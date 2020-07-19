Пассажиры маршрутки в Днепре избили девушку, заплатившую за два места, чтобы ехать одной. ВИДЕО

В Днепре в 101-й маршрутке пассажиры избили девушку, которая заплатила за два места, потому что не хотела, чтобы рядом кто-то сидел.

Об этом со ссылкой на соцсети сообщает "Наше місто", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что девушка, зайдя в салон, заплатила за два места и села на двойное сидение одна. Пассажиры маршрутки начали возмущаться, возникла словесная перепалка, в итоге которой мужчина нанес девушке несколько ударов кулаком по лицу.

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К избиению и оскорблениям также присоединились другие пассажирки.

"Девушку вытащили из маршрутки разорвали футболку и избили. Никто за нее не вступился и водитель никак не отреагировал", - отмечает издание.