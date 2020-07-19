Волонтеры InformNapalm нашли подтверждения участия в оккупации Крыма еще троих военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ. ФОТОрепортаж
Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm собрали данные об участии в агрессии против Украины еще троих российских военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка (в/ч 74268, дислокация: г. Псков, РФ).
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт InformNapalm, этот полк входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
"В общем InformNapalm раскрыл более 10 эпизодов с фактами участия военнослужащих этой дивизии в оккупации Крыма, захвате буровых вышек "Черноморнефтегаза" и боевых действиях на Донбассе. Новое расследование подтверждает: военные РФ осознавали, что их перебрасывают в Украину для выполнения преступного приказа на территории другого государства, но не только не протестовали против этого, но даже были впоследствии награждены", - говорится в сообщении.
Российский военный Денис Лаугин 9 марта 2014 г. опубликовал в своем фотоальбоме снимок: он в вагоне поезда. Подпись под фото: "Едем, едем…". Следующую фотографию Денис загрузил 21 мая с комментарием: "Возвращаемся (пока, Украина…)".
А 26 июня 2014 г. в альбоме Лаугина появилась фотография удостоверения к медали за оккупацию Крыма. Удостоверение к награде доказывает: Лаугин служил в 234-м ДШП, в/ч 74268, дислокация – г. Псков, РФ.
В друзьях у Лаугина волонтеры нашли еще одного десантника, Андрея Сергеевича Болотова (09.05.1994 г. р., г. Воронеж, РФ). В альбоме у него тоже есть фото с медалью за оккупацию Крыма.
В списке друзей Болотов отметил как сослуживца Александра Рахманина. Тот на своей странице указал, что служил в 234-м ДШП. Это означает, что Болотов также служил в этом полку.
Александр Рахманин (12.06.1992 г. р., родом из Льгова, живет в Железногорске) на своей странице, в заметках, написал: "Уехал в Украину 07.03.14".
"Больше упоминаний об участии в агрессии против Украины на страницах Александра Рахманина мы не нашли, хотя и изучили оба его профиля в соцсети "ВКонтакте" и один - в "Одноклассниках". Однако доказательства предоставила сестра Александра, Юлия Коньшина-Рахманина: она опубликовала фото брата с медалью за оккупацию Крыма", - говорится в сообщении.
Удостоверения к медалям за оккупацию Крыма подписывал командир 234-го ДШП подполковник Олег Грицаев.
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А кацапский вариант армии - это захватчики и оккупанты. Разницу видите ?
Цвяшки невеличкі, але їх все більше і тим міцніше вони приклепають кришку труни московії... Сподіваюсь...
https://informnapalm.org/16033-zaderzhannye-bojtsy-armavyrskogo-spetsnaza/
П.С. Кому нужны все эти расследования? Банановой республике точно не нужны. Да пофиг.