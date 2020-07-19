"Не успел застыть": водители на Шулявском мосту в Киеве отодвинули ограждение и поехали по только что уложенному асфальту. ВИДЕО
В Киеве на съезде с Шулявского моста сегодня положили новый асфальт и оградили этот участок, чтобы покрытие застыло. Однако это не помешало некоторым водителям проверить свежий асфальт на прочность.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".
"Кайф - ездить по асфальту, который еще даже не успел застыть. Кто-то очень "сообразительный" подвинул заграждение и все помчали", - говорится в комментарии к ролику.
Топ комментарии
+67 Valery Atman
показать весь комментарий19.07.2020 15:03 Ссылка
+51 18c49ed2
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+39 18c49ed2
показать весь комментарий19.07.2020 15:05 Ссылка
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только за его счет а не бюджетный
зато теперь есть кому оплатить ремонт дороги)))
или нет?
Куда смотрят комунальщики!!!!
Стоять и ждать!!!! пока не высохнет.
Ср. зарплата в РБ на 100-120 дол. выше, (согл. официозу) т. е на 20%, а уровень цен в Украине ниже на 25% на продовольствие (реально).
Траспорт 20 - 40% в пользу Украины и т.д.
https://lamastravels.in.ua/other/ukraine-belarus-standard-of-living-132
А то ведь можно сравнить с белорусом из Мостов, или Толочина, Щучина или Быхова..., где 250 долларов мечта! )))
IQ73 зашкаливает
Это же ваша секта не признает законы страны, где живет.
Кличко взяточник, а
Порошенко мародёр 😕
Не дивно, що Європа не поспішає, і не тільки тому, що втомилась від розширення, а ще й тому, що розуміє якість більшості населення України.
А у всьому світі роблять огради з полімерних контейнерів наповнених водою - кожна важить десь 200 кг, але ж в Автодорі мудрі люди і вважають людей за дуже розсудливих