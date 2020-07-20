Почти 150 км Северо-Крымского канала на оккупированной территории используют для транспортировки воды из водохранилищ. ВИДЕО
Расположенную на оккупированной территории часть Северо-Крымского канала используют для обеспечения водой восточных регионов Крыма.
Об этом агентству "РИА Крым" сообщили в Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации подконтрольного России правительства Крыма, информирует Цензор.НЕТ.
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По данным ведомства, по территории Крыма проходит 293 километра канала, а на данный момент 147,7 километра круглогодично функционируют для водообеспечения крымчан.
"Задействовано 147,7 км канала для транспортировки воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ через комплекс гидротехнических сооружений гидроузла у села Новоивановка Нижнегорского района", - пояснили в Госкомитете.
Здесь также сообщили, что в Северо-Крымский канал поступает вода из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов и распределяется по пяти наливным водохранилищам: Феодосийскому, Ленинскому, Станционному, Самарлинскому и Зеленоярскому.
Напомним, 5 марта в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".
1 июня вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил, что в случае официального обращения РФ к Украине о возможности возобновления поставок воды в оккупированный Крым будет дан четкий ответ, что это возможно только после освобождения Россией оккупированного Крыма и Донбасса.
При этом наполнение водохранилищ Крыма в мае было незначительным, объем воды во всех водохранилищах естественного стока на начало июня составляет 85 миллионов кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма.
1 июля замглавы представительства президента в АР Крым Тамила Ташева сообщила, что российские военные базы и сельхозпредприятия в оккупированном Крыму испытывают острую нехватку в водоснабжении. В связи с этим существует вероятность военных действий со стороны РФ для получения доступа к ресурсу.
На сессии Херсонского горсовета 9 июля депутаты проголосовали за обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и премьер-министру о недопустимости подачи воды в оккупированный Крым.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.
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https://www.youtube.com/watch?v=pqW96g6O4J8 что задумали Путин с Зеленским? .
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
далєє по тєксту Майкла J. Лєрмонта.
але друга (неспішна і мудріша) : а нехай він просто стане українським і знову заквітне і розквітне.... бо як нам його потім відроджувати з солончаків та пустелі???? ))))))
Назва навіть є - "Крим при московії".
Впрочем мне всё равно.
Предположил бы, что вы заливаете, но в половине СКК воды нет - сухой он )))))
картоху чем поливать будешь, пшеничку, кукурузу, баштан?..пахлава ты мля мядовая...