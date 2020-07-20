Драка и убийство на улице Небесной сотни в Черновцах. ВИДЕО камер наблюдения
В сети появились записи камер наблюдения, на которых гражданин Азербайджана застрелил во время драки своего оппонента в Черновцах. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись была опубликована изданием "Чернівецький промінь".
На записи видно, что убийство, вероятнее всего, не было случайным - убийца выходит из автомобиля уже с пистолетом и во время завязавшейся драки делает смертельные выстрелы.
По одной из версий, убийство - это месть отца за погибшего сына во время драки в августе прошлого года. Жертва - отец виновника смерти.
Напомним, что18 июля, на улице Небесной Сотни в городе Черновцах между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку, в результате которой один из участников инцидента был убит из неустановленного оружия.
При осмотре тела погибшего 58-летнего местного жителя было обнаружено огнестрельное ранение в голову. Правоохранители установили личность и разыскали причастного. Им оказался 54-летний уроженец Азербайджана, который проживает на Буковине.
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украинци никогда так не выражаются в отношении американцев
ибо США это союзники и друзья Украини
ты как сюда забрела, овца **********?
Ты дебил?
вазелин
Допоможеш мені? От тобі посилання на Кримінальний кодекс
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/ed20200701#Text
Стаття 67. Обставини, які обтяжують покарання
Назви пункт, який визначає помсту і самосуд обтяжуючою обставиною?
Ніхто, нічого не змінював, так було завжди. Вбивство із помсти, на рівні із вбивством із ревності, це основна маса некваліфікованих вбивств (по ч.1 ст.115). Самосуд, теж охоплюється цією частиною статті. Інша справа спосіб вбивства (якби була особлива жорстокість чи група осіб) або спец.мотив (користь, *********** чи расове несприйняття).
Конкретно по цьому відео, ще довести умисне вбивство потрібно... Буде розповідати про самооборону
а зброя у руці.... та то таке....
Надо было бы ему ехать к "********" в горы?
наказали кацапа https://censor.net/user/412682
Респект!
в смысле смысла)
не, ну выглядит как: вот все могут сделать кровную месть, а украинцы терпилы и ссыкуны, вот какой смысл в твоем коменте.
Помнишь Зайцеву? - кинули как псам по горстке баксов и все "мужики" грустно заткнулись. и таких случаев же много, так шо да, сомневаюсь шо те же азеры хотя бы в 20-ти случаях из тысячи, не отомстили бы.
та не, не обр. вним.
то я просто так, Канада же ведь сплошь белая. прямо как Марсель
да?
Чеченцы избили нардепа - проконало.
Многочисленные преступления всякого зверья - не замечаем.
Уже маленькую зеленую соплю показательно ставят раком - и сопля молчит.
Шануйся, Українно, ти все більше грузнеш у лайно...