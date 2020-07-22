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"Мы столкнемся с необходимостью лишить молодежь избирательных прав. Эти люди ничего не знают. Это почти Украина", - вице-президент "Роснефти" Леонтьев. ВИДЕО

Российский пропагандист и вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил о возможном лишении российской молодежи избирательных прав.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Леонтьев мотивирует такую необходимость очень низким знанием истории России.

"Мы столкнемся с необходимостью лишить молодежь избирательных прав в ближайшее время. Иначе мы потеряем страну. Эти люди ничего не знают. Это почти Украина. Это чудовищно. Мое мнение такое, что молодежи вообще не нужны избирательные права потому, что молодежь - это состояние болезненное, которое проходит с возрастом", - заявил Леонтьев.

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Автор: 

молодежь (245) права (182) пропаганда (3692) россия (96038) ограничение (119)


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Топ комментарии
+65
на раисси исчезло дно.. тем ближе к восстанию
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22.07.2020 15:45
+43
Ага. Правильно. На выборы должны ходить только те кто Сталина видел, те кто уже срет под себя и те кто уже ходить самостоятельно не может не то что думать головой
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22.07.2020 15:46
+34
Надеюсь российская молодёжь даст достойный ответ этому запойному алкашу
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22.07.2020 15:45
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Леонтьев-дебил, но тут я с ним согласен.Наша молодежь "по приколу" привела нам в президенты паяца и клоуна и теперь над нами угорает весь мир.Я бы ещё пенсам запретил голосовать-они обычно голосуют за совок и всякое пророссийское говно.
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22.07.2020 16:58 Ответить
Оставить право голоса только тебе!
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22.07.2020 19:45 Ответить
В Киеве за Зе голосовали в основном пенсионеры.
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23.07.2020 15:54 Ответить
РАСТИ РАБА СМОЛОДУ ! ))))))
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22.07.2020 17:00 Ответить
в палаті №6 "новьіє ідєі"...
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22.07.2020 17:04 Ответить
ХАХАХАХА! ще один КАЦАП, ЩЕ ОДИН ДАААААААУН....
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22.07.2020 17:11 Ответить
кацапы потомственные рабы.
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22.07.2020 17:12 Ответить
48 хромосом дают о себе знать...
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23.07.2020 09:01 Ответить
47 вроде...
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23.07.2020 11:30 Ответить
Российское интернет-сообщество активно обсуждает интервью министра культуры России Владимира Мединского, в котором он заявил, что у русского народа имеется одна лишняя хромосома.
"Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, начиная с первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома, - сказал министр в интервью.
Многие пользователи интернета, узнав о данном высказывании Мединского, отметили, что непарное количество хромосом является признаком "синдрома Дауна".
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23.07.2020 12:22 Ответить
Ну так? У нормальных людей 46 хромосом, одна лишняя - это 47.
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23.07.2020 13:16 Ответить
У ркусских - 47 хромосом, у самых русских - еще на одну больше
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23.07.2020 13:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=knzBtmBsP5M
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22.07.2020 17:49 Ответить
таких идиотов как попализ леонтьев ждут впереди неимоверные сюрпризы,поэтому готовься червячина.
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22.07.2020 17:52 Ответить
"… мы наконец пришли к тому, к чему стремились все эти
15 лет, - воспитали страну идиотов" - российский академик Сергей Капица о
россии.
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22.07.2020 17:58 Ответить
Леонтьев!! Ты давно с запоя вышел?? вы свою молодежь давно уже потеряли!!
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22.07.2020 18:21 Ответить
он дурак. нужно отсечь от избирательного права именно старопёрдов. ведь если молодые что-то не знают, то они могут самостоятельно добыть недостающие знания. сегодня самообразование на основе альтернативных материалов, это не проблема вообще, канешно при наличии не чебурашного интернета )) а вот с пенсами этот номер не проходит. и особенно на параше. тамошнее старичьё не способно к обучению. к своим годам 40, а то и раньше, всё, если шо-то и было в бошке, то уже давно пропито и они все там находятся и в физическом и в психологическом состоянии которое даже не болезненное. они не только ничего уже не знают, но и ничего уже не помнят. такой себе руцкий делириум тременс, как вид старческого маразма. сегодняшний ***** яркий пример такого состояния. а из его предшественников - политбюро цк кпсс и лично дарагой. ))
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22.07.2020 18:24 Ответить
Он про Рашу, поэтому все правильно говорит. Молодежи там на Пукина накласть, поэтому надо лишить их избирательного права, чтобы не мешали старперам выбирать тех кто обещает вернуть СССР и водку по 3,20.
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22.07.2020 19:55 Ответить
2,87"московська" і 3,07 "столична" до 1.07.1970 р., а потім "Екстра" 4,12 та "колінвал" 3,62.
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22.07.2020 21:09 Ответить
Водка стала 7 и 8
Пили, пьем и будем пить.
Передайте Илличу - нам и 10 по плечу.
Ну а если будет больше - будет то, что было в Польше.

10 - максимальная цена на водку в СССР (при Горбачеве)
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23.07.2020 12:24 Ответить
Проблема в том что умирают старпёры....
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22.07.2020 22:17 Ответить
"Коммунизм - это молодость мира
И его возводить молодым!"
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22.07.2020 18:31 Ответить
алкогольний делірій переходить ув старечу деменцію...
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22.07.2020 19:12 Ответить
Таким маразматикам показана психбольница...
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22.07.2020 19:14 Ответить
лєонтьєв скаржиться що руская молодьож не цікавиться імперською історією. До речі, молодьож правильно робить, бо імперську історію росії, починаючи з фейкової "вєлєсової книги", придумали пруські німці. Але руской молодьожі вистачає білогвардєйцєв-красноармєйцєв-булгакова-солжєніцина. Тобто це той же самий реакційний реваншиський матеріал, просто менш заглиблений вглуб віків. Так що на місці українців я б не дуже покладався на мозок руской молодьожі.
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22.07.2020 19:21 Ответить
В стране РАБОВ "право" выбирать себе ГОСПОД давно чистая формальность (имитация и профанация), лишение части бесправного НАСЕЛЕНИЯ (а не НАРОДА) участия в дешевой фарсе и спектакле лжи под названием: "голосование" абсолютно невыгодно УЗУРПАТОРАМ ВЛАСТИ, ибо их мнимая "легитимность" висит на волоске самообмана ЛОХТОРАТА (что они якобы кого-то выбывают)! "Выборы" устраиваются не для УЗУРПАТОРОВ (они добровольно власть сами никогда не отдадут), а для БАРАНООБРАЗНОГО НАСЕЛЕНИЯ, ибо стадо уверенное, что "выбирает" себе само "ПАСТУХА", куда покладистое и смиренное, нужно меньше "ОВЧАРОК" содержать, для управления отарой ЛОХОВ!
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22.07.2020 20:17 Ответить
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
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22.07.2020 20:19 Ответить
"а! аооооооооо мммммм аааоооууууу вот! ааааа уууоооооомм ееееее ооооаоооуммм да! уууоооооооомммм еееееее вот!"

так воно дегенерат!!!
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22.07.2020 20:21 Ответить
нужно больше рабов!
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22.07.2020 20:49 Ответить
Навіть якщо московська молодь усвідомить що Путін ***** вони від того не перестануть бути кацапами.
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22.07.2020 21:03 Ответить
Однако, - ИДИОТ, - однако....
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22.07.2020 21:21 Ответить
Вот распахивается дверь, входит злобно-приземистый, небритый, красноглазый затируха площадной Левонтий. Хрипит: - Однако, здравствуйте! - Однако, пшел на ***! - в ответ доносится.
В. Сорокин. "Сахарный кремль"
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22.07.2020 21:33 Ответить
лишат- от молодежи писты получат
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22.07.2020 21:50 Ответить
Московитская молодёжь и так занята по горло бухлом и наркотой.
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23.07.2020 16:40 Ответить
Чувак чушь гонит полную, даже советы давали людям голосовать за одну партию, мировое сообщество не будет признавать и загонит за диктатуру.
Что хреново когда молодёжь телик не смотрит, а на интернет узду накинуть кишка тонка...
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22.07.2020 22:08 Ответить
******* дядя, мне в 2000году было 27 лет, сейчас 47, в 2036 будет 63...
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22.07.2020 22:19 Ответить
Алкашина, кацапоратична! ти, блювотиння, повчи свою парашу лапотну, тобі счі варити...
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22.07.2020 22:35 Ответить
Дети низкого качества.
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22.07.2020 22:37 Ответить
Что вы цитируете этого недоумка? Это быдло, днище этой лоскутной территории!
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22.07.2020 23:12 Ответить
Беденеькие! Как-же они теперь за Путена голосовать-то будут - без избирательного права?
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23.07.2020 00:46 Ответить
"Эти люди ничего не знают." © вице-президент "Роснефти" Леонтьев
Категорично не згоден.
Наприклад, з https://www.1tv.ru/news/2014-11-14/29049-za_mgnoveniya_do_krusheniya_boinga_pod_donetskom_unikalnyy_kadr_v_analiticheskoy_programme_odnako фейка Леонтьєва від 14.11.2014 про збиття малайзійського Боінга українським винищувачем "маладиє люді" дізнались, що бувають https://censor.net/resonance/312124/rossiyiskie_blogery_razoblachili_propagandu_rf_nam_povezlo_chto_boing_sbila_ne_ukrainskaya_yadernaya.
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23.07.2020 07:18 Ответить
Вибори ,що задовольняють всіх, відбуваються лише в Північній Кореї. І молодь, і пенси зливаються там в ідеологічному екстазі. Заздріть їм.
А от от леонтьєв не токо старий алкаш, а й лютий , продуманий ворог. Лукавий промовля голосом його.
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23.07.2020 08:16 Ответить
Правильной дорогой идете товарищи!!!
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23.07.2020 08:33 Ответить
думаю нужны массовые расстрелы молодёжи на рабсии ..... ну иначе там будет Украина))))
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23.07.2020 09:27 Ответить
правильно! голосовать могут только пенсы и упоротые совки! Даешь совдепию навсегда!

палата №6....
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23.07.2020 10:01 Ответить
"Ми зіткнемося з необхідністю позбавити молодь виборчих прав. Ці люди нічого не знають. Це майже Україна", - віцепрезидент "Роснафти" Леонтьєв - Цензор.НЕТ 6275
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23.07.2020 10:33 Ответить
"Ми зіткнемося з необхідністю позбавити молодь виборчих прав. Ці люди нічого не знають. Це майже Україна", - віцепрезидент "Роснафти" Леонтьєв - Цензор.НЕТ 6054
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23.07.2020 10:38 Ответить
По факту там уже давно право голоса только у одного человека - *****
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23.07.2020 10:52 Ответить
яркий пример хитрожопого мокшанского дегенерата
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23.07.2020 11:12 Ответить
Орвелл в "1984" написал, что если чел терпит сегодняшние условия жизни, то он не имеет стандарта для сравнения. Он должен быть оторван от других высокоразвитых стран, потому , что ему надобно верить , что он живет лучше,чем там. Поэтому Украина для россиян-это как нож в сердце. А Безвиз -это удар под дых . Поэтому они верещат на всех своих ТВ каналах о чужом(не своем !!!????) фашизме и загнивании ... Но детей своих там держат и учат. И недвижимость покупают . От этого и знают , что лучше то -там!!! За границей. А для этого нужно лишить своих рабов даже право выбора. А зачем оно им ???? Рабам!!! Мешают отдыхать и жить в Европе???? А тут еще и Украина "в спину нож" ...."Предатели" одним словом.
Я не знаю, каким-таким словом нужно назвать россиян, чтобы они не дали защелкнуть себе рабский ошейник...Причем самим. Рабов в рай не пускают.
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23.07.2020 11:18 Ответить
Браво! Очередь за пенсионерами.
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23.07.2020 12:20 Ответить
А зачем им вообще выборы? Там выбора уже давно нет, зачем они играют в это? Короновали бы своего пахана, быдло в стойло, как в африканских племенах...
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23.07.2020 13:21 Ответить
Судячи з того,як на кацапії пройшло останнє голосування про обнулєніє *****,(на пеньках,в багажниках автівок,біля помийок,навіть на берегу озера одного рибалку спіймали,та примусили голосувати),і вся ця катавасія тримала декілька днів,то таке поняття,як вибори,а я маю на увазі чесні,прозорі та демократичні вибори,які проходять у всіх цивілізований країнах,на кацапії не мають зовсім ніякого сенсу.Там просто пишуть той процент,який потрібно,і не заморачуються.Так що вибори,і кацапія-речі абсолютно несумістні. А на цього чмошника не звертайте уваги,кацап та алкаш,що з нього взяти...
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23.07.2020 14:24 Ответить
Право голосовать на выборах должно наступать лет с 25.
Когда желание пить пиво и голосовать по приколу утихнет.
Кацап поставил нашим выборам диагноз.
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23.07.2020 16:39 Ответить
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