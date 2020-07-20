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С 21 июля будет возобновлена работа детских муниципальных санаториев, - Кличко. ВИДЕО

С 21 июля возобновят работу шесть детских муниципальных санаториев.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С 21 июля мы возобновляем работу шести муниципальных санаторных заведений для детей. И с 27 июля столичные дети, которые в этом нуждаются, смогут начать реабилитацию и лечение. Эта неделя нужна санаториям для оформления путевок детям", - написал Кличко.

Он отметил, что санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов и будут заполнены на 50%.

"На днях проверили готовность к восстановлению работы после карантина детского санатория "Орленок" в Ворзеле. У санатория гастроэнтерологический и ортопедический профиль..., - сообщил мэр столицы. - Также, заботясь о здоровье наших детей, в этом году планируем открыть еще два отделения для реабилитации детей с кардиоревматологическими заболеваниями - в санатории "Лесная поляна" и эндокринологическими заболеваниями - в санатории "Ялынка", - отметил Виталий Кличко.

С 21 июля будет возобновлена работа детских муниципальных санаториев, - Кличко 01

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С 21 июля будет возобновлена работа детских муниципальных санаториев, - Кличко 02
С 21 июля будет возобновлена работа детских муниципальных санаториев, - Кличко 03
С 21 июля будет возобновлена работа детских муниципальных санаториев, - Кличко 04
С 21 июля будет возобновлена работа детских муниципальных санаториев, - Кличко 05
С 21 июля будет возобновлена работа детских муниципальных санаториев, - Кличко 06
С 21 июля будет возобновлена работа детских муниципальных санаториев, - Кличко 07

С 21 июля будет возобновлена работа детских муниципальных санаториев, - Кличко 08

карантин (16729) Кличко Виталий (4649) санаторий (113) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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виталя мудрый честно заслужил себе место в младшей лечебной группе цих буджетных заведений
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20.07.2020 12:51 Ответить
 
 