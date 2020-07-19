Активист в России упал при задержании, случайно сбив кепку с полицейского, на него завели уголовное дело. ВИДЕО
Владимира Шипицына задержали на акции в поддержку крымских татар. Он стоял в центре города с украинским флагом и плакатом в поддержку узников "дела Хизб ут-Тахрир". При задержании древко флага сбило с полицейского кепку, и теперь активиста обвиняют в насилии в отношении представителя власти.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Медиазона".
Акция протеста состоялась накануне в расположенной неподалеку от Санкт-Петербурга Гатчине. Несколько активистов требовали прекратить репрессии против крымских татар.
По словам адвоката Шипицына Антона Юпанова, во время задержания активист упал, а пластиковое древко флага Украины сбило с полицейского кепку. Этот момент также был запечатлен во время прямой трансляции акции.
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Против Шипицына возбудили уголовное дело
"Ему вменяется, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове", - говорит адвокат.
Сейчас Шипицын находится в статусе подозреваемого в изоляторе временного содержания. Сегодня, 19 июля, у него должен состояться допрос.
Помимо Шипицына, на акции задержали еще 5 человек.
Ранее в России участники акций протеста уже получали реальные сроки заключения за то, что хватали полицейских за руки, падали вместе с ними при задержании или бросали в их сторону пластиковый стаканчик.
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Але при одиночних пікетах між учасниками повинно бути не менше 50 метрів. А тут стоїть декілька людей підряд, а це вже мітинг по думці держиморд.
А мітинги на рассєю заборонені, якщо не отримали спеціальний дозвіл, а його дають дуже рідко, хіба що це буде мітинг в підтримку пуйла та влади, на такі навіть зганяють...
це плювок в пику пуйла та центральної влади.