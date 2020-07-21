Вовк обсуждает с главой ГСА его председательство: Кононенко договорился с президентом. Вас никто не трогает. АУДИО

Председатели ОАСК и ГСА подозреваются в злоупотреблении влиянием на лицо, уполномоченное на выполнение функций государства. Данный факт подтверждается в новом эпизоде прослушки Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу НАБУ.

"Указанное производство передано из СБУ в НАБУ и САП для дальнейшего расследования. Учитывая исключительную общественную значимость уголовного производства, НАБУ обнародует рассекреченные материалы следственных действий, раскрывающих детали преступления", - говорится в комментарии к аудиозаписи.





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Напомним, 17 июля 2020 г. детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

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Следует отметить, что трое из привлеченных к ответственности уже второй раз получают подозрение в совершении незаконных действий. Речь идет, среди прочего, о председателе ОАСК, его заместителе и судье этого же суда, отмечают в НАБУ.