Вовк обсуждает с главой ГСА его председательство: Кононенко договорился с президентом. Вас никто не трогает. АУДИО
Председатели ОАСК и ГСА подозреваются в злоупотреблении влиянием на лицо, уполномоченное на выполнение функций государства. Данный факт подтверждается в новом эпизоде прослушки Национального антикоррупционного бюро.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу НАБУ.
"Указанное производство передано из СБУ в НАБУ и САП для дальнейшего расследования. Учитывая исключительную общественную значимость уголовного производства, НАБУ обнародует рассекреченные материалы следственных действий, раскрывающих детали преступления", - говорится в комментарии к аудиозаписи.
Напомним, 17 июля 2020 г. детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.
Следует отметить, что трое из привлеченных к ответственности уже второй раз получают подозрение в совершении незаконных действий. Речь идет, среди прочего, о председателе ОАСК, его заместителе и судье этого же суда, отмечают в НАБУ.
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Так, зачекайте, тепер ці записи миттєво стають кремлівським фейком п'ятої колонни. Не може бути щоб тодішній президент і його товариш по військовій службі займались "рєшаловом".
Хоча, для розумових інвалідів накшталт тебе, складно розрізнити споживання і виготовлення. Я правий?
А ось крадіжка і розкрадення державного майна - це кваліфікований злочин і реальна стаття для Порошенка. Вперед за орденами, дауне...
Стаття 309 Кримінального кодексу України - "незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту".
Як бачимо, зазначена стаття Кримінального кодексу не використовує термін "вживання" наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Однак це не означає, що особа котра вживає наркотичні засоби не підпадає під цю статтю. Адже процес вживання наркотиків неможливий без виготовлення, придбання або перевезення таких засобів.
Якщо ти пишеш, що Зеленський "кокаїновий віслюк", то що він робив? Тобі ж відомі факти, дауне? Виходить, бездоказово можна звинувачувати лише Зеленського, а до решти звинувачень потрібні докази? )))
Я, до речі, з повагою ставлюся до Петра Олексійовича, але просто впадає в око упередженість деяких даунів.
Так як тобі це точно не вдасться, рекомендую стулити фекалоприймач і хоч іноді застосовувати зміст того незначного проміжку, що знаходиться між твоєю монументальною рогатою лобовою і товстостінною потиличною кістками.
І залиши вже звичку розповсюджувати на оточуючих власний психіатричний діагноз. Я не твій близький родич, щоб відноситись до категорії даунів і олігофренів вашої бидлопопуляції.
Тому можеш не відповідати. "Думкою" примітивних паразитарних мікроорганізмів, на кшталт тебе, не цікавлюсь. А свою підгорівшу дупу ти вже продемонстрував вище, ЗЕлупососе… А відтак - продовжуй свою еротичну подорож без чергових бездумних випорожнень.
Санітааари!
следпослед шатуна...эй вы там в Госдепе, меньше бояру жрите !!!
А в Украине никто не чешется - ни Аваков ни НАБУ . Позорище
У ЗЄлєбобів одна біда: злочини коїть хтось, але Пороха треба посадити.