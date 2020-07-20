Глава НБУ должен действовать независимо и исключительно в интересах Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко должен действовать независимо и исключительно в интересах Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом президент заявил во время представления нового главы НБУ Кирилла Шевченко.

"Я еще раз поздравляю вас (нового главу НБУ Кирилла Шевченко. - Ред.) с назначением, от чистого сердца хочу пожелать вам успеха, силы, мудрости, и думаю, что главное в вашей работе – всегда помнить название институции, которую вы возглавили, - это Национальный банк Украины. Украины - это ключевое. Поэтому вы должны действовать независимо, исключительно в интересах Украины, экономической стабильности и благополучия наших граждан", - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что это тот уникальный случай, когда "не банк дает людям кредит, а наоборот, это кредит доверия от профессионального сообщества, президента, правительства, парламента, от всех украинских граждан".

"Я верю, что этот кредит вы вернете с очень хорошими процентами. В виде макрофинансовой стабильности, экономического роста, стабильной национальной валюты. И все это, совместно с эффективной работой правительства, обеспечит самое главное - достаточное наличие этой валюты в карманах всех украинцев", - подчеркнул президент.

Зеленский также призвал нового главу Нацбанка коммуницировать с обществом, объяснять людям свои шаги, цели и задачи.

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