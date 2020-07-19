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Акция инвесторов против блокирования законопроекта о "зеленых" тарифах проходит в Киеве: Нас уже год запугивают, развитие отрасли остановлено. ВИДЕО

Под Комитетом по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ВР в Киеве собрались представители зеленой энергетики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

Организатор мероприятия - Украинская ассоциация возобновляемой энергетики.

Отмечается, что сегодня комитет должен был рассмотреть более тысячи правок в "зеленый" законопроект, но пока не собрался. По словам представителя УАВЭ, целью поправочного спама, является ухудшение условий возобновляемой энергетики в Украине.

"Уже год президенства Зеленского. Сначала говорили, заходите инвесторы, все будет хорошо, потом позиция у них поменялась, и на протяжении года нас сдерживают, запугивают. Девелопмент отрасли уже остановлен", - отметил соучредитель УАВЭ Игорь Тынный.

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Как сообщалось, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в "зеленую" энергетику превысили 19 млрд грн.

акция (2425) Киев (25655) энергетика (2566) Зеленый тариф (78)


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Топ комментарии
+10
да плевать на эту зел.энергетику, если атомная остановлена, которая в разы дешевле...
платите за свое солнце и ветер сами вместе с своими инвесторами...
большинство населения Украины и так выживает...
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19.07.2020 12:14
+9
Остапы Бендеры, останавливать АЭС, и кормить бездельников
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19.07.2020 12:12
+8
нахер надо эта зеленая энергетика, по таким ценам. у нас и так нету денег! нам нужно строить АЭС и получать много дешевого электричества!
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19.07.2020 12:14
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Не мели чушь зедебил. Поправку запрета строить на земле сразу же отменили, потому что люди начали собираться в организацию и готовить обращение в европейский суд.
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19.07.2020 13:09 Ответить
Зедебил, всем можно строить на земле - всем
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19.07.2020 13:10 Ответить
Організатор заходу - Українська асоціація відновлюваної енергетики.

якщо є бабло на серйозний масовий захід під ВР,то звідкись це бабло є ,ну нє ?
)))))))))))))))))))))))))
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19.07.2020 12:37 Ответить
На зелених "інвесторів" начхати. Якщо вони думають що хтось буде виплачувати їм надприбутки, маючи набагато дешевшу альтернативу - нехай звертаються з позовом особисто до тих, хто укладав з ними подібні договори.
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19.07.2020 12:42 Ответить
На зелених "інвесторів" начхати. /мигрантам следует поделиться с украинцами опытом борьбы с зелёной энергетикой Германии
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19.07.2020 12:58 Ответить
Ну так и сделают - подадут в суд на Украину, в Законах которых и прописан Зеленый тариф)))
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19.07.2020 13:00 Ответить
100% вина пороха в тому,що вчасно не розібрався і не прикрив ту схему,розроблену ригами.Тепер клован по ослячому,не розуміючи як далеко все зайшло, хоче це зробити.Отака фуйня,малята.
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19.07.2020 12:52 Ответить
Зедебил, Порох вообще то в разы снизил Зеленые тарифы и дал возможность каждому гражданину Украины ставить станции под Зеленый тариф, а не только олигархам близким к власти.
При этом напомню, Закон этот под указкой Запада принимался и мы под него транш МВФ получили.
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19.07.2020 12:59 Ответить
називай мене як хочеш,але не зедебілом,ок?
ніж писати тут фігню почитай вікі ,там для таких,як ти валянків прописні істини тлумачать.
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19.07.2020 13:19 Ответить
что именно мне почитать? Тебе есть чем конкретно возразить тому что я написал?
Я уже три года как владелец солнечной станции, и в этой теме знаю больше чем ты страшилок зедебилов начитался.
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19.07.2020 13:29 Ответить
Я розумію твою озлобленість,насрала і тобі зелена влада купу велику,в кожному пості ти обзиваєш співбесідника зедебілом...
до речі.я кілька років -сервісний інженер по ремонту обладнання на одній із станцій,і прекрасно розумію усі + і - в галузі,але це не дає мені права судити незнайомих та і знайомих людей.
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19.07.2020 14:10 Ответить
о, ну тогда я тебе как "специалисту" повторяю вопрос: "Тебе есть чем конкретно возразить тому что я написал?"
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19.07.2020 14:14 Ответить
или это такая привычка у зедебидов, посылать в вики, когда ответить нечем?
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19.07.2020 14:15 Ответить
да и кстати, что чаще всего выходит из строя на солнечной станции, раз ты инженер по ремонту?
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19.07.2020 14:16 Ответить
ти ще за зедебіла не вибачився,а уже хочеш,щоб я тобі виробничі таємниці видавав.
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19.07.2020 14:25 Ответить
ты еще не смог обосновать, чем вики опровергает мои свлова, чтобы я перед тобой извинялся.
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19.07.2020 15:25 Ответить
до вікі я тебе культурно послав,щоб нах.. не посилати.А неправий ти в тому що закон про альтернативку ще при кучмі прийняли,потім до нього вносили правки і тд. При янеку ,в 09 ,здається,клюєви придумали схему ,встановили тарифи і їх поетапне зниження до 30 року-допоки не відпрацює ресурс обладнання встановлене в 10+ роках.При пороху ,в 15 році знову внесли правки до закону,уже під рената заточені, а такі гравці як ти - то тільки "молюски" ,що примазались до "корпусу танкера,що подорожує океанами"
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19.07.2020 16:28 Ответить
дебил, я и говорил, что Зеленый тариф еще до Пороха был.
А теперь зедебильная балаболина, обоснуй, каким образом Порох "заточил" Закон под Ахметова?))))
А то факты говорят об обратном - при Порохе Зеленый тариф как раз таки снизился в разы, и прописали Закон так, чтобы простые люди могли ставить свои станции под этот тариф.
Для крупных коммерческих станций, наоборот только все усложнили а не только снизили тариф.
Так в чем я не прав, балабол зедебильный?
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19.07.2020 17:19 Ответить
що ти мелеш,дурню тупий ?! ти верзеш тільки про економічну вигоду для власника станції,а я тобі про те,що в першу чергу повинно бути техніко-економічне обгрунтування доцільності будівництва потужностей в кожному окремо взятому регіоні,або гарантії виробника щодо адаптації розподільчих мереж в енергосистему України.А наразі,станцій набудували там,де можна було відхватити вільну землю ,тож і приходиться гасити надлишкові протужності державної форми власності - втрачає держава двічі.А держава -це ми усі а не купка злодіїв-олігархів.
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19.07.2020 21:14 Ответить
Должно быть в твоих тупорылых фантазиях. А тебе никто, ничего не должен.
Это частную станцию до 30кВт ты зедебил можешь строить где хочешь на своем участке, и никто не имеет права отказать.
В случае с коммерческими станциями владелец ее должен сначала дать техническое обоснование по месту установки, и после этого ему выдаются тех условия, которые владелец станции должен соблюдать за свой счет если имеющиеся условия не подходят, или искать другое место.
Перестаньте зедебилы на ходу выдумывать всякую хрень, а то я вас петушками скоро буду называть за балабольсво.

Из порядка подключения промышленных СЭС:
- Технико-экономическое обоснование проекта. Оно включает анализ законодательной базы применительно к конкретному региону, потенциал объекта, обоснование его размещения, схему генплана, сравнение нескольких технических решений по оборудованию и так далее.
- Получение технических условий на подключение к линиям электропередачи.
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19.07.2020 21:26 Ответить
И я не увидел твоих обоснований чем же Порох "заточил" условия под Ахметова. Значит слив засчитан, и ты нарекаешься петушком за балабольство. Можешь попросить у меня прощения за вранье, и я сниму с тебя статус петушка.
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19.07.2020 21:28 Ответить
почему мы должны платить дороже? Если атомная енергия дешевле.Это ваши проблемы
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19.07.2020 19:51 Ответить
потому что так гласит Закон. Это ради вашего будущего
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19.07.2020 19:55 Ответить
1. повторяю еще раз - Зеленый тариф был введен в 2008 году. Принимались договора и при Януковиче, и при Порохе, и внимание - при Зедебилах.
2. "во-первых шоколадка как раз и прикрыл эту кормушку оставив ее для олигархов" - ты вонючий балабол. В Законе при Порохе четко расписано право и порядок подключения частных малых станций для простых людей. Я три года уже владелец станции 30 Квт под Зеленый тариф. Только в группе в Фейсбук "Приватні сонячні електростанції (СЕС) України" 15000 людей, владельцев частных СЭС по всей Украине, которые поставили их благодаря закону с 2014 года. Плюс статистика официальная говорит об десятках тысяч частных станций.
Заходи к нам в группу в Фейсбук, расскажешь там про " "во-первых шоколадка как раз и прикрыл эту кормушку оставив ее для олигархов" 15000 человек посмеются над тобой зедебилом)))))
3. Не нравится ЕС и МВФ - вали соси у путина на россию, свинорус
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19.07.2020 17:26 Ответить
Акція інвесторів проти блокування законопроєкту про "зелені" тарифи відбувається у Києві: Нас вже рік залякують, розвиток галузі зупинено - Цензор.НЕТ 5866
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19.07.2020 13:03 Ответить
Да розібрався шоколадка у всьому (пам"ятаю ще СБУ підготувло та оприлюднило аналітичну доповідь про те що зелена енергетика несе загрозу усій енергосистемі України через дисбаланси, не кажучі вже про кабальні тарифи). Просто шоколадний мародер і сам зі своїм партнером ахмеєтко. вирішив заробити на грабунку українців та України.
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19.07.2020 16:16 Ответить
СБУ подконтрольные зе правительству? По поводу Пороха тебе уже зедебил отписал - Зеленый тариф в Украине с 2008 года работает, а не с 2014)))) Я понимаю что вы боитесь Пороха, но не на столько же, чтобы фейки такие плодить)))
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19.07.2020 17:16 Ответить
не надо митингов. В арбитраж - пусть зедебилы платят сполна
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19.07.2020 12:57 Ответить
платити буде держава Україна,не тільки "зедебіли" ..

Хоча...це типова позиція ображених маргіналів -"сгорел сарай -гори и хата" !!!
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19.07.2020 13:04 Ответить
Конечно будет, благодаря тупым зедебилам
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19.07.2020 13:06 Ответить
В то время как в Украине пещерные люди (зедебилы) воюют против прогресса, в ряде цивилизованных стран которые давно прошли высокие Зеленые тарифы, уже получают выгоду от вложений в Зеленую Энергию:
"Стоит отметить, что прошедший месяц стал историческим для Финляндии: 10 февраля цены на электричество в стране также стали отрицательными. В этот день снижение до минус 20 центов за мегаватт в час наблюдалось с 2:00 до 3:00.

Ветер с Атлантического океана снизил цены на электроэнергию не только в Финляндии и Германии, но и в Дании, Швеции и Великобритании. Однако ВИЭ - это не только ветровые, но и https://ecotechnica.com.ua/tag/ses.html солнечные , и https://ecotechnica.com.ua/tag/***************.html гидроэлектростанции , использующие в качестве источника энергию воду. Обильные ветры и дожди привели к тому, что в Швеции цены на электричество опустились до рекордного месячного минимума - €9,29.
В Дании цены на электроэнергию утром 10 февраля упали до минус €2,68, но там это не редкость. Например, в канун Рождества средняя цена за электроэнергию составила минус €6,28 евро за мегаватт в час. С начала года в Великобритании отрицательная цена была зафиксирована как минимум 15 раз."
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19.07.2020 13:05 Ответить
1. Зедебил, узнай для начала какие были Зеленые тарифы в Европе на старте как у нас, а потом вякай. 0.70 евро не хочешь платить как немцы платили на старте?
В тех странах доля ВИЭ уже перевалила за 50%, потому и Зеленые тарифы снижены были.
Там люди сначала вложились, а теперь собирают урожай в виде дешевой энергии.
В Украине же доля ВИЭ всего едва 3%.

Изучи вопрос сначала зедебил, и не позорься.
2. Порох снизил Зеленые тарифы и зафиксировал их до 2030 года, а после цена будет пересмотрена исходя из темпов развития, как делали в Европе
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19.07.2020 17:30 Ответить
Кажуть, що Вовочка черговий раз чкурнув у відпустку за державний кошт (розуміти як за наш з вами). Цього разу на косу "Бірючий острів", де для нього цілий рік ремонтували хатинку Якуновича. До слова, вона ні разу не використовувалась при п'ятому (розуміти як при першому) Президентові України П. О. Порошенко.

Мені от цікаво, у скільки десятків-сотен лямів обійшовся за рік платникам податків (розуміти як нам з вами) цей

Помилково обраний царьок
Акція інвесторів проти блокування законопроєкту про "зелені" тарифи відбувається у Києві: Нас вже рік залякують, розвиток галузі зупинено - Цензор.НЕТ 7115
показать весь комментарий
19.07.2020 13:06 Ответить
Розвиток новітньої фінансової піраміди зупинено і правильно.Хто не згідний -хай купить у мене 100грн за 500грн.Буду вдячний.
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19.07.2020 13:13 Ответить
да ты как платил за электричество ВИЭ, так и будешь платить.
И открою зедебилам одну тайну. Строительство новых крупных станций остановилось не из-за истерии зедебилов, а потому что с 2020 года было запланированное Законом снижение Зеленого тарифа.
Потому кто хотел, тот в 2019 достроил все что планировал. Дальше смысла нет особого - тариф ниже стал, да и пока она окупится там и до 2030 года не долго осталось.
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19.07.2020 13:32 Ответить
Всем фанатам шоколаного мародера предлагаю установить зеленый тариф на электроэнергию до 2030-го года - 17евроцентов за кВт + тариф на распределение. докажи что любишь сывочолого хетьмана и природу, заплати за мародерство вальцмана его партнерам.
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19.07.2020 16:33 Ответить
у меня уже установлен Зеленый тариф в 0.19 евро. Так что плати и не вякай))))
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19.07.2020 17:11 Ответить
Не факт.Якщо комусь щось дали то в когось треба це забрати.Грунт про те що тарифи для населення давно не змінювали вже прощупують. А те що з нас деруть опосередковано вже факт-підняли в рази для бізнеса за транспортування а бізнес всі проблеми перекладає на кінцевого споживача.
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19.07.2020 16:34 Ответить
Что там с тебя дерут болезный? Доля ВИЭ в Украине едва 3% - это априори не может влиять на тарифы.
Цены на электроэнергию конечно же поднимут, и ВИЭ тут ни при чем. Цена будет расти даже если бы Зеленый тариф вообще отменили.
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19.07.2020 17:12 Ответить
Вітряки і сонячні панелі дають державі 5% а грошей хочуть 25%.це десятки мільярдів які сплачують всі. А користі нуль бо вітряки і панелі-китайські.Що ми розвиваєм крім своєї неконкурентоспроможності?
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19.07.2020 17:45 Ответить
Не 5 а 3%. Каким образом 3%, ну пускай даже 5%, могут получать 25%, когда Зеленый тариф выше тарифа для населения всего то в среднем в 2,5 раза?
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19.07.2020 17:56 Ответить
нам до жопы ваши хотелки . атомная энергия дешевле. ваши во панели сами их хавайте
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19.07.2020 19:57 Ответить
нам до жопы нытье тебе подобных зедебилов. Плати за электроэнергию вовремя, а то отсключат.
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19.07.2020 20:01 Ответить
Вам як виробнику держава платить скільки за квт?5 грн?я в неопалювальний сезон вдень плачу державі 1.68грн а вночі 0.9грн. в опалювальний вдень 0.9грн вночі 0.45грн.По факту весна-осінь 1000-1300грн. зима-2000грн в місяць. це з опаленням тепловим насосом будинку 300кв.м. Ради чого мені переплачувати?Товар однакової якості має мати однакову ціну.
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19.07.2020 21:47 Ответить
Да какие 5 гривен. 4.70 выходит с налогами и военным сбором.
Никто тебе не обязан продавать по одинаковой цене - со всех станций разного типа разные расценки. 1.68 - это тебе сводят уже по формуле с запасом.
3% доли ВИЭ на твой тариф не влияют заметно - не переживай)))

И как в нормальных странах где уже прошли высокие цены на Зеленый тариф, ты потом будешь платить за зеленку дешевле.
Почитай выше - я кидал из статей как в Финляндии, Дании, Швеции, Великобритании, Германии и тд цены на свет уходили в минус уже благодаря ВИЭ. Но там на старте тоже были свои пещерные дебилы, которые не понимали зачем они такие высокие Зеленые тарифы платили. Время все расставило на свои места.
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19.07.2020 22:01 Ответить
и че ты ноешь, если у тебя деньги есть на тепловой насос под 300 квадратов? Это 16 квт минимум ставил, а он денег плюс установка стоит нормальных если хорошей фирмы. Себе девятку ставил, знаю что по чем.
Ставь себе станцию под Зеленый тариф и не ной.
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19.07.2020 22:06 Ответить
Практика показує що грати в азартні ігри з державою невигідно бо держава міняє правила по ходу гри.От ви зараз поведетесь на -15% і вроді небагато всеодно в плюсі а вже прецендент.Потім хлопнуть -50 і вже не опротестуєш.Я розглядав поки світло не провів ставити чисто для себе вітряк Windcore 1500 тихоходний німець чистокровний за 5000є.Але пішов шляхом меншого опору. Чув що Вас хочуть зобовязати ставити акумулятори для рівномірності подачі електрики.
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19.07.2020 22:54 Ответить
на державу которая считает себя особо хитроумной - есть арбитраж в замечательном городе Стокгольме.
Ветряки ставить, это разве что на горе дом стоит, и там гарантированно ветра всегда хорошие, или на очень высокую мачту. Плюс движущиеся части, потребность в обслуживании постоянном - короче гемор. Оправдано только в промышленных масштабах.
Я вот по Украине катаюсь, всегда обращаю внимание на ветряки - или стоят, или еле крутятся в большинстве случаев.
Обязать они ничего не могут до 2030 года. 2030 год настанет, а там как хотят уже меняют правила.
Акумы действительно ставят за бугром, но даже там не массово. Это конечно все круто и решает кучу проблем, но не в наших реалиях. Пусть на рынок дадут сначала доступные и эффективные акумы которые не будут значительно увеличивать стоимость энергии, и все их будут ставить.

Скажем так, когда появятся такие акумы, на АЭС и угле сразу крест можно будет ставить.
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20.07.2020 00:17 Ответить
Делаем расчет уровня 1 класса:

Берем для расчета цифру 100.
3% в 2,5 раза от 100 - это 7,5
7,5 - 3=4,5

Получаем переплату 4,5%
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19.07.2020 18:03 Ответить
Сережа, ну что ты такой тупой???
В стране элементарно нет денег чтобы выплачивать производителям по такому тарифу. Есть два варианта выхода из ситуации, либо тихонько посылать зелёных нах, либо подымать стоимость электроэнергии для всех.
А посему, всех, кто пытается сесть на шею государству, расстрелять нах!
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19.07.2020 19:05 Ответить
Вариант только один - платить за Зеленый тариф согласно Закону Украины. Других вариантов нет, потому что иначе через суды придется платить еще больше.
Почему зедебилы довели страну до того, что нечем платить - пусть зедебилы расхлебывают как хотят. При Порохе и было чем платить, и зарплаты медленно но расли, и бюджет увеличивался.
Могут и тарифы на электроэнергию поднять на пару процентов - не обеднеешь.
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19.07.2020 19:16 Ответить
А расстреливать ты будешь разве что свои фантазии
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19.07.2020 19:17 Ответить
Игорек, вы сами виноваты заигрывая с властью за спиной инвесторов. Нормальные люди уже иски в арбитраж готовят, а вы с зедебилыми заигрывали.
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19.07.2020 13:27 Ответить
Сумма судебных исков исчисляется несколькими сотнями миллиардов гривен. Компенсации убытков требуют не только владельцы уже работающих электростанций, но и те, кто потратился на подготовку к строительству и заключил pre-PPA.
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19.07.2020 13:36 Ответить
Довели зедебилы страну...
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19.07.2020 13:46 Ответить
Довел страну твой шоколадный вальцман, именно при этом патриоте панамы и заключались все договора с зелеными мародерами, несмотря на все предупреждения специалистов и СБУ.
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19.07.2020 16:30 Ответить
балабол, Зеленый тариф в Украине с 2008 года - тогда даже никто не подозревал, что Порох в 2014 станет президентом.
При Порохе наоборот, Зеленые тарифы в разы снизили, и закрепили законом право любого гражданина ставить свои станции под Зеленый тариф, а не только олигархам.
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19.07.2020 17:14 Ответить
Но именно с 2015 года пошёл стремительный рост. Угадай причину.
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19.07.2020 19:30 Ответить
1. потому что ставить станцию получил право каждый гражданин, а не только приближенные к власти как было при Януковиче.
2. потому что при Порохе зафиксировали постепенное снижение Зеленого тарифа и его работу до 2030 года. Потому те кто хотел, спешили поставить станции до 2020 года, чтобы успеть зафиксировать ставку.

Вот и все тебе причины.
Сейчас уже коммерческие станции почти не ставят - нет смысла. Тариф стал ниже, оборудование дороже, и пока станция отобьет свои деньги - там уже и до 2030 года не далеко, много не заработаешь. А по законам до Пороха, олигархи бы ставили и ставили станции каждый год и дальше.
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19.07.2020 19:59 Ответить
вот представь себе - ты олигарх. Раньше ты не спеша вкладывал свободные деньги в панели и ветряки. Но тут выходит закон при клятом Порохе, который тариф снижает, фиксирует его дальнейшее снижение и только до 2030 года. естественно ты чтобы успеть зафиксировтаь цену и хорошо заработать - выводишь больше денег, привлекаешь на долю знакомых, чтобы успеть поставить больше станций, ведь дальше смысла нет.

Или представь что ты обычный сельский рагуль, все думал про панели но деньги жалел, и при этом хрен бы тебе кто-то дал Зеленый тариф без связей - потому что ты обычный рагуль. Максимум что ты бы мог поставить - автономку на 10 кВт для экономии, и ждать долго ее окупаемости.
А тут клятый Порох разрешил всем ставить станцию под Зеленый тариф, даже глупым рагулям...
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19.07.2020 20:10 Ответить
во во, дурилка картонная,порох разрешил - ты рагуляка и поставил ,а теперь вместо 4-5 будеш 8-9 лет окупаемости ждать,а там деградация панелей,капут инвертора и прибыль не черпаком а чайной ложкой жрать будеш.Иш, под олигарха закосить хотел...
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19.07.2020 21:30 Ответить
во первых зедебил, я до Нового года уже верну деньги, потому что оборудование я у знакомого по закупочным ценам брал и монтировал станцию сам, кроме конструкции.
А во вторых, с чего это у тебя такие дебильные фантазии возникли, что вместо "4-5 будеш 8-9 лет окупаемости ждать"? ))))
1. поправки еще не приняли и врятли примут.
2. если даже и примут - там снижение Зеленого тарифа на 15% всего. Значит и окупаемость увеличится на 15% а не в два раза, как ты написал, тупоголовый осел. Математика у зедебильных ослов как всегда хромает.
3.поправки никаким боком не касаются частных станций, а только промышленых.
Ты как платил мне 0.19 евро за квт, так и будешь платить, лох)))

Деградация панелей - 25 лет на потерю производительности 10%)))) В странах где панели давно ставят, по 50 лет они уже работают с потерей мощности не больше 20-25%. Так что ты зедебил долго будешь ждать деградации))) Ухаххаххааа))))))

Если мой инвертор и сгорит через 10 лет - моя станция заработает уже столько, что это будет незаметно.
Инвертор сетевой 30 кВт уже сейчас можно купить за 2000$ (мне их менее чем за пол года станция дает), а к тому времени они будут стоить по 500-1000, если не меньше)))
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19.07.2020 21:42 Ответить
Нет, соврал немного. Гарантия на мои панели: "12 лет на оборудование, 25 - на линейное снижение мощности не более, чем на 20% к концу срока"
Что не меняет особо ситуацию. Будеш ты долго ждать деградации. Ты сдохнешь, а мои панели еще будут давать энергию моим детям))))
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19.07.2020 21:50 Ответить
брешеш ти довбню тут на кожному слові,засрав всю гілку тупими коментами і ниттям.Зайди на ОЛХ там б\в модулів з Бундесу море+. За 10-12 років вони морально деградували в першу чергу.Все,іди в сраку,я на тебе дебіла й так забагато часу витратив.
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19.07.2020 22:16 Ответить
каким боком панели с бундаса говорят об деградации? Зедебил, деградацию БУ панелей проверить очень легко - обычным мультиком в сравнении с новой панелью. Или тепловизором на дефекты.
И да, конечно, все врут))) Западный опыт врет где панели десятилетиями уже стоят, топовые производители солнечных панелей врут в своих Гарантиях, владельцы СЭС Украины врут.
Только один петух зедебильный Ахламон не врет тут на цензоре - он великий специалист по деградациям солнечных панелей, определил по ОЛХ глобальное вранье)))
Ухаххаха)))) Ну ты дебил все больше и больше меня смешишь))))

Тебе показать петух скрин с выработкой моих панелей которым три года, и которые по твоей тупорылой логике должны были бы уже на треть деградировать?))))

Я тебя звал дебила в нашу группу фейсбук? Заходи, давай там 15000 человек над тобой поржет))) Там есть люди у которых панели больше 10 лет стоят на автономках - расскажешь им, что их панели уже деградировали - тебе объяснят кто на самом деле деградирован уже в край)))) Ухахаха)))
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19.07.2020 22:28 Ответить
да и болван, новые панели от панелей 10 летней давности особо ничем не отличаются. Появились только новые способы распайки модулей и диодных полей, которые на несколько процентов повышают производительность, и при затемнении чуть лучше работают, и на этом все))))
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19.07.2020 22:30 Ответить
Митинг паразитов мародеров - не мешайте нам вас грабить.
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19.07.2020 16:34 Ответить
Зеленые воры, а не инвесторы!
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19.07.2020 16:51 Ответить
Какое "развитие отрасли", если так называемая Зелёная энергетика на самом деле совсем не экологически чистая, т к для производства панелей используются очень ядовитые вещества. А утилизация этого яда? Плюс разбалансировка всей жнергосистемы Украины.
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19.07.2020 17:11 Ответить
Какие "очень ядовитые" вещества? Зедебил, Солнечная панель состоит из кремния, алюминия и стекла. ТЫ предлагаешь запретить все изделия из алюминия?
Более того, солнечные панели битые не утилизируют а перерабатывают. Все компоненты в ней поддаются переработке и идут на новые изделия.

И давай зедебил сравним экологичность панелей с угольными станциями, и отработанным топливом АЭС))))
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19.07.2020 17:33 Ответить
Що ,знімають тебе з шиї народу?! Розвився тут зі своїм безбулавним!
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19.07.2020 20:06 Ответить
Кто снимает, болезная зедебимлка?
1. даже если инвесторы и согласятся на эти поправки и не обратятся в арбитраж - это всего-то снижение Зеленого тарифа на 15%
2. данный законопроект касается только коммерческих станций а не частных, а я владелец частной станции

Так что ты зедебилка как платила мне по 0.19 евро за кВт, так и будешь платить)))) Ухахахаха)))
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19.07.2020 20:15 Ответить
Привіт ДТЕКу!Іди в сраку!
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19.07.2020 20:22 Ответить
Плати за электроэнергию и не вякай зедебилка, а то свет отключат. Ясно понятно?
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19.07.2020 20:23 Ответить
Саботажники гребані! Звикли обдирати країну,ахметівськобарижні тварюки!
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19.07.2020 20:46 Ответить
Да не говори. Этот Герус и зекоманда его должны сидеть в тюрьме за мошеннические схемы с электроэнергией. В отличии от надуманных дел Порошенко, уголовные дела на Геруса за наезд на инвесторов и схему "Золотой ключик" будут конкретными :
"Герус за допомогою злочинної схеми «Золотий ключик» створив дефіцит 50 млрд грн на ринку електроенергії - нардеп
Народний депутат України фракції «Слуга народу», голова комітету енергетики та ЖКХ Андрій Герус за допомогою наближеного до влади оточення організував злочинну схему «Золотий ключик», яка створила дефіцит 50 млрд грн на ринку електроенергії та розграбовує державні енергопідприємства."
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19.07.2020 21:05 Ответить
Правда "если" не будет. Некоторым группам инвесторов уже надоели игры с зедебилами, и они готовят к подаче иски в арбитраж. Более того, после решения арбитража Герус и Ко, пойдет под украинский уголовный суд, потому что уже есть все основания полагать, что своими действиями они умышленно пытаются довести ряд инвесторов до банкротства.
Следите за новостями, зедебилы)))
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19.07.2020 20:22 Ответить
да, и мощенические схемы Геруса на электроэнергии которые уже озвучивали на Цензоре - тоже никто не забыл
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19.07.2020 20:25 Ответить
Да не говори. Этот Герус и зекоманда его должны сидеть в тюрьме за мошеннические схемы с электроэнергией. В отличии от надуманных дел Порошенко, уголовные дела на Геруса за наезд на инвесторов и схему "Золотой ключик" будут конкретными :
"Герус за допомогою злочинної схеми «Золотий ключик» створив дефіцит 50 млрд грн на ринку електроенергії - нардеп
Народний депутат України фракції «Слуга народу», голова комітету енергетики та ЖКХ Андрій Герус за допомогою наближеного до влади оточення організував злочинну схему «Золотий ключик», яка створила дефіцит 50 млрд грн на ринку електроенергії та розграбовує державні енергопідприємства."
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19.07.2020 20:40 Ответить
Клюєв був?
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20.07.2020 09:39 Ответить
Если целая "отрасль" нацелена только на то чтобы выкачивать деньги из бюджета, то пусть такая "отрасль" загнется поскорее.
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20.07.2020 10:48 Ответить
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