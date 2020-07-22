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"Я входил в ОПГ, которая захватила власть в 2014 году", - экс-нардеп Жвания. ВИДЕО

Бывший народный депутат Давид Жвания заявил, что готов дать показания органам следствия о преступной деятельности экс-президента Петра Порошенко и его окружения.

Видео соответствующего заявления Жвании опубликовано в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

"В стране происходит ползучий реванш – рейтинг Зеленского падает и к власти снова рвется Порошенко и его окружение… Это преступная группировка, которая с самого начала участвовала в Майдане исключительно ради захвата власти и личного обогащения. Я также входил в ОПГ, которая захватила власть в 14 году на волне народных протестов. Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ, сорвали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами Партии регионов, вели переговоры с иностранными посольствами. В ОПГ входили Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Кличко. Каждый из которых приобщил свою группировку. Турчинов, например, привел Пашинского и Парубия, – заявил Жвания. – Непосредственно я и Климкин участвовал в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны ЕС. Обстоятельства этого готов предоставить следственным органам".

По словам экс-нардепа, Порошенко стал президентом в результате консенсуса олигархов и взял на себя определенные обязательства перед ними: "Борьба с олигархами свелась при Порошенко к борьбе с Коломойским, который не участвовал в сделке. Остальные получили свои коррупционные квоты. Должность мэра для Кличко была частью этой сделки". Как заявил Жвания, за время пребывания у власти Порошенко коррупционным путем получил около 3 миллиардов 400 миллионов долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Продавать мог только Жвания", - замминистра информполитики Биденко подтвердил продажу мест в списке БПП

"Я подавал иск в ОАСК на запрет выезда из страны бывшим руководителям. Я не отзывал этот иск, как утверждается в фильме НАБУ. Хотя на меня оказывал сильное давление Порошенко и его окружение, а также Турчинов. Они тогда действительно очень боялись расплаты и планировали бегство из страны. Все еще надеюсь, на то, что у президента Зеленского хватит политической воли довести до конца дела Порошенко и его окружения", – отметил экс-нардеп.

Жвания считает, что Порошенко может попробовать баллотироваться в мэры Киева: "До Майдана это была его мечта. Он унизительно выпрашивал у Януковича право баллотироваться в мэры Киева, был готов дать взятку за это. Янукович не разрешил и Порошенко не посмел ослушаться".

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В партии Петра Порошенко отреагировали на заявления Давида Жвании о том, что якобы пятый президент и его команда захватили власть в 2014 году, купив поддержку в Евросоюзе и пообещав олигархам выгоды.

"Украинцы издавна говорят, что ложью весь мир обойдешь, а назад не вернешься. Это о заявлении Жвании - сплошной фейк. Но с ним такое уже не первый раз. Жвания столь часто менял позиции, что вполне логично выглядит завершение его карьеры на службе у Кремля", - говорится в комментарии пресс-службы "Европейской солидарности" для УП.

"Последние годы Давид Важаевич редко бывает в Киеве, но он частый гость в России. И не только для того, чтобы принять участие в телешоу пропагандиста Соловьева. Не читайте все с листочка, господин Жвания. Потому что слишком похоже на Деркача получается", - резюмировали в политсиле.

Автор: 

Жвания Давид (351) Порошенко Петр (19615)


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Топ комментарии
+163
ХТО ЗНАЄ НОВІ МАТЮКИ ПРОШУ ПОДІЛИТИСЯ, БО СТАРІ НЕ ВІДОБРАЖАЮТЬ СУТЬ ТОГО, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В КРАЇНІ.
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22.07.2020 20:42
+121
Схоже у жванії шизофренія, хоча може просто айкосів з зеленим організмом накурився
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22.07.2020 20:46
+92
Ахахахахахаххахаххахахахах))) Вы представляете, насколько у бабломойских плохо идут дела и насколько они боятся Порошенко, если они на полном серьезе выкатывают ЭТО???
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22.07.2020 20:48
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Страница 9 из 9
"Если он не испугается народного возмущения" - это актуально больше для твоего обнулившегося ботокс-карлика в Мацабаде.
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23.07.2020 17:36 Ответить
Петя никого не посадил и эти не посадят. Эти наверняка только требуют договорняк с Петей по Приватбанку.
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23.07.2020 15:19 Ответить
Там несколько иной договорняк, чем обсуждается открыто. Там не возврат банка, который уже дискредитирован и неинтересен, там Коломойский хочет в обмен на банк получить 5 млрд долларами из казны.
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23.07.2020 16:57 Ответить
Нет,ты редкий дЕбил...
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23.07.2020 15:46 Ответить
Порошенко, после публикации "плёнок" и подобных откровений от непосредственного соучастника преступлений, могут поддерживать только откровенные полезные идиоты или за долю малую (циничные подонки, которые выбрали между своим шкурным интересом и страной- первое).
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23.07.2020 14:38 Ответить
Дима ну давай тогда сразу ВЫКЛАДЫВАЙ, кого надо поддерживать если не Петю? Твоего ботоксного-карлика обнулёныша вместе с кадыркой с прочими ротенбергами-вексельбергами-фридманами-дерипасками-михельсонами-шефлерами-гиркиндами-абрамовичами в вашем ПАЦАКостане через здешних боек-рабиновичей-шуфричей-допкиных-червоненок-медведчуков?))))
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23.07.2020 17:45 Ответить
Этих всех можешь сам поддерживать. Я не против. Они не мои.
У меня нет кандидата. Но точно нельзя голосовать за олигархов и их шестёрок т.к. на страну им наплевать, у них шкурный интерес на первом и на десятом месте включительно, поэтому у них всегда будут договорняки между собой. Петя сам олигарх(точно нет), Зе шестёрка Бени(тоже мимо).
И все должны придти к этой очевидной истине, но для этого нужно перестать смотреть зомбоящик, который обязательно принадлежит одному из олигархов, который и пропихивает во власть с помощью своего тв или самого себя, или свою шестёрку. А для народа это не важно(результат всегда будет плохой) чья фамилия номинально будет у власти и какими лозунгами они будут забивать умы украинцев. Они всегда будут "бороться" меж собой(создавать видимость борьбы) за "правду", только это вся игра.
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23.07.2020 18:04 Ответить
ничтожество
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23.07.2020 15:12 Ответить
Це кремлівське брехло було при владі за Партії Регіонів до 2013 року, навіть орден від Януковича отримало. Було відсторонене від влади Порохом з 2014 року.
До речі, воно так само в 2008 році на Ющенка брехало.
Отже, якщо Жуванію підключили то виходить що у Кремля вже й підключити нема кого.
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23.07.2020 15:34 Ответить
Я не кровожерливий і хочу лише одного - щоб цих жваній , саакашпіллі та каломмойськіх відправили на їхні істаріческіє родіни . Вони там і хрюкнути побояться .
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23.07.2020 15:41 Ответить
а саакашвілю за що?
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23.07.2020 17:47 Ответить
Поїдьте в Грузію , або запитайте людей , які дійсно живуть в Грузії - вони Вам пояснять , які "реформи" воно проводило там . Тільки обережно , бо подумають , що Ви його фанат і почнуть бити . А то байкам всі вірите . Та воно в Україні показало , що чмо рідкісне .
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23.07.2020 19:10 Ответить
Новый виток разборок олигархов, которые все нагадили Украине.
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23.07.2020 15:46 Ответить
Казбек запугал?
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23.07.2020 15:55 Ответить
Париж опять в 0гне !! - - - https://uploads.disquscdn.com/images/ff66ce1cdd4a1174833423f5c47e698674dbac096e42a63625828dec8b0138bc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3334f25457f8e84f2c6d14c3a4e0dd57a162a66795b7b73f791725debe1bb9eb.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4602beddc5917e2e3b0a80f886a7cdaf6f47d634be6b54080b03d4efc5452e4c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6deebbfff6d7de71802b4249516d8abf04c5bdc37d68f1a7cbcefb19ff65abd0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c5b10f10738cd885e2741afc0a2f3f74820d96be7924bdcc52151fe07242bc9f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bc9bd525165577d1c0c1f6e565521beb13e7bff4dd12007927e20a7f4bbb8954.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/679adcdc49d94c1cced76ff34bce185626061b5c7ae00f454ad4c578af099ac6.jpg рф- террорист !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ююю......\
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23.07.2020 15:59 Ответить
Ще одна гнида з помийки вилізла.
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23.07.2020 16:11 Ответить
і не тільки Україну, і не тільки зараз а аж з 1917 року.
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23.07.2020 17:50 Ответить
Вони паразитують і в Україні, і в Россії, *********** нас, щоб не підняли голови, не відкрили очі і не побачили, хто є причиною нашого занепаду.
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23.07.2020 18:46 Ответить
Шо ж ты *******, Жвания?
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23.07.2020 16:35 Ответить
Жвания проголодался, смачненько кушать захотел -- вот и напомнил о своё существовании новой антиукраинской власти. Всё ооочень просто!
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23.07.2020 17:53 Ответить
Все высказанные факты подлежат скрупулёзной проверке, а на время проверки ВСЕ члены партии регионов должны посидеть в изоляции от общества. Политкарантин на параше.
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23.07.2020 18:13 Ответить
Все высказанные факты подлежат скрупулёзной проверке, а на время проверки ВСЕ члены партии регионов должны посидеть в изоляции от общества. Политкарантин на параше.
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23.07.2020 18:14 Ответить
"Какая отвратительная рожа!"
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23.07.2020 18:14 Ответить
Все высказанные факты подлежат скрупулёзной проверке, а на время проверки ВСЕ члены партии регионов должны посидеть в изоляции от общества. Политкарантин на параше.
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23.07.2020 18:15 Ответить
Все высказанные факты подлежат скрупулёзной проверке, а на время проверки ВСЕ члены партии регионов должны посидеть в изоляции от общества. Политкарантин на параше.
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23.07.2020 18:16 Ответить
Как они уже за_бали эти аваковы, жвании, масоны всех мастей. Да когда же в Украине начнётся Майдан очищения от мразей?
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23.07.2020 20:01 Ответить
толку от майданов -О...им ненадо давать выезжать из страны,а то потом они вернутся и подымутся снова,как сейчас.
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23.07.2020 21:30 Ответить
Не знаю. Лето же, не октябрь!! А так бомбит кругом...
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23.07.2020 20:04 Ответить
Прямо через посольство взятку передавали?
Ничего более оригинального не смогли придумать?
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23.07.2020 21:06 Ответить
гибридная война не совсем получается,"консервы"протухли,в дело пошли деньги...и снова полезла всякая мразь.а по простому-идет потихоньку слив и реванш белоголубых "друзей"путена...
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23.07.2020 21:26 Ответить
Цю мерзоту,яку було викрито ще до нападу Росії на Україну, треба неодмінно притягти до Трибуналу у свій час. Зараз,є відомості,відсиджується в підмосков'ї. Тому і пише ці гнусні фейки на відео звіжти. Тварь,за все відповість: і за Грузію,і за Україну,падаль!
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23.07.2020 22:22 Ответить
Онищенко врет, Деркач пленки подделал, Жвания врет... Товарищи порохоботы, чего же ваш сывочолый гетьман-крыголам не подает в суд? Да по одной простой причине. Тогда будет сделана экспертиза пленок и будет доказано, что они настоящие. И как бы Жвании не зажимал фаберже Коломойский, Давид не станет себе наговаривать уголовную статью. Если Кол заставил Жванию выступить, значит, есть доказательства. Когда ВВС напечатало слух про то, что Порошенко дал взятку за встречу с Трампом, ваш Кондитер моментально подал в суд. И выиграл. А сейчас - молчит, проказник этакий. А когда Путин протролил Шоколадного, что тот получал дивиденды с Липецкой фабрики во время войны, Петя Мальдивский засунул язык в задницу. Потому что у Пуйла есть банковские документы, подтверждающие выплату. А когда Кадыров в прошлом году написал в соцсетях, что Порох заверял его в любви и дружбе к России при передаче арестованных в мае 2014 года журналистов Лайфньюс, почему Порох не опроверг его слова? Да потому что - таки да, заверял.

И если Порошенко будет продолжать изображать из себя спасителя нации, то получит еще не одно разоблачение. В частности - пленки с венским сговором, когда получал "ярлык" на княженье в Вене у Фирташа.

А не сидит ПАП только по одной простой причине: Зе и По из олигархической системы. Только Зе - это обслуживающий персонал.

Пы.Сы. Было бы странно, если б Климкин подтвердил факт взятки. А сколько высших госчиновников из разных стран сидят? Подозреваю, что Климкин не умеет пользоваться интернетом.
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24.07.2020 05:21 Ответить
Если "слон",идя своей дорогой,будет отмахиваться от каждой "Моськи",облаивающей визгливо его,он никогда "не донсёт свою ношу" (не сделает то,для чего его выбрал народ!),и сам превратится в "Моську"
Это клоун,которому в государстве делать больше нечего,подаёт в суд на блогеров(ещё и женщин) как "потерпевший"......
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30.07.2020 00:44 Ответить
Думаю домовляться Зрадник порошенко із Блазнем зєлєньськім і цей колообіг лайна в політиці продовжиться нажаль.
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25.07.2020 11:47 Ответить
Попробуйте подумать головой.... Если получится!
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30.07.2020 00:45 Ответить
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