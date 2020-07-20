РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9178 посетителей онлайн
Новости Видео
30 232 123

Мендель рассказала о личной жизни: Времени не хватает ни у него, ни у меня, но как-то, где-то это получается. ВИДЕО

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что нашла возлюбленного "на работе", но не в Офисе Президента.

Об этом она сообщила в интервью Наталье Влащенко, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Каждый фейк имеет свое имя". Мендель прокомментировала материал о топ-фейках, в том числе - ее беременности от Зеленского. ВИДЕО

Так, на вопрос, кого бы взяла с собой на год на необитаемый остров, Мендель ответила, что "своего молодого человека".

"Это единственный человек, с которым я хотела бы провести год, и это было бы действительно круто", - уверена она.

Также пресс-секретарь президента добавила, что пока не хочет, чтобы кто-то знал имя ее парня.

При этом Мендель отметила, что на личную жизнь не хватает времени из-за плотного рабочего графика: "Его не хватает, ни у него, ни у меня. Я не знаю, как-то, где-то это получается".

Также смотрите: "Девочку не трогайте": как Мендель 6 раз подставила Зеленского. ВИДЕО

Когда же Влащенко спросила, занимается ли избранник Мендель политикой, та ответила: "Ну, такое". То же пресс-секретарь президента повторила на ремарку ведущей, что пара встретилась "на работе. После этого Мендель уточнила, что молодой человек не работает в Офисе Президента.

Напомним, 10 июля "24 канал" опубликовал материал о самых громких фейках. Первой в семерке самых громких фейков года значится беременность Мендель якобы от Зеленского. Авторами этой информации названы основатель политического движения в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко "25%", журналист Роман Реведжук, а также бывший народный депутат Геннадий Балашов.

Автор: 

жизнь (27) Мендель Юлия (232) Офис Президента (1801)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+89
- Занимается ли политикой Зеленский?
- Ну такое...
показать весь комментарий
20.07.2020 21:47
+46
Во даёт! Работы у неё много!
Чем она там занята?
Ну чем?
показать весь комментарий
20.07.2020 21:48
+38
влащенко не правильно поставила вопрос.., надо так: играет ли ваш молодой человек хером на рояле..?!
показать весь комментарий
20.07.2020 21:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
а журналистка-пархатое ничтожество.
показать весь комментарий
21.07.2020 00:11 Ответить
Да уже не начинающая, а достигшая успеха в своем нелегком труде.
показать весь комментарий
21.07.2020 00:53 Ответить
Рєспєкт. Навіть знайшли лошка,що за скромну винагороду побуде офіційним дружком Мєндєль.(Хоча,якби не була така тупа,давно б засвітилась з якимсь чувачком в ресторані,що "випадково" зміг би зняти кишеньковий розслідувач).
показать весь комментарий
21.07.2020 00:19 Ответить
А хто її просив знову світитись?
показать весь комментарий
21.07.2020 00:33 Ответить
Да уж вся страна в курсе, что как-то, где-то это получается...
показать весь комментарий
21.07.2020 00:41 Ответить
Дульсинея Навозная блин...
показать весь комментарий
21.07.2020 00:57 Ответить
Дві типічні ка-апки.
показать весь комментарий
21.07.2020 01:46 Ответить
Собирает соя фейки- кто с кем и от кого) То ли дело порошенко- выдумывать ничего не надо. Вот теперь и его кадр новак попался . Теперь показания начнёт давать- кто был главным в его опг в Украине.
показать весь комментарий
21.07.2020 06:44 Ответить
Попробуйте его ещё из Польши "достать" как американцы "достают" Коломойского.
показать весь комментарий
21.07.2020 06:59 Ответить
Пусть им Польша занимается, а у нас полно подельников новака понаоставалось- работы для набу непочатый край. Просто им нужно стать немножко смелее. Да и про антикор суд ничего не слышно- пора им набраться смелости и начать уже выносить правосудные решения. В углу топтаться- уже было, да и времени у государства ждать уже нет.
показать весь комментарий
21.07.2020 07:05 Ответить
Баба да! Баба да! то шо, пейсатую бабушку Вавия Сцыкливого таки посадят? Где ж ты тогда харчеваться будешь?
показать весь комментарий
21.07.2020 08:03 Ответить
А что, бабушки теперь тоже пейсатые?
показать весь комментарий
21.07.2020 12:47 Ответить
Нормальний Чоловік, якщо б у нього на таку встав, то він би його відрізав.
показать весь комментарий
21.07.2020 09:20 Ответить
Не-доё-б - страшная сила!
показать весь комментарий
21.07.2020 09:39 Ответить
пиранья против глупенькой рыбки.
Юля уже ******* раз пожалела,что согласилась на эту должность.
И как это предсказуемо...... пЭцины потрохнявки сочиняют фейки)))....посадите же вы его скорее.
показать весь комментарий
21.07.2020 10:44 Ответить
ну почему над Зекомандой природа отдохнула?
показать весь комментарий
21.07.2020 10:46 Ответить
Времени не хватает ни у него, ни у меня, но как-то, где-то это получается. ©
"Как" - поки Лєнка сидить на самоізоляції.
"Гдє" - на держдачі у Конча-Заспі.
показать весь комментарий
21.07.2020 10:49 Ответить
...но как-то, где-то это получается...



Хосспади, что ж за быдло понавыбирали зебилы... Когда думаешь, что уже невозможно упасть ниже, они прошибают все новое днище...
показать весь комментарий
21.07.2020 11:13 Ответить
"Какая отвратительная рожа!" (с)
показать весь комментарий
21.07.2020 11:19 Ответить
Уважно подивіться на її міміку та як тримає руки ця брехуха. Янелох - це її коханець та возлюблений.
показать весь комментарий
21.07.2020 11:22 Ответить
Времени у тибя не хватает на заявления от имени президента?
Пресс-секретарь, мендель-крендель!
показать весь комментарий
21.07.2020 11:27 Ответить
_Это кому-то интересно? Серьёзно, что ли?! У власти враги народа и бандиты, грабящие народ и Украину, а дурачки обсуждают в это время как и с кем трахается какое-то ничтожество менделиха?? Да вы ипанутые...
показать весь комментарий
21.07.2020 11:36 Ответить
в принципі у певної частини виборців були не реальні сподівання. Останне з них етика. Якщо це ще один зашквар навіть не буду це обговорювати (ну ось такі вони - нічого вже з ними не вдієш). Але мене сильно турбує чи не заплатить уся держава за це. Сподіваюсь це не моніка лєвінська, яку так влучно підсадили для контролю або навіть "зливу"
показать весь комментарий
21.07.2020 11:42 Ответить
Страница 2 из 2
 
 