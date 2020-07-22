РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8214 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
3 762 7

Наемники РФ сбросили возле Богдановки гранатометный выстрел ВОГ-25, двое украинских воинов получили осколочные ранения. ВИДЕО (обновлено)

Сегодня, 22 июля, вооруженные формирования РФ в очередной раз пренебрегая режимом прекращения огня обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска осуществили шесть обстрелов позиций Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, вблизи Майорска украинскими защитниками были зафиксированы разрывы 25 вражеских мин 120-мм калибра.

Также сообщается, что из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения противник начинал боевые действия в районах н.п. Марьинка, Лебединское и Хутор Вольный.

После 10:20 в районе Богдановки оккупанты сбросили с беспилотного летательного аппарата гранатометный выстрел ВОГ-25 и вели обстрел из стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 9 вражеских обстрелов, - штаб ОС

"Наши воины вели адекватные оборонительные действия, применяя в ответ дежурные огневые средства. Потери российско-оккупационных войск уточняются", - сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-центре ОС в Facebook, против защитников населенного пункта Богдановка российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25. Двое военнослужащих получили осколочные ранения. Воины были оперативно доставлены в лечебные учреждения и получили надлежащую медицинскую помощь.

"Такие коварные действия российских оккупантов без ответа не остались - наши военнослужащие дали врагу адекватный ответ. Потери противника уточняются", - добавили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ сбросили возле Богдановки гранатометный выстрел ВОГ-25, двое украинских воинов получили осколочные ранения 01

обстрел (27672) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не на часі оце все
влада полює на чумадани
показать весь комментарий
22.07.2020 13:17 Ответить
Требования не выставляли,чтоб ЗЕ "В мире животных" прорекламировал?
показать весь комментарий
22.07.2020 13:21 Ответить
сепары дыбилы...могли насладиться исполнением калинки-малинки от ссыклобородька.
показать весь комментарий
22.07.2020 13:25 Ответить
Выздоровления нашим бойцам! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского выродка - выполни свой священный долг!

Найманці РФ застосували біля Майорська 120-мм міномети, а поблизу Богданівки скинули гранатометний постріл ВОГ-25, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5108
показать весь комментарий
22.07.2020 13:26 Ответить
швидкого одуження пораненим Героям. пекельнійше пекло ватним виродкам!
показать весь комментарий
22.07.2020 14:38 Ответить
Проклятый Путин все не разрешает применение Украиной ударных беспилотников.
показать весь комментарий
22.07.2020 16:52 Ответить
 
 