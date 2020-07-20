Мендель рассказала о личной жизни: Времени не хватает ни у него, ни у меня, но как-то, где-то это получается. ВИДЕО

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что нашла возлюбленного "на работе", но не в Офисе Президента.

Об этом она сообщила в интервью Наталье Влащенко, информирует Цензор.НЕТ.

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Так, на вопрос, кого бы взяла с собой на год на необитаемый остров, Мендель ответила, что "своего молодого человека".

"Это единственный человек, с которым я хотела бы провести год, и это было бы действительно круто", - уверена она.

Также пресс-секретарь президента добавила, что пока не хочет, чтобы кто-то знал имя ее парня.

При этом Мендель отметила, что на личную жизнь не хватает времени из-за плотного рабочего графика: "Его не хватает, ни у него, ни у меня. Я не знаю, как-то, где-то это получается".

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Когда же Влащенко спросила, занимается ли избранник Мендель политикой, та ответила: "Ну, такое". То же пресс-секретарь президента повторила на ремарку ведущей, что пара встретилась "на работе. После этого Мендель уточнила, что молодой человек не работает в Офисе Президента.

Напомним, 10 июля "24 канал" опубликовал материал о самых громких фейках. Первой в семерке самых громких фейков года значится беременность Мендель якобы от Зеленского. Авторами этой информации названы основатель политического движения в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко "25%", журналист Роман Реведжук, а также бывший народный депутат Геннадий Балашов.