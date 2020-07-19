РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11966 посетителей онлайн
Новости Видео
15 334 114

Активист в России упал при задержании, случайно сбив кепку с полицейского, на него завели уголовное дело. ВИДЕО

Владимира Шипицына задержали на акции в поддержку крымских татар. Он стоял в центре города с украинским флагом и плакатом в поддержку узников "дела Хизб ут-Тахрир". При задержании древко флага сбило с полицейского кепку, и теперь активиста обвиняют в насилии в отношении представителя власти.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Медиазона".

Акция протеста состоялась накануне в расположенной неподалеку от Санкт-Петербурга Гатчине. Несколько активистов требовали прекратить репрессии против крымских татар.

По словам адвоката Шипицына Антона Юпанова, во время задержания активист упал, а пластиковое древко флага Украины сбило с полицейского кепку. Этот момент также был запечатлен во время прямой трансляции акции.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Мы своих не бросаем", - жители Хабаровского края продолжают акции протеста в защиту губернатора Фургала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Против Шипицына возбудили уголовное дело

"Ему вменяется, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове", - говорит адвокат.

Сейчас Шипицын находится в статусе подозреваемого в изоляторе временного содержания. Сегодня, 19 июля, у него должен состояться допрос.

Помимо Шипицына, на акции задержали еще 5 человек.

Активист в России упал при задержании, случайно сбив кепку с полицейского, на него завели уголовное дело 01

Ранее в России участники акций протеста уже получали реальные сроки заключения за то, что хватали полицейских за руки, падали вместе с ними при задержании или бросали в их сторону пластиковый стаканчик.

Также на Цензор.НЕТ: 92-летний ветеран из российской Тюмени Иннокентий Кузин роется в мусорных баках. ВИДЕО

Автор: 

протест (5862) репрессии (2768) россия (96038) крымские татары (2718)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+52
кацапия - логово фашистов 21 века!которую нужно уничтожить всем миром!
показать весь комментарий
19.07.2020 16:57
+20
В мААсквабаде скрутили пацана потому шо менту не понравилось, как пацан на него смотрел.
показать весь комментарий
19.07.2020 16:58
+14
зебіли, вам все ще хочеться назад під педірацию?! Чи може визнаєте, шо були не праві привівши до влади прокремлівського скамороха, замість справжнього Гетьмана?!
показать весь комментарий
19.07.2020 17:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Відкрив Америку...". Та ще в 2015-му Госдура законодавчо визначила, що таке "агреесивні" кольори та їх сполучення... Українські, жовто-блакитний, та червоно-чорний - на першому місці...
показать весь комментарий
20.07.2020 13:39 Ответить
СТРАНА МУДАКОВ !!! А наше дело не допустить такого в Украине !!!
показать весь комментарий
19.07.2020 18:25 Ответить
Очевидно же, со всего размаху засандалил.
показать весь комментарий
19.07.2020 18:40 Ответить
Процесс эволюционного преобразования древнего человека в человека современного, на этой части суши не состоялся, значит цивилизация должна смириться с этим, либо очистить землю от не состоявшихся двуногих.
показать весь комментарий
19.07.2020 18:57 Ответить
За посты сажали, за лайки сажали, за падение сажают. Осталось начать сажать за мыслепреступления.
показать весь комментарий
19.07.2020 19:19 Ответить
Совсем озверели дебилы. Других там нет.
показать весь комментарий
19.07.2020 19:22 Ответить
Да и пес с ними со всеми ,пусть бродят дрожжи в скрепном очке заСрахи до полного взрыва ,нам главное подальше уйти от этой дичи ,пусть жрут друг друга твари злобные оккупантские! А до 14го я был очень толерантен....
показать весь комментарий
19.07.2020 20:37 Ответить
расейским овцам пастух не пазваляет распаряжатся сваими жызнями , ани раждены для фкусных шашлыков...
показать весь комментарий
19.07.2020 21:43 Ответить
Просто Бездна, даже не Дно.
показать весь комментарий
19.07.2020 22:07 Ответить
а зачем задерживать людей, если они просто стоят?в чем нарушение?то даже митингом нельзя навзвать, так, пару человек одиночный пикет
показать весь комментарий
19.07.2020 23:01 Ответить
Це авторитарна напів-дикарська рссєя,в ній затримують навіть за одиночні пікети, які формально не заборонені і на які не потрібно отримувати дозвіл.

Але при одиночних пікетах між учасниками повинно бути не менше 50 метрів. А тут стоїть декілька людей підряд, а це вже мітинг по думці держиморд.
А мітинги на рассєю заборонені, якщо не отримали спеціальний дозвіл, а його дають дуже рідко, хіба що це буде мітинг в підтримку пуйла та влади, на такі навіть зганяють...
показать весь комментарий
20.07.2020 07:12 Ответить
ок а що тоді в Хабаровску 30-50 тисяч це не мітинг? наскілько відомо ніхто не санціонував там на це і не питали але без поліції і затримки в автозаки?
показать весь комментарий
20.07.2020 07:23 Ответить
Ну, значить там влада,команда заарештованого фургала була не проти(якщо його остаточно відсторонять, багато з них втратять свої місця) , не чинила ніяких перешкод і навіть підтримувала, значить є реально підтримка губернатора і ненависть до далекої москви.
це плювок в пику пуйла та центральної влади.
показать весь комментарий
20.07.2020 07:36 Ответить
Хочется,что бы всю помойку покрыли ядерные грибы. Нет там нормальных людей.
показать весь комментарий
20.07.2020 01:36 Ответить
Страница 2 из 2
 
 