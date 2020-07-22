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Ватники против ветеранов. Как "слуги народа" и ОПЗЖ хотят расправы над героями войны. ВИДЕО

Как Владимир Зеленский пожинает горькие плоды политики "какая разница" и почему дальше будет только хуже лично для президента? Об этом в свежем выпуске "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

17 июля нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин заявил об отсутствии у Украины суверенитета и рассказал, что специально пропустил торжественное заседание Верховной Рады к тридцатой годовщине подписания Декларации о суверенитете. Сделал он это очень дерзко, а вот когда его облили зеленкой, от дерзости не осталось и следа.

Более того, Волошин в присутствии полицейских ударил человека и набросился на ветерана АТО Александра Погребиского. Теперь ветерану грозит до пяти лет за решеткой. При этом "слуга народа" Евгений Шевченко, известный выступлением на российском телевидении, еще и собирается требовать компенсацию за испорченную каплями зеленки одежду!

Почему пророссийские политики ведут себя так, будто они уже победили и стали хозяевами положения? Почему СБУ не возьмется за Волошина после его заявлений об отсутствии у Украины суверенитета? И как задабривание "оливьешников" и политика "какой разницы" будут и дальше бить по Владимиру Зеленскому?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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Напомним, 21 июля перед началом внеочередной сессии парламента Олега Волошина ветераны войны против российской агрессии облили зеленкой.

Позже полиция задержала двух человек по подозрению в совершении противоправных действий в отношении народного депутата Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты из "Евросолидарности", "Голоса" и "Слуги народа" подали заявление в СБУ на Волошина из ОПЗЖ. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) конфликт (838) Погребинский Михаил (271) суверенитет (165) Волошин Олег МИД (54)


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Топ комментарии
+46
кацапов/ватников/шарийцев будем выжигать под корень!
нужно зачистить всю Украину от ватной падали!и так и будет!
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22.07.2020 15:00
+39
Ребятки, если на заработает правоохранительная система и не начнут массово сажать этот ватный мусор, значит САМОСУДЫ захлестнут страну. Не доводите
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22.07.2020 15:03
+32
Главная проблема, что зебилы этого хотят тоже
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22.07.2020 14:59
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Страница 2 из 2
Не плутайте вату і поцреотів - бо вата, чекає сцаря, який всіх оголосить побідунами в ВОВ і дасть ковбасу по 2,20, а поцреоти чекають ефективних власників, які самі будуть працювати, а їм за співи українською будуть сплачувати дивиденди та ще навчать аглицької. А ще є пилососи, які користуючись дурістю перших і других, привласнюють все і примушують їх працювати на себе, а зароблене витрачають на Мальдівах і Сейшелах...
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24.07.2020 02:26 Ответить
Сам ти поц.Погромщики і підпалювачі магазинів,яких за це назвали поцріотами не вяжуться з твоїм визначенням 8%-го поросячого табуна зігнаної з 76-и підприємств хряка пеці цукрової вати кріпаків-так званих пецьрил.Це особливий вид підданих,сформований ще у часи кріпаччини.
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24.07.2020 02:59 Ответить
І влада ще така п"янка,
Манить сосна статурой гонкой,
А грань буття уже тонка,
А лоб вже змазаний зельонкой....
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23.07.2020 08:42 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДЛЕЦ И КИДАЛА
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23.07.2020 09:12 Ответить
Ватники проти ветеранів. Як "слуги народу" та ОПЗЖ хочуть розправи над героями війни - Цензор.НЕТ 8380

К сожалению это так
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23.07.2020 09:53 Ответить
Зеленський пожинає плоди політики путінського агента - Порошенка, і інших шісток кремля. Які прикрившись майданом здали територію України, і пригріли всіх цих - волошиних, кернесов, медведчуків, поротнових, дупкіних і так далі ..
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23.07.2020 10:12 Ответить
Ти бот.чи просто придурок? Який агент--докази.
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23.07.2020 11:00 Ответить
Який агент? Та такий собi агент "порошенко- вльцманн"
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23.07.2020 11:04 Ответить
Привет, махнарылый!
Не забудь только про соросят и крааваый импирализьм!
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23.07.2020 11:41 Ответить
Привіт кацап! Пам'ятаєш, як ти зі смугастою стрічкою бігав і кричав: - "Путін введи війська!"?
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23.07.2020 11:45 Ответить
Куда тибе их вводит если они и так вокруг тибя? Давай про внешнее управление!
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23.07.2020 12:50 Ответить
І якого дідька ветерани захотіли ****** зеленкою та хай навіть ватника? Не знали, що за це може бути до 5 років? Чи думали, що якщо ветерани, то можна творити беззаконня? Щось у них в мізках не те, та й у всіх коментуючих, що їх підтримують, теж.
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23.07.2020 10:51 Ответить
Пять років ,що я тебе обпісяю і ніяких злочинів за зраду,порушення Конституції, крадіжки міліонів.вбивства--це для тебе батника нормально?
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23.07.2020 10:58 Ответить
Простий випадок. Доказів не треба багато. Є відео. А зі зрадою та іншим все дуже складно. КПК треба змінювати. Зеленкою тут не допоможеш.
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23.07.2020 11:15 Ответить
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