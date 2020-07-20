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Драка и убийство на улице Небесной сотни в Черновцах. ВИДЕО камер наблюдения

В сети появились записи камер наблюдения, на которых гражданин Азербайджана застрелил во время драки своего оппонента в Черновцах. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись была опубликована изданием "Чернівецький промінь".

На записи видно, что убийство, вероятнее всего, не было случайным - убийца выходит из автомобиля уже с пистолетом и во время завязавшейся драки делает смертельные выстрелы.

По одной из версий, убийство - это месть отца за погибшего сына во время драки в августе прошлого года. Жертва - отец виновника смерти.

Напомним, что18 июля, на улице Небесной Сотни в городе Черновцах между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку, в результате которой один из участников инцидента был убит из неустановленного оружия.

При осмотре тела погибшего 58-летнего местного жителя было обнаружено огнестрельное ранение в голову. Правоохранители установили личность и разыскали причастного. Им оказался 54-летний уроженец Азербайджана, который проживает на Буковине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полиция задержала иностранца, застрелившего в результате конфликта в Черновцах местного жителя. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

убийство (6504) Черновцы (677)


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Топ комментарии
+29
Переезжай на пмж к горным ослолюбам - будешь жить в привычной среде позднего средневековья..
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20.07.2020 13:08
+21
Ты совсем дебил? Он мстил не убийце его сына, а убил его отца.
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20.07.2020 13:04
+17
Какая случайность? Умышленно выстрелил!
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20.07.2020 12:59
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Какая случайность? Умышленно выстрелил!
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20.07.2020 12:59 Ответить
Потрібно дозволити громадянам України вільно носити вогнепальну зброю для самозахисту!
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20.07.2020 13:27 Ответить
І не кажи. Одне подібне відео у тиждень явно мало. Потрібно десяток у день!
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20.07.2020 14:30 Ответить
дурко твоє прізвище, які претензії до американців?
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20.07.2020 18:42 Ответить
"Америкосив" - типичное выражение гавеных и вонючих кацапских *******
украинци никогда так не выражаются в отношении американцев
ибо США это союзники и друзья Украини
ты как сюда забрела, овца **********?
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20.07.2020 18:47 Ответить
Дозволяю!
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20.07.2020 22:21 Ответить
Потрібно до таких новин відключати коментарі.
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20.07.2020 13:00 Ответить
Навіщо? Ви заважаєте дебілам ставати популярними...
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20.07.2020 14:31 Ответить
СМЕРТЬ ********!!!
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20.07.2020 17:35 Ответить
ящо дійсно за сина вбив, то виключно повага!.
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20.07.2020 13:00 Ответить
Ты совсем дебил? Он мстил не убийце его сына, а убил его отца.
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20.07.2020 13:04 Ответить
Жертва - отец виновника смертиИсточник: https://censor.net/v3209063

Ты дебил?
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20.07.2020 13:56 Ответить
перечитай ще раз комент на котрий ти відповів.
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20.07.2020 16:58 Ответить
Кто там знает все обстоятельства...
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20.07.2020 20:52 Ответить
Переезжай на пмж к горным ослолюбам - будешь жить в привычной среде позднего средневековья..
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20.07.2020 13:08 Ответить
ты ещё поцелуй его в чёрную жопу... вырази уважение..
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20.07.2020 15:02 Ответить
за що повага, а за яких обставин, того вбили, можливо, ти знаєш? ні, то якого хріна триндиш.
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20.07.2020 18:44 Ответить
Заказ!
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20.07.2020 13:00 Ответить
Айзеры гринкарту Украины выиграли?
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20.07.2020 13:09 Ответить
черножопых уже пол страны....
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20.07.2020 14:45 Ответить
Резать чурок как баранов пора
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20.07.2020 15:53 Ответить
у них там війна починається, може краще допортувати нафіг.
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20.07.2020 18:45 Ответить
Как мы можем видеть, удары наносил и прессовал практически 95% времени именно погибший. Там можно съехать и на самооборону.
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20.07.2020 13:14 Ответить
Ты о чем? Если на улице к тебе подойдет преступник начнет угрожать ножом, ты отберешь у него нож и начнешь крутить, то тогда если он выстрелит в тебя из пистолета это будет самооборона?
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20.07.2020 13:18 Ответить
Это смотря кто преступник и кто за ним стоит
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20.07.2020 15:03 Ответить
У меня газовый баллон. Зачем стрелять?
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20.07.2020 15:45 Ответить
у того шариковца что недавно получил по репе тоже был баллон. - помогло?)
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20.07.2020 18:41 Ответить
кстати, вместе с баллоном лучше носить.....

вазелин
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20.07.2020 18:42 Ответить
Ну, это если ты ************* трусливый дрыщ! Я то вешу 90 кг, так что и баллон, слава Богу, применять не приходилось
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20.07.2020 22:23 Ответить
Слава Микки Маусу, если сзади подойдет наркоман с заточкой или битой, то весь ты хоть 190 кг. .... вон, пишут шо даже Ван Дамм ходит с двумя охранниками, а они то покруче ящика баллонов будут, а он покруче тебя со сколько бы то ни было кг.)
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21.07.2020 07:37 Ответить
Тебе лет сколько? Я говорю о необходимой обороне и минимальных средствах защиты, не дающих 100% гарантии естественно! А ты меня с ван даммом писюнами меряешь! Шварнегра еще вспомни!
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21.07.2020 11:06 Ответить
И да, суд может решить что это была самооборона. Таков закон.
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20.07.2020 15:46 Ответить
Маячню не неси! Айзер вийшов вже з пістолетом і одразу намагався стріляти. + контрольний у голову
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20.07.2020 13:18 Ответить
Ты что видео через утюг смотришь? На видео видно что человек с пистолетом начал стрелять еще до возни.
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20.07.2020 13:22 Ответить
Пожиттєво
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20.07.2020 13:17 Ответить
якщо з мотивів помсти то ні.
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20.07.2020 14:31 Ответить
Якщо ти не в курсі, то розтлумачу - помста і самосуд - ОБТЯЖУЮЧІ обставини...
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20.07.2020 15:30 Ответить
Ну тоді давай так. Оскільки я (як завжди не в курсі того, що пишу) і самий тупий на цьому сайті... в усякому разі, два, три чоловіка щодня намагаються це довести... то я звісно не в курсі.
Допоможеш мені? От тобі посилання на Кримінальний кодекс
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/ed20200701#Text

Стаття 67. Обставини, які обтяжують покарання

Назви пункт, який визначає помсту і самосуд обтяжуючою обставиною?
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20.07.2020 15:35 Ответить
Визнаю. Статті змінили. Тепер ні помста, ні самосуд ніде не зазначені. Айзер може тішитись - 15 максимум.
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20.07.2020 16:04 Ответить
Коли змінили?
Ніхто, нічого не змінював, так було завжди. Вбивство із помсти, на рівні із вбивством із ревності, це основна маса некваліфікованих вбивств (по ч.1 ст.115). Самосуд, теж охоплюється цією частиною статті. Інша справа спосіб вбивства (якби була особлива жорстокість чи група осіб) або спец.мотив (користь, *********** чи расове несприйняття).
Конкретно по цьому відео, ще довести умисне вбивство потрібно... Буде розповідати про самооборону
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20.07.2020 16:20 Ответить
Месть- не отягчающее обстоятельство. Пьянка, особый цинизм и жестокость отягчающие обстоятельства.
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20.07.2020 15:47 Ответить
Вот херня несправедливая, а не закон.
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20.07.2020 20:52 Ответить
Дичь
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20.07.2020 13:26 Ответить
Вбивці мають сідати за грати МІНІМУМ на 80 років.
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20.07.2020 13:36 Ответить
Жертва - отец виновника смерти Источник: https://censor.net/v3209063 Отец при чем?Мне приходилось в Минске защищать азербайджанца-бухие отморозки пристали в автобусе..Но,если дети предгорий так себя ведут..
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20.07.2020 13:49 Ответить
Год назад на ножах рубились. Сейчас уже стволы где то раздобыли. Реформы Рюкзакова в действии.
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20.07.2020 13:51 Ответить
Какой национальности убитый,это важно?
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20.07.2020 14:14 Ответить
азербайджанец,там написано
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20.07.2020 14:39 Ответить
Где написано?
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20.07.2020 14:43 Ответить
Их надо высылать из Украины. Пусть едут обратно в горы, к ослам.
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20.07.2020 14:35 Ответить
Он не шел его убивать ,мне кажется,выстрел был спонтанный во время драки
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20.07.2020 14:38 Ответить
Вышел из машины со стволом в руке. Он хотел спросить как пройти в библиотеку?
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20.07.2020 15:25 Ответить
так і було, саме те і хотів запитати.
а зброя у руці.... та то таке....
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20.07.2020 15:48 Ответить
То цыгане черножопые закладки по Запорожью распихают, менты рюкзаковские ничичирк, теперь ослоебы с пистолетами по городам ходят, мстят непонятно кому непонятно по какому закону гор. Этих азеров депортировать нужно.
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20.07.2020 14:49 Ответить
.... я может напишу неприятное мнение - но тут несколько фактов от которых зависит спокойная жизнь граждан Украины: 1. Иностранные граждане (Азербайджан, РФ, Армения и т.д.) проживающие в Украине по посвидке в последнее время в связи с тем, что полиция не "работает" - активно начали передел местного рынка ... примеров могу привести массу! 2. Многие из них находятся в Украине нелегально (купленые посвидки, разрешение на работу, фиктивные жены за 1000 мертвых американских президентов) и кроме работы участвуют в так называемых сообществах (землячество) ... 3. Налоги не платят! (один рынок оптовый Троещина платит налогов столько, сколько средней паршивости супермаркет) - мои знакомые просто взяли прикинули сколько примерно должен платить налогов оптовый рынок Троещина, так вот - у них получилось, что сумма в 40 с лишним раз меньшая, чем должно было быть ... а раз так, значить этой ситуацией пользуется местная мафия (собирает деньги на крышу ментовскую) ну и делит между собою, устраивая разборки на райЁне (был свидетелем на Троещинском рынке) и прочие прелести жизни в столице Украины, полиция на это либо закрывает глаза, либо делает вид что ничего не происходит .... и как итог! я считаю, что надо всех выслать из Украины (всех подряд)! а только потом разрешить въезд в страну после: получения лицензии на торговлю, регистрации ФОП, знание языка (разговорного будет достаточно), контроль со стороны МВД ... так и только так! иначе, скоро будут анклавы в каждом районе с перестрелками и разборками (как во Франции, Германии и др. странах Европы и США) ...
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20.07.2020 15:06 Ответить
"Ти чо-о-о , э-э-э , ара, на каво батон крьошишь, ми спустились з гор , ви фсэ сдэсь крисятничаэте - ми будэм навадыть парядак... слышь , да .."
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20.07.2020 15:12 Ответить
нехйу нести в Украину ослиные "законы" гор - пусть пистуют в свои кишлаки и там беспредельничают, Украина не место для разборок ********...
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20.07.2020 15:08 Ответить
А вот интересно, насколько бы изменилось ваше мнение о происшедшем, если бы стрелявший был украинцем?

Надо было бы ему ехать к "********" в горы?
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20.07.2020 15:10 Ответить
пруф в студию хотя бы одного случая кровной мести украинца...
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20.07.2020 15:17 Ответить
+100%
наказали кацапа https://censor.net/user/412682
Респект!
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20.07.2020 15:49 Ответить
Ха-ха, вы даже и не понял что написал))
в смысле смысла)
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20.07.2020 18:47 Ответить
"закусывать надо !."
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20.07.2020 18:53 Ответить
"боярку" не закусываю
не, ну выглядит как: вот все могут сделать кровную месть, а украинцы терпилы и ссыкуны, вот какой смысл в твоем коменте.
Помнишь Зайцеву? - кинули как псам по горстке баксов и все "мужики" грустно заткнулись. и таких случаев же много, так шо да, сомневаюсь шо те же азеры хотя бы в 20-ти случаях из тысячи, не отомстили бы.
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20.07.2020 19:21 Ответить
Нет такого, вон голодомор устроили, миллионы убитых и никакой мести - язык в жопу и спиваты сумных писень. Козаченьки.
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20.07.2020 20:54 Ответить
Понавпускали чурбанів і що дальше?
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20.07.2020 16:00 Ответить
сказал чувак под канадским флажком
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20.07.2020 18:48 Ответить
а яким боком Канада до урюків?
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20.07.2020 19:08 Ответить
???
та не, не обр. вним.
то я просто так, Канада же ведь сплошь белая. прямо как Марсель

да?
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20.07.2020 19:22 Ответить
Так я ж вас і попереджую щоб не наробили помилок як в Канаді чи в Європі, коли понавпускали всякої "шушари", в першу чергу кацапів, а потім ті їм на голови вилазять. Так що москалів потрібно знищувати як тарганів, а не впускати до хати.
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20.07.2020 21:19 Ответить
особенно "порадовала" реакция окружающих, при них убивают человека, а они идут себе как ни в чем не бывало
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20.07.2020 17:05 Ответить
Нахер ******** из Ураины!
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20.07.2020 17:33 Ответить
Ничего удивительного - черножопым кавказцам в Украине все сходит с рук.
Чеченцы избили нардепа - проконало.
Многочисленные преступления всякого зверья - не замечаем.
Уже маленькую зеленую соплю показательно ставят раком - и сопля молчит.
Шануйся, Українно, ти все більше грузнеш у лайно...
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20.07.2020 17:51 Ответить
Прикольная реакция прохожих Её просто нет Все делают вид что спешат и их это не касается У нас в многоквартирных домах пол-ночи убивают с криками выстрелами а утром когда обнаруживают трупы наши сограждане говорят полиции а мы думали то петарды взрывают
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20.07.2020 19:08 Ответить
Ну, хоть на мостовую не падают, и то хорошо... Хотя, это только от низкой оружейной культуры...
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20.07.2020 19:13 Ответить
Да, вольная борьба это, конечно, хорошо... Но против стрельбы не вывозит...(
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20.07.2020 19:12 Ответить
вк давно есть и без клейма цензора нет
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20.07.2020 19:47 Ответить
сейчас, когда полицейских больше, чем горных козлов, им накупили машин, оружия и всяких ништяков, преступность обязательно подтянется к высокому уровню украинских полицейских
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21.07.2020 00:37 Ответить
Лично мне как Украинцу очень хочется что бы все эти "гости" прям завтра утром ******** к себе домой. А к нам приезжали раз в год - на три дня. И то только те из них кто умеет как следует под людей мимикрировать.
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21.07.2020 01:52 Ответить
Скільки людей це бачили і ніхто нічого не зробив,навіть поліцію не визвали.Боже,що в нас за народ!
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21.07.2020 09:06 Ответить
 
 