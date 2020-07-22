"Вы с более дебильными вопросами не могли подойти?" - облитый зеленкой нардеп ОПЗЖ Волошин рассказал о планах на летний отдых. ВИДЕО
Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин возмутился вопросом о планах на летний отдых, который ему задала журналистка сразу после того, как Волошина облили зеленкой возле Верховной Рады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи опубликованной журналисткой Лесей Выговской на видеохостинге youtube, Волошин назвал этот вопрос дебильным и неадекватным ситуации.
"У вас на даче буду отдыхать... Вы с более дебильными вопросами не могли подойти?.. Я крайне удивлен журналистам, которые не способны адекватно реагировать на происходящее", - сказал Волошин.
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Ты реально тупой или очень доверчивый?
вам би до лікаря звернутись в цьому разі.
Правильно не бойтесь- легче отлавливать будет после очередного Майдана. Но знайте, прошлой ошибки не повторим, столбов на всех вас, иуд, хватит.
Доиграетесь вы в демократию себе в минус.
П.С. Эти опожоповцы так любят РФ, что у меня к ним есть только один вопрос:
что было бы с вами, если бы вы в РФ выступили за второй украинский/чеченский/татарский ...язык ???
Интервью Андрея Ильенко
https://youtu.be/G9u7QFYvHLU