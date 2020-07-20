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Законопроект Бужанского о языке не будет выноситься на завтрашнее внеочередное заседание Рады, - Разумков. ВИДЕО

На завтрашнее внеочередное заседание парламента законопроект Бужанского об отмене перехода русскоязычных школ на обучение на украинском выноситься не будет.

Об этом сказал спикер ВР Дмитрий Разумков на итоговой пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя сам законопроект, он сказал: "Народные депутаты должны ориентироваться на интересы всех украинских граждан. Если они теряют связь с реальностью, то они теряют все".

Разумков добавил, что не хотел бы, чтобы нардепы IX созыва повторили этот путь.

При этом он подчеркнул, что единственным государственным языком в Украине остаtтся украинский.

Разумков также напомнил, что внеочередную сессию созывают нардепы или президент по конкретным вопросам. На завтрашнее заседание данный законопроект не вынесен.

Вместе с тем, будет ли этот законопроект вынесен на следующие внеочередные сессии, Разумков пока не предполагает.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Проект Бужанского - о недискриминации, а не о языке. Он не стоит митингов, вражды, раздела людей на сорта - этого фашизма, присутствующего у нас последние годы", - "слуга народа" Гетьманцев. ВИДЕО

Языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество. Законопроект не поддержал Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, против его принятия высказался языковой омбудсмен Креминь.

Изначально предполагалось, что законопроект Бужанского вынесут в зал ВР 16 июля. Накануне, 15 июля, стало известно, что этого законопроекта нет в повестке дня на 16 число. Не взирая на это, у здания Верховной Рады состоялась акция противников законопроекта Бужанского.

Также против принятия законопроекта высказались ряд депутатов "Слуги народа".

Зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук предполагала, что парламент вряд ли станет до осени рассматривать законопроект Бужанского.

ВР (29271) украинский язык (1192) язык (3780) русский язык (578) Разумков Дмитрий (1522) Бужанский Максим (104)


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Топ комментарии
+19
нічого, бужанського все одно знайде народна подяка
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20.07.2020 11:37
+18
слуги народа - мрази
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20.07.2020 11:39
+16
Этому брехуну зеленому нельзя верить! Это именно он гнида прокацапская и протащил этот закон ,да же без согласия комитета.Запросто как прошлый раз ночью появится в повестке.
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20.07.2020 11:42
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нічого, бужанського все одно знайде народна подяка
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20.07.2020 11:37 Ответить
Боятся гниды 🤢🤡🎪💩🥒зелёные ,чтоб их не вынесли вперёд ногами!
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20.07.2020 12:02 Ответить
армія! мова! віра!
https://youtu.be/awSp0bvTMqw
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20.07.2020 12:42 Ответить
В 2005 г. тогдашний секретарь СНБОУ призывал не гнобить рюський язык, не закрывать рюськие школы. Напомните мне кто это был?
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20.07.2020 14:43 Ответить
Они его вынесут в авральном порядке и в ночную смену!
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20.07.2020 11:38 Ответить
Нет. Порошенко уже огласил перемогу. Высочайше повелел радоваться, но быть готовым к очередному выходу под печерский суд.
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20.07.2020 11:41 Ответить
Зедебильный ты это к чему?Или закон маланца для Украинцев правильный?
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20.07.2020 11:44 Ответить
Вчора слухав якогось члена СН, так він сказав, що все це замутив Порошенко. Я думаю Мародер підкупив Буженінського, а той вніс законопроект, щоб збурити протести. Тобто, не забуваємо установку -в усьому винен Порох.))
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20.07.2020 11:45 Ответить
Не треба нікого слухати. Треба неупереджено спостерігати і розвивати критичне мислення. Як би не гвалт піднятий Порошенко, ці нікчемні поправки маргінала із нульовою політичною вагою, були би благополучно провалені у сесійному залі і за 10 хвилин забуті. Але Порошенкові життєво необхідна імітація бурхливої політичної діяльності і бодай якісь перемоги. Він абсолютно деструктивна постать, яка у боротьбі за ваші мізки, лише грає на руку аргесорові і його пропаганді.
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20.07.2020 12:20 Ответить
Дадада. Саме так !
«Внутрі Зємного Шара, находится єщо одін шар, діамєтр, которого, больше, нєжелі наружний»
«Похождєнія бравого солдата Швейка.»
Я. Гашек.
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20.07.2020 13:54 Ответить
Богуцкая, это ты?
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20.07.2020 17:59 Ответить
https://youtu.be/zKN7R-s97PM
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20.07.2020 11:56 Ответить
заціни, що вороги витворяють
https://youtu.be/awSp0bvTMqw
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20.07.2020 12:31 Ответить
https://censor.net/user/464295

В 2000 году партии «Партия регионального возрождения Украины», «Партия солидарности Украины», «Партия труда», «Всеукраинская партия пенсионеров» и партия «За красивую Украину» объединились в Партию регионального возрождения «Трудовая солидарность Украины», сопредседателями которой стали лидеры объединённых партий: Владимир Рыбак, Валентин Ландык и Пётр Порошенко. Остальные Николай Азаров, Ефим Звягильский и Леонид Черновецкий вошли в президиум новообразованной объединённой партии.

Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко является основателем Партии Регионов

Основатель Партии регионов Порошенко Я тебя породил, я тебя и убью! да вороги витворяють
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20.07.2020 15:22 Ответить
Этому брехуну зеленому нельзя верить! Это именно он гнида прокацапская и протащил этот закон ,да же без согласия комитета.Запросто как прошлый раз ночью появится в повестке.
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20.07.2020 11:42 Ответить
яка сволота! лиш погляньте:
https://youtu.be/awSp0bvTMqw
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20.07.2020 12:32 Ответить
Що там виносить, по тихому передоз, а напишуть, що воно втомилося і не витримало серце. Клоун - воно просто розмінна монатка в одну копійку
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20.07.2020 13:38 Ответить
слуги народа - мрази
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20.07.2020 11:39 Ответить
і не вони одні, як по правді
https://youtu.be/awSp0bvTMqw
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20.07.2020 12:33 Ответить
Разумков , да говори уже правильно:Не на заседание Рады, а на ваш зеленый балаган. Ибо Радой его назвать , язык не повернется.
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20.07.2020 11:40 Ответить
Це білий шум для відволікання уваги. Щоб всі обговорювали цю маячню.
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20.07.2020 11:41 Ответить
Законопроект Бужанского о языке не будет выноситься на завтрашнее внеочередное заседание Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 2868
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20.07.2020 11:46 Ответить
верить ученику чечетова - нуну
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20.07.2020 11:51 Ответить
Ющенко, Порошенко. и нынешним отрезать язык. Давайте су....... и работу, молча. от вашего языка тошнит, одно и тоже, а народ жрать хочет.
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20.07.2020 11:53 Ответить
Жрать будете скоро друг дружку ,татаромордва падлючая оккупантская ,на рф идет великая сушь,90-е покажутся жирными...
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20.07.2020 11:56 Ответить
Ви ще скажіть, що при Пороху люди ялини стать вареника, бо не хапало грошей навіть на картоплю та зітхання
(а миші, що з'їли запаси пшеничного страждання з держрезерву - то таке, дрібниці)
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20.07.2020 12:04 Ответить
Этот пдрс бужанский уже должен быть под стражей и давать показания СБУ
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20.07.2020 11:55 Ответить
Добре хоч так , шо в штани наклали. А цьго бужинінського треба до колі котлети відправити у велюр. Фамілія у нього така столовська буженинська якась бужанська.
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20.07.2020 12:05 Ответить
особенно связь с реальностью приобретается, когда в пеерыве между заседаниями можно выкурить косяк или пройтись носом по дороге из герыча или кокса от пункта а в пункт б
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20.07.2020 12:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6-y7sngeFfM
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20.07.2020 12:14 Ответить
Так як і з законом про ліквідацію районів? Тут знімаємо з розгляду, а тут бац! Поставили і проголосували. Граєтесь з вогнем собаки!
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20.07.2020 12:25 Ответить
значит, поставят...
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20.07.2020 17:57 Ответить
закон о ликвидации районов противоречит Конституции! Надо подавать в Конституционный суд, и дезорганизует систему власти. Об этом уже сказали юристы по конституц. праву.
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20.07.2020 18:04 Ответить
Верить скупщику краденого-себя не уважать.
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20.07.2020 12:26 Ответить
КРЕМЛІВСЬКИЙ ПІВНИК
Законопроєкт Бужанського про мову не виноситиметься на завтрашнє позачергове засідання Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 3432

...
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20.07.2020 12:26 Ответить
Ну слава богу, дошло до вежливого совка разумкова, что не стоит играть с огнем, и давать трибуну ВР москалям для провокаций.
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20.07.2020 12:29 Ответить
Димон уже харюшку наїв.Закон про мову не чіпати,а то цегла на башку впаде.
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20.07.2020 12:31 Ответить
https://youtu.be/awSp0bvTMqw мабуть скоро президентом буде ...
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20.07.2020 12:40 Ответить
А ЯКА РІЗНИЦЯ ??
https://youtu.be/awSp0bvTMqw ой, мамо, хто це ??
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20.07.2020 12:38 Ответить
У Разумкова хватило ума не ставить в повестку дня провокационный законопроект ватника-украинофоба бужанского. Все-таки чувство самосохранения у него еще есть...
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20.07.2020 16:35 Ответить
Та ничего там у него нет-просто ещё не нашкребли голосов для принятия закона муданского,или как там его
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20.07.2020 19:01 Ответить
Та він там, типу ситуативний прагматик, а простіше - флюгер.
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20.07.2020 20:58 Ответить
Потрібно частіше виходити на вулиці, коли влада починає антиукраїнські дії. Саме ця влада найбільше боїться вуличних протестів. Вона чудово знає свій електорат. Її електорат й пальцем не поворухне, щоб захистити своїх обранців. Електорату Зеленського всьо равно, що чудить їх ставленик. І цьому електорату всьо равно, що зробить із Зеленським наступний Майдан.
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21.07.2020 06:29 Ответить
 
 