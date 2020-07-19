Акция инвесторов против блокирования законопроекта о "зеленых" тарифах проходит в Киеве: Нас уже год запугивают, развитие отрасли остановлено. ВИДЕО
Под Комитетом по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ВР в Киеве собрались представители зеленой энергетики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".
Организатор мероприятия - Украинская ассоциация возобновляемой энергетики.
Отмечается, что сегодня комитет должен был рассмотреть более тысячи правок в "зеленый" законопроект, но пока не собрался. По словам представителя УАВЭ, целью поправочного спама, является ухудшение условий возобновляемой энергетики в Украине.
"Уже год президенства Зеленского. Сначала говорили, заходите инвесторы, все будет хорошо, потом позиция у них поменялась, и на протяжении года нас сдерживают, запугивают. Девелопмент отрасли уже остановлен", - отметил соучредитель УАВЭ Игорь Тынный.
Как сообщалось, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в "зеленую" энергетику превысили 19 млрд грн.
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якщо є бабло на серйозний масовий захід під ВР,то звідкись це бабло є ,ну нє ?
)))))))))))))))))))))))))
При этом напомню, Закон этот под указкой Запада принимался и мы под него транш МВФ получили.
ніж писати тут фігню почитай вікі ,там для таких,як ти валянків прописні істини тлумачать.
Я уже три года как владелец солнечной станции, и в этой теме знаю больше чем ты страшилок зедебилов начитался.
до речі.я кілька років -сервісний інженер по ремонту обладнання на одній із станцій,і прекрасно розумію усі + і - в галузі,але це не дає мені права судити незнайомих та і знайомих людей.
А теперь зедебильная балаболина, обоснуй, каким образом Порох "заточил" Закон под Ахметова?))))
А то факты говорят об обратном - при Порохе Зеленый тариф как раз таки снизился в разы, и прописали Закон так, чтобы простые люди могли ставить свои станции под этот тариф.
Для крупных коммерческих станций, наоборот только все усложнили а не только снизили тариф.
Так в чем я не прав, балабол зедебильный?
Это частную станцию до 30кВт ты зедебил можешь строить где хочешь на своем участке, и никто не имеет права отказать.
В случае с коммерческими станциями владелец ее должен сначала дать техническое обоснование по месту установки, и после этого ему выдаются тех условия, которые владелец станции должен соблюдать за свой счет если имеющиеся условия не подходят, или искать другое место.
Перестаньте зедебилы на ходу выдумывать всякую хрень, а то я вас петушками скоро буду называть за балабольсво.
Из порядка подключения промышленных СЭС:
- Технико-экономическое обоснование проекта. Оно включает анализ законодательной базы применительно к конкретному региону, потенциал объекта, обоснование его размещения, схему генплана, сравнение нескольких технических решений по оборудованию и так далее.
- Получение технических условий на подключение к линиям электропередачи.
2. "во-первых шоколадка как раз и прикрыл эту кормушку оставив ее для олигархов" - ты вонючий балабол. В Законе при Порохе четко расписано право и порядок подключения частных малых станций для простых людей. Я три года уже владелец станции 30 Квт под Зеленый тариф. Только в группе в Фейсбук "Приватні сонячні електростанції (СЕС) України" 15000 людей, владельцев частных СЭС по всей Украине, которые поставили их благодаря закону с 2014 года. Плюс статистика официальная говорит об десятках тысяч частных станций.
Заходи к нам в группу в Фейсбук, расскажешь там про " "во-первых шоколадка как раз и прикрыл эту кормушку оставив ее для олигархов" 15000 человек посмеются над тобой зедебилом)))))
3. Не нравится ЕС и МВФ - вали соси у путина на россию, свинорус
Хоча...це типова позиція ображених маргіналів -"сгорел сарай -гори и хата" !!!
"Стоит отметить, что прошедший месяц стал историческим для Финляндии: 10 февраля цены на электричество в стране также стали отрицательными. В этот день снижение до минус 20 центов за мегаватт в час наблюдалось с 2:00 до 3:00.
Ветер с Атлантического океана снизил цены на электроэнергию не только в Финляндии и Германии, но и в Дании, Швеции и Великобритании. Однако ВИЭ - это не только ветровые, но и https://ecotechnica.com.ua/tag/ses.html солнечные , и https://ecotechnica.com.ua/tag/***************.html гидроэлектростанции , использующие в качестве источника энергию воду. Обильные ветры и дожди привели к тому, что в Швеции цены на электричество опустились до рекордного месячного минимума - €9,29.
В Дании цены на электроэнергию утром 10 февраля упали до минус €2,68, но там это не редкость. Например, в канун Рождества средняя цена за электроэнергию составила минус €6,28 евро за мегаватт в час. С начала года в Великобритании отрицательная цена была зафиксирована как минимум 15 раз."
В тех странах доля ВИЭ уже перевалила за 50%, потому и Зеленые тарифы снижены были.
Там люди сначала вложились, а теперь собирают урожай в виде дешевой энергии.
В Украине же доля ВИЭ всего едва 3%.
Изучи вопрос сначала зедебил, и не позорься.
2. Порох снизил Зеленые тарифы и зафиксировал их до 2030 года, а после цена будет пересмотрена исходя из темпов развития, как делали в Европе
Мені от цікаво, у скільки десятків-сотен лямів обійшовся за рік платникам податків (розуміти як нам з вами) цей
Помилково обраний царьок
И открою зедебилам одну тайну. Строительство новых крупных станций остановилось не из-за истерии зедебилов, а потому что с 2020 года было запланированное Законом снижение Зеленого тарифа.
Потому кто хотел, тот в 2019 достроил все что планировал. Дальше смысла нет особого - тариф ниже стал, да и пока она окупится там и до 2030 года не долго осталось.
Цены на электроэнергию конечно же поднимут, и ВИЭ тут ни при чем. Цена будет расти даже если бы Зеленый тариф вообще отменили.
Никто тебе не обязан продавать по одинаковой цене - со всех станций разного типа разные расценки. 1.68 - это тебе сводят уже по формуле с запасом.
3% доли ВИЭ на твой тариф не влияют заметно - не переживай)))
И как в нормальных странах где уже прошли высокие цены на Зеленый тариф, ты потом будешь платить за зеленку дешевле.
Почитай выше - я кидал из статей как в Финляндии, Дании, Швеции, Великобритании, Германии и тд цены на свет уходили в минус уже благодаря ВИЭ. Но там на старте тоже были свои пещерные дебилы, которые не понимали зачем они такие высокие Зеленые тарифы платили. Время все расставило на свои места.
Ставь себе станцию под Зеленый тариф и не ной.
Ветряки ставить, это разве что на горе дом стоит, и там гарантированно ветра всегда хорошие, или на очень высокую мачту. Плюс движущиеся части, потребность в обслуживании постоянном - короче гемор. Оправдано только в промышленных масштабах.
Я вот по Украине катаюсь, всегда обращаю внимание на ветряки - или стоят, или еле крутятся в большинстве случаев.
Обязать они ничего не могут до 2030 года. 2030 год настанет, а там как хотят уже меняют правила.
Акумы действительно ставят за бугром, но даже там не массово. Это конечно все круто и решает кучу проблем, но не в наших реалиях. Пусть на рынок дадут сначала доступные и эффективные акумы которые не будут значительно увеличивать стоимость энергии, и все их будут ставить.
Скажем так, когда появятся такие акумы, на АЭС и угле сразу крест можно будет ставить.
Берем для расчета цифру 100.
3% в 2,5 раза от 100 - это 7,5
7,5 - 3=4,5
Получаем переплату 4,5%
В стране элементарно нет денег чтобы выплачивать производителям по такому тарифу. Есть два варианта выхода из ситуации, либо тихонько посылать зелёных нах, либо подымать стоимость электроэнергии для всех.
А посему, всех, кто пытается сесть на шею государству, расстрелять нах!
Почему зедебилы довели страну до того, что нечем платить - пусть зедебилы расхлебывают как хотят. При Порохе и было чем платить, и зарплаты медленно но расли, и бюджет увеличивался.
Могут и тарифы на электроэнергию поднять на пару процентов - не обеднеешь.
При Порохе наоборот, Зеленые тарифы в разы снизили, и закрепили законом право любого гражданина ставить свои станции под Зеленый тариф, а не только олигархам.
2. потому что при Порохе зафиксировали постепенное снижение Зеленого тарифа и его работу до 2030 года. Потому те кто хотел, спешили поставить станции до 2020 года, чтобы успеть зафиксировать ставку.
Вот и все тебе причины.
Сейчас уже коммерческие станции почти не ставят - нет смысла. Тариф стал ниже, оборудование дороже, и пока станция отобьет свои деньги - там уже и до 2030 года не далеко, много не заработаешь. А по законам до Пороха, олигархи бы ставили и ставили станции каждый год и дальше.
Или представь что ты обычный сельский рагуль, все думал про панели но деньги жалел, и при этом хрен бы тебе кто-то дал Зеленый тариф без связей - потому что ты обычный рагуль. Максимум что ты бы мог поставить - автономку на 10 кВт для экономии, и ждать долго ее окупаемости.
А тут клятый Порох разрешил всем ставить станцию под Зеленый тариф, даже глупым рагулям...
А во вторых, с чего это у тебя такие дебильные фантазии возникли, что вместо "4-5 будеш 8-9 лет окупаемости ждать"? ))))
1. поправки еще не приняли и врятли примут.
2. если даже и примут - там снижение Зеленого тарифа на 15% всего. Значит и окупаемость увеличится на 15% а не в два раза, как ты написал, тупоголовый осел. Математика у зедебильных ослов как всегда хромает.
3.поправки никаким боком не касаются частных станций, а только промышленых.
Ты как платил мне 0.19 евро за квт, так и будешь платить, лох)))
Деградация панелей - 25 лет на потерю производительности 10%)))) В странах где панели давно ставят, по 50 лет они уже работают с потерей мощности не больше 20-25%. Так что ты зедебил долго будешь ждать деградации))) Ухаххаххааа))))))
Если мой инвертор и сгорит через 10 лет - моя станция заработает уже столько, что это будет незаметно.
Инвертор сетевой 30 кВт уже сейчас можно купить за 2000$ (мне их менее чем за пол года станция дает), а к тому времени они будут стоить по 500-1000, если не меньше)))
Что не меняет особо ситуацию. Будеш ты долго ждать деградации. Ты сдохнешь, а мои панели еще будут давать энергию моим детям))))
И да, конечно, все врут))) Западный опыт врет где панели десятилетиями уже стоят, топовые производители солнечных панелей врут в своих Гарантиях, владельцы СЭС Украины врут.
Только один петух зедебильный Ахламон не врет тут на цензоре - он великий специалист по деградациям солнечных панелей, определил по ОЛХ глобальное вранье)))
Ухаххаха)))) Ну ты дебил все больше и больше меня смешишь))))
Тебе показать петух скрин с выработкой моих панелей которым три года, и которые по твоей тупорылой логике должны были бы уже на треть деградировать?))))
Я тебя звал дебила в нашу группу фейсбук? Заходи, давай там 15000 человек над тобой поржет))) Там есть люди у которых панели больше 10 лет стоят на автономках - расскажешь им, что их панели уже деградировали - тебе объяснят кто на самом деле деградирован уже в край)))) Ухахаха)))
Более того, солнечные панели битые не утилизируют а перерабатывают. Все компоненты в ней поддаются переработке и идут на новые изделия.
И давай зедебил сравним экологичность панелей с угольными станциями, и отработанным топливом АЭС))))
1. даже если инвесторы и согласятся на эти поправки и не обратятся в арбитраж - это всего-то снижение Зеленого тарифа на 15%
2. данный законопроект касается только коммерческих станций а не частных, а я владелец частной станции
Так что ты зедебилка как платила мне по 0.19 евро за кВт, так и будешь платить)))) Ухахахаха)))
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