"Окопная война": "Вспоминаю, как мы зашли за табличку Донецк - это очень мотивировало", - Герой Украины Межевикин (Адам). ВИДЕО

Сегодняшний выпуск рубрики "Окопная война", совпал с днем освобождения поселка Пески Донецкой области от российских оккупантов. Поэтому очень символично, что мы поговорим с Героем Украины, подполковником Евгением Межевикиным, который является одним из тех, кто имеет непосредственное отношение к этому празднику. Ведь именно Адам принимал участие в первых боях за город.

21 июля 2014 украинские воины и добровольцы под командованием Дмитрия Кащенко начали боевую операцию, чтобы выбить русские войска из Песков. Нашим ребятам удалось это сделать, притом, мы частично разблокировали Донецкий аэропорт. Но цену украинские защитники заплатили тоже соответствующую, передает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

В том бою погибли бойцы 93 бригады ВСУ: Владимир Варфоломеев, Федор Синельник, Евгений Юденко и капитан Лавренко, который перед тем уничтожил несколько единиц российской техники, пехоту и огневые точки врага. Чтобы не попасть в руки оккупантам, он подорвал себя гранатой. Сам Дмитрий Кащенко получил тяжелые ранения и тогда командование принял на себя Евгений Межевикин.

- Шесть лет прошло с того момента, как вам и вашим побратимам удалось освободить поселок Пески. Что для вас значит этот день?

- 21 июля я сам родился заново и стал смотреть на войну по-другому. Там я познакомился со многими людьми, которые воевали в разных подразделениях, однако были готовы убивать российских оккупантов, чтобы в нашей стране было все хорошо.

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- Что происходило в эти июльские дни, можете напомнить нашим зрителям?

- Это были тяжелые времена, многие люди деморализованы, кто-то вообще в первый раз взял в руки автомат. Тем более, мы потеряли очень хороших воинов, технику... Но во время боя, когда наши бойцы вылезали на броню танка и показывали нам, где вражеские солдаты, техника, я забывал о том просто бил по целям.

Далее был поход вперед, мы заехали аж за знак Донецк, то есть вошли в сам город - это очень мотивировало. Трудно потом остановиться, но мы не смогли пойти в перед, ведь нам никто не давал такой задачи и самое худшее - никто уже не перекрывал.

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