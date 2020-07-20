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Глава НБУ должен действовать независимо и исключительно в интересах Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко должен действовать независимо и исключительно в интересах Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом президент заявил во время представления нового главы НБУ Кирилла Шевченко.

"Я еще раз поздравляю вас (нового главу НБУ Кирилла Шевченко. - Ред.) с назначением, от чистого сердца хочу пожелать вам успеха, силы, мудрости, и думаю, что главное в вашей работе – всегда помнить название институции, которую вы возглавили, - это Национальный банк Украины. Украины - это ключевое. Поэтому вы должны действовать независимо, исключительно в интересах Украины, экономической стабильности и благополучия наших граждан", - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что это тот уникальный случай, когда "не банк дает людям кредит, а наоборот, это кредит доверия от профессионального сообщества, президента, правительства, парламента, от всех украинских граждан".

"Я верю, что этот кредит вы вернете с очень хорошими процентами. В виде макрофинансовой стабильности, экономического роста, стабильной национальной валюты. И все это, совместно с эффективной работой правительства, обеспечит самое главное - достаточное наличие этой валюты в карманах всех украинцев", - подчеркнул президент.

Зеленский также призвал нового главу Нацбанка коммуницировать с обществом, объяснять людям свои шаги, цели и задачи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк продолжит эффективное сотрудничество с международными финорганизациями и иностранными инвесторами, - глава НБУ Шевченко

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) НБУ (4836) Шевченко Кирилл (69)


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Топ комментарии
+15
Глава НБУ должен действовать независимо и исключительно в интересах Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4059
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20.07.2020 17:04
+11
ЗЕ на даче Хрущева на острове Бирючий? А тут же в Крым прилетел хутин

Совпадение - не думаю
Где Мендель - почему нет брифинга ?
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20.07.2020 17:05
+11
Циничная,мерзкая ЗЕмразь
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20.07.2020 17:08
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Глава НБУ должен действовать независимо и исключительно в интересах Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4059
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20.07.2020 17:04 Ответить
правильно, как гонтарева- насрала независимо и смылась в англию
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20.07.2020 17:05 Ответить
І що вона там робить? Викладає ? І питань до неї не має, окрім вас зєбілів .
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20.07.2020 17:08 Ответить
Ну хто вам такую чушь в уши впихует?!
"выкладае" ржунимагу с вас убогих.
Она уже наклала и на страну и на её народ.
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20.07.2020 17:15 Ответить
вам зєбілам не докажеш. ви ж сракою думаєте, зеленою
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20.07.2020 17:16 Ответить
Хорошо вам.Постоянно в шыкаладном цеху.
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20.07.2020 17:19 Ответить
Лучше, чем вам на паперти...
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20.07.2020 17:29 Ответить
аскариды не мучают?
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20.07.2020 17:30 Ответить
А чего мне вас бояться?
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20.07.2020 17:54 Ответить
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20.07.2020 20:38 Ответить
А должна была тебе денюшку дать?
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20.07.2020 17:26 Ответить
ЗЕ на даче Хрущева на острове Бирючий? А тут же в Крым прилетел хутин

Совпадение - не думаю
Где Мендель - почему нет брифинга ?
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20.07.2020 17:05 Ответить
В Словакии , если президент не во дворце - опускают государственный флаг
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20.07.2020 17:06 Ответить
Мы таки круче, у нас если преЗЕдент открывает рот, он опускает все государство.
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20.07.2020 17:12 Ответить
Бутусов поблагодарил за "заботу"?
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20.07.2020 17:12 Ответить
куда? в колодец,что ли?
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20.07.2020 17:20 Ответить
Мне как-то думалось, что и президент должен действовать исключительно только в интересах Украины. Оказывается, это касается главы Нацбанка. Спасибо, Зеля, объяснил.
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20.07.2020 17:06 Ответить
Ага, буде. Буде вам іврєєц на інтереси України працювати, аякже.
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21.07.2020 06:19 Ответить
Так и было. А ты шо, гнусавое, сделало?
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20.07.2020 17:08 Ответить
Зєлєнскій мав на увазі незалежність від здорового глузду. Ну і ісім відома його сонцесяйність. Тут він копіює Короля - Сонце, Людовика ХІV, який ототожнював себе з Французькою державою і говорив:"Держава - це я". Так і Зєлєнскій говорить:"В інтересах України", а має на увазі:"В моїх інтересах".
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20.07.2020 18:49 Ответить
Чувак, назначенный лично ЗЕ и под хотелки ЗЕ будет очень независим.
Примерно, как ручная в доску Венедиктова.
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20.07.2020 17:08 Ответить
Циничная,мерзкая ЗЕмразь
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20.07.2020 17:08 Ответить
Так у нового главы НБУ табло как у наперсточника и гривня уже покатилась
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20.07.2020 17:09 Ответить
А ти маєш бути верховним головнокомандувачем, а не сциклом...
Бачиш, як реальність відрізняється від має бути?
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20.07.2020 17:09 Ответить
Ексглава Нацбанку Валерія Гонтарєва розкритикувала ідею президента Володимира Зеленського про штучну девальвацію гривні до 30 грн за долар. У коментарі НВ вона пригадала українському лідеру слова, сказані напередодні виборів, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України .
"Ось читаю і думаю, що цей Зе президент вже розгубився. В минулому році на дебатах на Олімпійському стадіоні він кричав Порошенку - "Чому ваша Гонтарева обвалила курс?". І тепер він вимагає девальвувати гривню до 30, оскільки такий курс записаний у бюджет. Може просто бюджет переписати... Ми з такими труднощами досягли фінансової стабільності, перейшли на плаваючий курс і вже 5 років живемо зі стабільним ринковим курсом, і тут такий демарш президента", - заявила Гонтарєва.
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20.07.2020 17:12 Ответить
Де це "у нас", - у лєрки?
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20.07.2020 17:18 Ответить
что, зебаранина, не встаёт уже? это всё алкоголизьм! от это еще и тупость!
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20.07.2020 18:20 Ответить
"ПАЛАЛА ХАТА" лучше всего "способствует" независимости главы НБУ
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20.07.2020 17:16 Ответить
Так продовжуй. А для того що б ми стали "незалежними в лондонах, на оманах, мальдівах і гоа", ми продовжили стратегію папірєдніків: продати землю, надра, стратегічні підприємства. Дограбувати і знищити. Така мєчта.
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20.07.2020 17:17 Ответить
кацапа,нада песать "мрія"...
а не так как ты .
а ваще сбычи мечт тебе не видать,да и детям твоим,если у них останутся твои мечты
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20.07.2020 17:22 Ответить
А ти, я дивлюсь, як рюкзакян. Не опанував державну мову. Може у тебе з щелепою щось негаразд? Або по абрису непідходящий? Або йолкі тебе окржили.. Ну ніяк на патріота секти ******* - не тягнеш.За що тільки платять?
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20.07.2020 17:40 Ответить
так ты поняв,кацапа,что есть "мрія"?
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20.07.2020 17:54 Ответить
Ну у когось асоціація з найбільшим літаком в світі, українського походження. А у когось, ще не втілені в життя думки. А ти, ********, так на українську і не перейшов. Як і синочки твого кумира і сам кумир.
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20.07.2020 17:59 Ответить
не вказуй їншим як жити,то кацапська звичка.
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20.07.2020 18:19 Ответить
ЧЕСТНО ЕГО УЖЕ ВОСПРИНИМАЮТ КАК КОНФЕРАНСЬЕ
ВОРОВСКОГО ОЛИГАРХИЧЕСКОГО КАБИНЕТА УПРАВЛЕНИЯ СТРАНОЙ
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20.07.2020 17:24 Ответить
Так какого хрена ТЫ давил на Главу НБУ?!!
ЛЖИВЫЙ БЛАЗЕНЬ - пойди Кадырову вылижи, трус.
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20.07.2020 17:36 Ответить
Ага!
🇺🇸 USD: 27.60 - 27.70
🇪🇺 EUR: 31.30 - 31.50
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20.07.2020 17:37 Ответить
Глава НБУ должен действовать независимо и исключительно в интересах Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9575
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20.07.2020 17:42 Ответить
а что считать интересами украины, независимому скажет зелибоба, например инфляция для стимулирования...
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20.07.2020 17:51 Ответить
И доллар!
И доллар по 30 гривен - вот сикрет независимости Нацбанка!
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20.07.2020 17:53 Ответить
а в чем Смолий не соотвецтвовал этому требованию???????????
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20.07.2020 18:14 Ответить
«Глава НБУ должен действовать независимо и исключительно в интересах Украины, - Зеленский.»

ОП, це не вся Україна.
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20.07.2020 18:36 Ответить
Сигнал зрозумілий - грошових кредитів не буде. тільки кредити довіри від влади.
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20.07.2020 18:39 Ответить
Блин! Насколько же это маленькое зеленое ... - недолуге. Выдавил Смолия, который "действовал независимо и исключительно в интересах Украины", продавил темную лошадку Коломойского и теперь делает свои дебильные заявления. Вава, сдай анализы! Срочно! Твой мозг из "не очень" быстро деградирует и становится "очень не"! Блин еще раз. Как мне стыдно...
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20.07.2020 18:48 Ответить
Утка что-то крякала?
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20.07.2020 19:35 Ответить
Інтереси України новому главі НБУ буде вказувати зеленський? Така незалежність?
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20.07.2020 21:09 Ответить
Два клоуна, но что-то не весело. Хотелось бы, конечно, чтобы у власти в Украине были серьезные, честные, современные нормальные люди, а не клоуны, мошенники и проходимцы, как сейчас.
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20.07.2020 23:27 Ответить
Пожалуй, зеленский единственный президент которого посадят до окончания срока его полномочий. уже сейчас любая хунта получит всенародную поддержку, если распнёт зелёного утырка
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21.07.2020 00:20 Ответить
 
 