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Новости Видео Захват заложников в Луцке
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Освобожденные заложники рассказали, как вел себя "луцкий террорист" Кривош: На улицу не отпускал, но относился хорошо. ВИДЕО

Заложники, которых более 12 часов удерживал в автобусе в Луцке террорист Максим Кривош, рассказали о том, как он с ними себя вел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет "Першого".

После освобождения пассажиры рассказали, что на улицу он их не выпускал, но в целом относился хорошо и не угрожал. И поздравлял всех с каким-то днем антисистемы и требовал от руководителей государства признать себя публично внутренними террористами. О своих требованиях не раз напоминал выстрелами.

"Хорошо к нам относились, ничего не скажу. В туалет он нам предлагал в ведро, а на улицу не отпускал", - рассказала освобожденная заложница Наталья Боса.

"Только спокойно вести себя, чтобы никаких лишних движений. Все хорошо", - говорит о событиях вчерашнего дня заложница Руслана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск прокомментировал захват заложников в Луцке и реакцию Зеленского: "Просто еще один день в 2020-м". ФОТО

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Также читайте: "Луцкий террорист" Кривош в последнее время закон не нарушал, - Нацполиция

Автор: 

захват (787) Луцк (587) Максим Кривош (38)


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Топ комментарии
+12
просто взірцевий терорист! Ну прям бубочка!
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22.07.2020 13:32
+11
Главное что зебилам "зашла" сказочка
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22.07.2020 13:36
+8
А причем тут Стокгольмский сидром? Не будет же главный герой плохо относится к масовке!
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22.07.2020 13:41
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просто взірцевий терорист! Ну прям бубочка!
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22.07.2020 13:32 Ответить
Ця аваківська постановка направлена на замовчування інформації про те що сержант ЗСУ був поранений російськими терористами на фронті в складі евакуаційної команди яка йшла забирати тіло загиблого розвідника -бійця ЗСУ і цей сержант пролежав 4 дні без допомоги і помер на сонці! А Зеленський знав про пораненого сержанта ЗСУ і взяв під особистий контроль його порятунок і сержант помер від ран, а рятувальна команда ЗСУ до пораненого сержанта не дісталась - її також ростріляли російські терористи! Ось для приховування цього провалу Зеленського і направлений цей фейковий теракт, який сам Зеленський розрулив!
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22.07.2020 15:23 Ответить
грозился взорвать, стрелял из автомата и предлагал ведро вместо туалета...
Это называется "хорошо относился"?!
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22.07.2020 13:35 Ответить
Главное что зебилам "зашла" сказочка
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22.07.2020 13:36 Ответить
Стокгольмский синдром??
🤔
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22.07.2020 13:38 Ответить
А причем тут Стокгольмский сидром? Не будет же главный герой плохо относится к масовке!
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22.07.2020 13:41 Ответить
От,падлюка!Неужели и селфи не разрешал делать,изверг?
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22.07.2020 13:38 Ответить
Ага, терорист захоплювався ультранаціоналістичними ідеями і культивував велич арійської раси
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22.07.2020 13:40 Ответить
Не подсказывай.
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22.07.2020 13:43 Ответить
Объяснения "заложников" такие же прип...нные, как и "захват".
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22.07.2020 13:42 Ответить
Как и власть в целом
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22.07.2020 13:44 Ответить
Кунсткамера.
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22.07.2020 13:44 Ответить
Стокгольмський синдром. Хай ще адвоката йому наймуть
П.С.: Я теж вважаю, що це постановка
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22.07.2020 13:46 Ответить
Стокгольмский синдром это полумиф. Просто в процессе общения с террористом может оказаться, что у некоторых заложников могут оказатся схожие взгляды на мир, на жизнь с теророистом, вот они ему и начинают сопереживать
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22.07.2020 13:49 Ответить
Стокгольмский синдром это когда зебилы думали что сопереживают нищему учителю Голобородько а выбрали зеленого офшорника наркомана.
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22.07.2020 14:04 Ответить
Короче Руслана обещает ждать его с тюрьмы
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22.07.2020 13:51 Ответить
Стокгольмський синдром?
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22.07.2020 14:17 Ответить
А порохоботы волали, что постановка. Теперь методичка изменилась, уже гонят на заложников. А Зеленский-то все правильно сделал
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22.07.2020 14:34 Ответить
правильно! все по сценарию 95 квартала....
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22.07.2020 15:44 Ответить
дайте террористу звание - "заслуженный артист Украины"
.
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22.07.2020 15:46 Ответить
Максу Волю !
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22.07.2020 15:47 Ответить
"Функционующий пистолет", "Функционующий автомат"-(с) Арсен Аваков.
А "Фунуционующего сценария" от Рюкзакова не нашли?
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22.07.2020 21:59 Ответить
Он и ведра с собой захватил? Иначе не понимаю, в какие ведра он предлагал сходить в туалет...
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23.07.2020 16:14 Ответить
 
 