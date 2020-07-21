Луцкий террорист садился в автобус на вокзале с большой сумкой и рюкзаком. ВИДЕО камер наблюдения
В сети появилась видеозапись камер наблюдения, на которых зафиксирован момент посадки луцкого террориста в автобус на вокзале.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовало издание Конкурент. На коротком отрывке записи видно, что во время посадки в автобус у террориста была большая сумка и рюкзак.
Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".
Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.
Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".
Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый и находился на психиатрическом лечении.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
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https://twitter.com/nastusia001 Настасья
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Ну шо, уставшіє от війни? Тепер вам зашибісь?
Терористи і вибухівка тепер у ваших містах. Зате.. під "особистим контролем".
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Хаос та дестабілізація.
Останні 5 років часто повідомляли про високий рівень терористичної загрози і служби працювали на упередження.
А зараз коли СБУ використовують слуги у власних інтересах, маємо подібні наслідки.
Може досить ломати систему?
В конце-концов и спать тоже захочет.
Скажите что за дилетанты стоят у руля страны??
На Рашке через такое уже проходили. Наши обязательно будут перенимать передовой опыт.
На Рашке через такое уже проходили.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Та да,такое только на рашке.
Ех....
Спокійно мають зброю можновладці/кримінал а пересічному зась..
За первое нарушение 17000грн штрафа водителю, повторное 54000...
Только так можно победить терроризм...
И самое главно всем одеть маски...
54000 не кратно 17-ти
этот видос часть мусорского балагана,
сценарий зеленского,
режисёр аваков
лохи должны смотреть и выворачивать карманы перед подонками
в красных шапках