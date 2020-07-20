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Стрельба на базе отдыха в Затоке: хозяев застрелил их кум, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пьяный мужчина явился на базу отдыха, устроил скандал из-за долгов и застрелил хозяев, которые приходились ему кумовьями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию около 4 утра. На месте стражи порядка нашли тела 50-летнего владельца базы и его 44-летней жены.

Стрелка задержали в течение часа. Им оказался 52-летний житель Затоки - кум убитых. В последние несколько лет он враждовал с ними из-за долгов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Драка и убийство на улице Небесной сотни в Черновцах. ВИДЕО камер наблюдения

"Накануне вечером правонарушитель в состоянии опьянения приехал в семейной пары на базу отдыха и устроил ссору из-за денег. В тот раз конфликт удалось погасить, и мужчина ушел. Однако уже ночью он вернулся, вооруженный охотничьим ружьем, и несколько раз выстрелил в сторону супругов. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте", - сказано в сообщении полиции.

Мужчину задержали. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.

Также на Цензор.НЕТ: В курортной Затоке горели две базы отдыха: огонь охватил 500 квадратных метров, пострадал отдыхающий. ФОТОрепортаж

Стрельба на базе отдыха в Затоке: хозяев застрелил их кум, - полиция 01
Стрельба на базе отдыха в Затоке: хозяев застрелил их кум, - полиция 02
Стрельба на базе отдыха в Затоке: хозяев застрелил их кум, - полиция 03

Автор: 

Нацполиция (16546) стрельба (3266) убийство (6504) Белгород-Днестровский (116)


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Топ комментарии
+23
Иоже це борошна перекладу і не коштує прискіплюватись?
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20.07.2020 20:30
+19
Дуже влучно, як Робін Гуд з цибулі в яблучко.
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20.07.2020 20:36
+16
Им оказался 52-летний житель Залива

...
В підлоги Цензора нема сечі читати ці борошна гугл переказу.
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20.07.2020 20:34
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И как результат: ни денег, ни свободы на 15 лет.
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20.07.2020 20:26 Ответить
зато соцобеспечение на 15 лет
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20.07.2020 22:12 Ответить
И шо интересно, убиенные в Затоке из Затоки, а убийца из Залива.

Чем он из Залива в Затоку добирался ?
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20.07.2020 20:28 Ответить
Иоже це борошна перекладу і не коштує прискіплюватись?
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20.07.2020 20:30 Ответить
то кохання редакторів до Радянського Сполучника
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20.07.2020 20:35 Ответить
Дуже влучно, як Робін Гуд з цибулі в яблучко.
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20.07.2020 20:36 Ответить
то не моє.

авторство перекладу належить https://censor.net/user/413583
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20.07.2020 20:37 Ответить
Коли смороду ялини аматорську ковбасу по 2.20, холодець з мови та курчат тютюну.
І пиляй горілку "Сто-особова".
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20.07.2020 20:40 Ответить
і коли мене запросять до Баканова на рюмку водкі на сталє,

я тебе здам !!!
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20.07.2020 20:42 Ответить
Главное новость о грустном, но чотаржу с коментов. ну, мне жаль "героев" новости, все дела конечно.
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20.07.2020 20:42 Ответить
Та який тут сум, коли такі шекспірівські пристрасті - смертельна ворожнеча родичів із Затоки та Заліва
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20.07.2020 20:52 Ответить
"Ромэо и Джульетта" :

гормональный взрыв двух подростков дал 12 трупов
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20.07.2020 20:59 Ответить
'Извините, но это так смешно. Но и грустно конечно.' (с)
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20.07.2020 21:56 Ответить
Привет, наконец-то вы что-то написал. При таком "нике", вестимо что вам смешнее всех
Не, ну простая ошибка перевода и какое веселье-то заделалось
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20.07.2020 22:03 Ответить
я там всё детство в палатке провел. И не в Затоке, и не в Заливе, а на нормальном Бугазе. В палатке... с готовкой на примусе... между "рестораном" Маяк и кинотеатром Чайкой. Однажды, всего один раз, кишеневцы насмерть пырнули местного... ребята загорелые с лимана обещали отомстить и поубивать всё, что под руку попадется. Но дальше обещаний не продвинулись... очень любил это место... сам-то я из-под Одессы, это щас стал "коренным" Харьковчанином... для справки: это, где гепу "головой" регулярно избирают... слышали???
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20.07.2020 20:58 Ответить
тебе просто дико повезло, что ты сейчас был не там в палатке
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20.07.2020 21:00 Ответить
Им оказался 52-летний житель Залива. Якого Заліва?
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20.07.2020 20:29 Ответить


Це точно, що сечі.
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20.07.2020 21:10 Ответить
Це нам за Залів адмін все порубав. Надіюсь редактора не розстріляли.))
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20.07.2020 21:24 Ответить
А це суворий вітчизняний скроні Чорний Яків...
та Яків Говорило "Червоний/синій/чорний рівень"

Стрілянина на базі відпочинку в Затоці: господарів застрелив їхній кум, - поліція - Цензор.НЕТ 7648
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20.07.2020 21:18 Ответить
Я більше кохаю дитинча горили.))
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20.07.2020 21:27 Ответить
..а это куда..???
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21.07.2020 03:08 Ответить
джек дэниэлс...)))
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21.07.2020 03:10 Ответить
Пейте сухой белый *Баккарди*! Вне конкуренции.
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20.07.2020 21:14 Ответить
Кракен блек спайсд - теж збсь ))
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20.07.2020 21:23 Ответить
Буду третім.
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20.07.2020 21:28 Ответить
Так поганці. От навіщо? Пвду сотню віскарика ковтну. Ух паразити.
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20.07.2020 23:16 Ответить
А може Зеліва?
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20.07.2020 20:33 Ответить
Пивзалив у Аркаши, магазин пива, Шоссейный пер., 1Е, п. г. т. Каменоломни, россия🐸
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20.07.2020 20:32 Ответить
- Чув, як ото москалі нашу Затоку називають? (з пратівним кацапським акцентом) За-алів!
- Тьху! повбивав би!..
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20.07.2020 20:37 Ответить
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20.07.2020 20:41 Ответить
Стрельба на базе отдыха в Затоке: хозяев застрелил их кум, - полиция - Цензор.НЕТ 3618
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20.07.2020 20:37 Ответить
Это женщина или Ихтиандр? Мне очень важно бы знать бы, чтобы принять бы правильное решение
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20.07.2020 21:06 Ответить
Це русалка - не вздумайте варити з неї уху.
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20.07.2020 21:16 Ответить
Дивлячись яка русалка...

Стрілянина на базі відпочинку в Затоці: господарів застрелив їхній кум, - поліція - Цензор.НЕТ 9436
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20.07.2020 21:21 Ответить
you bet the one with pussy would be my fancy... the fish tail bitch is a bore...
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20.07.2020 21:26 Ответить
But notice that reverse mermaid should have ******* with hygiene and depilation...
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20.07.2020 21:32 Ответить
Mr. Welt, there's only two syllables in this whole wide world worth hearing: pus-sy
(Col. Slade)
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20.07.2020 21:42 Ответить
Корисна штука - спіймав таку: і рибаку користь і його дружині.)))
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20.07.2020 21:30 Ответить
Хоча у зворотної русалки серйозні трабли з інтимною гігієною та епіляцією ніг.
Але у класичної два табу, так...
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20.07.2020 21:35 Ответить
Стрілянина на базі відпочинку в Затоці: господарів застрелив їхній кум, - поліція - Цензор.НЕТ 5763
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20.07.2020 21:39 Ответить
аналллл))
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21.07.2020 08:52 Ответить
Это Женька Лапец

Стрілянина на базі відпочинку в Затоці: господарів застрелив їхній кум, - поліція - Цензор.НЕТ 590
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20.07.2020 21:17 Ответить
В неї попакакукім.))
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20.07.2020 21:21 Ответить
Женька - баба да, жаль дороговата для новых облычч, беня столько бабла не даст. Табу короче.
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20.07.2020 21:40 Ответить
la popa grande... страааааашненькая....
ЯБВДЛ...
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20.07.2020 21:21 Ответить
Залива... возможно это фамилия.
Владимир Залива, Яков Залива.
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20.07.2020 20:47 Ответить
Про яку суму йшла мова?
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20.07.2020 20:31 Ответить
ровно столько, шоб на такси из Затоки доехать до Залива
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20.07.2020 20:34 Ответить
Интересно родственники отдадут долг семье заёмщика.?
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20.07.2020 20:35 Ответить
Борг тепер можуть віддавати такою же стріляниною.
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20.07.2020 20:38 Ответить
сумма давно не имеет ни какого значения(
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20.07.2020 20:33 Ответить
Шо за дурдом,то кровная месть в Черновцах,то кумовщина под Одессой,беда...,(((расстрелять авакова ...
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20.07.2020 20:33 Ответить
Им оказался 52-летний житель Залива

...
В підлоги Цензора нема сечі читати ці борошна гугл переказу.
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20.07.2020 20:34 Ответить
Зеліва, Зліва, Зеліва, Зліва...
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20.07.2020 20:36 Ответить
Вот так, крестили вместе детей, но долг важнее клятв и заповеди. Что-же будет через три месяца а зебилоиды? Спешите долги забирать, или "какая разница".
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20.07.2020 20:37 Ответить
"крестили" это назвали чьими-то рабами.
сомнительное родство.
бывает и не такое, уж поверь. можешь спросить у адвокатов, таких как Антиколорадос - говорит что такая жесть между родней творится шо чужие такое не сделают
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20.07.2020 20:40 Ответить
Мама новорожденного Зеленского на Закарпатье, глянув на кума, напряглась!(Рейтинг летит в пропасть).
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20.07.2020 21:08 Ответить
палёное бухло...мутняки то яд.
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20.07.2020 20:44 Ответить
Да, офигенное кумовство,- (было)...
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20.07.2020 20:47 Ответить
Уараина возглавила рейтинг преступности в Европе.
Альо, Аваков, ты черт.
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20.07.2020 20:47 Ответить
ДОЛГИ НУЖНО ОТДАВАТЬ
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20.07.2020 20:49 Ответить
...або не позичати...
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20.07.2020 20:52 Ответить
"Долги отдают только трусы"

(с) Беня
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20.07.2020 20:56 Ответить
А это поповское типа звание облегчит вину или усугубит???
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20.07.2020 20:50 Ответить
Веселится народ ...
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20.07.2020 20:52 Ответить
...а велоЗЕПЕД есчо рулит...
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20.07.2020 21:07 Ответить
заехал в затоку ,а выехал из залива
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20.07.2020 20:54 Ответить
Надеюсь не тетя Мила, с дядей Женей.. кто тронет - руки, ноги поотрезаю, хоть и двадцать пять лет не видел...
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20.07.2020 20:57 Ответить
А шо все так застеснялися? Тут явная религиозная подоплека. Все фигуранты - кумовья. Шо за религиозная организация обьединяла и вдохновляла фигурантов? Изгнать!!! Запретить!!!
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20.07.2020 20:57 Ответить
Я всегда был против всяких пережитков Типа кумовьёв сватовьёв Посторонние люди вдруг становятся чуть ли не членами семьи с правом приходить в твой дом в любое время дня и ночи А они ведь не кровные родственники
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20.07.2020 21:01 Ответить
нізя пяницям зброю
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20.07.2020 21:17 Ответить
Та ещё новость. Сколько только за эти выходные передралось перебухалось кумовьёв по стране---та не знает никто!. Тут тему закрыли бухать драться навсегда. Вроде как угадали.
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20.07.2020 21:17 Ответить
Не раскрыт вопрос: кто кому был должен?
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20.07.2020 21:33 Ответить
Залив Затоке
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20.07.2020 21:43 Ответить
Не факт; может, она ему.
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20.07.2020 22:24 Ответить
В большинстве подобных случаев есть вина в отсутствии или в чрезмерноприватизированной судебной системой. Любые споры граждан по барабану если нет корысти.
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20.07.2020 22:59 Ответить
От Затоки до Залива
Кумовья иба..т всех!
Тех, кто справа, тех, кто злива!
Вот такой он, дикий секс!
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20.07.2020 23:02 Ответить
Коронавирус?
Или водка?
Пора вводить карантин на спиртное.
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21.07.2020 09:45 Ответить
Загиблі "замовили" кума, а той їх випередив: спливли подробиці вбивства подружжя у Затоці
21 июля 2020 г. в 09:20
Причиною вбивства подружжя в Затоці на Одещині став борг. Чоловік та дружина найняли кілера для позичкодавця. Однак той дізнався про замах, який готували для нього і помстився своїм кумам. Про це https://www.segodnya.ua/ua/regions/odessa/nanyali-killera-dlya-kuma-vspyli-podrobnosti-ubiystva-suprugov-v-zatoke-1464724.html повідомляє "Сьогодні" з посиланням на депутатку місцевої сільради."Інформація, озвучена в ЗМІ, не зовсім правильна. У нас в Затоці кажуть, що загиблі - це куми позичкодавця. Тобто загинули люди, які заборгували певну суму грошей, не віддавали і не хотіли віддавати. Знаю, що ними були найняті кілери. Але позичкодавець примудрився попередити своє вбивство, допитав кілерів, ті розповіли, що його "замовили", - повідомила жінка.
Нагадаємо, в Затоці Одеській області застрелили сімейну пару. Ігоря та Наталю знайшли мертвими в районі станції Лиманська. У чоловіка було одне вогнепальне поранення, а в жінку потрапили три кулі. Правоохоронці вже затримали підозрюваного - ним виявився кум убитих.
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21.07.2020 10:19 Ответить
Гений! Теперь они точно вернут ему долг
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21.07.2020 12:51 Ответить
Теперь они точно его не закажут ...
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21.07.2020 21:54 Ответить
А кто кому был должен ?
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21.07.2020 13:26 Ответить
 
 