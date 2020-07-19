"Сегодня ваше мероприятие окончено": полиция Киевщины наведалась на вечеринку на плывущей по Днепру барже. ВИДЕО

Правоохранители выявили проведение музыкального мероприятия на барже, которая двигалась по Днепру в сторону Киевского водохранилища. По факту события открыты уголовные производства, оборудование изъято.

Об этом сообщил шеф полиции Киевщины Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Хитро сделанные предприниматели арендовали обычную баржу, немного переоборудовали, установили аудиоаппаратуру и световое оборудование и анонсировали в столице супер развлекательное мероприятие на воде. Цена развлечения от 2 500 грн. Далее, в Киеве "загрузили" (по другому не скажу, потому что это баржа) более 300 человек и отправились в направлении Киевского водохранилища", - написал Небытов.

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Он подчеркнул, что полиция Киевской области предоставит соответствующую юридическую оценку тем событиям, которые произошли.

"Сейчас открыты уголовные производства по 5 статьям Уголовного кодекса Украины. Баржа, буксир, мебель и оборудование изъяты. Организаторы будут обязательно привлечены к ответственности", - уточнил Небытов.



