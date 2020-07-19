"Не успел застыть": водители на Шулявском мосту в Киеве отодвинули ограждение и поехали по только что уложенному асфальту. ВИДЕО

В Киеве на съезде с Шулявского моста сегодня положили новый асфальт и оградили этот участок, чтобы покрытие застыло. Однако это не помешало некоторым водителям проверить свежий асфальт на прочность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".

"Кайф - ездить по асфальту, который еще даже не успел застыть. Кто-то очень "сообразительный" подвинул заграждение и все помчали", - говорится в комментарии к ролику.

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