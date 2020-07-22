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Спецназ на БТР начал штурм автобуса с заложниками через полторы минуты после того, как луцкий террорист Кривош сдался полицейским. ВИДЕО

Спецназ на БТР начал штурм автобуса с заложниками через полторы минуты после того, как луцкий террорист Максим Кривош сдался полицейским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой вывод можно сделать из видеозаписи освобождения заложников, которая опубликована в соцсетях.

Видео Pavlovsky News

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Автор: 

заложник (1493) Луцк (587) Нацполиция (16546) спецназ (618) штурм (533)


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Топ комментарии
+125
Серіал свати став гостросюжетним
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22.07.2020 09:47
+71
Спецпризначенці на БТР почали штурм автобуса із заручниками через півтори хвилини після того, як луцький терорист Кривош здався поліцейським - Цензор.НЕТ 8238
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22.07.2020 10:15
+69
який преЗе!дент такий і "терорист".
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22.07.2020 09:57
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Ну это сильный аргумент!
Так надо было еще один штурм автобуса провести: вдруг бы оказалось что у террориста был сообщник который спрятался в автобусе?
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22.07.2020 22:49 Ответить
А как же фото где "террорист" лежит на асфальте возле автобуса, если его оттуда сразу увели?
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22.07.2020 23:09 Ответить
да привели обратно ---для селфи
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23.07.2020 01:19 Ответить
Просто не было под рукой простого приспособления!


Спецпризначенці на БТР почали штурм автобуса із заручниками через півтори хвилини після того, як луцький терорист Кривош здався поліцейським - Цензор.НЕТ 6428
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22.07.2020 23:43 Ответить
Цей БТР аж з Києва гнали )))
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23.07.2020 00:10 Ответить
Фільм був малобюджетним. Актерів набирали дешевих, автобус драний, поліція аваківська, учасники - ручні ляльки Коломойського. Бо режисер и сценаристи відкотили собі по 90% з закладеного у постановку бюджету.
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23.07.2020 00:27 Ответить
Тьфу...позорище какое
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23.07.2020 02:03 Ответить
Сами даём обильную пищу для смеха над нами. Позорище.
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23.07.2020 02:27 Ответить
Аваківський цирк для Зебілів
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23.07.2020 03:00 Ответить
Терорист в очікуванні захопленняСпецпризначенці на БТР почали штурм автобуса із заручниками через півтори хвилини після того, як луцький терорист Кривош здався поліцейським - Цензор.НЕТ 6934
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23.07.2020 05:26 Ответить
всё верно. строго по инструкции.
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23.07.2020 03:22 Ответить
Авацирк запрошує на продовження серіалу усіх терористів на масовку спостерігачів за https://www.youtube.com/watch?v=9vlKrl6wIIU СПеЦОпЕРаЦІєЮ по захопленню заручників спецназом.
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23.07.2020 03:35 Ответить
Позор какой-то.
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23.07.2020 06:29 Ответить
ну бывает, чо...
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23.07.2020 06:40 Ответить
На брифінгу гарант обіцяв нам "багато пригод"...
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23.07.2020 08:11 Ответить
Нелох решил стать нессыкуном, откосив от Рандеву с Яниной, но как всегда облажался
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23.07.2020 08:13 Ответить
сдается что террорист липовый
Зато сАбаков и Венедиктова попиарятся
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23.07.2020 10:35 Ответить
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