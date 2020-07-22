Освобожденные заложники рассказали, как вел себя "луцкий террорист" Кривош: На улицу не отпускал, но относился хорошо. ВИДЕО

Заложники, которых более 12 часов удерживал в автобусе в Луцке террорист Максим Кривош, рассказали о том, как он с ними себя вел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет "Першого".

После освобождения пассажиры рассказали, что на улицу он их не выпускал, но в целом относился хорошо и не угрожал. И поздравлял всех с каким-то днем антисистемы и требовал от руководителей государства признать себя публично внутренними террористами. О своих требованиях не раз напоминал выстрелами.

"Хорошо к нам относились, ничего не скажу. В туалет он нам предлагал в ведро, а на улицу не отпускал", - рассказала освобожденная заложница Наталья Боса.

"Только спокойно вести себя, чтобы никаких лишних движений. Все хорошо", - говорит о событиях вчерашнего дня заложница Руслана.

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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

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