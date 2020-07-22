Шмыгаль о контракте Госпогранслужбы с французской компанией ОСЕА: "Пять катеров будут изготовлены на мощностях украинского судостроительного предприятия". ВИДЕО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о контракте между Госпогранслужбой и французской компанией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу премьера в Фейсбук.

"Наше правительство сразу определило промышленность как один из ключевых элементов экономического прорыва в ближайшие годы. Для того, чтобы управление стратегическими отраслями промышленности не было хаотичным мы еще с марта планировали создали соответствующее министерство. Сегодня этот процесс был завершен и Украины получила новое министерство стратегических отраслей промышленности. Глава ведомства Олег Уруский должен сформировать новые подходы управления и новое видение.

Работа в этом направлении не ограничивается только новым министерством. Сегодня в Николаеве мы презентовали масштабный проект по усилению системы морской охраны", - написал Шмыгаль.

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Премьер-министр сообщил, что Государственная пограничная служба подписала контракт с французской компанией OCEA по строительству новых патрульных катеров. Пять из них будут изготовлены на мощностях украинского судостроительного предприятия. "А это десятки миллионов евро на поддержку нашей экономики и национального производителя", - отметил глава правительства.

"В итоге мы получим не только загрузку предприятия, которое дает работу фактически сотням семей, но и опыт и технологии в изготовлении кораблей такого формата", - добавил Шмыгаль.

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