Стрельба на базе отдыха в Затоке: хозяев застрелил их кум, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пьяный мужчина явился на базу отдыха, устроил скандал из-за долгов и застрелил хозяев, которые приходились ему кумовьями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию около 4 утра. На месте стражи порядка нашли тела 50-летнего владельца базы и его 44-летней жены.

Стрелка задержали в течение часа. Им оказался 52-летний житель Затоки - кум убитых. В последние несколько лет он враждовал с ними из-за долгов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Драка и убийство на улице Небесной сотни в Черновцах. ВИДЕО камер наблюдения

"Накануне вечером правонарушитель в состоянии опьянения приехал в семейной пары на базу отдыха и устроил ссору из-за денег. В тот раз конфликт удалось погасить, и мужчина ушел. Однако уже ночью он вернулся, вооруженный охотничьим ружьем, и несколько раз выстрелил в сторону супругов. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте", - сказано в сообщении полиции.

Мужчину задержали. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.

Также на Цензор.НЕТ: В курортной Затоке горели две базы отдыха: огонь охватил 500 квадратных метров, пострадал отдыхающий. ФОТОрепортаж





