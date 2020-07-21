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Смерть солдата. Молчание президента. Как Зеленский игнорирует убийства украинских воинов. ВИДЕО

Военное преступление президента Владимира Зеленского - сегодня в фокусе "Без цензуры" с Богданом Буткевичем. Четыре дня - именно столько, то есть медленно и долго, умирал в "серой зоне" раненый украинский солдат после того, как Владимир Зеленский взял ситуацию "под личный контроль".

После этого, как обычно, ничего не произошло, а сам Зеленский вообще поехал в незапланированный отпуск. За эти дни Верховный Главнокомандующий ни слова не сказал и не написал о трагедии. Для сравнения, после новости о приватизации гостиницы "Днепр" большой счастливый пост в Фейсбуке Зеленского появился очень и очень быстро. А вот вспомнить о солдате, который умирает в "серой зоне", как и указать на то, что убивает его Россия - на это уже сил не хватило.

Почему раненый солдат остался один на один с бедой? Как вообще возможно, чтобы человека, который присягнул государству и отдавал за это государство жизнь, просто бросили умирать? Как теперь украинские военные должны относиться к командованию в целом и к Зеленскому в частности? Чего хочет Россия и на что указывают такие ее действия? И для чего Кремль обостряет ситуацию на Донбассе?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты. Ставьте лайк этом видео, оставляйте комментарий и подписывайтесь на обновления! Отвоюем украинский Youtube вместе!

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) смерть (9247) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+124
Вава, ты тварь!
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21.07.2020 15:02
+77
Зелёная бесполезная мразь, занимаюшая чужое кресло.
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21.07.2020 15:03
+64
Воно дебільне, що з нього хотіти? Інше питання, як у цю лажу можно було вірити?
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21.07.2020 15:04
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Страница 4 из 4
Израиль начал войсковую операцию из-за захвата и убийства одного своего сержанта. В результате военной техникой Израиля были истреблены тысячи солдат противника и много лет не было желающих повторить подобное. Жалкое подобие президента, обычный гой, вкусно кушал, сладко спал, пил хорошее вино и клал на своих солдат, взяв все под личный контроль. А чтобы не мешали несчастные родственники умирающего, решил, неожиданно, поехать отдохнуть на закрытый остров. Теперь он оттуда выкладывает фото тарелок с любимыми яствами. А умирающий четыре дня украинский морпех, ждал и верил, что главнокомандующий его спасет. Я пожилой человек, пенсионер и уже ничего не боюсь. Я проклинаю Зеленського. Пусть, гнида подает на меня в суд, но горе и беда, как и добро, ходят по кругу. То, что он сделал простому морпеху, вернется ему с избытком. Будет, гад, еще землю жрать.
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21.07.2020 17:23 Ответить
Що за маячня - "главнокомандующий его спасет"? Спасати його повинен командир взводу. Пожилий пенсіонер, а мізків - катьма. Сьомий рік війни. Ворог - держава з ядерною зброєю. Які вам ще ізраїльскі операції?
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21.07.2020 18:27 Ответить
Интересно, до Зеленского хоть сейчас дошло, как на него будут смотреть солдаты на передовой?
Ему теперь военные парады нужно отменять...
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21.07.2020 18:54 Ответить
Якщо вони знають Статут, то в них такі думки навіть не повинні з'являтись. Таке хвилює тільки істеричних цивільних.
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22.07.2020 13:05 Ответить
Джеми. Ты идиот? Как комвзвода спасет? Пойдет сам и поведет других под артобстрел, положить еще??? Серьезно? Договор о реальном прекращении огня происходит на высоком уровне. И тут, клавнокомандующий был весьма к статьи...пусть не сам лично, но с его инициативы.
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22.07.2020 16:20 Ответить
Хто посилав розвідника без прикриття? Та й группу спасіння теж... Скільки вже було випадків - з кацапами домовитись неможливо. Комвзвода, комроти, комбриг, начштабу... Невже потрібно сюди ще главкома ліпити? Це мені нагадує, як Сталін військами керував - чиста совдепія.
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23.07.2020 11:28 Ответить
Сказано ж було - кацапи накрили групу, яка мала евакуювати загиблого, наші в білих шоломах були, ****. Що командир взвода ще декілька мав положити? Тут без арти нікуди. Як ти баран, то закрий хлєбало - іди послужи трохи, щоб маячню не нести.
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23.07.2020 08:39 Ответить
"Що командир взвода ще декілька мав положити?" - Та отож. Арта на арту. Танк на танк - тут і до Курської дуги недалеко. А Мінськ не дає... Так, можливо й треба давати більш жорстку відповідь, але волі на це не було і у Петі, а у Зеленського поки же продовжується роль миротворця. Може після наступної норманської зустрічі щось зміниться.
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23.07.2020 11:37 Ответить
Прочитал. Жуть, как выразительно высказался пожилой человек. Глубина мыслей, знания истории войн и военных конфликтов, четкая политическая ориентация, твердая гражданская позиция говорят о том, что вы не просто Полный Укроп. Вы - Полный Дебил! Я вас уверяю..
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21.07.2020 22:17 Ответить
Я то Укроп, а ты продажный новорос, да еще и полный.
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22.07.2020 08:42 Ответить
Пусть будет так, если тебя это утешит. Береги руку, Сеня и нервы! Ненависть и злоба, которую ты источаешь, априори не могут быть созидательными. Ты- не друг Украины!. Ты- её разрушитель!
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22.07.2020 14:29 Ответить
Мне вот интересно, а эвакуировать с боем под прикрытием нашей арты не пробовали??? Сам факт того, что мы бросили умирать своего раненого бойца это не только позор , но настолько сильно деморализующий фактор для нашей армии, что не исключено что ходить в разведку скоро будет некому, да и защищать страну тоже.
Ну и конечно же поведение зеленой сопли это полный аут, хотя для его лохотрата все равно, что кто-то там погибает или отдает свое здоровье ради их спокойной жизни, какая разница и просто перестать стрелять во всей красе.
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21.07.2020 17:32 Ответить
Одно мешает, командир артбатареи не сможет начать обстрел не получив приказ. Я уверен, что наши военные на передке снесли бы все на несколько километров от линии фронта, НО ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМ ПРИКАЗ. А ЭТОГО ПРИКАЗА НЕ БЫЛО, ВЕДЬ ВСЕ ПОД ЛИЧНЫМ КОНТРОЛЕМ ГЛАВКОМА. КАКАЯ ШТАБНАЯ КРЫСА ЗАХОЧЕТ МЕШАТЬ ПЛАНАМ ГЛАВКОМА? Генералы обосрались, а лейтенанты ждали от них команды.
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21.07.2020 17:51 Ответить
Дык главное ж таварища Путена не рассерчать!
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21.07.2020 17:46 Ответить
Мерзота
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21.07.2020 17:56 Ответить
Він і всі зелені уклоністи - вороги незалежноі Украіни. На воінів ЗСУ ім"начхать". Вони не Туречина і він не президент Ердоган а .....
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21.07.2020 17:58 Ответить
Лучшее наказание для жида ЗЕ это уничтожение его дочерей. На все (любые) жизни (особенно украинцев) ему просто насрать. Это природа жида. Вас это удивляет? А то что "мудрый народ" проголосовал за такого мерзкого прокацапленного жида не удивляет?
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21.07.2020 18:37 Ответить
Мовчання ягняти. Рідкісне по своїй підлості мовчання...
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21.07.2020 18:39 Ответить
Имей терпение - Ермак, Шафир и Тамбовский волк срочно пишут репризы для видушек...
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21.07.2020 18:55 Ответить
Позив до суду на цю Земразоту,він вже напрезидентів собі на добрячий тюремний строк..
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21.07.2020 18:40 Ответить
мне был понятен(более-менее) пчеловод,мне был понятен зек с кондитером,но клоун...мутный как женщина... мне кажется,что если бы можно было отмотать время назад,то никакого президента зеленского не сущиствовало...
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21.07.2020 19:16 Ответить
А чего там мутного и непонятного? От козла молока не бывает.
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21.07.2020 19:48 Ответить
психічно хворі вони такі - МУТНІ!
Це ФАКТ!
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22.07.2020 08:43 Ответить
Урок Іловайська ні нашими військовими, ні керівництвом країни, ніяк не засвоюється.
Вперто продовжують домовлятися з росіянами і вірять, що росіяни своїх обіцянок дотримаються.
Як результат розстріли як в тирі наших військових. Прикро.
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21.07.2020 19:19 Ответить
Хлопці, там наших б'ють!..... Ви що, ще на дивані?

.
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21.07.2020 19:37 Ответить
Висловлюю співчуття тим військовослужбовцям, які проголосували за такого головнокомандуючого, дуже жалкую, що в них були каски замість голови. Не дай Бог, щоб ще щось таке повторилось як з тим пораненим мучеником, Нехай божий суд покарає тих, хто це допустив бо в земний віри нема.
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21.07.2020 19:41 Ответить
Реакция Зе, все пишут да никакая как и на должности президента никакой, что Вы хотите от не самостоятельного человека когда он управляем что написали то и говорит шаг вправо шаг влево хозяин а та ат, за все время Украины такого баяна еще небыло
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21.07.2020 19:49 Ответить
его можно было спасти, но к сожалению у нас нет главнокомандующего, только гнилое продажное жидовское посмешище.
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21.07.2020 19:56 Ответить
73% це ВАША тварь на троне, КОЗЛЫ
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21.07.2020 20:39 Ответить
Ну що ,недоумки , -зробили себе разом ..?? Всяка тварь , яка ставила галочку навпроти прівища зе..... тьху , навіть вимовляти огидно ,, так от , вона повинна бути ( словами Кузьми Скрябіна ) - стріляна і п@зжена . Щоб навіть її внуки запам'ятали , як це злочинно і небезпечно для здоров'я , голосувати за антиукраїнське ,за мало чи новоросійське лайно . .
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21.07.2020 21:09 Ответить
А скільки цих п**арастичних прокацапських кандидатів ще буде в майбутньому на виборах президента і в Раду
УКРАЇНЦІ НЕ РОЗСЛАБЛЯЄМОСЬ - ВОРОГИ У НАС Є І БУДУТЬ ЗАВЖДИ
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21.07.2020 23:00 Ответить
"Спасибі" за те що допоміг врятувати нашого побратима Вова .. Ми цього тобі ніколи не забудемо . .
Смерть солдата. Мовчання президента. Як Зеленський ігнорує вбивства українських воїнів - Цензор.НЕТ 9116 .
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21.07.2020 21:48 Ответить
а кому-сь тепер потрібне гнусаве ниття цього виродка?
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21.07.2020 21:59 Ответить
Комусь? Бацман, Таньці Ліберман, Пальчевському, Шефірам, Єрмаку...
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22.07.2020 00:52 Ответить
После этого, как обычно, ничего не произошло, а сам Зеленский вообще поехал в незапланированный отпуск. За эти дни Верховный Главнокомандующий ни слова не сказал и не написал о трагедии. Источник: https://censor.net/v3209322

Смерть солдата. Мовчання президента. Як Зеленський ігнорує вбивства українських воїнів - Цензор.НЕТ 8850
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21.07.2020 22:57 Ответить
Зеленый подонок!
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22.07.2020 01:23 Ответить
Хватит дерьмо лить на Президента ! Не стреляйте в пианиста, он играет, как может ! В конце концов, его выбрало ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО. И вы ПОДАВЛЯЮЩЕЕ МЕНЬШИНСТВО, размазывающее сопли в коментах на этом сайте, будете терпеливо терпеть !
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22.07.2020 03:21 Ответить
ось відповідь одного з 73%.
Це ж клінічний ідіотизм - ФАКТ!!!
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22.07.2020 08:46 Ответить
ты самый тупой из порохоботов
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22.07.2020 13:06 Ответить
какао туфта.
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22.07.2020 04:48 Ответить
Богдане, з Говнокомандуючим все понятно, але чому ти нічого не говориш про бездіяльність Міністра Оборони, Начальника Генерального Штаба, керівництва ООС (звернення до ОБСЄ - це до одного місця). Цього воїна треба було спасти за любу ціну - навіть ціною відновлення активної фази. Це, крім людської і військової зради свого солдата, також прецедент - кацапи тепер знають, що ми не підем на загострення навіть наплювавши на життя своїх побратимів, тому тепер вони будуть діяти більше цинічно і нагло. "А що б ти запропонував зробити?" Відповідаю: підтягується артилерія, видвигаються танчики на передній край і через гучномовець повідомляється оркам "Ми проводимо рятувальну операцію. Один вистріл з вашої сторони - і ми ваші позиції з гавном змішаєм".
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22.07.2020 09:01 Ответить
Подобным образом должны действовать достойные командиры.А с этими сцыкунами-начальниками,бросившими раненого умирать вблизи передовой,подчиненные не только в разведку не пойдут но и в бой..Доказано на практике..
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22.07.2020 10:27 Ответить
За год при шмаркле погибло в ТРИ раза больше бойцов Украины, чем при Порохе в 2018-2019 гг.

"надо просто перестать стрелять"(с)шмаркля-гівнокомандуючий.
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22.07.2020 11:44 Ответить
А вот Бутусов пишет, что было 2 поисковых команды, но не удалось, еще погибли люди
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22.07.2020 11:48 Ответить
ей, ви, нє мєшайтє найвеличнішому!

Смерть солдата. Мовчання президента. Як Зеленський ігнорує вбивства українських воїнів - Цензор.НЕТ 7334
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22.07.2020 12:03 Ответить
Какой по счету у него отпуск за год?
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22.07.2020 12:57 Ответить
зе мудак ..соевую гниду на нары!
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22.07.2020 13:09 Ответить
НЕ ЗАЛИШИТЬ СОЛДАТ ВАС

Цей поранений солдат
До небес добрався,
Звідти бачить де є кат,
Й до нього прокрався.

Кожну ніч приходить він
В снах до свого ката,
В кожнім кутку його тінь,
Й дуло автомата.

Кожну ніч солдат просив
Водички попити,
В тих, хто спрагою морив,
Ще й кров зупинити.

Не залишить бієць вас,
Кожну ніч питає,
Чому ти його не спас?
На цвинтар гукає

22.07.2020 р.
Анатолій Березенський
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22.07.2020 16:16 Ответить
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