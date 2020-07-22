"Мы столкнемся с необходимостью лишить молодежь избирательных прав. Эти люди ничего не знают. Это почти Украина", - вице-президент "Роснефти" Леонтьев. ВИДЕО

Российский пропагандист и вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил о возможном лишении российской молодежи избирательных прав.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Леонтьев мотивирует такую необходимость очень низким знанием истории России.

"Мы столкнемся с необходимостью лишить молодежь избирательных прав в ближайшее время. Иначе мы потеряем страну. Эти люди ничего не знают. Это почти Украина. Это чудовищно. Мое мнение такое, что молодежи вообще не нужны избирательные права потому, что молодежь - это состояние болезненное, которое проходит с возрастом", - заявил Леонтьев.

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