Геращенко объяснил, почему спецназ на БТР начал штурм после того, как луцкий террорист Кривош сдался: У него под одеждой могло быть другое оружие. ВИДЕО
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко объяснил, почему силовики подъехали на БТР к автобусу уже после задержания террориста Максима Кривоша.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"Методика проведения спецопераций, она имеет свои особенности. В частности, не было известно, не собрался ли этот человек взорвать гранату", - отметил Геращенко.
По словам заместителя главы МВД, под одеждой у террориста могло быть другое оружие, которое "не видно диванным экспертам на расстоянии".
Поэтому была создана ситуация с шумовыми эффектами, чтобы психологически подавить волю преступника.
Ранее в сети появилось видео, на котором спецназ на БТР начал штурм автобуса с заложниками через полторы минуты после того, как луцкий террорист Максим Кривош сдался полицейским.
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
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Просмотр фильма "земляне"?
А могли еще позже подъехать 😂
дажне на Донбассе фронт удержали ВСУ и добровольцы пока мусора на третей линии оцепления обсырались, нахера нужны мусора? за 30 лет ни одному знакомому мусора не помогли, от них только проблемы были