Шмыгаль о контракте Госпогранслужбы с французской компанией ОСЕА: "Пять катеров будут изготовлены на мощностях украинского судостроительного предприятия". ВИДЕО
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о контракте между Госпогранслужбой и французской компанией.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу премьера в Фейсбук.
"Наше правительство сразу определило промышленность как один из ключевых элементов экономического прорыва в ближайшие годы. Для того, чтобы управление стратегическими отраслями промышленности не было хаотичным мы еще с марта планировали создали соответствующее министерство. Сегодня этот процесс был завершен и Украины получила новое министерство стратегических отраслей промышленности. Глава ведомства Олег Уруский должен сформировать новые подходы управления и новое видение.
Работа в этом направлении не ограничивается только новым министерством. Сегодня в Николаеве мы презентовали масштабный проект по усилению системы морской охраны", - написал Шмыгаль.
Премьер-министр сообщил, что Государственная пограничная служба подписала контракт с французской компанией OCEA по строительству новых патрульных катеров. Пять из них будут изготовлены на мощностях украинского судостроительного предприятия. "А это десятки миллионов евро на поддержку нашей экономики и национального производителя", - отметил глава правительства.
"В итоге мы получим не только загрузку предприятия, которое дает работу фактически сотням семей, но и опыт и технологии в изготовлении кораблей такого формата", - добавил Шмыгаль.
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Будували в Миколаїві..
Вже там майже все розграбували....))
Будьте уверены, Рюкзаков своей выгоды не упустит. И сделано это будет под маркой патриотизма. Как в Харькове, когда Полторак положил кацапов мордой в грязь, а победу приписал себе бравый владелец кегичевских гпзовых скважин... защитил, таки, свои статки, спаситель Харькова
Как по мне- главное украсть - меньше кормить и больше доить!
За одно продолжение карантина правительство надо отправить в отставку, как " врагов украинского народа"...
Врагами нельзя называть людей, которые путём введения карантина пытались спасти нацию от мора. Сейчас же время выиграно, есть уже наработанные схемы эффективного лечения, процент смертности уже не катастрофический- кроме того, мир на грани изобретения вакцины. Все правильно было сделано, другого выхода просто не было.
даже МАУ не покупает АНы
в чем же проблема?
))
Служив в 70-80 там..
Знаю..))
какое предприятие?Нибулон собрался строить,это известное предприятие?
До распада СССР. За 28 лет простоя - любое производство будет уничтожено просто в ноль. А теперь, да. Даже катер построить - непросто.