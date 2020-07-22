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Новости Видео Захват заложников в Луцке
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Геращенко объяснил, почему спецназ на БТР начал штурм после того, как луцкий террорист Кривош сдался: У него под одеждой могло быть другое оружие. ВИДЕО

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко объяснил, почему силовики подъехали на БТР к автобусу уже после задержания террориста Максима Кривоша.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Методика проведения спецопераций, она имеет свои особенности. В частности, не было известно, не собрался ли этот человек взорвать гранату", - отметил Геращенко.

По словам заместителя главы МВД, под одеждой у террориста могло быть другое оружие, которое "не видно диванным экспертам на расстоянии".

Поэтому была создана ситуация с шумовыми эффектами, чтобы психологически подавить волю преступника.

Ранее в сети появилось видео, на котором спецназ на БТР начал штурм автобуса с заложниками через полторы минуты после того, как луцкий террорист Максим Кривош сдался полицейским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луцкий террорист Кривош сейчас находится в СИЗО, ему предъявлены обвинения, - Геращенко

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Читайте: Зеленский, выполнив требования луцкого террориста и записав видео, сделал все правильно, - Геращенко

Автор: 

захват (787) Луцк (587) спецназ (618) штурм (533) Геращенко Антон (1438) Максим Кривош (38)


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Топ комментарии
+76
Блін, а це вже повний звіздець... Вони ж реальні ідіоти. І від цих тварюк залежить наша безпека?!
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22.07.2020 11:04
+75
Геращенко объяснил, почему спецназ на БТР начал штурм после того, как луцкий террорист Кривош сдался: У него под одеждой могло быть другое оружие - Цензор.НЕТ 1033
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22.07.2020 11:03
+68
Виходить, такий, терорист з автобуса... Озирається по сторонах... Нікого немає... Чекає...
"Невже щось наплутав!? Невже вийшов раніше, ніж було написано в сценарії!? Невже ніхто не готовий!? Твою ж дивізію! Все зіпсував! Блін! Блін! Блін! Вова мене порішає!"

Геращенко объяснил, почему спецназ на БТР начал штурм после того, как луцкий террорист Кривош сдался: У него под одеждой могло быть другое оружие - Цензор.НЕТ 845

Через деякий час, до нього неспішно підходять троє чоловіків без бронежилетів шоломів чи зброї, один з них легенько бере за руку терориста, щоб не менш легенько одягти наручники і відвести в сторону.
В кінці кінців, це ж не якийсь дідусь без маски, що продає овочі, щоб його заламувати!

Геращенко объяснил, почему спецназ на БТР начал штурм после того, как луцкий террорист Кривош сдался: У него под одеждой могло быть другое оружие - Цензор.НЕТ 3097

Паралельно, на задньому фоні, один за одним, неспішно починають з автобуса виходити заручники. Хто з відрами, хто з лопатою, хто з тлумаками, хтось взагалі з веслом. Виходять і помаленьку йдуть в той самий бік, куди, під ручку з чоловіком в масці, пішов терорист.
Завіса!
Аплодисменти! Усі щасливі!
Але не тут то було!
Раптово, під вибухи світло-шумових гранат, коли вже ніхто не очікував, ледь не збиваючи заручників з торбами, вриваються спецпризначенці верхом на БТРі (зазвичай в подібних ситуаціях верхи на БТРі не їздять а прикриваються ним) в супроводі кількох броньованих мікроавтобусів.
Спочатку не знають, як себе поводити, бо розуміють, що трохи пішло не по сценарію і хтось просрав таймінг.
Усі метушаться, удаючи бурхливу діяльність.
Тим часом десь в Києві, або на острові Бірючий, Зеленський, під крики "Дибилы!" розбиває режисерський монітор і іде видаляти ролик, який його попросив зняти терорист.
Прихильники Зеленського не в змозі висловити словами свої відчуття, адже сльози гордості за свого лідера не дають їм змоги говорити.
Десь на Московії Скабєєва пише пост про порушення рівності прав терористів зі сторони Зеленського.
Завіса #2!
P.s. Заради справедливості потрібно сказати, що навіть в топових голівудських фільмах топових режисерів, бувають кіно-ляпи. Це перший бойовик Зеленського, не судіть суворо!
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22.07.2020 11:07
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Страница 4 из 4
Все думают, что там делал заместитель из Офиса Президента по пиару Кирилл Тимошенко? А это просто сценарист с Аваковым!
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22.07.2020 13:54 Ответить
Ну идиот на идиоте.... Читайте придурки, что такое "терроризм":
"Полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні терору шляхом захоплення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA заручників , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B0%D0%BB підпалів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE убивств , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 тортур , залякування населення та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8 органів влади або вчинення інших зазіхань на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F життя чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F здоров'я ні в чому не повинних людей або погрози вчинення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD злочинних дій з метою досягнення злочинних, з погляду чинного уряду, цілейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_638-IV-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-3 [3] .
Где, мать вашу, тут " досягнення злочинних, з погляду чинного уряду, цілейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_638-IV-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-3 [3] ."
Просмотр фильма "земляне"?
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22.07.2020 13:42 Ответить
сваты облажались
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22.07.2020 13:42 Ответить
Клінічний ідіот Антоніна почуяла в терориста під одежою зброю-болт з лівою різьбою.
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22.07.2020 13:44 Ответить
По словам заместителя главы МВД, под одеждой у террориста могло быть другое оружие, которое "не видно диванным экспертам на расстоянии". (с) антонина жжот!
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22.07.2020 13:50 Ответить
Антошка, иногда-таки лучше облизывать тарелку, чем "высокую" сраку..
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22.07.2020 14:03 Ответить
на вырученные средства от спизж... , ой проданного колеса обозрения в Краснограде антоха явно не только бухал...
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22.07.2020 14:23 Ответить
Более тупой отмазки действий полиции и придумать сложно! Уже бы правду говорили: Авакяну с жопо-Геращенко нужна красивая картинка освобождения заложников!
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22.07.2020 14:38 Ответить
А чому той колобок розмовляє російською мовою? Яка інша зброя, як його руки кайданками закували ззаді? Кого ви дурите? Зробили, щоб показати понти. Бо дуже підозрілдо розіграний спеутакль, щоб збити хвилю недовольства за загибель пораненого бійця, який 4 суток мучився під палящим сонцем, а хтось поїхав відпочивати. Чому не вискочили такі "герої" на поле в сірій зоні і не спасли бійця?
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22.07.2020 14:57 Ответить
Каков поп,таков и приход!
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23.07.2020 06:27 Ответить
Застосування будь яких засобів впливу до людини в кайданках є перевищенням повноважень. Пропоную продовжити цирк - повідомити про злочин і примусити відкрити прокуратуру кримінальне провадження за заявою Геращенка.
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22.07.2020 15:13 Ответить
Похоже не сверили время начала "операции сдачи?/захвата?" Неувязочка одним словом...
А могли еще позже подъехать 😂
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22.07.2020 16:07 Ответить
Антошка якусь хрень несе. "Терорист", якщо він террорист стоїть в наручниках, як він міг щось під одежою ховати. Телепень, а не радник.
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22.07.2020 16:30 Ответить
Тому, що Антошка відслужив у спецпідрозділі міліції і поліції і мабуть все знає. Також, як його шеф.
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22.07.2020 16:57 Ответить
Методика брехні, вона має свої особливості ...
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22.07.2020 16:33 Ответить
Антоніна, не зброя під одягом, а може виявитися, що мізків нема у тих хто організував це шоу. А за те, що ти і Аваков до.бні і вже який рік говорите мовою окупанта то не маєте ніякого права обіймати такі високі посади!
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22.07.2020 18:22 Ответить
Самое главное, без жертв обошлось. А все остальное неважно.
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22.07.2020 19:08 Ответить
Облизувач тарілок, жирний тюф"як Геращенко, не перший раз бреше так невміло. Насправді любому зрозуміло, що в ході постановки про "луцького терориста"стався збій по вині якогось міліцейського дебіла.
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22.07.2020 19:24 Ответить
Просто псевдо-террорист нарушил немного сценарий Всё уже было отрепетированно должен был подъехать бэтэр шумовые гранаты скрученный кривош журналисты визжат от восторга А он взял и вышел
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22.07.2020 19:37 Ответить
Бред сивой кобили.
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22.07.2020 20:43 Ответить
Геращенко пояснив, чому спецпризначенці на БТР почали штурм після того, як луцький терорист Кривош здався: У нього під одягом могла бути інша зброя - Цензор.НЕТ 5692
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22.07.2020 21:14 Ответить
Антонина, Вы бы уже в своей семейке договорились хотя бы врать одинаково.
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22.07.2020 21:47 Ответить
мусора крутые только по 20 человек на пловца, когда надо скрутить продавца/пенсионера/девушку/активиста, или стрелять в безоружных майдановцев, как доходит до террористов или бандитов реальных сразу обсыраются
дажне на Донбассе фронт удержали ВСУ и добровольцы пока мусора на третей линии оцепления обсырались, нахера нужны мусора? за 30 лет ни одному знакомому мусора не помогли, от них только проблемы были
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22.07.2020 22:25 Ответить
все уже поняли, что это милицейский постановочный террорист. сбу какбе намекает, что товарисчу авакову пора прекратить играть в эти игры, ато в следующий раз ... будет по другому
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22.07.2020 22:26 Ответить
прошу всех участников теракта вернуться для пересъемки финальной сцены...
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22.07.2020 22:38 Ответить
Пояснення в дусі, мусорських пояснень, чому козак Гаврилюк опинився серед зими абсолютно голим біля мусорського автобуса - бо може він хотів себе підпалити...
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23.07.2020 00:26 Ответить
Всё верно сделали, по инструкции.
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23.07.2020 02:36 Ответить
"создана ситуация с шумовыми эффектами"... в таком нелепом экшене пердения антонины было бы вполне достаточно...
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23.07.2020 06:41 Ответить
А ось і пішли довгоочікувані "пояснення" - і як завжди це буває з зебуїнською владою, вони тільки все роблять гірше для ситуації...
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23.07.2020 07:34 Ответить
https://novyny.online.ua/822998/the-new-york-times-neodnoznachno-opisalo-podiyi-u-lutsku-amerikantsi-pochali-spivchuvati-teroristu/ А як ще привернути увагу до серйозних проблем?; Цілком виправдано, враховуючи, що люди роблять з тваринами; Це неправильно, що я не бачу, що цей хлопець зробив помилкового і жахливого?; Тримав цих людей у заручниках так само, як ми робимо з бідними тваринами; Найкумеднішим і найбільш незрозумілим у цій ситуації є те, що чоловік просто хотів, аби президент сказав: "усі мають подивитися фільм", а не підтримав його (фільм) фінансово; якби президент зразу ж виконав цю просту вимогу - люди би так довго не страждали; цей хаос спровокувала сама ж влада; він не хотів нікого вбивати - просто хотів, щоб його почули", - коментують події у Луцьку читачі The New York Times.
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23.07.2020 09:00 Ответить
Геращенко жжет!
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23.07.2020 09:46 Ответить
сильна медалей от мендалей мусорам охота
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23.07.2020 14:57 Ответить
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