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"Вы с более дебильными вопросами не могли подойти?" - облитый зеленкой нардеп ОПЗЖ Волошин рассказал о планах на летний отдых. ВИДЕО

Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин возмутился вопросом о планах на летний отдых, который ему задала журналистка сразу после того, как Волошина облили зеленкой возле Верховной Рады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи опубликованной журналисткой Лесей Выговской на видеохостинге youtube, Волошин назвал этот вопрос дебильным и неадекватным ситуации.

"У вас на даче буду отдыхать... Вы с более дебильными вопросами не могли подойти?.. Я крайне удивлен журналистам, которые не способны адекватно реагировать на происходящее", - сказал Волошин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ты мне глаз выжег, сука! П#дор!" - нардепа ОПЗЖ Волошина, заявлявшего об отсутствии в Украине суверенитета, облили зеленкой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Оппозиционная платформа - За жизнь (453) Волошин Олег ОПЗЖ (31)


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Топ комментарии
+35
И тут Порошенко виноват...
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22.07.2020 10:38
+29
Это лето (в прочем, как и остальные) эта мразь должна проводить в тюрьме
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22.07.2020 10:38
+26
Боиться до поноса патриотов Украины угольная шваль из ОПЗЖ! иначе не писал бы такой смешной пост после публичного унижения. А ведль зеленочка это милая разминка перед грядущей чисткой авгиевых конюшен возглавляемых пособником Кремля - ЗЕ.
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22.07.2020 10:41
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Пусть не трындит!Я ,слушая зерыгошарийопские завывания о порохоботах,сама нас уже боюсь

"Вы с более дебильными вопросами не могли подойти?" - облитый зеленкой нардеп ОПЗЖ Волошин рассказал о планах на летний отдых - Цензор.НЕТ 733
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22.07.2020 10:37 Ответить
И тут Порошенко виноват...
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22.07.2020 10:38 Ответить
«Па́ртія регіо́нів» (скорочено «ПР» або «регіони») - проросійська політична партія, створена 26 жовтня 1997 року як Па́ртія регіона́льного відро́дження Украї́ни і брала участь в українських парламентських виборах 1998 року під цією ж назвою.[4][5] У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко.

Ты реально тупой или очень доверчивый?
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22.07.2020 11:22 Ответить
Він тупий прихлебатель, якому дають поклювати крихти з панского столу.
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22.07.2020 11:49 Ответить
И что, вы оба своим обсираловом доказали что вы умнее? Ты, конкретно, если не из кацапии, то выбирал овоща президентом, а теперь ради обсираловки радуешься высерам о ничего не значущих фактах. А высказывания члена тысячи раз заточеной после создания ПР тоже факт. В данный момент это посерьёзнее даже чем создание когда-то ТУ. Да и новорожденные не все гарантированно становятся злодеями.
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22.07.2020 12:00 Ответить
Слухай ти Вася, якби ти мене знав і знав за що я забжди хвилююся і які в мене цінності, то ти б примітивний, по перше б розуму трохи набрався, а по друге не молов би такої дурні. Кожен з наших так званих президентів за всі роки незалежності є державним злочинцем, який торгував державними інтересами за для власного збагачення та збагачення тієї своєї свори, яка завжди таких оточує. І вони всі. Чуєш всі тільки те і робили щоб ослаблювати та руйнувати державу, а такі тупі як ти або просто мовчали і збирали крихти, які їм змітали з столу, або взагалі нічого не розуміли, що навколо них відбувається.
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22.07.2020 12:12 Ответить
зебіл, я тебе не знаю, але й твій щойно висер дозволяє вчергове зробити висновок, що ти - дебіл з Г+Г в черепку.
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22.07.2020 12:24 Ответить
Ти тупий пес, що з повідка зірвався? Які ти висновки взагалі можеш робити і про що імбіцил?
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22.07.2020 12:28 Ответить
Узагалнюючевсесторонньобезсторонньознаючий ти наш! У тебе цінності ті крихти, на яких тебе замкнуло. Ти чого, Федя, на людей кидаєшся?
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23.07.2020 09:48 Ответить
По факту Порошенко личный враг Х**ла №1, а рыго-аналы в друзьях и соратниках.
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22.07.2020 12:12 Ответить
Где можно ознакомится с этим "фактом"?
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22.07.2020 16:16 Ответить
прикинь Порошенко еще пионером бил и командовал пионерской ячейкой )))
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22.07.2020 14:26 Ответить
По количеству забанивших данный пост из википедии мразей, можно судить о количестве проплаченных ботов от пепо. Спамьте дальше, долбо@бы, с восьми процентов получите ноль. Вы уже доспамились, что опзж на втором месте. Вперед!
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22.07.2020 17:24 Ответить
с чего это он виноват, его коллегу по службе облили??))
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22.07.2020 12:46 Ответить
Чмекни його в дупу.
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22.07.2020 12:59 Ответить
Боиться до поноса патриотов Украины угольная шваль из ОПЗЖ! иначе не писал бы такой смешной пост после публичного унижения. А ведль зеленочка это милая разминка перед грядущей чисткой авгиевых конюшен возглавляемых пособником Кремля - ЗЕ.
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22.07.2020 10:41 Ответить
Можно поинтересоваться:сколько кремлевских пособников "зачистил" за 5 лет Питроликсеич,учитывая,что даже Штепа не сидит?Скажу заранее:я абсолютно не поклонник массовика-затейника Зельки,поэтому банальные "зебил"-"зебилоид" будет несколько неуместно.Если можно-просто ответ на вопрос с приложением фамилий "зачищенных".
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22.07.2020 11:19 Ответить
а що зробив в цьому напрямку 6 президент не цікавить? бо вже більше рока як при владі, а все пороха згадують
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22.07.2020 11:25 Ответить
мені однаково хто ти вльцман гольцман чи кацап
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22.07.2020 11:34 Ответить
А я написал,что Зеля что-то сделал?Нет,не сделал.Просто человек пишет,что придет Питроликсеич и всех прокацапских мудаков зачистит.Вот я и спрашиваю:почему вы решили,что он будет это делать в будущем,если не делал в прошлом?
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22.07.2020 11:36 Ответить
він писав про зачистку, про пороха там слів нема.
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22.07.2020 11:39 Ответить
А так сложно догадаться?Не сложней,чем Зеле видосик записать)
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22.07.2020 11:43 Ответить
і чого вам усюди порох вважається.
вам би до лікаря звернутись в цьому разі.
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22.07.2020 11:46 Ответить
Зебіл , не виправдовуйся . А то зеленки на всіх вистачить . Чому ви такі сцикливі ? Ну називаєте порохоботами - ok ! А то свого вождя зєлькою обзиваєш . Чи ти більше до пуйла , вибачте , ху..а , "склонєн" ?
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22.07.2020 11:43 Ответить
Слышишь, гнида, зебил - твой сын. Приятно, гнида?
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22.07.2020 17:27 Ответить
Ціль досягнута ! рУській зебіл вспатєл ! Вам в жо.. ! (в спам)
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23.07.2020 12:26 Ответить
И глазик выжженный уже вставил.
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22.07.2020 10:45 Ответить
Ты мне глаз выжег ****!
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22.07.2020 11:06 Ответить
Очередное доказательство того, что слово "порохобот" у рыгов-кацапов ассоциируется с "фошиздами", "биндерами" и т.д., т.е. с патриотами.
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22.07.2020 11:39 Ответить
Зеленка, мусорні баки..... Ну, прям як діти малі. Да перевилися справжні чоловіки, які могли просто ворогу башку знести, залишилися тільки ті хто гімном кидається...
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22.07.2020 11:52 Ответить
і чого ти такий сміливий не зробив того
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22.07.2020 12:36 Ответить
Чого того? Не кинув гімном чи не облив зеленкою?
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22.07.2020 13:31 Ответить
просто ворогу башку знести
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22.07.2020 13:35 Ответить
вы ж одно и тоже, кто завывает, кто боицця?? показуха
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22.07.2020 12:49 Ответить
Ага, особенно после Майдана не боялись, так не боялись , что многие из рыгыАналов, вообще съехали из Украины.
Правильно не бойтесь- легче отлавливать будет после очередного Майдана. Но знайте, прошлой ошибки не повторим, столбов на всех вас, иуд, хватит.
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22.07.2020 13:19 Ответить
Какая отвратительная рожа!
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22.07.2020 15:48 Ответить
Это лето (в прочем, как и остальные) эта мразь должна проводить в тюрьме
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22.07.2020 10:38 Ответить
Краще в прохолоді , на глибині 1,8 м, нижче земної поверхні .. .
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22.07.2020 11:00 Ответить
И кто его посадит если все суды и прокурватура работают на кремль? А вот отправить его к бузине самое то. И быстро и легко и поверь, меньше вони будет. Зарыли и забыли. А сейчас тем кто его облили зеленкой ета тварь будет мстить.
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22.07.2020 12:27 Ответить
Вакцинацию зеленкой прошел, теперь как все в Кирилловку.
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22.07.2020 10:39 Ответить
А с какими еще вопросами можно подходить к "дебилу".. естественно с "дебильными" ( отдыхать будет где то на природе среди "зелени", что бы не сильно выделяться)
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22.07.2020 10:39 Ответить
Погано володіє собою. Слабак!
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22.07.2020 10:40 Ответить
та і б'є він як баба
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22.07.2020 10:41 Ответить
Девочка молодец, но все равно маловато она его парафинила))
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22.07.2020 10:40 Ответить
Лесе Выговской - плюсик
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22.07.2020 10:40 Ответить
Больше зеленки!
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22.07.2020 10:41 Ответить
Журналистка молодец, хорошо Урода потроллила. Это же 24 канал, а не медведчуковские журнашлюхи)
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22.07.2020 10:42 Ответить
Чому дебільне питання? Може Волошин хоче в Ростові провести відпочинок, можемо безкоштовну путівку організувати йому.
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22.07.2020 10:42 Ответить
Красивая и веселая журналистка!) Отличный троллинг ваты!!!
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22.07.2020 10:45 Ответить
Рада просто ОБЯЗАНА проголосовать за лишения мандата этого смердяка.
Доиграетесь вы в демократию себе в минус.
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22.07.2020 10:46 Ответить
Рыго-кацапское чмо !
П.С. Эти опожоповцы так любят РФ, что у меня к ним есть только один вопрос:
что было бы с вами, если бы вы в РФ выступили за второй украинский/чеченский/татарский ...язык ???
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22.07.2020 10:47 Ответить
Националисты об Украине

Интервью Андрея Ильенко

https://youtu.be/G9u7QFYvHLU
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22.07.2020 10:51 Ответить
лицо педика у него.
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22.07.2020 10:53 Ответить
Мабуть, відпочиватиме в Криму або в Сочі. Серед своїх. Щоб ніхто знову не оббризкав.
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22.07.2020 10:54 Ответить
Красиво потроллила подонка ,прям отжарила.
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22.07.2020 10:58 Ответить
я б задав питання -як ви відноситесь до того,що в аптеках України подорожчала зеленка.....
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22.07.2020 11:04 Ответить
Волошин рано или поздно предстанет перед судом,как государственный преступник. Его высказывания, ему не оставляют шансов этого избежать.
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22.07.2020 11:02 Ответить
сбежит
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22.07.2020 12:51 Ответить
Просто текст немного по-дебильному написан
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22.07.2020 11:03 Ответить
дебилу дебилове
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22.07.2020 11:03 Ответить
"Ви зі ще дебільнішими запитаннями не могли підійти?" - облитий зеленкою нардеп ОПЗЖ Волошин розповів про плани на літній відпочинок - Цензор.НЕТ 5473
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22.07.2020 11:14 Ответить
Братан!
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22.07.2020 14:27 Ответить
Леся - красава. Знатно мудака потроллила.
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22.07.2020 11:16 Ответить
Реально дура. Дурындище. Пусть скажет спасибо что он сказал- на даче, а не в пи$@€, как сказал бы любой из нас
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22.07.2020 11:29 Ответить
Любий із вас..., це кацап?
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22.07.2020 13:35 Ответить
Питання відповідає особистості "героя".
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22.07.2020 11:29 Ответить
Так пометели и заклеймили лютого врага Украины продажного кремлёвского янычара выродка! Но любимым зелёным цветом продажных ЗЕбилов - капитулянтов, а могли бы к примеру йодом. Теперь весь личный состав ГПУ, МВД , ГБР, СБУ ...уже по указанию ОП остервенело роет копытами землю . Видно стоит ждать массовых репрессий и посадок за вымазанную продажную шкуру проклятого кремлёвского агента Иуды.
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22.07.2020 11:31 Ответить
респект журналистке.
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22.07.2020 11:38 Ответить
я прямо закохався в цю жарналістку
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22.07.2020 11:45 Ответить
По сути Волошин прав.
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22.07.2020 11:46 Ответить
Леся, respect!
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22.07.2020 11:48 Ответить
Курс лікування не закінчений - після зеленки контейнер . А цікаво , зе зеленка личить ?
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22.07.2020 11:53 Ответить
Отлично!! оказывается зелёнка это любимый цвет пророссийского козла волошина!
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22.07.2020 11:59 Ответить
Отлично!! оказывается зелёнка это любимый цвет пророссийского козла волошина!
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22.07.2020 12:02 Ответить
Журналистка отмороженая, кошмар!
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22.07.2020 12:06 Ответить
"Ви зі ще дебільнішими запитаннями не могли підійти?" - облитий зеленкою нардеп ОПЗЖ Волошин розповів про плани на літній відпочинок - Цензор.НЕТ 4344
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22.07.2020 12:22 Ответить
рашистское говно
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22.07.2020 12:10 Ответить
Не нравится зеленка? В следующий раз поймаем и побреем наголо) В суд предъявить будет нечего, а вот морально Волошин будет страдать, приходя в ВР бритым, а мы по-угораем с ватного петуха.
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22.07.2020 12:49 Ответить
Умница девочка!!!! Так его гандона, на место поставила. Да не просто умничка, еще и красавица.
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22.07.2020 12:53 Ответить
Леся классная
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22.07.2020 12:53 Ответить
Сученыш. Жополиз парашенковский.
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22.07.2020 13:22 Ответить
Влучний тролінг. Молодець!
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22.07.2020 13:36 Ответить
Волошин подтвердил,что с такими засРашкинскими холуями борятся только порохоботы,депутаты СН его от них защищают?
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22.07.2020 14:12 Ответить
"Ви зі ще дебільнішими запитаннями не могли підійти?" - облитий зеленкою нардеп ОПЗЖ Волошин розповів про плани на літній відпочинок - Цензор.НЕТ 184
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22.07.2020 14:26 Ответить
ему нужно свою зеленую рожу на паспорт сфоткать...
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22.07.2020 14:29 Ответить
так к дебилам только с дебильными вопросами...
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22.07.2020 14:37 Ответить
Журналістка просто УМНИЧКА. Ну просто супер.
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22.07.2020 16:26 Ответить
ГОСТ 826-54
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22.07.2020 21:37 Ответить
 
 