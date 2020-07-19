Футбольный тренер Виктор Ряшко и его двое детей погибли в ДТП под Мукачево, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Неподалеку от Мукачево на Закарпатье фура раздавила Mazda, перевернулась и загорелась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Закарпаття-онлайн.

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Позже издание уточнило, что в ДТП погиб главный тренер ФК "Мункач" Виктор Ряшко и двое его детей. Единственный человек, выживший в автомобиле Mazda, - жена тренера.

Издание отмечает, что информацию неофициально подтверждают в больнице Мукачево.

В то же время, на facebook-странице ФК обнародовано сообщение о гибели Виктора Ряшко и соболезнования.

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Отдел коммуникации полиции Закарпатской области указывает, что сегодня около 16:20 в результате столкновения иномарки с грузовиком на автодороге Киев-Чоп неподалеку от Мукачево, погибли три человека, среди которых - девочка.

"Автомобиль "Mazda", за рулем которого находился 56-летний житель Мукачево, столкнулся с грузовиком "Man", который двигался ему навстречу, в направлении Ужгорода. В результате удара, крупногабаритную машину выбросило с дороги, после чего она загорелась. Водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров, 10-летняя девочка и 23-летний молодой человек, погибли на месте аварии. 46-летняя женщина, доставлена ​​в районную больницу для оказания медицинской помощи. Водитель грузовика с ушибами также госпитализирован в медучреждение", - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины смертельной аварии полиция будет расследовать в рамках уголовного производства по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек).

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