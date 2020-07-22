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"Нардеп Дубинский в присутствии Зеленского на праймериз СН рассказал, как перед выборами "мочил" рейтинг Кличко на "1+1". ВИДЕО

Нардеп Дубинский договорился с Зеленским "мочить" Кличко криминальными делами на выборах, а также признался, что вел минусовую кампанию по Киевскому мэру на "1+1" осенью прошлого года.

Об этом написала блогер Елена Монова на своей странице Фейсбук со ссылкой на видео с канала DubinskyPro, передает Цензор.НЕТ.

На опубликованном видео во время своего выступления на праймериз партии "Слуга народа" кандидатов в мэры Киева в присутствии президента Украины Зеленского, спикера Верховной Рады Разумкова, главы Офиса Президента Ермака и премьер-министра Шмыгаля, Дубинский заявляет, что он обсуждал с президентом использование силового ресурса на киевских выборах против Кличко.

"Пока вы сейчас видите опросы, где у него 40%, а у нас – 7%, это просто потому, что мы не начали наступать. И как только мы начнем и будем делать это одной командой, вы увидите, как он поплывет. А если еще будут подниматься эти уголовные дела, о которых мы с Владимиром Александровичем (Зеленским. – Ред.) говорили, я думаю, что он даже не доживет до выборов", - сказал Дубинский.

Нардеп напомнил историю сентября прошлого года, заявив сидящим в зале президенту и спикеру Верховной Рады, что лично вел дискредитирующую информационную кампанию против Кличко на одном из наиболее рейтинговых телеканалов.

"При том же самом рейтинге в 40%, который был у него тогда. Путем просто серьезной информационной кампании мы снизили его за два месяца до 20%. Я этим занимался на "1+1", мы четко видели эти рейтинги", - подчеркнул Дубинский.

Читайте также: "Слуга народа" Дубинский о праймериз кандидатов в мэры Киева: программу особенно не обсуждали, обсуждали социологию

На конец июня действующий мэр столицы Виталий Кличко имеет поддержку 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился с выбором. Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 г. в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

выборы (24756) Кличко Виталий (4649) мэр (1652) праймериз (46) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+67
Лучше Кличко чем малороссы от Зебила
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22.07.2020 16:02
+39
ЗЕленые обезьяны таки дождутся Майдана.
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22.07.2020 16:03
+29
баба юля это за счастье уже будет..
быдло за Бойко пойдет..
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22.07.2020 16:05
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Варто було чекати на щось інше?
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22.07.2020 21:42 Ответить
Аби народ був розумніший, то нічого б дубинський не зміг зробити. Проблема з українському народі, теле-довірливістъ якого, мабуть, перша в світі. От зелені і використали її і продовжують робити це, бо бачать, що працює Мораль і зелені - слова-антоніми.
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22.07.2020 18:47 Ответить
"Нардеп Дубінський у присутності Зеленського на праймеріз СН розповів, як перед виборами "мочив" рейтинг Кличка на "1+1" - Цензор.НЕТ 8856

...
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22.07.2020 18:55 Ответить
Открыто ложит на зелохторат, красавчик
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22.07.2020 19:35 Ответить
Какие редкостные уроды. Кличко, спасай Киев.
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22.07.2020 19:39 Ответить
Начебто казали що Кличко зі слугами вже.
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22.07.2020 20:42 Ответить
пипец каким надо быть тупым дебилом, чтобы за этого урода голосовать.
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22.07.2020 20:52 Ответить
Не нравится Кличко, то мы с удовольствием примем в мэры к нам в Луцк, а вы там выбирайте лучших.
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22.07.2020 23:20 Ответить
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