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"Сегодня ваше мероприятие окончено": полиция Киевщины наведалась на вечеринку на плывущей по Днепру барже. ВИДЕО

Правоохранители выявили проведение музыкального мероприятия на барже, которая двигалась по Днепру в сторону Киевского водохранилища. По факту события открыты уголовные производства, оборудование изъято.

Об этом сообщил шеф полиции Киевщины Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Хитро сделанные предприниматели арендовали обычную баржу, немного переоборудовали, установили аудиоаппаратуру и световое оборудование и анонсировали в столице супер развлекательное мероприятие на воде. Цена развлечения от 2 500 грн. Далее, в Киеве "загрузили" (по другому не скажу, потому что это баржа) более 300 человек и отправились в направлении Киевского водохранилища", - написал Небытов.

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Он подчеркнул, что полиция Киевской области предоставит соответствующую юридическую оценку тем событиям, которые произошли.

"Сейчас открыты уголовные производства по 5 статьям Уголовного кодекса Украины. Баржа, буксир, мебель и оборудование изъяты. Организаторы будут обязательно привлечены к ответственности", - уточнил Небытов.

Сегодня ваше мероприятие окончено: полиция Киевщины наведалась на вечеринку на плывущей по Днепру барже 01
Сегодня ваше мероприятие окончено: полиция Киевщины наведалась на вечеринку на плывущей по Днепру барже 02

Днепр (4437) карантин (16729) Нацполиция (16549) Небытов Андрей (165) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
карета превратится в тыкву ))) а кучер в крысу)))))
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19.07.2020 14:40
+15
Як і Україні: "навідались на баржу", а ми маємо аплодувати. А чому не навідались у "Аелюр" і там не пр пинила місячник вечеринок? До Колі Оболонського страшно?
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19.07.2020 14:51
+10
Це ж не "Велюр! Зрозуміло.
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19.07.2020 14:36
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как в сказке - "Ваше время истекло"))
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19.07.2020 14:33 Ответить
карета превратится в тыкву ))) а кучер в крысу)))))
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19.07.2020 14:40 Ответить
там "кучер" був з Ізраїлю)) - в крысу некошерно))
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19.07.2020 14:43 Ответить
А хозяин баржи в одной туфле за борт.
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19.07.2020 14:53 Ответить
типа Зо-лох )))))
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19.07.2020 15:01 Ответить
Як і Україні: "навідались на баржу", а ми маємо аплодувати. А чому не навідались у "Аелюр" і там не пр пинила місячник вечеринок? До Колі Оболонського страшно?
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19.07.2020 14:51 Ответить
дуже проста відповідь - "слуги народа" зараз у владі... Коля Оболонський, Арахамія... будь яка інша зелена хламідомонада - усі недоторкані, а простомолоді не дають відпочивати - і поліціянти звітують про виконану роботу
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19.07.2020 14:57 Ответить
у "Аелюр" вже АлЄШка Небраврот навідувався. Правда з тилу, ну він ******** з тилу заходити
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19.07.2020 21:21 Ответить
А краще для запобігання розповсюдження вірусу, чи то короно чи то довбойобовірусу, відтягти ту баржу на середину київського водосховища і притопити з потенційними хворими.
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20.07.2020 08:24 Ответить
Хоть не затопили, как бывало при оккупациях...
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19.07.2020 14:33 Ответить
При оккупации кого кем?
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19.07.2020 14:37 Ответить
И кацапской, и германской. И те и те промышляли такими казнями.
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19.07.2020 14:40 Ответить
А можно по-подробнее?
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19.07.2020 14:42 Ответить
Я понимаю - это трудно, https://lmgtfy.com/?q=%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B8+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8 но попробуйте так .
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19.07.2020 14:47 Ответить
Ой какие мы умные! Просто страх. Но, по поводу зверств кацапов, лично я, нашел массу информации, а вот по подобным действиям нацистов, да еще на территории оккупированной Украины - нет. Так что от твоего поста совком воняет, а лично я, этот запах, органически не перевариваю.
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19.07.2020 15:12 Ответить
Зато вам не хватило ума даже на гугль. К примеру, в Заксенхаузене в апреле 1945 года была подобная операция.
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19.07.2020 15:18 Ответить
И много в этой операции утопили? А напомни, в какой области Украины находился Заксенхаузен?
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19.07.2020 15:31 Ответить
А где в моём посте говорится, что оккупация именно Украины?
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19.07.2020 15:33 Ответить
Правоохранители выявили проведение музыкального мероприятия на барже, которая двигалась по Днепру в сторону Киевского водохранилища.Источник: https://censor.net/v3208956

https://censor.net/comments/locate/3208956/019214d4-046a-714a-b94f-7f3358d1e56e

https://censor.net/comments/locate/3208956/019214d4-046b-703b-9dae-bb845c281d05

https://censor.net/comments/locate/3208956/019214d4-046b-703b-9dae-bb845c7474cf
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19.07.2020 15:36 Ответить
Это не мой пост.
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19.07.2020 15:38 Ответить
Вас двое под ником https://censor.net/user/129908 ?
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19.07.2020 15:43 Ответить
А это тут при чем? У вас других "аргументов" нет?
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19.07.2020 15:51 Ответить
Аргументов на что? На то что твой пост оказался не твоим?
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19.07.2020 15:53 Ответить
Вы же пытаетесь оппонировать, вот и оппонируйте хоть чем-то, а не банальными гопническими попытками перейти на личности.
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19.07.2020 15:58 Ответить
Что, уже и не знаешь как выкрутится? Пытаешься изобразить из себя обиженную жертву?
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19.07.2020 16:07 Ответить
Мне не нужно выкручиваться. А вот у тебя нет аргументов и ты пытаешься слиться через провокацию конфликта.
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19.07.2020 16:08 Ответить
Не обижайся. Открой поисковик и набери как большевики топили баржи с офицерами. Или "Архипелаг Гулаг"- там тоже в топили баржи с заключенными.
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19.07.2020 14:50 Ответить
Могу объяснить... В 1942 году, когда пошли поставки по ленд-лизу, в Мурманске был организован бордель для моряков союзного флота. Девушек туда набирали со всех "инъязов" страны, а также отличниц старших классов, владеющих английским, испанским и французским языками... Согласия не спрашивали... Девушки работали "по специальности", и, кроме этого, "стучали" в НКВД, о разговорах моряков в кабаке и в постели. После окончания войны бордель закрыли, а "контингент" погрузили на баржу, вывели её в море и затопили... Немцы тоже таким занимались, в отношении военнопленных, строивших секретные объекты на побережье, но сейчас нет под рукой материалов Нюрнбержского процесса... Да и рыться в них - "в падлу". Слишком долго искать...
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19.07.2020 15:00 Ответить
Це ж не "Велюр! Зрозуміло.
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19.07.2020 14:36 Ответить
И теперь понятно почему дело уголовное)))))))))
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19.07.2020 14:46 Ответить
конкуренцию велюру делать низзя
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19.07.2020 14:36 Ответить
Нипонял, как весной свежего вирусца зза границы завозили, так всё норм было, а как потусовацца не в велюре - то всё, низзя?
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19.07.2020 14:41 Ответить
вы что! деньги мимо кассы коли-котлеты!
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19.07.2020 14:54 Ответить
Шо вы такие нежные, блт. Чуть все не сыграли в ...Мы же на баржЕ, блт...
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19.07.2020 14:41 Ответить
Ну, речная полиция могла бы им кинуть предяву за неправильну эксплуатацию плавсредств.
А тут - явное превышение полномочий.
Тем более, что ни одного случая передачи вируса на открытом воздухе не зафиксировано.
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19.07.2020 14:44 Ответить
А може Боженька їх спеціально зібрав , падлюк, в
одному місці?? А мєнти помішали..
🤔
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19.07.2020 14:45 Ответить
Класова ворожнеча?
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19.07.2020 15:32 Ответить
Уголовное дело. УГОЛОВНОЕ КАРЛ!!!!!!
Надеюсь баржа и буксир на штрафплощадке?
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19.07.2020 14:45 Ответить
Сейчас открыты уголовные производства по 5 статьям Уголовного кодекса, может они лихо какое замышляли, или в вельвет перестали клиенты ходить?
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19.07.2020 15:00 Ответить
Недолго музыка играла...
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19.07.2020 14:46 Ответить
О! А шо так? А почему стражи порядка не наведались в найт клаб , где арахамия вытанцовывал со слугами народа?
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19.07.2020 14:46 Ответить
На разрыв работают, все не охватишь.
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19.07.2020 14:58 Ответить
сидит пьяный в луже где отражается Луна к нему подходит мент .Что гражданин делаете ? На Луне сижу .Ну ну сейчас за тобой луноход приедет .....
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19.07.2020 15:04 Ответить
Капітан! Баржа прямо по курсу!
Торпедні аппарати 1 і 2! Приготуватись до пуску!
Курс 8 правого!
6 на правий борт!
Вогонь! Вогонь!
Торпеди вийшли Сер!
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19.07.2020 15:05 Ответить
Так вот ты какая COVID-вечеринка!
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19.07.2020 15:06 Ответить
Полные твари !!! Как они гнобят людей, которые хотят хоть как-то выжить и отдохнуть !!! Создали жизнь, где дышать это преступление !!!🤮
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19.07.2020 15:15 Ответить
Самолайкер, зачем возмущаешься?
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19.07.2020 15:52 Ответить
Во Франции ужесточили наказание за неношение масок

https://www.obozrevatel.com/person/marina-lisnichuk.htm "Сьогодні ваш захід закінчено": поліція Київщини навідалася на вечірку на баржі, що пливла Дніпром - Цензор.НЕТ 100

Во Франции вводят жесткий масочный режим.
Во Франции с 20 июля решили ввести еще более жесткий масочный режим из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
С таким предупреждением к гражданам выступил министр здравоохранения страны Оливье Веран. Об этом он написал в Twitter.
По его словам, обязательное ношение масок в первую очередь вводят во всех закрытых помещениях, "которые принимают публику". За нарушение этого правила французам грозит штраф в размере 135 евро.
Отметим, что до этого во Франции маски были обязательными только в общественном транспорте.
"С понедельника ношение масок станет обязательным в закрытых помещениях. Это касается торговых точек, учреждений, принимающих публику, закрытых рынков, банков", - сообщил Веран.
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19.07.2020 17:52 Ответить
А, ну мусора отдыхают, Аваков в забухе. Чего б водителям и не ездить по свежевыглаженному асфальту.
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19.07.2020 15:24 Ответить
А шо низзя было? Вони ж на воде, там же безопасно.
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19.07.2020 15:31 Ответить
Скупчення в отару за допомогою відомих діджеїв, ******** музики, коктейлів та кальянів на індустріальній баржі під час Карантину це ж точна копія голосування за зеленського бидломасою. В пасажирів баржі просто не було іншого виходу - такі вони і є.

"Сьогодні ваш захід закінчено": поліція Київщини навідалася на вечірку на баржі, що пливла Дніпром - Цензор.НЕТ 7513
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19.07.2020 15:57 Ответить
це шо за тётка? хозяйка баржи? треба було их торпедами .... а потом бы пели "....а шо ж вы баржу потопили гады там шикарный был музон и портрет володи зельца и курительный салон...."
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19.07.2020 16:30 Ответить
Быдломасса это такие, как ты. До сих пор сосете у своего Парашенки..
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19.07.2020 17:13 Ответить
"Сьогодні ваш захід закінчено": поліція Київщини навідалася на вечірку на баржі, що пливла Дніпром - Цензор.НЕТ 7541
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19.07.2020 18:09 Ответить
Лучше бы эти полицаи не баржу остановили, а проехали по трассам разных направлений 5 - 15 км от границы Киева , после 23:00 и по заходили в пришоссейные развлекательные комплексы типа "Эдем" и оглохли там же от гупанья музыки и разрывов салютов из за которых местные сёла не спят до часу - двух ночи. И эти гульбища происходят в воюющей стране! И туда ОНИ не сунуться - знают кого увидят и чем это чревато..
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19.07.2020 16:01 Ответить
откуда знаешь обизнана? сама по этим шалманам шарахаешься после 23.00?
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19.07.2020 16:32 Ответить
Не завидуй! И тебя пускать по шарахаться будут
если свой секонд сменишь на приличную одежду.
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19.07.2020 16:59 Ответить
или там Бакинский бульвар
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19.07.2020 22:47 Ответить
Щось не бачу коменту в стилі "всем с той баржи независимо от половой принадлежности выдать старую полевую форму, пилотки, палки и по два кирпича - и на Дамбас в атаку! оружие пусть добывают в бою! а сзади Нацгвардия с пулеметами, чтобы никто не отступал!"
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19.07.2020 16:33 Ответить
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19.07.2020 17:00 Ответить
Що характерно, такі коменти тут часто бачив. У темах, що стосувалися розважальних закладів та заходів.
"Всех с того клуба на Донбасс искупать кровью! разминировать серую зону своими телами! каждому калаш и половину обоймы - и толпой в атаку, освобождать Донецк и Луганск! оружие добывать в бою! а сзади шоб заградотряд шел!"
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19.07.2020 17:42 Ответить
Тоскуешь по заградотрядам?
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19.07.2020 17:18 Ответить
А тепер ще раз уважніше перечитай, що я написав. Може, побачиш злий сарказм.
Це власне було адресовано тим, хто в будь-якій темі про розважальні заклади і заходи пише "всіх з того клубу/концерту/фестивалю завантажити у вагони, на Донбас - і натовпом на мінне поле! потім на паперті танцюватимуть свій дабстеп на протезах!"
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19.07.2020 17:36 Ответить
Теперь понял.
Беру свои слова обратно.
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19.07.2020 17:40 Ответить
И вот гнались жеж за этой баржей на каком- то катере.
Завзятые полицаи...
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19.07.2020 17:31 Ответить
"Сьогодні ваш захід закінчено": поліція Київщини навідалася на вечірку на баржі, що пливла Дніпром - Цензор.НЕТ 5783
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19.07.2020 17:50 Ответить
Ехали пираты---вёслами гребли. Капитан с помощником девушку +бли!
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19.07.2020 21:01 Ответить
Какой-то бред. Какое нахер уголовное дело. Пересрали людям отдых.
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19.07.2020 22:21 Ответить
Бред? Та ти шооо,,,, Да их там млин больше десятка открывать можно... и ни одного свазанного с карантином! Безопасность мореплавания, правила пасажироперевозок, правила торговли, пожарные и еще мешка два насобирать можно..
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19.07.2020 23:14 Ответить
обыкновенный бандитизм от мусарья не законный
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19.07.2020 23:53 Ответить
Вот кто бы мог года назад сказал что мусора будут вязать людей за попытку дышать воздухом - покрутили бы пальцем у виска. А вот, пожалуйста. Надо же! Дышали воздухом не через тряпочку! Но вообще гуманизм мусоров зашкаливает....могли бы и утопить всех после поголовного изнасилования....
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20.07.2020 03:00 Ответить
 
 