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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Почти 150 км Северо-Крымского канала на оккупированной территории используют для транспортировки воды из водохранилищ. ВИДЕО

Расположенную на оккупированной территории часть Северо-Крымского канала используют для обеспечения водой восточных регионов Крыма.

Об этом агентству "РИА Крым" сообщили в Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации подконтрольного России правительства Крыма, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму проложат трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами протяженностью более 60 км

По данным ведомства, по территории Крыма проходит 293 километра канала, а на данный момент 147,7 километра круглогодично функционируют для водообеспечения крымчан.

"Задействовано 147,7 км канала для транспортировки воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ через комплекс гидротехнических сооружений гидроузла у села Новоивановка Нижнегорского района", - пояснили в Госкомитете.

Здесь также сообщили, что в Северо-Крымский канал поступает вода из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов и распределяется по пяти наливным водохранилищам: Феодосийскому, Ленинскому, Станционному, Самарлинскому и Зеленоярскому.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В июле сильно обмелело Белогорское водохранилище в оккупированном Крыму. ФОТО

Напомним, 5 марта в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

1 июня вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил, что в случае официального обращения РФ к Украине о возможности возобновления поставок воды в оккупированный Крым будет дан четкий ответ, что это возможно только после освобождения Россией оккупированного Крыма и Донбасса.

При этом наполнение водохранилищ Крыма в мае было незначительным, объем воды во всех водохранилищах естественного стока на начало июня составляет 85 миллионов кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма.

1 июля замглавы представительства президента в АР Крым Тамила Ташева сообщила, что российские военные базы и сельхозпредприятия в оккупированном Крыму испытывают острую нехватку в водоснабжении. В связи с этим существует вероятность военных действий со стороны РФ для получения доступа к ресурсу.

Читайте также: Пересохшее водохранилище в оккупированном Крыму хотят использовать под концерты: "Зрители вместе с нами опустятся на дно"

На сессии Херсонского горсовета 9 июля депутаты проголосовали за обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и премьер-министру о недопустимости подачи воды в оккупированный Крым.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

Автор: 

Крым (26419) водоснабжение (723) вода (919)


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Топ комментарии
+43
Є думка що недавні погрози кадирова є складовою плану по створенню тиску на зе і примушення до сепаратних переговорів. Теми - вода в крим і вибори на донбасі які мають покласти край гражданскай вайнє і Україні також
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20.07.2020 00:39
+38
В усіх випадках Крим став місцем, де не має сенсу щось виробляти. Така ціна російської окупації для багатьох кримчан.
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20.07.2020 03:10
+33
А пописять , поплевать всем дружно, этож второе желтое море , море жидкости получится.Пользуйтесь подсказкой , благодарить не надо.
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20.07.2020 00:44
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Є думка що недавні погрози кадирова є складовою плану по створенню тиску на зе і примушення до сепаратних переговорів. Теми - вода в крим і вибори на донбасі які мають покласти край гражданскай вайнє і Україні також
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20.07.2020 00:39 Ответить
постійний тиск на нього з кремля, тиск що не припиняється та посилюється...
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20.07.2020 00:42 Ответить
.
https://www.youtube.com/watch?v=pqW96g6O4J8 что задумали Путин с Зеленским? .

Майже 150 км Північно-Кримського каналу на окупованій території використовують для транспортування води з водосховищ - Цензор.НЕТ 1870
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20.07.2020 10:32 Ответить
Минутку, зе уже давно сказал - на презедента независимого государства никто не может нажимать, только его малолетний сын. Шо вы выдумываете. Сепаратные переговоры, за спиной украинцев, об окончании гражданской- кто убил более 15 тысяч защитников Украины, войны, кто сбил самолёт с гражданскими пассажирами - какая гражданская война и вода ? Вот это несчастье - презедент Украины, уставший от войны, пусть сам делает минет кадырову.
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20.07.2020 14:29 Ответить
15 тисяч не захисників, а загально жертв, включаючи некомбатантів (і боінг також), сєпарню і "братушек".
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20.07.2020 15:03 Ответить
15 тис громадян України. Братушек не рахували, бо це нереально.
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21.07.2020 07:03 Ответить
реверс по-Крымски)
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20.07.2020 00:41 Ответить
А пописять , поплевать всем дружно, этож второе желтое море , море жидкости получится.Пользуйтесь подсказкой , благодарить не надо.
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20.07.2020 00:44 Ответить
Ще можна докапати канал до чорного моря і пустити по ньому морську водичку. Аж до самого Армянська. Красіво буде.
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20.07.2020 06:47 Ответить
А ще можна будувати пояснювальні станції. Зрозуміло, що тоді ціна сільхозпродукції буде золотою.
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20.07.2020 07:06 Ответить
Прикольне автовиправлення . Зрозуміло , що опріснювальні , але Ваш варіант краще . Доброго ранку .
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20.07.2020 07:22 Ответить
Это называется "переливать из пустого в порожнее".
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20.07.2020 00:54 Ответить
Это называется подготовка к подаче воды на Крым...
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20.07.2020 10:30 Ответить
В усіх випадках Крим став місцем, де не має сенсу щось виробляти. Така ціна російської окупації для багатьох кримчан.
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20.07.2020 03:10 Ответить
ти в три часа ночи не спиш?
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20.07.2020 10:04 Ответить
Откуда воду брать для этих водохранилищ, из которых вода идет по каналу? Свежей,днепровской нетути,а из скважин-не напасешся.. Осталось шаманов из Сибири просить покамлать. С ДВ звенков-шаманов местных-проблематично,там уже пуйла все,кому не лень на пуй посылают. Так,что только камни с неба..
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20.07.2020 06:19 Ответить
Та трохи проперло їм. Дощі в червні були.
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20.07.2020 15:04 Ответить
Фейк. В каналі води немає.
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20.07.2020 07:18 Ответить
Не фейк
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20.07.2020 10:23 Ответить
"Могучая" московия может построить атомный опреснитель для чего достроить (если что то осталось) крымскую атомную станцию. Вперёд свободные ...если камни с неба вас не достали !!!
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20.07.2020 07:24 Ответить
Кацапи не потягнуть подовження віку їх виходу на пенсію, до 75 років.
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20.07.2020 10:51 Ответить
Когда Крым вернется в Украину, там на границе с рашей установят монумент со стихом Лермонтова

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
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20.07.2020 07:35 Ответить
Повино бути: «И вы, в мундирах, голубые,»-
далєє по тєксту Майкла J. Лєрмонта.
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20.07.2020 10:53 Ответить
Упорото муссируется тема воды в крымском канале. Упорото кто-то хочет подать воду агрессору параше!!!! Постоянно пичкают темой подачи воды по каналу, а теперь видосики!!! Продажные шакалы!!!
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20.07.2020 08:13 Ответить
КРЫМ ДОЛЖЕН СТАТЬ СОЛОНЧАКОВОЙ ПУСТЫНЕЙ!!!
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20.07.2020 08:39 Ответить
навіщо ? ))) (хоча перша думка - так! згоден ))))
але друга (неспішна і мудріша) : а нехай він просто стане українським і знову заквітне і розквітне.... бо як нам його потім відроджувати з солончаків та пустелі???? ))))))
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20.07.2020 10:04 Ответить
Як і після Хрущова, іншого виходу вже немає.
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20.07.2020 12:16 Ответить
Мона заповідник потім на солончаках(частині) зробити, туристам показувати, та й нашій ваті.
Назва навіть є - "Крим при московії".
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20.07.2020 15:08 Ответить
разве крым такой большой ...
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20.07.2020 10:16 Ответить
Не понятно, с какой целью? Хозпитьевое водоснабжение или мелиорация? Хозпитьевое - слишком много потерь по каналу будет, мелиорация - слишком расточительно.
Впрочем мне всё равно.
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20.07.2020 10:26 Ответить
в Советское время Крым был отдан в замен Кубанских землям, ввиду того что нет возможности подавать воду кроме как с материковой части Украины. А Пуйло походу захватил с намёком о захвате материковой части Херсонской области но время немного растянулось, не по плану Пуйла.
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20.07.2020 10:27 Ответить
Да нет, это не то количество воды, которое можно нормально перебросить куда либо. Такое количество воды называют техническим - это когда необходимо перед наполнением канала пропитать дно для удержания остальной части вода от ухода в почву. Канал должен быть заполнен почти до краев, тогда вода идёт частично самотеком и остальная часть поднимается шестью подпорными станциями (если не ошибаюсь) на восток. А это количество воды как на видео - даже ноги не замочить.
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20.07.2020 10:49 Ответить
да на видео прекрасно видно какой был уровень воды при Украине и сейчас.
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20.07.2020 11:43 Ответить
ПИЙТЕ КАМІННЯ З НЕБА КАЦАПИ
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20.07.2020 12:14 Ответить
чтобы носить воду с Кубани в украинский Крым - ватные бабушки три раза в день качают пресс... а, вечером, ихними "кубиками" играют ватные внучата...
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20.07.2020 12:34 Ответить
Якщо дозволити Криму користуватись водою з каналу, це означатиме, що кацапи можуть далі нахабніти...кацапе краще поверни Крим Україні, поки не всрався
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20.07.2020 15:03 Ответить
В Україні є проблема з водою , так куди ще віддавати свою воду ?
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20.07.2020 15:09 Ответить
крысмане! вам тепер липше смакуе снебакаменна формула NaCl (Naте Cосите lохи)
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20.07.2020 15:14 Ответить
херня это все, там от Кубани уже давно водопровод провели. Родичи сейчас в Крыму отдыхают, нет там проблем с водой, только пляжи многие позакрывали и поотдавали их в ведомство военных санаториев.
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20.07.2020 16:41 Ответить
Шож мы про такое грандиозное событие от таварыща Путина не слышали?
Предположил бы, что вы заливаете, но в половине СКК воды нет - сухой он )))))
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20.07.2020 18:14 Ответить
какие нах родычы?какие нах пляжы, зебыл?
картоху чем поливать будешь, пшеничку, кукурузу, баштан?..пахлава ты мля мядовая...
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20.07.2020 21:42 Ответить
Я вообще-то за Пороха голосовал это раз. Во вторых в Крыму бываю часто сам, общаюсь там с местными жителями, поэтому говорю исходя из собственных наблюдений. Ты сначала приедь туда, посмотри как живут они сейчас, а потом делай выводы.Согласись, лучше лично один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочитать на каком-нибудь форуме.
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21.07.2020 10:48 Ответить
Та давайте довбням маскальським воду, далі що Україну всю лівобережну чи аж до західної віддамо, бо мордві все мало
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20.07.2020 18:10 Ответить
Любо-дорого посмотреть как мочу гоняют по каналу, что бы не засох. Ну ну.
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20.07.2020 21:07 Ответить
за України туди приїжджали зірки світового футболу.Донецьк потроху перетворюється на Абхазію куди "русский мир" прийшов раніше...
Майже 150 км Північно-Кримського каналу на окупованій території використовують для транспортування води з водосховищ - Цензор.НЕТ 5991

Майже 150 км Північно-Кримського каналу на окупованій території використовують для транспортування води з водосховищ - Цензор.НЕТ 2539

Майже 150 км Північно-Кримського каналу на окупованій території використовують для транспортування води з водосховищ - Цензор.НЕТ 8065
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20.07.2020 23:06 Ответить
ребята!!! я каждый год езжу в Крым. Впоследний раз был там в начале марта 2020, как раз перед карантином, поеду туда в конце августа. Поверьте, не хотят крымчане обратно в Украину, чтобы здесь не писали на форуме, да они трусы и предатели нашей страны, нашей независимой украины, с этим никто не спорит. Но не стоит говорить, что им так ужастно сейчас живется и они спят и видят как бы вернуться под крыло Киева, это неправда!!! Там в каждой второй семье или дед или отец отставной российский военный времен СССР, которых туда активно переселяли в 60-70х годах. Реальная поддержка России процентов 75 не меньше.....
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21.07.2020 10:32 Ответить
 
 