"Вы с более дебильными вопросами не могли подойти?" - облитый зеленкой нардеп ОПЗЖ Волошин рассказал о планах на летний отдых. ВИДЕО

Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин возмутился вопросом о планах на летний отдых, который ему задала журналистка сразу после того, как Волошина облили зеленкой возле Верховной Рады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи опубликованной журналисткой Лесей Выговской на видеохостинге youtube, Волошин назвал этот вопрос дебильным и неадекватным ситуации.

"У вас на даче буду отдыхать... Вы с более дебильными вопросами не могли подойти?.. Я крайне удивлен журналистам, которые не способны адекватно реагировать на происходящее", - сказал Волошин.

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