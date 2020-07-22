"Мы столкнемся с необходимостью лишить молодежь избирательных прав. Эти люди ничего не знают. Это почти Украина", - вице-президент "Роснефти" Леонтьев. ВИДЕО
Российский пропагандист и вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил о возможном лишении российской молодежи избирательных прав.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Леонтьев мотивирует такую необходимость очень низким знанием истории России.
"Мы столкнемся с необходимостью лишить молодежь избирательных прав в ближайшее время. Иначе мы потеряем страну. Эти люди ничего не знают. Это почти Украина. Это чудовищно. Мое мнение такое, что молодежи вообще не нужны избирательные права потому, что молодежь - это состояние болезненное, которое проходит с возрастом", - заявил Леонтьев.
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+65 Ави
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+43 ALEX SUROVV
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+34 Дмитрий Иванов #466733
показать весь комментарий22.07.2020 15:45 Ссылка
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"Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, начиная с первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома, - сказал министр в интервью.
Многие пользователи интернета, узнав о данном высказывании Мединского, отметили, что непарное количество хромосом является признаком "синдрома Дауна".
15 лет, - воспитали страну идиотов" - российский академик Сергей Капица о
россии.
Пили, пьем и будем пить.
Передайте Илличу - нам и 10 по плечу.
Ну а если будет больше - будет то, что было в Польше.
10 - максимальная цена на водку в СССР (при Горбачеве)
И его возводить молодым!"
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
так воно дегенерат!!!
В. Сорокин. "Сахарный кремль"
Что хреново когда молодёжь телик не смотрит, а на интернет узду накинуть кишка тонка...
Категорично не згоден.
Наприклад, з https://www.1tv.ru/news/2014-11-14/29049-za_mgnoveniya_do_krusheniya_boinga_pod_donetskom_unikalnyy_kadr_v_analiticheskoy_programme_odnako фейка Леонтьєва від 14.11.2014 про збиття малайзійського Боінга українським винищувачем "маладиє люді" дізнались, що бувають https://censor.net/resonance/312124/rossiyiskie_blogery_razoblachili_propagandu_rf_nam_povezlo_chto_boing_sbila_ne_ukrainskaya_yadernaya.
А от от леонтьєв не токо старий алкаш, а й лютий , продуманий ворог. Лукавий промовля голосом його.
палата №6....
Я не знаю, каким-таким словом нужно назвать россиян, чтобы они не дали защелкнуть себе рабский ошейник...Причем самим. Рабов в рай не пускают.
Когда желание пить пиво и голосовать по приколу утихнет.
Кацап поставил нашим выборам диагноз.