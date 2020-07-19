"Сегодня ваше мероприятие окончено": полиция Киевщины наведалась на вечеринку на плывущей по Днепру барже. ВИДЕО
Правоохранители выявили проведение музыкального мероприятия на барже, которая двигалась по Днепру в сторону Киевского водохранилища. По факту события открыты уголовные производства, оборудование изъято.
Об этом сообщил шеф полиции Киевщины Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.
"Хитро сделанные предприниматели арендовали обычную баржу, немного переоборудовали, установили аудиоаппаратуру и световое оборудование и анонсировали в столице супер развлекательное мероприятие на воде. Цена развлечения от 2 500 грн. Далее, в Киеве "загрузили" (по другому не скажу, потому что это баржа) более 300 человек и отправились в направлении Киевского водохранилища", - написал Небытов.
Он подчеркнул, что полиция Киевской области предоставит соответствующую юридическую оценку тем событиям, которые произошли.
"Сейчас открыты уголовные производства по 5 статьям Уголовного кодекса Украины. Баржа, буксир, мебель и оборудование изъяты. Организаторы будут обязательно привлечены к ответственности", - уточнил Небытов.
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https://censor.net/comments/locate/3208956/019214d4-046a-714a-b94f-7f3358d1e56e
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https://censor.net/comments/locate/3208956/019214d4-046b-703b-9dae-bb845c7474cf
А тут - явное превышение полномочий.
Тем более, что ни одного случая передачи вируса на открытом воздухе не зафиксировано.
одному місці?? А мєнти помішали..
🤔
Надеюсь баржа и буксир на штрафплощадке?
Торпедні аппарати 1 і 2! Приготуватись до пуску!
Курс 8 правого!
6 на правий борт!
Вогонь! Вогонь!
Торпеди вийшли Сер!
https://www.obozrevatel.com/person/marina-lisnichuk.htm
Во Франции вводят жесткий масочный режим.
Во Франции с 20 июля решили ввести еще более жесткий масочный режим из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
С таким предупреждением к гражданам выступил министр здравоохранения страны Оливье Веран. Об этом он написал в Twitter.
По его словам, обязательное ношение масок в первую очередь вводят во всех закрытых помещениях, "которые принимают публику". За нарушение этого правила французам грозит штраф в размере 135 евро.
Отметим, что до этого во Франции маски были обязательными только в общественном транспорте.
"С понедельника ношение масок станет обязательным в закрытых помещениях. Это касается торговых точек, учреждений, принимающих публику, закрытых рынков, банков", - сообщил Веран.
если свой секонд сменишь на приличную одежду.
"Всех с того клуба на Донбасс искупать кровью! разминировать серую зону своими телами! каждому калаш и половину обоймы - и толпой в атаку, освобождать Донецк и Луганск! оружие добывать в бою! а сзади шоб заградотряд шел!"
Це власне було адресовано тим, хто в будь-якій темі про розважальні заклади і заходи пише "всіх з того клубу/концерту/фестивалю завантажити у вагони, на Донбас - і натовпом на мінне поле! потім на паперті танцюватимуть свій дабстеп на протезах!"
Беру свои слова обратно.
Завзятые полицаи...