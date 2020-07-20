Законопроект Бужанского о языке не будет выноситься на завтрашнее внеочередное заседание Рады, - Разумков. ВИДЕО

На завтрашнее внеочередное заседание парламента законопроект Бужанского об отмене перехода русскоязычных школ на обучение на украинском выноситься не будет.

Об этом сказал спикер ВР Дмитрий Разумков на итоговой пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя сам законопроект, он сказал: "Народные депутаты должны ориентироваться на интересы всех украинских граждан. Если они теряют связь с реальностью, то они теряют все".

Разумков добавил, что не хотел бы, чтобы нардепы IX созыва повторили этот путь.

При этом он подчеркнул, что единственным государственным языком в Украине остаtтся украинский.

Разумков также напомнил, что внеочередную сессию созывают нардепы или президент по конкретным вопросам. На завтрашнее заседание данный законопроект не вынесен.

Вместе с тем, будет ли этот законопроект вынесен на следующие внеочередные сессии, Разумков пока не предполагает.

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Языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, против его принятия высказался языковой омбудсмен Креминь.

Изначально предполагалось, что законопроект Бужанского вынесут в зал ВР 16 июля. Накануне, 15 июля, стало известно, что этого законопроекта нет в повестке дня на 16 число. Не взирая на это, у здания Верховной Рады состоялась акция противников законопроекта Бужанского.

Также против принятия законопроекта высказались ряд депутатов "Слуги народа".

Зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук предполагала, что парламент вряд ли станет до осени рассматривать законопроект Бужанского.