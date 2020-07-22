"Я входил в ОПГ, которая захватила власть в 2014 году", - экс-нардеп Жвания. ВИДЕО

Бывший народный депутат Давид Жвания заявил, что готов дать показания органам следствия о преступной деятельности экс-президента Петра Порошенко и его окружения.

Видео соответствующего заявления Жвании опубликовано в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

"В стране происходит ползучий реванш – рейтинг Зеленского падает и к власти снова рвется Порошенко и его окружение… Это преступная группировка, которая с самого начала участвовала в Майдане исключительно ради захвата власти и личного обогащения. Я также входил в ОПГ, которая захватила власть в 14 году на волне народных протестов. Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ, сорвали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами Партии регионов, вели переговоры с иностранными посольствами. В ОПГ входили Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Кличко. Каждый из которых приобщил свою группировку. Турчинов, например, привел Пашинского и Парубия, – заявил Жвания. – Непосредственно я и Климкин участвовал в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны ЕС. Обстоятельства этого готов предоставить следственным органам".

По словам экс-нардепа, Порошенко стал президентом в результате консенсуса олигархов и взял на себя определенные обязательства перед ними: "Борьба с олигархами свелась при Порошенко к борьбе с Коломойским, который не участвовал в сделке. Остальные получили свои коррупционные квоты. Должность мэра для Кличко была частью этой сделки". Как заявил Жвания, за время пребывания у власти Порошенко коррупционным путем получил около 3 миллиардов 400 миллионов долларов.

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"Я подавал иск в ОАСК на запрет выезда из страны бывшим руководителям. Я не отзывал этот иск, как утверждается в фильме НАБУ. Хотя на меня оказывал сильное давление Порошенко и его окружение, а также Турчинов. Они тогда действительно очень боялись расплаты и планировали бегство из страны. Все еще надеюсь, на то, что у президента Зеленского хватит политической воли довести до конца дела Порошенко и его окружения", – отметил экс-нардеп.

Жвания считает, что Порошенко может попробовать баллотироваться в мэры Киева: "До Майдана это была его мечта. Он унизительно выпрашивал у Януковича право баллотироваться в мэры Киева, был готов дать взятку за это. Янукович не разрешил и Порошенко не посмел ослушаться".

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В партии Петра Порошенко отреагировали на заявления Давида Жвании о том, что якобы пятый президент и его команда захватили власть в 2014 году, купив поддержку в Евросоюзе и пообещав олигархам выгоды.

"Украинцы издавна говорят, что ложью весь мир обойдешь, а назад не вернешься. Это о заявлении Жвании - сплошной фейк. Но с ним такое уже не первый раз. Жвания столь часто менял позиции, что вполне логично выглядит завершение его карьеры на службе у Кремля", - говорится в комментарии пресс-службы "Европейской солидарности" для УП.

"Последние годы Давид Важаевич редко бывает в Киеве, но он частый гость в России. И не только для того, чтобы принять участие в телешоу пропагандиста Соловьева. Не читайте все с листочка, господин Жвания. Потому что слишком похоже на Деркача получается", - резюмировали в политсиле.