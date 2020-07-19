Активист в России упал при задержании, случайно сбив кепку с полицейского, на него завели уголовное дело. ВИДЕО

Владимира Шипицына задержали на акции в поддержку крымских татар. Он стоял в центре города с украинским флагом и плакатом в поддержку узников "дела Хизб ут-Тахрир". При задержании древко флага сбило с полицейского кепку, и теперь активиста обвиняют в насилии в отношении представителя власти.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Медиазона".

Акция протеста состоялась накануне в расположенной неподалеку от Санкт-Петербурга Гатчине. Несколько активистов требовали прекратить репрессии против крымских татар.

По словам адвоката Шипицына Антона Юпанова, во время задержания активист упал, а пластиковое древко флага Украины сбило с полицейского кепку. Этот момент также был запечатлен во время прямой трансляции акции.

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Против Шипицына возбудили уголовное дело

"Ему вменяется, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове", - говорит адвокат.

Сейчас Шипицын находится в статусе подозреваемого в изоляторе временного содержания. Сегодня, 19 июля, у него должен состояться допрос.

Помимо Шипицына, на акции задержали еще 5 человек.

Ранее в России участники акций протеста уже получали реальные сроки заключения за то, что хватали полицейских за руки, падали вместе с ними при задержании или бросали в их сторону пластиковый стаканчик.

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