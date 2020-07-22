Наемники РФ сбросили возле Богдановки гранатометный выстрел ВОГ-25, двое украинских воинов получили осколочные ранения. ВИДЕО (обновлено)

Сегодня, 22 июля, вооруженные формирования РФ в очередной раз пренебрегая режимом прекращения огня обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска осуществили шесть обстрелов позиций Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, вблизи Майорска украинскими защитниками были зафиксированы разрывы 25 вражеских мин 120-мм калибра.

Также сообщается, что из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения противник начинал боевые действия в районах н.п. Марьинка, Лебединское и Хутор Вольный.

После 10:20 в районе Богдановки оккупанты сбросили с беспилотного летательного аппарата гранатометный выстрел ВОГ-25 и вели обстрел из стрелкового оружия.

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"Наши воины вели адекватные оборонительные действия, применяя в ответ дежурные огневые средства. Потери российско-оккупационных войск уточняются", - сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-центре ОС в Facebook, против защитников населенного пункта Богдановка российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25. Двое военнослужащих получили осколочные ранения. Воины были оперативно доставлены в лечебные учреждения и получили надлежащую медицинскую помощь.

"Такие коварные действия российских оккупантов без ответа не остались - наши военнослужащие дали врагу адекватный ответ. Потери противника уточняются", - добавили в пресс-центре ОС.