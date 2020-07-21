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Новости Видео Захват заложников в Луцке
19 047 85

Луцкий террорист садился в автобус на вокзале с большой сумкой и рюкзаком. ВИДЕО камер наблюдения

В сети появилась видеозапись камер наблюдения, на которых зафиксирован момент посадки луцкого террориста в автобус на вокзале.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовало издание Конкурент. На коротком отрывке записи видно, что во время посадки в автобус у террориста была большая сумка и рюкзак.

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый и находился на психиатрическом лечении.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Автор: 

заложник (1493) захват (787) Луцк (587)


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Топ комментарии
+22
https://twitter.com/nastusia001
https://twitter.com/nastusia001 Настасья
https://twitter.com/nastusia001 @nastusia001

Ну шо, уставшіє от війни? Тепер вам зашибісь?

Терористи і вибухівка тепер у ваших містах. Зате.. під "особистим контролем".
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21.07.2020 16:33
+15
https://twitter.com/jozefkneht1

https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1

Хаос та дестабілізація.

Останні 5 років часто повідомляли про високий рівень терористичної загрози і служби працювали на упередження.

А зараз коли СБУ використовують слуги у власних інтересах, маємо подібні наслідки.
Може досить ломати систему?
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21.07.2020 16:35
+5
СБУ-95 пусть займется своими прямыми обязанностями.
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21.07.2020 16:37
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Правила форума Совет форумчан
Дайте ему воды со снотворным.
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21.07.2020 16:31 Ответить
Теракт в прямом эфире. Может уже всем успокоится со своими ценными советами и комментами и предоставить право заниматься своим делом профильным специалистам? А потом уже посмотрим, после окончания всего
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21.07.2020 16:32 Ответить
От диво, в сільский автобус сіли з великою сумкою. Тепер у всіх бабусь будуть молоко з сметаною перевіряти.
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21.07.2020 16:32 Ответить
https://twitter.com/nastusia001
https://twitter.com/nastusia001 Настасья
https://twitter.com/nastusia001 @nastusia001

Ну шо, уставшіє от війни? Тепер вам зашибісь?

Терористи і вибухівка тепер у ваших містах. Зате.. під "особистим контролем".
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21.07.2020 16:33 Ответить
https://twitter.com/jozefkneht1

https://twitter.com/jozefkneht1 @jozefkneht1

Хаос та дестабілізація.

Останні 5 років часто повідомляли про високий рівень терористичної загрози і служби працювали на упередження.

А зараз коли СБУ використовують слуги у власних інтересах, маємо подібні наслідки.
Може досить ломати систему?
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21.07.2020 16:35 Ответить
Террористы всегда были.
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21.07.2020 16:35 Ответить
СБУ-95 пусть займется своими прямыми обязанностями.
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21.07.2020 16:37 Ответить
Були, просто коли вони брали в заручники міліонами їх по їншому називали.
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21.07.2020 16:38 Ответить
Ты сейчас повторил требования террориста.
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21.07.2020 16:40 Ответить
У мене десь є вимога чогось?
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21.07.2020 16:41 Ответить
Не знаю,он тоже так говорит.
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21.07.2020 16:43 Ответить
Долго без воды, еды и туалета не выдержит.
В конце-концов и спать тоже захочет.
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21.07.2020 16:35 Ответить
А вообще я думаю, что это постановка для протягивания мовного закона сегодня.
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21.07.2020 16:37 Ответить
Надеюсь, количество людей, которые сели в автобус, догадались посчитать?
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21.07.2020 16:37 Ответить
Угу, сіло двоє, а захопили 20, ось таке непорозуміння.
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21.07.2020 16:39 Ответить
Двое человек купили билеты заранее и сели на автиостанции, остальные садились на других остановках и оплачивали водителю без всяких билетов. Такое практикуется.Здесь как раз все понятно.
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23.07.2020 16:49 Ответить
Що на цей раз підривник заніс? Лантух перегною? Чи ще шось?
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21.07.2020 16:39 Ответить
щось вони там всі в куртках, ледь не в шапках. в Луцьку що холодно?
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21.07.2020 16:42 Ответить
Что ни день, то какие то убийства, нападения..
Скажите что за дилетанты стоят у руля страны??
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21.07.2020 16:43 Ответить
зелёная плесень
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21.07.2020 17:39 Ответить
Ну все, настал звездный час силовичья. Здравствуйте рамочки металоискателей на каждом вокзале, у входа в каждый магазин, шмоны на каждом шагу, проверки документов, огромные бюджеты орлам Авакова, куча новых запретительно-охранительных законов. И разумеется все это для нашей же безопасности.
На Рашке через такое уже проходили. Наши обязательно будут перенимать передовой опыт.
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21.07.2020 16:44 Ответить
Здравствуйте рамочки металоискателей на каждом вокзале

На Рашке через такое уже проходили.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Та да,такое только на рашке.
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21.07.2020 16:50 Ответить
Ну хто ж так фільми знімає! Треба ще широким планом - але вже у автобусі. Щоб було видно, як безтурботні люди нічого не підозрюють і кожен робить свою справу. І ще музичку якусь загрозливу, хвилюючу. Але ж ми вже знаємо, що відбудеться з хвилини, на хвилину!
Ех....
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21.07.2020 16:57 Ответить
Вкачестве музычки на ум приходит только Бутырка - Запахло весной...
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21.07.2020 19:55 Ответить
Таки фігня...
Спокійно мають зброю можновладці/кримінал а пересічному зась..
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21.07.2020 17:02 Ответить
Усама Бен Ладен и Че местного разлива,под крышей без шифера,что тут ещё обсуждать..
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21.07.2020 17:04 Ответить
это ж надо было найти автобус со " шторками " в центре города .... пора бы уже поменять их на что то типа Богдан хотя бы....
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21.07.2020 17:41 Ответить
щас начнется очередная зеленая клоунада...багаж любой транспорт проверять как в самолет, сумки опечатывать и сдавать в багажное отделение, пассажиров по дороге не подбирать...
За первое нарушение 17000грн штрафа водителю, повторное 54000...
Только так можно победить терроризм...
И самое главно всем одеть маски...
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21.07.2020 17:50 Ответить
51000...
54000 не кратно 17-ти
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21.07.2020 17:55 Ответить
Согласен..
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21.07.2020 18:02 Ответить
собственно у нас всегда так. Вспомните охранников на входе в увебные заведения. Можно подумать они что-то меняют
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21.07.2020 19:53 Ответить
здоровый..с...уко....
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21.07.2020 18:10 Ответить
Чому досі немає списку заручників ? В кожній нормальній країні одразу подають такі списки , родичі збираються , багато автівок " швидких допомог " , психологи .. А може то постановка авакова ?
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21.07.2020 18:50 Ответить
за постановку пока непонятно, но рюкзак может быть и от него. иначе бы не приехал. улика.
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21.07.2020 18:54 Ответить
в сценарии забыли про список, зеленский первый раз такой сценарий сочинял ...
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22.07.2020 07:41 Ответить
Умно, для психа.... Кто на вокзале удивится большим сумкам....
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21.07.2020 19:52 Ответить
ага, а камеры на вокзалах всегда фокус за пассажирами держат ?
этот видос часть мусорского балагана,
сценарий зеленского,
режисёр аваков
лохи должны смотреть и выворачивать карманы перед подонками
в красных шапках
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22.07.2020 07:43 Ответить
 
 