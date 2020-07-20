Стрельба на базе отдыха в Затоке: хозяев застрелил их кум, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Пьяный мужчина явился на базу отдыха, устроил скандал из-за долгов и застрелил хозяев, которые приходились ему кумовьями.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.
Сообщение о стрельбе поступило в полицию около 4 утра. На месте стражи порядка нашли тела 50-летнего владельца базы и его 44-летней жены.
Стрелка задержали в течение часа. Им оказался 52-летний житель Затоки - кум убитых. В последние несколько лет он враждовал с ними из-за долгов.
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"Накануне вечером правонарушитель в состоянии опьянения приехал в семейной пары на базу отдыха и устроил ссору из-за денег. В тот раз конфликт удалось погасить, и мужчина ушел. Однако уже ночью он вернулся, вооруженный охотничьим ружьем, и несколько раз выстрелил в сторону супругов. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте", - сказано в сообщении полиции.
Мужчину задержали. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.
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Чем он из Залива в Затоку добирался ?
авторство перекладу належить https://censor.net/user/413583
І пиляй горілку "Сто-особова".
я тебе здам !!!
гормональный взрыв двух подростков дал 12 трупов
Не, ну простая ошибка перевода и какое веселье-то заделалось
Це точно, що сечі.
та Яків Говорило "Червоний/синій/чорний рівень"
- Тьху! повбивав би!..
(Col. Slade)
Але у класичної два табу, так...
ЯБВДЛ...
Владимир Залива, Яков Залива.
...
В підлоги Цензора нема сечі читати ці борошна гугл переказу.
сомнительное родство.
бывает и не такое, уж поверь. можешь спросить у адвокатов, таких как Антиколорадос - говорит что такая жесть между родней творится шо чужие такое не сделают
Альо, Аваков, ты черт.
(с) Беня
Кумовья иба..т всех!
Тех, кто справа, тех, кто злива!
Вот такой он, дикий секс!
Или водка?
Пора вводить карантин на спиртное.
21 июля 2020 г. в 09:20
Причиною вбивства подружжя в Затоці на Одещині став борг. Чоловік та дружина найняли кілера для позичкодавця. Однак той дізнався про замах, який готували для нього і помстився своїм кумам. Про це https://www.segodnya.ua/ua/regions/odessa/nanyali-killera-dlya-kuma-vspyli-podrobnosti-ubiystva-suprugov-v-zatoke-1464724.html повідомляє "Сьогодні" з посиланням на депутатку місцевої сільради."Інформація, озвучена в ЗМІ, не зовсім правильна. У нас в Затоці кажуть, що загиблі - це куми позичкодавця. Тобто загинули люди, які заборгували певну суму грошей, не віддавали і не хотіли віддавати. Знаю, що ними були найняті кілери. Але позичкодавець примудрився попередити своє вбивство, допитав кілерів, ті розповіли, що його "замовили", - повідомила жінка.
Нагадаємо, в Затоці Одеській області застрелили сімейну пару. Ігоря та Наталю знайшли мертвими в районі станції Лиманська. У чоловіка було одне вогнепальне поранення, а в жінку потрапили три кулі. Правоохоронці вже затримали підозрюваного - ним виявився кум убитих.