Акция инвесторов против блокирования законопроекта о "зеленых" тарифах проходит в Киеве: Нас уже год запугивают, развитие отрасли остановлено. ВИДЕО

Под Комитетом по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ВР в Киеве собрались представители зеленой энергетики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

Организатор мероприятия - Украинская ассоциация возобновляемой энергетики.

Отмечается, что сегодня комитет должен был рассмотреть более тысячи правок в "зеленый" законопроект, но пока не собрался. По словам представителя УАВЭ, целью поправочного спама, является ухудшение условий возобновляемой энергетики в Украине.

"Уже год президенства Зеленского. Сначала говорили, заходите инвесторы, все будет хорошо, потом позиция у них поменялась, и на протяжении года нас сдерживают, запугивают. Девелопмент отрасли уже остановлен", - отметил соучредитель УАВЭ Игорь Тынный.

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Как сообщалось, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в "зеленую" энергетику превысили 19 млрд грн.