который она может получить водятла , ну так что где это написано , и как лично ты докажешь , что они твои , а не мои
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20.07.2020 09:31 Ответить
Девушка наивно полагает, что оплачиваются сидячие места в маршрутке.
А вот СОВЕТСКИЙ НАРОД полагает, что оплачивается право пребывания в быдловозке.
П.С.
Могу предположить, что девушка не читала ни Василия Шукшина, ни Юрия Нагибина, ни Венедикта Ерофеева, ни Виктора Пелевина, иначе бы она была осведомлена о говне, хлюпающем в головах московитов и их холуёв.
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20.07.2020 09:16 Ответить
В маршрутке билеты продаются за право на проезд, а не за право сидеть.
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20.07.2020 09:20 Ответить
Дивлячись де. В заповіднику під назвою "рюський мир", можливо. А ось у Львові чи на Закарпатті, я таку ситуацію не уявляю.
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20.07.2020 09:30 Ответить
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20.07.2020 12:20 Ответить
Вы - конченный совок. Во всем мире билеты продают на право достойно сидя иметь проезд в автобусе , без стоящих мест. Стоящие места - нарушение правил безопасности.
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20.07.2020 12:15 Ответить
«Количество пассажирских мест прописано в технической характеристике транспортного средства - общее количество мест и мест для сидения; эта информация внесена в Национальную автоматизированную информационную систему, и в графе «особые отметки» в регистрационных документах ТС указано количество мест всего и мест для сидения. За нарушение этих норм ст.212-1 ч.1 КУпАП."
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20.07.2020 12:21 Ответить
Посмотрев несколько раз видео и прочитав все коменты прихожу к совсем неутешительным выводам--адекватных в этой ситуации нет,От слова совсем. Могу обьяснить по пунктам;

1) Мужик однозначно не прав. От слова совсем,вообще.
2)Водитель из создавшейся ситуации не имел права продавать два места одному пасажиру(места не именные и пронумерованные) потенциально создавая конфликтную ситуацию.+явно нарушив правила перевозки пасажиров по количеству.
3)Пасажирка севшая рядом имела такое же право на это место как и потерпевшая-она точно так же купила билет.(Более уместны были бы претензии от потерпевшей за создание ситуации водителю)
4)Потерпевшая не высказала никаких претензий водителю за создавшуюся ситуацию и нарушение правил перевозки пасажиров в карантин, но активно и бурно выражала свое пренебрежение и претензии сидящей рядом женщине старше нее и окружающим пенсионого возраста.Включая физическое применение кулаков.
5) ВСЕ АБСОЛЮТНО БЕЗ МАСОК! Включая мамашу с ребенком.Что уже говорит о причине ,,боязни коронавируса,, как просто предлоге быкануть. С какой стати потерпевшая высказывает окружающим недовольство несоблюдением правил,на которые она сама демонстративно плевала с высокой колокольни???
6)Есть подозрение,что потерпевшая под градусом,что является отягчающим обстоятельством(Нашла деньги на спиртное-должна найти и на такси,дабы не дышать перегаром на окружающих.)
7) Не доведение решения ситуации до законного решения--вызова Полиции и фиксирование нарушений всех сторон.(Все хотят в Европу,но требуют соблюдение правил исключительно от других,)
8)Претензии к власти города на неправильные и недостаточно четкие правила перевозки пасажиров.

Так не бывает ребята.Нельзя требовать соблюдение правил только от других.Или вы в системе отношений когда СОБЛЮДАЮТСЯ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВСЕМИ ДЛЯ ВСЕХ.Или в старой Днепровской маршрутке с такими ситуациями.Начните с себя и ситуация потихоньку изменится.
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20.07.2020 10:42 Ответить
Правила завжди одне і воно, уже просте - не будь сам бидлом.
Решта, теорія.
А по змісту, так усе і сталось з точки "права", а з точки моралі, це наслідки радянськості.
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20.07.2020 11:53 Ответить
порадовал камент от бабки "я на заводе горбачусь, а ты 3,14здой зарабатываешь".
Тупое совковое быдло.
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20.07.2020 10:57 Ответить
Уверен,что бабушка горбатится на заводе коломойского за две копейки.Но проголосовала за бубочку-он прикольный.И через год правления марионетки каломойского все равно не видит связи между галочкой на голосовании за Президента и падением своего уровня жизни.У нее будут виноваты все--от Порошенко до молодых,,праституток,, ,сидящих рядом в быдломаршрутке. Но не ее тупой выбор. Это и есть СОВОК.
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20.07.2020 11:37 Ответить
Ну ты и разложил бабку на составные части, а теперь разложи девку , она почему за бубочку проголосовала , или ты реально думаешь что ее выбор - Петя ))))))))) Во время последних выборов у меня друг работал на опросе экзит пола возле избирательного участка , так вот 90 % молодняка выбирало себе бубочку с его слов , то есть 90 % что эта девка выбрала именно бубочку , что касается быдломаршруток , они что стали такими только сейчас ? при Пете они не были быдломаршрутками ? они были и будут такими всегда , если в стране не будут соблюдаться законы , перед которыми все будут равны , и за одинаковые преступления будет одинаковое наказание , пока не будет культа закона , пока некоторые будет считать себе правее других , ничего в этой стране не будет
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20.07.2020 12:31 Ответить
Пеця і Зеля, це наслідок обопільної ненависті форумчан, до бабки чи дівчини (жінки) це не має ніякого відношення.
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20.07.2020 12:41 Ответить
Слишком толерантное отношение со стороны государства Украина к постоянному ДАВЛЕНИЮ купленных россией сми,телепрограмм,быдлокварталлов,всяких ,,скОтов,,-сериалов ,шансона,забитая Петровка кацапским имперским мусором печатного происхождения ----ЭТО ВСЕ ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ-ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МОЛОДЕЖ УКРАИНЫ.Что бы не выпускать из орбиты влияния совка или нейтрализовать до состояния ,,какаяразница и паприколу,,. На работе молодняк тоже голосовал поприколу,но после долгого откровенного разговора без давления и с аргументацией и примерами прячут глаза теперь. И еще один аспект-пока родители пытались заработать на терпимый жизненный материальный уровень молодежью занимался телевизор.Увы. Украина проигрывает информационную войну с россией. Там вкладывают милиарды в пропаганду,понимая,что это действует разрушительней оружия и патронов. У нас пока не понимают.
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20.07.2020 13:52 Ответить
Їй байдуже чим вона заробляє. Це Совки. Вона навіть не бажає мати її прибутки чи рівень життя. Це просто ненависть до усіх, хто не такий і може бути заможнішим. Ця бабка ненавидить її тільки за те, що вона така є. Ви згадайте яке образа була за Совка - "ты что самый умный"?
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20.07.2020 11:57 Ответить
100500 ...
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20.07.2020 12:11 Ответить
Мля , сколько у тебя на цензоре ников ? ты вообще читаешь, шо ты тут пишешь, эта бабка ненавидит ее за то , что девка нарушает правила проезда в транспорте , занимая два места одновременно , орет , дышит перегаром на окружающих, сидит без маски , зачем то наносит бабке удары по голове руками. Не достаточно поводом для ненависти ? Вернемся к твоей личности - исходя из того , что я читаю ты родился и вырос в СОВКЕ ))))))) Я в этом уверен на 200 % , интерсно чем же ты отличашься кардинально от совковой бабки, тем что бабка зарабатывает в 70 лет на заводе , платя налоги , а ты гривны строчишь на цензоре х не платя ? ))))))))))) ты же знаешь что я прав
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20.07.2020 12:21 Ответить
Ненависть це усе, що ця бабака бачила у своєму житті. Це єдина цінність, що супроводжувала її від народження та яку вона забере із собою до труни. Це ментальна основа радянськості і кацапськості.
Повернемось до моєї особи? Тобто сам ти розвиватись не збираєшся, але я тебе турбую. А чому, сподіваєшся, що я зможу впасти до твого рівня і перестану тебе злити власним розумом?
Ну то добре, давай подивимось. Я відрізняюсь від неї менталітетом? Думаю, що саме цим. Про рівень прибутків, освіту і т.п. не має сенсу говорити, це другорядне. Я живу на крайньому Заході нашої країни, де ніколи не були у пошані "радянські цінності". Мені найдальше від решти до Мордору і найближче до декількох країн ЄС. Я там часто буваю, а менталітет мого регіону сформований під впливом сусідніх країн.
А податки тут до чого? Я їх сплачую на десяток пенсій ось таких бабок, а її діти і онуки (скоріше за усе отримують у конверті, або взагалі лигарі), але це не важливо. Для мене... на моєму рівні...
Ні, я знаю. що ти ідіот. В усякому разі, ти доволі ретельно намагаєшся це довести змістом власних постів.
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20.07.2020 12:36 Ответить
Тю, то бабуська сностальгировала...
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20.07.2020 12:12 Ответить
А я би зробив різною вартість сидячих і стоячих місць... на зло усій цій люмпен-пролетарській "більшості".
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20.07.2020 12:00 Ответить
Пане , згоден з Вами наполовину, бо по-нормальному, треба хапугам бiльше на лiнiю виставляти автобусiв, скасувавши стоячi мiсця, як роблять у всьому притомному свiтi. Бо стоячi мiсця - конче небезпечнi...
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20.07.2020 12:10 Ответить
Ми сприймаємо транспорт як якусь соціальну інституцію. Звідси у нас і "безкоштовний/пільговий проїзд" і спір про стоячі/сидячі місця, а насправді це бізнес!!! Просто бізнес і ніщо інше. Ну бажає пасажир їхати на двох місцях, і що? Він за це платить? Значить усе Ок! Та хоч усю маршрутку нехай викупить, у чому проблема? А проблема у голові... в радянській свідомості...
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20.07.2020 12:24 Ответить
Альо товарищ, вы точно в Украине живете, может вас до сих пор мучают в Совке и вы пишите нам из прошлого ? Никаих пильг в маршрутках нет , нет есть , учатники АТО , второй мировой если таковые остались , дети из многодетных семей. Но и это тоже не бесплатно, поскольку за них перевозчикам платит государство. Странно что троль с цензора этого не знает. Ну вы же не против участников АТО , или против, удивите меня ? Бизнес товарищ - это взаимоотношения между вами и тем, кто вам платит по комменты. А в реальной жизни существует ГОРОДСКОЙ КОММУНАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ , в котором все пассажиры имеют равные права , если вас этот факт не устраивает - купите себе машину или не насобирали живя в СОВКЕ ?
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20.07.2020 12:37 Ответить
Так, "товарищ" я живу в Україні і у нас, для пенсіонерів проїзд в комунальному транспорті безкоштовний.
Я звісно не сліпий, але хто із учасників цього шабашу є учасником АТО?
В реальному житті, такі як я утримуємо комунальний транспорт за власні податки, щоби такі як ти, розповідали нам про "рівність та ваші права".
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20.07.2020 12:45 Ответить
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20.07.2020 12:52 Ответить
Та невже ))))))))))))))) Альо товарищ , у нас проезд для пенсионеров а маршрутках - ПЛАТНЫЙ. Еще раз тебя спрашиваю, ты точно в Украине живешь ? Таки як ты ? Не смеши меня , а ты кто ? Кого ты можешь содержать , если строчишь в рабочее время на цензоре 24/7 , расскажи мне какие налоги государство получает с твоей писанины ))))))) Да я совковую бабку с завода уважаю больше чем тебя нахлебника , она хоть налоги стране платит , а ты это стране нихрена не платишь , ну ты же это знаешь
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20.07.2020 12:55 Ответить
У вас? Та мені нас.рати як у вас. У мене в місті - безкоштовний. Так, я живу в Мукачеві, у чому проблема? Ну окрім твої пустої голови, звісно.
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20.07.2020 12:57 Ответить
Проблема в том. что то место где ты живешь - один из самых дотационных регионов страны, ты нахлебник , ты ничего не производишь , ты не можешь содержать сам себе, как ты можешь содержать других. За то , чтобы твоя срака проехалась бесплатно в Мукачевской маршрутке платит вся Украины в виде дотаций твоему региону ,а ты тут мне рассказываешь о быдле и совке . И скажи мне разве это не смешно , кто из нас тогда быдло и совок
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20.07.2020 13:19 Ответить
Я не користуюсь маршрутками, це раз. Бюджет 90 тис. Мукачева близько мільярда гривень, для прикладу бюджет такого обл.центра як Полтава, усього 2 лярди, це при не дивлячись на кількість населення, що у 8 разів більша. Про те, хто що виробляє, а хто ні, ти таке саме уявлення маєш, як і про усе інше...
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20.07.2020 14:43 Ответить
Вы случайно не из луганско-донецких-дыныэров? Лексикон местный. Все вам нахлебники, всех вы кормите.
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20.07.2020 15:31 Ответить
https://mukachevo-rada.gov.ua/index.php/miska-vlada/mukachivska-miska-rada/item/12613-douvahypilhovykivdliabezkoshtovnohoproizdumuntsipalnymtransportomvykorystovuitekartkumukachivtsia

лови, якщо не тупий то прочитаєш
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20.07.2020 12:58 Ответить
Не я не тупой . я понял, что в самом ДОТАЦИОННОМ регионе Украины , который сосет всю остальную страну , который занимает 3 -е место с конца по ВВП на одно рыло населения , ниже только Тернопольская и Чернівецька , а по другому быть не может - все ж на заработках по Польшах , Угорщынах с Ниметчынами , работать то некому, да по сути и НЕГДЕ - и это самая главная проблема, так что это даже не их вина, в этом чудесном крае живет дедушка https://censor.net/user/83156 , дедушка большую часть своей жизнь прожил в совке , в 90-х пришлось и по заграницам дедушкам помыкаться , скопил себе немного , скажем так заработал там на старость , может здесь чего пытался мутить , но налогов этой стране точно не платил или платил мало , от украинского пенсиона не отказался, лютой ненавистью дедушка ненавидит совок, а особенно совковое детство. Интересны причины этой ненависти , вряд ли сам дедушка был дессидентом , причина банальная - тяжелое совковое детство , да дедуль, я знаю что при совке не все жили припеваючи, некоторые и в одних чоботах и одних штанах на двоих ходили в школу, правда вот для меня загадка почему дед так ненавидит совковых бабок ? Что ему они такого сделали , может просто не давали ? это как в казусе Гитлера , ну не мог он просто так без причины ненавидеть евреев . были же какие-то предпосылки. Ну может ты разъяснишь. Ну вот, живет этот дедуля , который на это государство (Украина) в своей жизни работал очень мало и соответственно налогов не платил , пенсион получает , баланду не хлебает , на маршрутках бесплатно в своем дотационном регионе может ездить, в то время как ***************** (как он их называет) из днепровского видео обязаны платить за проезд , а лучше вообще стоять в проходе , или нет сделать им сегрегацию - Сначала в маршрутку будут паны заходит с баблом и занимать все места , а потом уже и совкобыдло может в проходе салона стоять, ну это то понятно они ж лохи на заводах Коломойского там у себя в Днепре ишачат , а дедушка Serg здесь на форуме строчит , скажи дедушка Serg а ведь у тебя жизнь удалась , главное придерживаться принципа - Я дартаньян , а все остальные вокруг - совковое быдло. Возможно я в чем то ошибся , но мне нравится это делать , и раньше предел погрешности в таких жизнеописаниях у меня был не большой. Ну так в чем я ошибся ?
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20.07.2020 14:08 Ответить
Почну із кінця твого посту: "Ну так в чем я ошибся? " відповідь на початку, ось вона "Не я не тупой . я понял"
Я ж тобі посилання дав на сайт Мукачівської міськради, що тобі не ясно? Ти бачиш, що "что в самом ДОТАЦИОННОМ регионе Украины" проїзд для пенсіонерів безкоштовний, чи ти сліпий?
А ось наші комунальні автобуси (із жебрачего регіону) порівняй із своїми
Пасажири маршрутки в Дніпрі побили дівчину, яка заплатила за два місця, щоб їхати самій - Цензор.НЕТ 6626
А ось халупи в наших задрипаних селах, жебрачих..
Пасажири маршрутки в Дніпрі побили дівчину, яка заплатила за два місця, щоб їхати самій - Цензор.НЕТ 3481
Ти дуже багато чого в цьому житті не розумієш, так само, як і власний рівень розвитку.
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20.07.2020 14:41 Ответить
Спасибо , что ты подтвердил все мной написанное

Да я вижу , а на какие шишы твое Мукачево содержит этот бус , если ты 24/7 строчишь на форуме , твои диты та онукы у Польши на заробитках , регион практически ни хера не производит и не зарабатывает , ну кроме конечно ТАМОЖНИ ,это наверное самое крутое пидпрыемство твоего региона, а соответственно не платит в бюджет , а наоборот получает из бюджета ??? А тебя это не интересует , да ? То есть тебя не интересует откуда с нищенского городского бюджета берутся деньги оплаивать безбилетный проезд пенсионерам в мукачевских БУСАХ ?
В то время как совкобабка ишачит на пидпрыемстви Коломойского платя налоги со своей зарплаты тебе на пенсион , ты сидишь здесь , пользуешься по сути благами всей страні совкобабок и срешь здесь на них с Мукачевской городской рады , не ну ты удобно устроился , дедуля
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20.07.2020 14:55 Ответить
Ти забув про контрабанду, ви, дебіли усі з неї чомусь починаєте і ліс! Точно, рубання Карпат!
Можливо так, можливо не так... проблема тільки в тому, що ти невіглас. Я тобі написав розмір міського бюджету, а ти пишеш "жебрачий"... ну якщо для такого маленького райцентру 1 лярд, це жебрачий, покажи більший? З чого ти вирішив, що я вже на пенсії? а головне, яким боком її робота на заводі Бєні і податки, мають відношення до Мукачівського міського бюджету?
Що сподобався автобус, а може село? Не вдавись від ненависті покидьок..
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20.07.2020 15:05 Ответить
да да Жги дальше дед

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2415235-moskal-zakarpatta-moze-zarobiti-lise-26-neobhidnih-kostiv.html

За 2017 рік Закарпатська область заробила тільки 26,8% коштів, необхідних на повноцінне утримання, решта перекривається за рахунок дотацій і субвенцій із державного бюджету.
Про це повідомив http://moskal.in.ua/?p=39892 голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.
«За 2017 рік область заробила тільки 26,8% коштів, необхідних на повноцінне утримання, решта (а це 73,2% фінансування) перекривається за рахунок міжбюджетних трансфертів, тобто за рахунок дотацій і субвенцій із державного бюджету. Закарпаття при всіх владах не могло заробляти на себе і утримувалося за рахунок зовнішніх фінансових вливань», - зазначив Москаль.
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20.07.2020 15:34 Ответить
Вот откуда деньги в твоем Мукачевском бюджете

«За 2017 рік область заробила тільки 26,8% коштів, необхідних на повноцінне утримання, решта (а це 73,2% фінансування) перекривається за рахунок міжбюджетних трансфертів, тобто за рахунок дотацій і субвенцій із державного бюджету. Закарпаття при всіх владах не могло заробляти на себе і утримувалося за рахунок зовнішніх фінансових вливань», - зазначив Москаль.
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20.07.2020 15:36 Ответить
Ти реально тупий? Ти різницю між областю і містом розумієш? Між міським бюджетом і обласним?
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20.07.2020 15:37 Ответить
НЕ не знаю ))))))))))))) А в твоем понимании Мукачево не входит в Закарпатскую область ? Это общая сумма дотаций и субвенций на всю твою область , вместе с твоим Мукачевым , она САМА зарабатывает только 26 % из того , что тратит, или ты меня хочешь убедить , что Мукачево это островок счастья и благосостояния , в отличие от остального Закарпатья, трубы дымят , заводы работают , каждый день новые предприятия открываются , ты дедуля сходи и спроси в свою Миськраду из чего складывается этот бюджет, очень удивишься.
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20.07.2020 15:55 Ответить
Ні, в моєму розумінні місто обласного значення має власний бюджет і наповнює його самостійно. Єдині дотації, що отримує місце, за утримання системи освіти і т.п. муйні, які є держава фінансує не напряму. Так, в Мукачево відкриваються нові заводи, не щодня, але їх достатньо для такого невеликого міста, а у тебе, що ні? А що таке? Не бажають інвестори до вас люмпенів йти?
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20.07.2020 16:00 Ответить
Мало того, для тяжко хворих у місті діє програма з фінансової допомоги. Не багато звісно (до 30к) але допомагають людям на складні операції, реабілітацію.
А твоїм бабкам совковим не допомагають? Ну нічого, за те, ви можете усієї маршруткою вчинити наругу над людиною, що посміла два місця оплатити... а ми не можемо... Менталітет не дозволяє... бачиш, кожному своє, по заслугах так би мовити...
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20.07.2020 16:03 Ответить
Я не знаю , у меня нет знакомых совковых бабок .
это ж твоя БОЛЬНАЯ ТЕМА
ты ж никак успокоится не можешь , шо не предложение то твои проклятья в их адрес
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20.07.2020 16:15 Ответить
Я їх проклинаю? З якого дива. Правда і констатація факту це не прокльон.
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20.07.2020 16:21 Ответить
Факт подразумевает истину. Ты нацелился на лавры Христа ?????
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20.07.2020 16:36 Ответить
А ти знаєш хто це?
Ніфігасє... я думав ти повністю тупий.
Цікаво, удар жінці у голову, це якій християнській догмі відповідає?
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20.07.2020 16:52 Ответить
Ну да , ну да , а ты уверен цензорный работяга , что в маршрутке будешь сидячим паном , а не стоячим люмпеном )))))))))))))))))))
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20.07.2020 12:13 Ответить
пане, вы - из тех, кому в совке родиться, там же и дуба врезать, не имея предположения о достойной жизни...ЗЫ... меняйте психологию (езды в общественном транспорте хотя бы, бо это и вас касаемо)...
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20.07.2020 12:23 Ответить
та не вже ты у нас кто Ванга , тебе откуда знать какая у меня жизнь , а что такое ПСИХОЛОГИЯ езды в общественном транспорте , я знаю что такое ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ и БАГАЖА , а что такое ПСИХОЛОГИЯ езды в общественном транспорте , а давайте я угадаю - ЭТО: Я ТУТ НАЦАРЮВАВ МІЛЬОН ТОБТО ВКРАВ, не у меня украл , не у совковой бабки , а у государства Украины, налоги я платить стране не буду , я ж щирий українець , а не лох какой-то , который будет содержать Страну Бубочек и БыдлоСовков , срать я хотел на правила проезда в Общественном транспорте , я равнее чем это совковое быдло , которое хочет залезть в мою маршрутку и сесть со мной рядом , поэтому для меня не существует ПРАВИЛ, я придумал себе ПСИХОЛОГИЮ езды в транспорте. Наслаждайтесь , Пользуйтесь на здоровье , это ваш образ, даю не 100 % гарантию , но процентов на 70-80 это ВЫ
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20.07.2020 13:10 Ответить
Не потрібно бути Вангою, щоби бачити хто ти є... Якщо коротко - ніхто, і звуть тебе ні як. Пусте, місце і нікчема із надутими щоками. Більше того, ти не навів жодного аргументу чи доказу на користь того, що пишеш. Навіть елементарного! Не виклав посилання на пункт "ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ и БАГАЖА", що забороняє придбати та зайняти два сидячих місця...
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20.07.2020 15:10 Ответить
А ну погоди ка , а чего это я должен что-то выкладывать , это же ты пишешь , что у нас оказывается можно КУПИТЬ два три четыре СИДЕНЬЯ в общественном транспорте, сесть жопой только на одно из них и запрещать пассажирам занимать свободные места ПРИ ЭТОМ НЕ ИМЕЯ НИКАКИХ БИЛЕТОВ ЗА ПРОЕЗД НА РУКАХ, ну вот я до сих пор жду твоих ссылок где же это написано, что это возможно, а я забыл нигде это не написано , это просто тебе так хочется , поэтому ты и такие как ты придумали себе не ПРАВИЛА перевозки пассажиров а ПСИХОЛОГИЮ ЕЗДЫ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ , а еще такую интересную формулировку - ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО, ТО РАЗРЕШЕНО, слушай дед , хочу приехать к тебе в Мукачево и проверить на деле твои тезисы , а ты мне поможешь , а то я не местный , пойдем с тобой в БУС , желательно в час пик , так уж и быть я заплачу скажем за пять пустых мест водиле наличными, возьму девок , штук пять , бутылок водки штук десять , закусон , сядим с тобой прямо там, пригубим , пожрем , обещаю совковых бабок не будет , будет все как в цивилизованной Европе , молодая компания и ты дедуля , если тебе хочется чего то погорячей , можешь прямо там девчат потискать , нюхнуть чего по крепче. А шо такое ? Я места эти КУПИЛ , правила я НЕ НАРУШАЮ , в правилах перевозки пассажиров не написано , что я не могу БУХАТЬ, ЖРАТЬ, ТРАХАТЬСЯ И КОЛОТЬСЯ на пассажирском месте в общественном транспорте. Идет ?
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20.07.2020 15:50 Ответить
Можеш не викладати. Галімому балоболу це не обов'язково.
хочу приехать к тебе в Мукачево - https://www.youtube.com/watch?v=Q1je8PbzqSs

возьму девок , штук пять , бутылок водки штук десять , закусон , сядим с тобой прямо там, пригубим , пожрем... тобі не в Мукачево потрібно... їдь відразу на Росію.
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20.07.2020 15:55 Ответить
Не я не хочу в Рашку , я хочу к тебе в Мукачево , в Рашку стремно и далеко, мне понравился твой подход к жизни - НАФИГ ВСЕ ПРАВИЛА , ЕСЛИ В ПРАВИЛАХ НЕ УКАЗАНО, ЧТО ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ , ТО ЭТО ДЕЛАТЬ МОЖНО , ведь именно этой формулировкой и больше ничем ты объясняешь , что оказывается можно прийти на конечную остановку в час скажем ПИК , зайти в общественный городской бус , бросить водиле 150 гривен и сказать что все сидячие места принадлежат только тебе , все остальные будут стоять , сидя будешь ехать только ты один , КЛАСС правда дед ? заманчево, почему бы не воспользоваться такой возможностью. С одной стороны удовольствие получим, с другой проверим твою теорию , че ты пошел в отказ ?????
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20.07.2020 16:05 Ответить
понравился твой подход к жизни - НАФИГ ВСЕ ПРАВИЛА , ЕСЛИ В ПРАВИЛАХ НЕ УКАЗАНО, ЧТО ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ , ТО ЭТО ДЕЛАТЬ МОЖНО?

Що у тебе із головою? Точніше, що у ній? Мій підхід???
Принцип «дозволено все, що не заборонено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD законом» - є складовим При́нципц свобо́ди (це основоположний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 принцип права , ключовою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D1%8F ідеєю якого є можливість вибору варіанту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 поведінки особою, яка обмежується лише https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE правом .). В https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні цей принцип закріплений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституцією України , про це свідчить ч. 1 ст. 19, відповідно до якої "правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством".

Ох ти ж і дурне... чесне слово...
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20.07.2020 16:16 Ответить
Ну так я о чем и говорю. Я что против твоего принципа дозволено все, що не заборонено ????
Мне он очень даже понравился . Слушай дед , а давай проведем социальный эксперимент , ты берешь завтра с собой мобилу, идешь в час пик к этому замечательному БУСУ , картинку которого ты выкладывал , платишь водиле за все сидячие места гривен 100 -200, говоришь остальным пассажирам - Звыняйте совки , я буду ОДИН в бусе ехать СИДЯ, поскольку я купил все сиденья , остальные будут стоять в проходе , сколько их там можно в такой БУС загрузить сейчас , человек 20-30 Ну вот ты все это снимаешь и если водила согласится тронутся в путь и ты живой выйдешь на нужной тебе остановке , я тебе плачу 10 тысяч гривен , ну как , я не шучу , я реально это предлагаю , шо скажешь ? скажи мне нафига я это спрашиваю , если я прекрасно знаю - трепло ты дедушка голимое , никуда ты не пойдешь , даже если бы я тебе предложил миллион, поскольку бы водила бы на таких условиях тебя не повез, а пассажиры вынесли бы тебя под ближайший мусорный бак. Вот на этом и закончился твой Принцип . Так что Adios дедуля. И не последок совет - как ты поступаешь с людимь , то ты от них и получишь.
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20.07.2020 16:33 Ответить
Навіщо мені завтра купувати усі міста в автобусі, якщо я можу хоч зараз купити такий автобус цілком і не один? По друге у нас в автобусах не вітають стоячі місця, а по третє, я живу не серед бидла, для подібної реакції. Я взагалі не уявляю реакцію у вигляді "хтось і пасажирів опинився в сміттєвому баці" від слова взагалі. Може десь там... далеко далеко за горами, серед диких людей (там де ти живеш) подібне і норма, але не тут.
Засунь собі у гузицю свої 10к. це хіба зараз гроші, щоби я так напрягався?
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20.07.2020 16:57 Ответить
как же я забыл , ПАН нацарював (вкрав) мильон и имеет теперь возможность жить не рядом с быдлм , быдло для пана это по сути все , кто максимум что может себе позволить , это сесть вот в такой БУС , но пан в Бусах не ездит, пан сидит на цензоре уже , сколько ты сидишь ? исходя из профиля - днями, это на цензоре столько платят , чтобы можно будо себе купить БУС ??
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20.07.2020 17:15 Ответить
тобі нафіга? Вигнали з чергової роботи за підроблений диплом?
У нас повно людей, які виконують низькокваліфіковану роботу, або мають робітничі спеціальності і нікого з них, я билом не вважаю. Било це не стільки освіта, скільки менталітет, але для тебе це недосяжний рівень...
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20.07.2020 17:20 Ответить
Быдло это тот , кто считает других быдлом , поскольку себя он считает непогрешимым. Тебе никого это не напоминает . нет ?
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20.07.2020 17:39 Ответить
Бидло це той, кого бісить сама думка, що хтось, не такий як воно. Не нагадує нікого? У дзеркало подивись...
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20.07.2020 18:30 Ответить
Послушайте пан Серж , кого вы здесь разводите , строчя (работая) на цензоре ? Вы реально хотите меня убедить, что занимаясь таким , вы что-то из себя представляете на седьмом десятке лет? Все что я вижу - голимый треп , болтовня , оскорбление в отношении людей , которых вы даже не знаете, то они воняют вам через экран, то их образование вам не нравится , то все они быдло , обязательно совковое , неспособность аргуметации своей позиции. Посмотрите на свой профиль , он явно здесь живет причем не днями , ГОДАМИ. Люди , которые занимаются таким, не то что бус себе не купят , они живут от пенсона к пенсиону, и ждут когда им син з Польщі привезе еврів які він заробив , чи квартиранти заплатять за оренду квартири у Мукачеві. Вот и все, вот такое впечатление вы производите со стороны.
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20.07.2020 17:25 Ответить
що, задів тебе бус? Ну ти не хвилюйся, він же людей возить, тому має відповідати вимогам
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20.07.2020 17:01 Ответить
на твоем смайле такая гордость этим бусом по всей видимости ты решил, что только в Мукачево в Украине существуют автобусы
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20.07.2020 17:11 Ответить
Чому ж... але на відміну від Дніпра, на зупинках трамваю (в нашому випадку автобусу) тут бабки не продають сто грам самогонки, яку в поліетиленовий пакетик розливають...
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20.07.2020 17:13 Ответить
Зверни увагу, я критикував не автобус (стан чи модель) а било, що у ньому їхало. (звісно не усі там бидло, бо хтось почав зупиняти цю потвору)...
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20.07.2020 17:15 Ответить
Я для тебе люмпен буду паном, де би ми не були, хоч на Марсі. І від наявності сидячого місця, це не залежить.
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20.07.2020 15:07 Ответить
Хочу тебя разочаровать дедуля , из тебя прогнозист как из говна пуля, у меня два высших образования, вполне удачная материальная жизнь , до пенсиона мне далеко , но на пенсию я уже себе заработал. По -моему я с трудом подхожу под описание люмпена. Хотя черт его знает кого ты имеешь в виду под этим словом, может так зовут твою знакомую совкобабку , на которую ты окрысился - Мария Ивановна Люмпен
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20.07.2020 16:12 Ответить
Поверни дипломи туди, де купив. У переході метро, від них більше користі буде. Не ганьбись... Це тобі кажу я. людина із двома реальними вищими освітами.
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20.07.2020 16:23 Ответить
Совковыми освитами ? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Ты их не сжег ?????????
И даже не проклял ??? Не предал Анафеме в ближайшей церкви ? Та не может быть
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20.07.2020 16:40 Ответить
Головне, що я їх на відміну від тебе не купив.
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20.07.2020 16:50 Ответить
А !!!! Ну вот и все твои принципы - совок ненавижу , но дипломами, выданными совком горжусь Слушай дед , а шо реально можно купить диплом ? А как это ? Я просто учился на стационаре и мало представляю как это возможно , а главное зачем. Кстати откуда ты знаешь шо диплом можно купить
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20.07.2020 16:56 Ответить
Дурню, запам'ятай просту істину - пишатись потрібно не дипломами, а освітою.
А я мало уявляю, як відучившись на стаціонарі можно бути таким тупим. Знаю, бо бачу подібних тобі "фахівців"... останнім часом їх усе більше стає.
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20.07.2020 16:59 Ответить
К сожалению для вас , под конец нашей с вами беседы вы потеряли причинно-следственную связь событий , только наличие освиты и диплома может подтвердить ваш высокий статус , это как две половинки одного целого. Без одного не может быть второго, без второго не может быть первого. Выздоравливайте.
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20.07.2020 17:30 Ответить
Ні йолопе. Мене навіть не питають про диплом і вже давно. Про диплом питають коли в освіті сумніваються, або в держорганах...
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20.07.2020 18:29 Ответить
Пришлось стать свидетелем в совковремя, когда мiжмiськi автобусы трамбовали битком... Каарочи, Одна такая же старая скандалистка заняла сидячее место, но захотела до отправки автобуса выйти подышать свежим воздухом, шо и сделала, заблокировав седушку своими котомками. Когда она вернулась , ее кошолки валялись под ногами в проходе, а место оккупировала стоящая такая же старая скандалистка. Началась ругань за место, мол место не подписано, шо твое... Тут же в ход пошла селедка из кошолки... Обиженная скандалистка зажала вонючую селедку в руке(за хвост) , а остальной частью давай охаживать-лязгать по щекам сидящую. Та соскакивает и с лету достает со своей кошолки двухкилограммовый кулек муки и давай из него вытряхивать на голову женщине с селедкой в руках. Затем обе уцепились друг-другу в волосы и давай тягать друг друга за волосы... Водитель мирно подвез бабок к ментовскому опорному пункту... Дык, бабок в опорном пункте даже менты не могли растянуть - в крайнем случае такя картиня была в тот момент , когда автобус отъезжал от ментовки.... Респект девчонке, не в пример боягузу-мужику, который ей зарядил в дюндель. Бо часть автобуса начала требовать оставить девчонку в покое, то наш герой уже сдрейфил отвоевать бабуську-оккупантшу девчонкиного места , бо девчонка хоть и с фингалом, но шо крейсер "Варяг" , погибая не сдалась - кишнула бабуську с не ее места... Теперь драчун схлопочет в дюндель, благо видео выложили в эфир... Парни-друзья девчонки выправят ситуацию.
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20.07.2020 12:06 Ответить
Началась ругань за место, мол место не подписано, шо твое... Тут же в ход пошла селедка из кошолки... Обиженная скандалистка зажала вонючую селедку в руке(за хвост) , а остальной частью давай охаживать-лязгать по щекам сидящую. Та соскакивает и с лету достает со своей кошолки двухкилограммовый кулек муки и давай из него вытряхивать на голову женщине с селедкой в руках. Затем обе уцепились друг-другу в волосы и давай тягать друг друга за волосы...

Ви не повірите, але вони сплять і мріють про це. Ви думаєте нах.ра вони у вихідні дні лізуть на ринок? Чому біля Ощадбанку завжди черга? Вони сумують за бидлячеством.
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20.07.2020 12:27 Ответить
шо да, то да, пане...
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20.07.2020 12:54 Ответить
Мужик конечно конченый ппц... такую тварь изолировать надо. Фак, я в шоке. Но шорты у девки агонь!
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20.07.2020 13:17 Ответить
Яраз наблюдал как старая кошелка и молодая женщина сцепились в автобусе. Тетке показалось шо молодуха ее толкает локтями. Слово за слово, пообзывали друг друга и вроде успокоились, тока старая кошелка сказала напоследок "тебя такое говно никто и замуж не возьмет, так и будешь всю жизнь одна" и по-видимому попала в больной нерв
Тут началась такая коррида, с выдиранием клоков волос, секретными боевыми приемами кунг-фу и прямыми боксерскими ударами в табло, напоследок бабка рванула сорочку на молодухе так шо аж до пупа разорвала, иа у самой помада от удара размазана до затылка и скальп свисает, и тут их разняли
Такого заряда позитива с утра я давненько не получал.
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20.07.2020 14:08 Ответить
напоследок бабка рванула сорочку на молодухе так шо аж до пупа разорвала ... і тут усі зрозуміли, чому її замуж не візьмуть?

Що особисто мене бісить у радянських пенсіонерах (не у всіх, бо наші (Закарпатські) мають все ж таки інший менталітет), це подвійна мораль. Вони ненавидять усіх, хто їх оточує. Нерідко доводилось чути, як вони можуть проклинали молодь і навіть маленьких дітей, заявляти, що когось там потрібно розстріляти, а коли запитуєш - так твій син алкаш, ніде не працює, краде... то тут у них різко інша мораль настає...
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20.07.2020 15:14 Ответить
******* себе днище 😳 Хорошо, что я отъехал от этой страны на безопасное расстояние...
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20.07.2020 20:42 Ответить
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