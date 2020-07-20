Новак имеет гражданство Украины и Польши, и его экстрадиция невозможна, - Сытник. ВИДЕО

У задержанного в Польше экс-главы Государственной автомобильной службы Украины Славомира Новака двойное гражданство, необходимости его экстрадиции в Украины может и не быть, так как не принципиально, на территории какой страны будет проходить суд.

Об этом сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Насколько нам известно, на сегодняшний день у главного подозреваемого двойное гражданство – Польши и Украины", - отметил Сытник.

Относительно уведомления Новака о подозрении и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук сообщил: "В настоящее время ему предъявлено польской стороной подозрение в рамках законодательства Польши. Но информация, которая получена в рамках работы совместной группы, также использована".

Сытник добавил, что подозрения, подготовленные в Украине антикоррупционными органами, направлены в Польшу: "Также некоторые подозрения, подготовленные польской стороной, переданы нам и мы вручаем их на территории Украины".

Что касается возможной экстрадиции, то, как отметил директор НАБУ, о ней речь может и не идти. "Мы не видим принципиальной разницы, где будет проходить суд. Действия, которые инкриминируются, совместно оценены как нами, так и нашими польскими коллегами".

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Подробнее о задержании Новака и вменяемых ему подозрениях читайте в статье "Задержание экс-главы "Укравтодора" Новака: для следователей много вопросов".

Напомним, Славомир Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

Вечером 24 сентября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своей трехлетней каденции.

В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").