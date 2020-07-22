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Шмыгаль о контракте Госпогранслужбы с французской компанией ОСЕА: "Пять катеров будут изготовлены на мощностях украинского судостроительного предприятия". ВИДЕО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о контракте между Госпогранслужбой и французской компанией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу премьера в Фейсбук.

"Наше правительство сразу определило промышленность как один из ключевых элементов экономического прорыва в ближайшие годы. Для того, чтобы управление стратегическими отраслями промышленности не было хаотичным мы еще с марта планировали создали соответствующее министерство. Сегодня этот процесс был завершен и Украины получила новое министерство стратегических отраслей промышленности. Глава ведомства Олег Уруский должен сформировать новые подходы управления и новое видение.

Работа в этом направлении не ограничивается только новым министерством. Сегодня в Николаеве мы презентовали масштабный проект по усилению системы морской охраны", - написал Шмыгаль.

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Премьер-министр сообщил, что Государственная пограничная служба подписала контракт с французской компанией OCEA по строительству новых патрульных катеров. Пять из них будут изготовлены на мощностях украинского судостроительного предприятия. "А это десятки миллионов евро на поддержку нашей экономики и национального производителя", - отметил глава правительства.

"В итоге мы получим не только загрузку предприятия, которое дает работу фактически сотням семей, но и опыт и технологии в изготовлении кораблей такого формата", - добавил Шмыгаль.

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Автор: 

Аваков Арсен (3444) Госпогранслужба (6551) Николаев (2159) судостроение (46) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+2
Копеечка Арсенчику капнет! Веселей будут шоу))))
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22.07.2020 19:42
+2
Где там паспортная табличка с надписью "пограничный"... скоростной катер может иметь самое различное назначение, вплоть до плавсредства для увесилительной прогулки...
Будьте уверены, Рюкзаков своей выгоды не упустит. И сделано это будет под маркой патриотизма. Как в Харькове, когда Полторак положил кацапов мордой в грязь, а победу приписал себе бравый владелец кегичевских гпзовых скважин... защитил, таки, свои статки, спаситель Харькова
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22.07.2020 20:12
+2
"В итоге мы получим не только загрузку предприятия, которое дает работу фактически сотням семей, но и опыт и технологии в изготовлении кораблей такого формата", - добавил Шмыгаль. Этот человек заявляет о городе корабелов, которые строили авианесущие корабли, крейсеры, БДК, МДК...будьте вы трижды пламенно востребованы! Да, и пламеный привет как нынешней так и сладко-предыдущей власти!
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22.07.2020 21:19
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Копеечка Арсенчику капнет! Веселей будут шоу))))
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22.07.2020 19:42 Ответить
Да Аваков подсадил Украину на французские заказы. Откаты ему идут не маленькие. Интересно, что это ни от кого не скрывают. Борьбу с коррупцией будем вести с помощью патрульных катеров. При Порошенко он вертолеты французские также протащил...
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22.07.2020 20:45 Ответить
меня смущает только одно - "Нибулон" никогда не строил военные корабли. И еще - где именно будет происходить оснащение оружием? вопрос не праздный. раньше дооснащение происходило в севастополе на военном заводе. наличие вооружения на территории это многократное увеличение мер безопасности и просто огромные деньги. я сужу по тому как все было организовано в порту "Ольвия" (николаевцы поймут про что я, он же "спецпорт Октябрьск"). так там просто перевалка военных грузов была.
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22.07.2020 19:48 Ответить
Придётся попроситься в Севастополь.
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22.07.2020 19:51 Ответить
Нюю, "Нибулон" на " Великій набережні"??))
Будували в Миколаїві..
Вже там майже все розграбували....))
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22.07.2020 19:56 Ответить
Какое вооружение на лёгких пограничных катерах? Максимум пара пулемётов.
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22.07.2020 20:00 Ответить
Где там паспортная табличка с надписью "пограничный"... скоростной катер может иметь самое различное назначение, вплоть до плавсредства для увесилительной прогулки...
Будьте уверены, Рюкзаков своей выгоды не упустит. И сделано это будет под маркой патриотизма. Как в Харькове, когда Полторак положил кацапов мордой в грязь, а победу приписал себе бравый владелец кегичевских гпзовых скважин... защитил, таки, свои статки, спаситель Харькова
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22.07.2020 20:12 Ответить
по правде сказать погранцы это относительно военные корабли . ну какое там будет вооружение . пулемет . пара автоматов у досмотровой команды . такое вооружение и Нибулон освоит
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22.07.2020 20:03 Ответить
Украина столько предприятий имеет и может для всего мира столько всего делать, только открывать рынки нужно и контракты нужно делать! И на доставке можно еще много денег зарабатывать!
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22.07.2020 19:51 Ответить
Да! Нужно наоборот открывать рынки, снимать барьеры- наше местоположение, наши люди, наши природные богатства- дадут мощнейший прорыв.
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22.07.2020 19:54 Ответить
И на доставке можно еще много денег зарабатывать!

Как по мне- главное украсть - меньше кормить и больше доить!
За одно продолжение карантина правительство надо отправить в отставку, как " врагов украинского народа"...
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22.07.2020 19:58 Ответить
Вы не As, а Ass.
Врагами нельзя называть людей, которые путём введения карантина пытались спасти нацию от мора. Сейчас же время выиграно, есть уже наработанные схемы эффективного лечения, процент смертности уже не катастрофический- кроме того, мир на грани изобретения вакцины. Все правильно было сделано, другого выхода просто не было.
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22.07.2020 20:18 Ответить
в этом и проблема, спрос рождает предложение, а не наоборот
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22.07.2020 20:22 Ответить
Вам бы в премьеры. Вот бы мы озолотились.
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22.07.2020 20:30 Ответить
Русня строит на наших заводах ""Мистрали"", мы на своих - катера собираем. Точнее собираемся собирать, если французы не передумают. Зе-экономика.
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22.07.2020 19:51 Ответить
Не понял... поясни??? Мистрали забрали египтяне. Кацапам французы их не отдали. Знаешь чего больше? Просвети...
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22.07.2020 20:16 Ответить
Ну была же статья тут в понедельник вроде - ***** два вертолётоносца в Керчи заложил.
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22.07.2020 20:22 Ответить
дай пару десятков миллиардов и в Украине построят все что хочешь, хоть Мистрали, хоть ракетные крейсеры
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22.07.2020 20:23 Ответить
А чего ж корейцам дают, а нам нет?
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22.07.2020 20:28 Ответить
загадка, да? и Боингу дают и Аэрбасу, а АНу не дают ))
даже МАУ не покупает АНы
в чем же проблема?
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23.07.2020 13:15 Ответить
Я недавно была в Николаеве. Люди очень хорошие , приветливые, замечательные кафешки с хорошим сервисом , но дороги- это полная ж. Просто необходимо загрузить работой некогда самое известное судостроительное предприятие в Украине. Если сделаете хотя бы это, то это будет просто супер. Ну а с местными властями Николаевчанам нужно что-то делать. В Херсоне , например, дороги намного лучше. А в Николаеве , похоже , со времён совка ничего не ремонтировали.
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22.07.2020 19:52 Ответить
Там розграбували та порізали дофіга..
))
Служив в 70-80 там..
Знаю..))
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22.07.2020 20:00 Ответить
Таня, дороги - это владение Укравтодора. У местных властей только внутридворовые подъездные проезды. Самое известное судостроительное предприятие - давно всё порезано и вывезено, как металлолом в Турцию. Насчёт приветливых людей, как николаевец думаю имею право поставить диагноз большинству - быдло редкостное, с трепетом ждут ввз с танками.
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22.07.2020 21:16 Ответить
Ну не може бути що б більшисть була бидлом... Щось дуже різко
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22.07.2020 22:22 Ответить
ты о чём?!
какое предприятие?Нибулон собрался строить,это известное предприятие?
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22.07.2020 19:55 Ответить
Известное...в очень узких кругах..😃
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22.07.2020 20:14 Ответить
Они единственные, кто ещё строит что-то крупное водоплавующее.
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22.07.2020 20:23 Ответить
давайте вы не будете мне рассказывать за николаевские заводы
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22.07.2020 22:26 Ответить
Зеленое стадо собралось яхты себе за бюджетный кошт построить...яхты это специализация этого ниболона..
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22.07.2020 20:16 Ответить
Вадатурский корабли начал строить...!? Это покруче 95-го квартала будет. . ЧСЗ, 61-й развалили, а агрохолдинг занялся судостроением.
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22.07.2020 20:21 Ответить
ну не даром выкупили стенку на ЧСЗ
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22.07.2020 22:28 Ответить
"В итоге мы получим не только загрузку предприятия, которое дает работу фактически сотням семей, но и опыт и технологии в изготовлении кораблей такого формата", - добавил Шмыгаль. Этот человек заявляет о городе корабелов, которые строили авианесущие корабли, крейсеры, БДК, МДК...будьте вы трижды пламенно востребованы! Да, и пламеный привет как нынешней так и сладко-предыдущей власти!
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22.07.2020 21:19 Ответить
городе корабелов, которые строили авианесущие корабли, крейсеры, БДК, МДК...

До распада СССР. За 28 лет простоя - любое производство будет уничтожено просто в ноль. А теперь, да. Даже катер построить - непросто.
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22.07.2020 21:35 Ответить
Россия вместе с Францией строила Мистрали ещё интереснее: Россия делала половину корабля, и тащила во Францию на буксире. Там делали вторую половину, и сваривали их вместе.
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22.07.2020 21:31 Ответить
Чего не придумаешь ради получения отката.
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23.07.2020 12:11 Ответить
"Нибулон" там "Кайру-150" вроде бы собирался строить - заказывайте у Вадатурского, если "61" завод не может строить .. Абромявичусу привет..))
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22.07.2020 22:34 Ответить
Че Зе не будет как По давать заказы на подконтрольные заводы и уничтожать конкурентов? Как то не по советски. А Зе откосил от службы советским оккупантам в отличии от По.
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22.07.2020 23:14 Ответить
Вот брезгливая ****! Заказ на 20 катеров, цена вопроса по старому курсу 4.39 млрд грн. Французское правительство даёт кредит на строительство, аванс 15% платит украинский народ сейчас по подписанию контракта. Вадатурский на Лимане в Николаеве получил заказ на ЧАСТИЧНОЕ строительство ПЯТИ катеров - то есть, он сотворит только пустые корпуса из алюминия (то есть, не полнокомплектные катера) и дальше эти корпуса отправят во Францию на достройку и испытания! То есть, вся добавленная стоимость остаётся во Франции как и деньги этого кредита. Остальные 15 штук будут где? О них ни слова / значит, будут куплены у французов. Какие же все-таки лжецы и проходимцы у власти - готовы выжечь эту землю и народ до тла ради наживы.
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23.07.2020 12:09 Ответить
 
 