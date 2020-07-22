Спецназ на БТР начал штурм автобуса с заложниками через полторы минуты после того, как луцкий террорист Кривош сдался полицейским. ВИДЕО

Спецназ на БТР начал штурм автобуса с заложниками через полторы минуты после того, как луцкий террорист Максим Кривош сдался полицейским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой вывод можно сделать из видеозаписи освобождения заложников, которая опубликована в соцсетях.

Видео Pavlovsky News

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