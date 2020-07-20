Новак имеет гражданство Украины и Польши, и его экстрадиция невозможна, - Сытник. ВИДЕО
У задержанного в Польше экс-главы Государственной автомобильной службы Украины Славомира Новака двойное гражданство, необходимости его экстрадиции в Украины может и не быть, так как не принципиально, на территории какой страны будет проходить суд.
Об этом сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
"Насколько нам известно, на сегодняшний день у главного подозреваемого двойное гражданство – Польши и Украины", - отметил Сытник.
Относительно уведомления Новака о подозрении и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук сообщил: "В настоящее время ему предъявлено польской стороной подозрение в рамках законодательства Польши. Но информация, которая получена в рамках работы совместной группы, также использована".
Сытник добавил, что подозрения, подготовленные в Украине антикоррупционными органами, направлены в Польшу: "Также некоторые подозрения, подготовленные польской стороной, переданы нам и мы вручаем их на территории Украины".
Что касается возможной экстрадиции, то, как отметил директор НАБУ, о ней речь может и не идти. "Мы не видим принципиальной разницы, где будет проходить суд. Действия, которые инкриминируются, совместно оценены как нами, так и нашими польскими коллегами".
Подробнее о задержании Новака и вменяемых ему подозрениях читайте в статье "Задержание экс-главы "Укравтодора" Новака: для следователей много вопросов".
Напомним, Славомир Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.
Вечером 24 сентября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своей трехлетней каденции.
В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").
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Все ж таки рішуче "реформувати" країну, і жити в цій одреформованій країні поколіннями - це різні речі.
Тих, хтозавжди вважав московію одвічним ворогом українського народу (а не з 2014 року) і не їздив туди з концертами чи по бізнесу?
А у владі хочу бачити тих, хто в 90-х захищав Грузію та Ічкерію (ні, не Сєню ), а в 2014 - вже захищав Україну.
Що не так ?
У Союзі була тільки одна партія - для довідки.
Я думаю Ви доросла людина і у дива не вірете ?
Але причому тут ВР? Хто заважав людям 1 грудня 1991 обрати президентом не комуняку Кравчука, а дисидента Чорновола?
Поляки обрали дисидента Валєнсу, чехи обрали дисидента Гавела - і дивіться, як вони зараз живуть! А ми свій шанс профукали!
П.С. Про літеру У ти лапоть оперативний зрозумів?)))
- Чим відрізняються поїздки за кордон Порошенка і Зеленського?
- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
*
При «Пороху» всі знали про досягнення, і бачили їх, однак уперто шукали «зраду»… При «Блазні» всі знають про зраду і бачать її, однак все надіються відшукать хоч-якісь «досягнення»…
*
Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…
Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…
Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…
Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.
Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…
Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...
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Щодо підозри і арешту в Польщі колишнього міністра транспорту Польщі, екс-керівника Укравтодору Славоміра Новака.
Славомір Новак є близьким соратником політичного опонента Дональда Туска - Анджея Дуди, який нещодавно переміг у другому турі президентських виборів у Польщі з розривом у 2%.
За час роботи міністром інфраструктури України я працював з двома громадянами Польщі: Славоміром Новаком і Войцехом Балчуном.
Для мене є дивним рішення правоохоронних органів затримати саме пана Новака, повністю ігноруючи результати «роботи» пана Балчуна.
Зі свого боку, бажаю пану Новаку довести свою повну невинуватість і хочу запевнити його, що українські громадяни вдячні йому за відновлення і запуск системи дорожного будівництва, створення десятків тисяч нових робочих місць, відбудовані тисячі кілометрів доріг!
Аминь.
Прихожу до нього: дядь Міша, за кого голосувати будеш?
Дядь Міша: За порошенка не буду.
- Чому?
Дядь Міша: Та пішов я до сільської ради, а там голова мені - дай ще 500 гр за квартиру. Ну як я можу за Порошенка голосувати.
- дядь Міша, а якщо тобі під двері насеруть, то теж Порошенко винен?
СБУ - не працює.
Усіх з подвійним лишати громадянства й депортувати.
Це його так в ЄС красти навчили там де корупції немає?
Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України.
Умовами прийняття до громадянства України є:
1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;
2) подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців).
Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство (підданство) цих держав...
і тд.
а потім дивуємося чому так живемо тому що у зраді КМ АП "наглядових" радах сидять подвійні потрійні громадяни "невідомо" яких країн і їм насрати на Закони України
Гонтаревы и прпочая Соросовская шваль . Это очевидно и всем понятно .