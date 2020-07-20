Драка и убийство на улице Небесной сотни в Черновцах. ВИДЕО камер наблюдения

В сети появились записи камер наблюдения, на которых гражданин Азербайджана застрелил во время драки своего оппонента в Черновцах. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись была опубликована изданием "Чернівецький промінь".

На записи видно, что убийство, вероятнее всего, не было случайным - убийца выходит из автомобиля уже с пистолетом и во время завязавшейся драки делает смертельные выстрелы.

По одной из версий, убийство - это месть отца за погибшего сына во время драки в августе прошлого года. Жертва - отец виновника смерти.

Напомним, что18 июля, на улице Небесной Сотни в городе Черновцах между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку, в результате которой один из участников инцидента был убит из неустановленного оружия.

При осмотре тела погибшего 58-летнего местного жителя было обнаружено огнестрельное ранение в голову. Правоохранители установили личность и разыскали причастного. Им оказался 54-летний уроженец Азербайджана, который проживает на Буковине.

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