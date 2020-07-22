Ватники против ветеранов. Как "слуги народа" и ОПЗЖ хотят расправы над героями войны. ВИДЕО

Как Владимир Зеленский пожинает горькие плоды политики "какая разница" и почему дальше будет только хуже лично для президента? Об этом в свежем выпуске "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

17 июля нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин заявил об отсутствии у Украины суверенитета и рассказал, что специально пропустил торжественное заседание Верховной Рады к тридцатой годовщине подписания Декларации о суверенитете. Сделал он это очень дерзко, а вот когда его облили зеленкой, от дерзости не осталось и следа.

Более того, Волошин в присутствии полицейских ударил человека и набросился на ветерана АТО Александра Погребиского. Теперь ветерану грозит до пяти лет за решеткой. При этом "слуга народа" Евгений Шевченко, известный выступлением на российском телевидении, еще и собирается требовать компенсацию за испорченную каплями зеленки одежду!

Почему пророссийские политики ведут себя так, будто они уже победили и стали хозяевами положения? Почему СБУ не возьмется за Волошина после его заявлений об отсутствии у Украины суверенитета? И как задабривание "оливьешников" и политика "какой разницы" будут и дальше бить по Владимиру Зеленскому?

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Напомним, 21 июля перед началом внеочередной сессии парламента Олега Волошина ветераны войны против российской агрессии облили зеленкой.

Позже полиция задержала двух человек по подозрению в совершении противоправных действий в отношении народного депутата Украины.

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