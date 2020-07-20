Глава НБУ должен действовать независимо и исключительно в интересах Украины, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко должен действовать независимо и исключительно в интересах Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом президент заявил во время представления нового главы НБУ Кирилла Шевченко.
"Я еще раз поздравляю вас (нового главу НБУ Кирилла Шевченко. - Ред.) с назначением, от чистого сердца хочу пожелать вам успеха, силы, мудрости, и думаю, что главное в вашей работе – всегда помнить название институции, которую вы возглавили, - это Национальный банк Украины. Украины - это ключевое. Поэтому вы должны действовать независимо, исключительно в интересах Украины, экономической стабильности и благополучия наших граждан", - отметил глава государства.
Зеленский отметил, что это тот уникальный случай, когда "не банк дает людям кредит, а наоборот, это кредит доверия от профессионального сообщества, президента, правительства, парламента, от всех украинских граждан".
"Я верю, что этот кредит вы вернете с очень хорошими процентами. В виде макрофинансовой стабильности, экономического роста, стабильной национальной валюты. И все это, совместно с эффективной работой правительства, обеспечит самое главное - достаточное наличие этой валюты в карманах всех украинцев", - подчеркнул президент.
Зеленский также призвал нового главу Нацбанка коммуницировать с обществом, объяснять людям свои шаги, цели и задачи.
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"выкладае" ржунимагу с вас убогих.
Она уже наклала и на страну и на её народ.
Совпадение - не думаю
Где Мендель - почему нет брифинга ?
Примерно, как ручная в доску Венедиктова.
Бачиш, як реальність відрізняється від має бути?
"Ось читаю і думаю, що цей Зе президент вже розгубився. В минулому році на дебатах на Олімпійському стадіоні він кричав Порошенку - "Чому ваша Гонтарева обвалила курс?". І тепер він вимагає девальвувати гривню до 30, оскільки такий курс записаний у бюджет. Може просто бюджет переписати... Ми з такими труднощами досягли фінансової стабільності, перейшли на плаваючий курс і вже 5 років живемо зі стабільним ринковим курсом, і тут такий демарш президента", - заявила Гонтарєва.
а не так как ты .
а ваще сбычи мечт тебе не видать,да и детям твоим,если у них останутся твои мечты
ВОРОВСКОГО ОЛИГАРХИЧЕСКОГО КАБИНЕТА УПРАВЛЕНИЯ СТРАНОЙ
ЛЖИВЫЙ БЛАЗЕНЬ - пойди Кадырову вылижи, трус.
🇺🇸 USD: 27.60 - 27.70
🇪🇺 EUR: 31.30 - 31.50
И доллар по 30 гривен - вот сикрет независимости Нацбанка!
ОП, це не вся Україна.