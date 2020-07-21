Смерть солдата. Молчание президента. Как Зеленский игнорирует убийства украинских воинов. ВИДЕО
Военное преступление президента Владимира Зеленского - сегодня в фокусе "Без цензуры" с Богданом Буткевичем. Четыре дня - именно столько, то есть медленно и долго, умирал в "серой зоне" раненый украинский солдат после того, как Владимир Зеленский взял ситуацию "под личный контроль".
После этого, как обычно, ничего не произошло, а сам Зеленский вообще поехал в незапланированный отпуск. За эти дни Верховный Главнокомандующий ни слова не сказал и не написал о трагедии. Для сравнения, после новости о приватизации гостиницы "Днепр" большой счастливый пост в Фейсбуке Зеленского появился очень и очень быстро. А вот вспомнить о солдате, который умирает в "серой зоне", как и указать на то, что убивает его Россия - на это уже сил не хватило.
Почему раненый солдат остался один на один с бедой? Как вообще возможно, чтобы человека, который присягнул государству и отдавал за это государство жизнь, просто бросили умирать? Как теперь украинские военные должны относиться к командованию в целом и к Зеленскому в частности? Чего хочет Россия и на что указывают такие ее действия? И для чего Кремль обостряет ситуацию на Донбассе?
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Ему теперь военные парады нужно отменять...
Ну и конечно же поведение зеленой сопли это полный аут, хотя для его лохотрата все равно, что кто-то там погибает или отдает свое здоровье ради их спокойной жизни, какая разница и просто перестать стрелять во всей красе.
Це ФАКТ!
Вперто продовжують домовлятися з росіянами і вірять, що росіяни своїх обіцянок дотримаються.
Як результат розстріли як в тирі наших військових. Прикро.
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УКРАЇНЦІ НЕ РОЗСЛАБЛЯЄМОСЬ - ВОРОГИ У НАС Є І БУДУТЬ ЗАВЖДИ
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Це ж клінічний ідіотизм - ФАКТ!!!
"надо просто перестать стрелять"(с)шмаркля-гівнокомандуючий.
Цей поранений солдат
До небес добрався,
Звідти бачить де є кат,
Й до нього прокрався.
Кожну ніч приходить він
В снах до свого ката,
В кожнім кутку його тінь,
Й дуло автомата.
Кожну ніч солдат просив
Водички попити,
В тих, хто спрагою морив,
Ще й кров зупинити.
Не залишить бієць вас,
Кожну ніч питає,
Чому ти його не спас?
На цвинтар гукає
22.07.2020 р.
Анатолій Березенський