РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4931 посетитель онлайн
Новости Видео
7 709 58

Новак имеет гражданство Украины и Польши, и его экстрадиция невозможна, - Сытник. ВИДЕО

У задержанного в Польше экс-главы Государственной автомобильной службы Украины Славомира Новака двойное гражданство, необходимости его экстрадиции в Украины может и не быть, так как не принципиально, на территории какой страны будет проходить суд.

Об этом сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на брифинге в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Насколько нам известно, на сегодняшний день у главного подозреваемого двойное гражданство – Польши и Украины", - отметил Сытник.

Относительно уведомления Новака о подозрении и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук сообщил: "В настоящее время ему предъявлено польской стороной подозрение в рамках законодательства Польши. Но информация, которая получена в рамках работы совместной группы, также использована".

Сытник добавил, что подозрения, подготовленные в Украине антикоррупционными органами, направлены в Польшу: "Также некоторые подозрения, подготовленные польской стороной, переданы нам и мы вручаем их на территории Украины".

Что касается возможной экстрадиции, то, как отметил директор НАБУ, о ней речь может и не идти. "Мы не видим принципиальной разницы, где будет проходить суд. Действия, которые инкриминируются, совместно оценены как нами, так и нашими польскими коллегами".

Смотрите также: Задержание Новака: в Киеве и Львове проходят обыски в рамках расследования преступной организации в сфере дорожного хозяйства, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Подробнее о задержании Новака и вменяемых ему подозрениях читайте в статье "Задержание экс-главы "Укравтодора" Новака: для следователей много вопросов".

Напомним, Славомир Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

Вечером 24 сентября пресс-служба "Укравтодора" сообщила, что Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своей трехлетней каденции.

В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Славомира Новака с должности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

экстрадиция (568) двойное гражданство (161) Сытник (958) Новак Славомир (74)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Та и слава Аллаху - в Польше хоть не украинские потужно рехвармированые суды. И за индульгенцию-не выпустят.
показать весь комментарий
20.07.2020 13:47
+11
Не здивований, багато хто з потужних реформаторів і щирих патріотів або вже мав, або оформив собі іноземне громадянство, або підсуєтився для іноземного громадянства своїх дітей, як Омелян - на всякий випадок.
Все ж таки рішуче "реформувати" країну, і жити в цій одреформованій країні поколіннями - це різні речі.
показать весь комментарий
20.07.2020 13:48
+10
У твоїй СН більше половини мають подвійне громадянство, але ти згадав про омелянових дітей.
показать весь комментарий
20.07.2020 13:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та и слава Аллаху - в Польше хоть не украинские потужно рехвармированые суды. И за индульгенцию-не выпустят.
показать весь комментарий
20.07.2020 13:47 Ответить
Не здивований, багато хто з потужних реформаторів і щирих патріотів або вже мав, або оформив собі іноземне громадянство, або підсуєтився для іноземного громадянства своїх дітей, як Омелян - на всякий випадок.
Все ж таки рішуче "реформувати" країну, і жити в цій одреформованій країні поколіннями - це різні речі.
показать весь комментарий
20.07.2020 13:48 Ответить
У твоїй СН більше половини мають подвійне громадянство, але ти згадав про омелянових дітей.
показать весь комментарий
20.07.2020 13:51 Ответить
А тому що в СН мало хто вдає з себе щирого патріота, ледь не націоналіста-бандерівця, натягує вишиванку з будь-якого приводу і регулярно співає гімн. По-суті, всі вони однакові, але такі актори як Порошенко чи Омелян більше прикидуються.
показать весь комментарий
20.07.2020 13:53 Ответить
Досить вже розповсюджувати цю неправду, при Петрові спочатку було падіння на 50% а вже потім відносний ріст, який так і не покрив падіння і не дотягнув до рівня 2012-2013 років, так само як "профіцитні" бюджети за рахунок зростаючих боргів і відчутно менші по дохідній частині від бюджетів 2012-2013.
показать весь комментарий
20.07.2020 13:59 Ответить
Ну то може обирати тих, хто не прикидається? Тих, хто вишиванку одягав і до 2014 року і не для піару, а за покликом душі?
Тих, хтозавжди вважав московію одвічним ворогом українського народу (а не з 2014 року) і не їздив туди з концертами чи по бізнесу?

показать весь комментарий
20.07.2020 13:58 Ответить
Це часом не таких колишніх комуняк як Фаріон? Ті прикидуються так само, просто довше.
показать весь комментарий
20.07.2020 14:00 Ответить
Колишнього комуняку Кравчука уже обрали 1 грудня 1991... Не знаю, чим треба думати, щоб одночасно голосувати за незалежність і вихід з комуно-рабства та обирати президентом комуняку!

А у владі хочу бачити тих, хто в 90-х захищав Грузію та Ічкерію (ні, не Сєню ), а в 2014 - вже захищав Україну.
показать весь комментарий
20.07.2020 14:11 Ответить
Комуняка Кравчук рухав справу набуття незалежності.
Що не так ?
У Союзі була тільки одна партія - для довідки.
показать весь комментарий
20.07.2020 16:15 Ответить
Чорновіл - не комуняка і для незалежності зробив значно більше!
показать весь комментарий
20.07.2020 16:18 Ответить
Скільки "Чорноволів" було у тодішньому складі ВР ?
Я думаю Ви доросла людина і у дива не вірете ?
показать весь комментарий
20.07.2020 19:21 Ответить
У тодішньому складі ВР притомних було 125 чоловік, які об'єдналися у фракцію Народна рада на чолі з Ігорем Юхновським.

Але причому тут ВР? Хто заважав людям 1 грудня 1991 обрати президентом не комуняку Кравчука, а дисидента Чорновола?

Поляки обрали дисидента Валєнсу, чехи обрали дисидента Гавела - і дивіться, як вони зараз живуть! А ми свій шанс профукали!
показать весь комментарий
20.07.2020 19:25 Ответить
Хто ж спорить - дубінський, портнов, саакашвілі. Зелені "реформатори" вони такі
показать весь комментарий
20.07.2020 13:53 Ответить
самый потужный реформатор- петрлексеич-149 реформ, после которых украина заняла первое место по криминалу в европе, падлу сгноить
показать весь комментарий
20.07.2020 13:56 Ответить
Цапа,по перше : Україна пишеться з великої літери У. По друге : ЗЕсцикло вже більше року рулить країною,де блть зміни ( на краще) ?!?!
показать весь комментарий
20.07.2020 16:10 Ответить
так как насрала свынокоманда за 5 лет нужно 100лет выгребать
показать весь комментарий
20.07.2020 16:13 Ответить
Цапа,тепер давай по пунктам : куди ,чим і як тобі насрала "свинокоманда" також давай про Ротердам+ і нагадай на якій зоні відбувають покарання свинарчуки?
П.С. Про літеру У ти лапоть оперативний зрозумів?)))
показать весь комментарий
20.07.2020 16:18 Ответить
так свынокоманда и мозги тебе засрала, ничего не понимаешь
показать весь комментарий
20.07.2020 16:20 Ответить
Шо лапоть,абхєзалсі? Тяпєріча сяді і нюхай...дурбецело ти зайвохромосомне
показать весь комментарий
20.07.2020 16:30 Ответить
Так ти і пояснить не пробуєш... Тобі ж сказали "по пунктам"... Давай... І я послухаю...

- Чим відрізняються поїздки за кордон Порошенка і Зеленського?
- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
*
При «Пороху» всі знали про досягнення, і бачили їх, однак уперто шукали «зраду»… При «Блазні» всі знають про зраду і бачать її, однак все надіються відшукать хоч-якісь «досягнення»…
*
Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…
Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…
Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…
Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.
Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…
Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...
показать весь комментарий
20.07.2020 17:08 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2020 17:14 Ответить
Мовчить "Олєжка"... "Шо риба об лід...".
показать весь комментарий
20.07.2020 19:42 Ответить
я їх називаю: цифрові нульові з ефектом відлуння...
показать весь комментарий
20.07.2020 20:02 Ответить
А нічого, що Славомір Новак взагалі то поляк і громадянин Польщі від народження?
показать весь комментарий
20.07.2020 14:01 Ответить
а що скаже наш величний "німецький" патріот-письменник в будьонівці, на даний абзац: Нагадаємо, Славомир Новак був призначений Кабінетом міністрів України в. о. глави "Укравтодору" 19 жовтня 2016 року. До цього був депутатом польського Сейму, відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012. У 2011-2013 рр. займав посаду міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі.Джерело: https://censor.net/ua/v3209083
показать весь комментарий
20.07.2020 15:29 Ответить
Позбавити українського громадянства.
показать весь комментарий
20.07.2020 13:50 Ответить
Це точно....
Новак имеет гражданство Украины и Польши, об экстрадиции речь может и не идти, - Сытник - Цензор.НЕТ 9182
показать весь комментарий
20.07.2020 14:08 Ответить
как все сложно ....

https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBXt4GEnXVTC-lwaz30aI5ouTSHtfiBjTGSDEto5DP5M-Fbs9Ht46NV10zB4nsL5vNumtSFPedeT_DN&hc_ref=ARSDgl5eKX9Co_p07H7OFI0i2mZ0I_8YYzr2Nr3Bcw6jBOmw_5qA3wcj49_WUAh5Lx0&fref=nf Volodymyr Omelyan https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBXt4GEnXVTC-lwaz30aI5ouTSHtfiBjTGSDEto5DP5M-Fbs9Ht46NV10zB4nsL5vNumtSFPedeT_DN&hc_ref=ARSDgl5eKX9Co_p07H7OFI0i2mZ0I_8YYzr2Nr3Bcw6jBOmw_5qA3wcj49_WUAh5Lx0&fref=nf
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10157873855943439 1 год ·

Щодо підозри і арешту в Польщі колишнього міністра транспорту Польщі, екс-керівника Укравтодору Славоміра Новака.
Славомір Новак є близьким соратником політичного опонента Дональда Туска - Анджея Дуди, який нещодавно переміг у другому турі президентських виборів у Польщі з розривом у 2%.
За час роботи міністром інфраструктури України я працював з двома громадянами Польщі: Славоміром Новаком і Войцехом Балчуном.

Для мене є дивним рішення правоохоронних органів затримати саме пана Новака, повністю ігноруючи результати «роботи» пана Балчуна.
Зі свого боку, бажаю пану Новаку довести свою повну невинуватість і хочу запевнити його, що українські громадяни вдячні йому за відновлення і запуск системи дорожного будівництва, створення десятків тисяч нових робочих місць, відбудовані тисячі кілометрів доріг!
показать весь комментарий
20.07.2020 13:55 Ответить
Омелян отбеливает своего подельника. Мол с подачи злых пиндосов невинному Новаку дело шьют.
показать весь комментарий
20.07.2020 14:49 Ответить
Бутусов в своем ФБ тоже написал, что пока на Омеляна ничего нет...
показать весь комментарий
20.07.2020 14:55 Ответить
Ключевое слово "пока". Поживем-увидим...
показать весь комментарий
20.07.2020 14:59 Ответить
поживем-увидим..
показать весь комментарий
20.07.2020 15:05 Ответить
Да? Вже рік пройшов... І нічого...
показать весь комментарий
20.07.2020 16:17 Ответить
Упс... тепер зрозуміло для чого прес-конференція. Усе це мильна бульбашка...
показать весь комментарий
20.07.2020 14:26 Ответить
При Петі було краще. Сам крав і другим давав.
показать весь комментарий
20.07.2020 14:41 Ответить
Вєрнітє нашева сізаночава гєтьмана, бо Ненька прападьот.
показать весь комментарий
20.07.2020 14:50 Ответить
Фух... Слава богу. Там (в Польше) он уж точно сядет. Это вам не наше постбарыгиное кривосудие. А там ниточка и до Пеци потянецца..... Интересно, шо тогда расскажет нам "пан Квасьневский на соевой зарплате" о "политических репрессиях" в Польше в отношении своего спонсора?
Аминь.
показать весь комментарий
20.07.2020 14:55 Ответить
Новак має громадянство України та Польщі, про екстрадицію може і не йтися, - Ситник - Цензор.НЕТ 6111
показать весь комментарий
20.07.2020 15:00 Ответить
В мене родич дядя Міша. Розмова перед виборами зеленого деграданта і Порошенка.

Прихожу до нього: дядь Міша, за кого голосувати будеш?
Дядь Міша: За порошенка не буду.
- Чому?
Дядь Міша: Та пішов я до сільської ради, а там голова мені - дай ще 500 гр за квартиру. Ну як я можу за Порошенка голосувати.
- дядь Міша, а якщо тобі під двері насеруть, то теж Порошенко винен?
показать весь комментарий
20.07.2020 15:59 Ответить
А як у їх подвійне громодянство коли в Україні це протизаконно???
СБУ - не працює.
Усіх з подвійним лишати громадянства й депортувати.
показать весь комментарий
20.07.2020 14:59 Ответить
Подвійне громадянство мати не можна. Але законом не передбачено за це жодної відповідальності. Навряд чи це співпадіння. Влада вже 29 років пише закони під себе. І цю прогалину залишили спеціально.
показать весь комментарий
20.07.2020 15:02 Ответить
В Украине для господ двойное гражданство разрешено?
показать весь комментарий
20.07.2020 15:31 Ответить
Славрмир Новак оо этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 гг. занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

Це його так в ЄС красти навчили там де корупції немає?
показать весь комментарий
20.07.2020 15:56 Ответить
Вже суд пройшов ? Все доведено ?
показать весь комментарий
20.07.2020 16:19 Ответить
а ти що, виборець зеленого дегенерата?
показать весь комментарий
20.07.2020 16:55 Ответить
Вибачте ... Ви не тільки гіперболоїд винайшли, але і підзорну трубу законності ...
показать весь комментарий
20.07.2020 19:23 Ответить
В стране дураков млжет быть все !!
показать весь комментарий
20.07.2020 18:23 Ответить
...Стаття 9. Прийняття до громадянства України
Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України.
Умовами прийняття до громадянства України є:
1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;
2) подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців).
Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство (підданство) цих держав...
і тд.
а потім дивуємося чому так живемо тому що у зраді КМ АП "наглядових" радах сидять подвійні потрійні громадяни "невідомо" яких країн і їм насрати на Закони України
показать весь комментарий
20.07.2020 19:41 Ответить
Сытник агент американских спецслужб так же как и Холодницкий и Гончаруки и
Гонтаревы и прпочая Соросовская шваль . Это очевидно и всем понятно .
показать весь комментарий
20.07.2020 23:36 Ответить
Петя в команду набирав лише перевірених людей, лише таких, як він сам.
показать весь комментарий
20.07.2020 23:52 Ответить
Новак має громадянство України та Польщі, про екстрадицію може і не йтися, - Ситник - Цензор.НЕТ 9320
показать весь комментарий
21.07.2020 08:19 Ответить
Новак має громадянство України та Польщі, про екстрадицію може і не йтися, - Ситник - Цензор.НЕТ 7966
показать весь комментарий
21.07.2020 08:25 Ответить
интересно признается сколько пете отстегивал?
показать весь комментарий
21.07.2020 08:29 Ответить
Краще хай суд буде у Польщі - так він не зможе відкупитися
показать весь комментарий
21.07.2020 10:18 Ответить
 
 