Аноним сообщил о минировании автомобиля Audi на Оболони в Киеве. ВИДЕО (обновлено)

В Киеве на Оболони заминировали автомобиль марки Audi. Об этом сообщил аноним.

Об этом информирует dtp.kiev.ua, передает Цензор.НЕТ.

"На Оболони в Киеве, возле ТЦ "Метрополис", стоит автомобиль Audi, который, по сообщению анонима, заминирован. На месте работают полиция и взрывотехники. Территория оцеплена", - говорится в сообщении.

Позже 24 каналу сообщили в полиции, что взрывчатку и подозрительные предметы возле ТЦ "Метрополис" не нашли.

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