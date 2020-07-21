Смерть солдата. Молчание президента. Как Зеленский игнорирует убийства украинских воинов. ВИДЕО

Военное преступление президента Владимира Зеленского - сегодня в фокусе "Без цензуры" с Богданом Буткевичем. Четыре дня - именно столько, то есть медленно и долго, умирал в "серой зоне" раненый украинский солдат после того, как Владимир Зеленский взял ситуацию "под личный контроль".

После этого, как обычно, ничего не произошло, а сам Зеленский вообще поехал в незапланированный отпуск. За эти дни Верховный Главнокомандующий ни слова не сказал и не написал о трагедии. Для сравнения, после новости о приватизации гостиницы "Днепр" большой счастливый пост в Фейсбуке Зеленского появился очень и очень быстро. А вот вспомнить о солдате, который умирает в "серой зоне", как и указать на то, что убивает его Россия - на это уже сил не хватило.

Почему раненый солдат остался один на один с бедой? Как вообще возможно, чтобы человека, который присягнул государству и отдавал за это государство жизнь, просто бросили умирать? Как теперь украинские военные должны относиться к командованию в целом и к Зеленскому в частности? Чего хочет Россия и на что указывают такие ее действия? И для чего Кремль обостряет ситуацию на Донбассе?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты. Ставьте лайк этом видео, оставляйте комментарий и подписывайтесь на обновления! Отвоюем украинский Youtube вместе!