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"Не успел застыть": водители на Шулявском мосту в Киеве отодвинули ограждение и поехали по только что уложенному асфальту. ВИДЕО

В Киеве на съезде с Шулявского моста сегодня положили новый асфальт и оградили этот участок, чтобы покрытие застыло. Однако это не помешало некоторым водителям проверить свежий асфальт на прочность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".

"Кайф - ездить по асфальту, который еще даже не успел застыть. Кто-то очень "сообразительный" подвинул заграждение и все помчали", - говорится в комментарии к ролику.

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Киев (25659) Шулявский мост (31)


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Топ комментарии
+67
худоба. а хочуть хорошу дорогу ..
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19.07.2020 15:03
+51
Противотанковые. И пару пулеметов.
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19.07.2020 15:06
+39
Я с таким быдлом сталкиваюсь постоянно. "А я че? Я как все". Тупое стадо баранов.
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19.07.2020 15:05
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Страница 2 из 2
Так це і є совєцьке життя.
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19.07.2020 18:57 Ответить
Зебилы, мля.
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19.07.2020 15:34 Ответить
Понаехало в Киев быдлятины !
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19.07.2020 15:35 Ответить
Там "бидлятини" і без "понаєхало", вистачає... Однак, частково з вами згоден - "більше всього "бидлятини" у "городян в першому поколінні" . І це стосується не тільки Києва...
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19.07.2020 16:17 Ответить
Эт точно!все кто ехали,все до одного с номерами с других регионов,и скорей всего-все донецкие.Киевских-ни одного!
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19.07.2020 16:18 Ответить
Зачем этому быдлу что-то делать? Оно же все равно это угробит ...
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19.07.2020 15:35 Ответить
73% идиотов
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19.07.2020 15:40 Ответить
Люди вышли из совка, а совок из них - нет.
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19.07.2020 15:41 Ответить
А при чём тут совок или вы думаете ,что в совке так же по- хамски себя вели.
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20.07.2020 09:34 Ответить
Ще і як!!!!!!!!!!!
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20.07.2020 14:47 Ответить
Так надо было из села выехать.
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20.07.2020 14:58 Ответить
Ти ідіот чи ти мислиш як ідіот мокшанський, хоча я не бачу різниці!!!! А я взагалі львів"янин!!!
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20.07.2020 15:02 Ответить
Во видишь,с тебя гамно и попёрло.
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20.07.2020 15:13 Ответить
тОбі, мокша поставили діагноз і де ти гівно побачив!!!??? Не відповідай!!!
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20.07.2020 15:19 Ответить
Иди улицы подметать,не задерживайся,а то смердит.
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20.07.2020 15:32 Ответить
Ну, ти зрозумів яку адресу я тобі пропоную.............!!!!!!!!!!
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20.07.2020 15:33 Ответить
У нас тоже только недавно положили новый асфальт на дороге, так уже вся в колеях от большегрузов. При этом водилы говорят что покрытие дерьмо а строители что там перли с перегрузом вот и не выдержало покрытие.
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19.07.2020 15:43 Ответить
Я так понимаю, чинить будут за счет ломонувшегося б*дла?
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19.07.2020 15:43 Ответить
Возможно,но что можно будет "списать" ещё чуток денег,так это точно.
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20.07.2020 09:36 Ответить
Киевляне торопятся в бутики отовариться новыми дизайнерскими шмотками,а им тут какие то уроды новый асфальт положили и мешают проехать.
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19.07.2020 15:45 Ответить
Голы босы, ведь!
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20.07.2020 09:26 Ответить
А снимал я так понимаю тот кто и сделал проход в заграждении.))
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19.07.2020 15:47 Ответить
Быдлота рагульская обыкновенная. Размер популяции - не менее 73 % населения.
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19.07.2020 15:47 Ответить
Быдло! А потом будут орать что дорог нет.
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19.07.2020 15:50 Ответить
Це рюзьге свиньи, азиопа.
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19.07.2020 16:09 Ответить
Знайти їх і за їхній рахунок відновити покриття
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19.07.2020 16:05 Ответить
Всех кто проехал заставить компенсировать затраты строительства моста
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19.07.2020 16:07 Ответить
Бидло руліт.
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19.07.2020 16:08 Ответить
Право приватної власності. Право, обов"язки і відповідальність. Моє право закінчується там, де починається твоє право. Де ця межа? Хтось пересунув огороджувальні знаки та поїхав, порушив право всіх. І в цьому випадку повина наступити відповідальність. Серйозна, матеріальна, а інакше бидло не навчиш. Але в нас з цим проблема, тому, що у нас при владі бидло, і їх закони для нас писані, можуть застосувати, а можуть і помилувати - 50/50, а для них 0 виконання. Тому і бикуємо, 50/50, даючи їм право на 0.
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19.07.2020 16:14 Ответить
вообще то заступая на пост мэра пан кличко торжественно обещал что все дорожные работы в Киеве будут проводится для удобства киевлян и гостей только глубокой ночью и быстро. а на деле совсем не так! и знаете почему - ответ очень прост - за ночные работы работягам надо платить ночной тариф а это дорого. вы прсмотрите как они задолбали киевлян на проспекте Бандеры а на прилегающем мосту! на южном мосту каждый год под асфальт миллионы зарывают тоже на днепровской набережной там постоянные тянучки и пробки. все делают некачественно и куево что позволяет чиновникам отмывать на этом деле огромное бабло. а этот бедный шулявский переход уже можно было золотом покрыть.... в данном конкретном случае водила. ездившим по свежемо асфальту кайло в руки и пусть переделывают за свои кошты.
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19.07.2020 16:15 Ответить
достаточно просто по гарантии за счет чиновника раз отремонтировать
только за его счет а не бюджетный
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19.07.2020 16:22 Ответить
нууу
зато теперь есть кому оплатить ремонт дороги)))
или нет?
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19.07.2020 16:21 Ответить
Засняли все номера и выставили счёт за новую дорогу, как-то бороться с откровенными пи....сами надо ведь.
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19.07.2020 16:51 Ответить
Ну что же ... Найти бы героя да наградить ... Возможностью оплатить новые работы по асфальтированию этого участка дороги, ну и можно даже не наказывать)))
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19.07.2020 17:06 Ответить
А что сложно восстановить покрытие за их деньги?
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19.07.2020 17:06 Ответить
кловун ватный кремлёвский холуй чётко отразил уровень ватного покацапленного быдла....Если не заметили то с приходом кремлёвской окупационной власти всё быдло поняло голову...ватный скот нутром почуял своих преЗЕдентов...
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19.07.2020 17:09 Ответить
Справжнє бидло.
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19.07.2020 17:13 Ответить
оштрафуйте этих жлобов так, чтобы навсегда отбить охоту быковать
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19.07.2020 17:43 Ответить
Мразь!.
Куда смотрят комунальщики!!!!

Стоять и ждать!!!! пока не высохнет.
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19.07.2020 17:52 Ответить
Сколько там метр дороги стоит по смете? Изловить всех, раскинуть поровну- пусть заплатят!
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19.07.2020 17:59 Ответить
У нас,в диктатуре-такие мосты за год делают)
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19.07.2020 18:50 Ответить
Ну, тогла почему вы такие бедные? ))))))))))))))
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20.07.2020 09:28 Ответить
Ну,как бедные..Беларусь по уровню жизни занимает 2 место в СНГ,после одной углеводородной недоимперии)Выше головы не прыгнешь-ресурсов нет от слова совсем.Украина по ресурсам богаче РБ раз в 10,но...
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20.07.2020 10:47 Ответить
Это тебе Лукашенко рассказал и ОНТ? )))
Ср. зарплата в РБ на 100-120 дол. выше, (согл. официозу) т. е на 20%, а уровень цен в Украине ниже на 25% на продовольствие (реально).
Траспорт 20 - 40% в пользу Украины и т.д.
https://lamastravels.in.ua/other/ukraine-belarus-standard-of-living-132
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20.07.2020 13:52 Ответить
Ну,моя зарплата около 650$,для Минска-это немного.Цены на продовольствие в Украине действительно ниже-ну,там же чернозем и мягкий климат)Цены на китайское шмотье-тоже ниже,это обьясняется банальным контрабасом и низкой покупательной способностью населения.По транспорту-цены на топливо в Беларуси ниже украинских на 30%,здесь,у нас реально бесплатная медицина,неплохие дороги и безопасность-уровень преступности,по сравнению с Украиной низкий.Я сейчас плачу за двушку 65 рублей-около 25-30$,т.е. в целом,уровень жизни в РБ выше украинского примерно на 30-40%
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20.07.2020 14:09 Ответить
Попробуй сравни теперь с киевлянином )))
А то ведь можно сравнить с белорусом из Мостов, или Толочина, Щучина или Быхова..., где 250 долларов мечта! )))
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21.07.2020 10:07 Ответить
Согласен,сравнить трудно.Но так и ты не сравнивай с украинскими селами и городками)
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22.07.2020 20:14 Ответить
Де ти бачив Україну в сенеге??? тИ явно мокшанське створіння!!!
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20.07.2020 15:06 Ответить
И если бы быдло позволило себе проехать по только что уложенному асфальту-лишилось бы прав и машину конфисковали нахер.
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19.07.2020 18:52 Ответить
Ще одне підверджння що більшість населення України бидлота без мізків, але зі шлунком.
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19.07.2020 18:54 Ответить
Зевиборці рулять!
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19.07.2020 18:58 Ответить
Мне думается, Европа читает наши новости и с ужасом крестится. Никуда они нас не возьмут, ни в какие Европы.
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19.07.2020 19:12 Ответить
Европа по русски не понимает. По крайней мере та часть, которая решает - брать или нет.
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19.07.2020 22:48 Ответить
Провтик дорожньої компанії, потрібно було поставити дорожнього робочого ще на декілька годин, який би бив лопатою по лобовому склу цим мудакам давав. А так влетіли мінімум в сотні тисяч гривень. Місто браковано дорогу не прийме.
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19.07.2020 19:43 Ответить
Та ніхто не влетів.Дорожників вже не було, отже пройшло щонайменше півтори, дві години. Асфальтобетон схопився, легкові його не пошкодять, можливо його ще вчора поклали, а паркани не забрали.Будь-яка здоровомисляча людина відсунула б огородження і поїхала, якщо знає, що асфальт лежить з вчорашнього дня. А от, якщо не знає, але поперлась, то це наші люди, тільки штрафи навчать поважати працю і кошти бюджету.
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19.07.2020 20:03 Ответить
Евробляхепры - уперёд!
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19.07.2020 19:48 Ответить
Номера видно.На писю быдлоту.( штраф с конфискацией авто)
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19.07.2020 19:57 Ответить
наверно подумали шо то дорога у европу.
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19.07.2020 20:31 Ответить
Расстрелять дорожников, оставивших обьект досрочно и без охраны!
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19.07.2020 20:45 Ответить
А в соседней теме девачку защищают, купила два билета в автобусе , а мужик гад в морду дал за это.А тут по асфальту поехали.Общего ничего не находите между девачкой, мужиком и этими ?Они как девачка невиновны.Ещё пару лет побудут слуги у власти и станет Украина как Сомали, или уже стала?
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19.07.2020 21:21 Ответить
73% нашли новую дорогу домой.
IQ73 зашкаливает
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19.07.2020 21:29 Ответить
Да ну там на одной надпись "рошен" виднелась.
Это же ваша секта не признает законы страны, где живет.
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19.07.2020 22:25 Ответить
Страна дебилов.
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20.07.2020 02:58 Ответить
Они устали....

Кличко взяточник, а
Порошенко мародёр 😕
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19.07.2020 22:34 Ответить
Зеленый понос приучил срать на закон. Точно также так это заграждение, отодвинут Авакова и его шестёрку Зеленского, и все помчат к светлому будущему
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19.07.2020 22:49 Ответить
Ну и какая нам нахрен Европа?Нам до Европы как до Луны ползком...Имбицилы,а потом жаловаться будут что дороги хреновые...дибилам закон не писан...Взять всех кто ехал по этому асфальту,и заставить его заново уложить,за свой счёт...
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19.07.2020 23:52 Ответить
Доблестной полиции, как всегда, не оказалось на месте.
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20.07.2020 02:57 Ответить
Та что с вами не так??? Точно что, худоба. Стадный инстинкт. И просто быдлота
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20.07.2020 10:07 Ответить
Не то, что бы я одобрял подобные действия... Но ещё пару месяцев транспортного коллапса в Киеве и народ начнёт не просто двигать фишки но и громить технику дорожников. Большая стройка- хорошо, но паралич транспортной инфраструктуры-плохо.
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20.07.2020 10:39 Ответить
з таким населенням, не скажу громадянами, з такими дикунами навіть у столиці ще досить рано у ЄС.

Не дивно, що Європа не поспішає, і не тільки тому, що втомилась від розширення, а ще й тому, що розуміє якість більшості населення України.
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20.07.2020 11:23 Ответить
ДЕБІЛИ ХОЧУТЬ КОВБАСУ І ЩОБ СЬОГОДНІ - ТАКІ І ГОЛОСУВАЛИ ЗА ЗЕ, СОВКО...ЧЕРИ



А у всьому світі роблять огради з полімерних контейнерів наповнених водою - кожна важить десь 200 кг, але ж в Автодорі мудрі люди і вважають людей за дуже розсудливих

"Не встиг застигнути": водії на Шулявському мосту в Києві відсунули огорожу та поїхали щойно покладеним асфальтом - Цензор.НЕТ 3821
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20.07.2020 12:12 Ответить
у народу в яких президент по приколу все буде по приколу.
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20.07.2020 14:15 Ответить
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