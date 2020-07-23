Аноним сообщил о минировании автомобиля Audi на Оболони в Киеве. ВИДЕО (обновлено)
В Киеве на Оболони заминировали автомобиль марки Audi. Об этом сообщил аноним.
Об этом информирует dtp.kiev.ua, передает Цензор.НЕТ.
"На Оболони в Киеве, возле ТЦ "Метрополис", стоит автомобиль Audi, который, по сообщению анонима, заминирован. На месте работают полиция и взрывотехники. Территория оцеплена", - говорится в сообщении.
Позже 24 каналу сообщили в полиции, что взрывчатку и подозрительные предметы возле ТЦ "Метрополис" не нашли.
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+14 саша паламарчук
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+11 dd13
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+11 Дмитрий И #443974
показать весь комментарий23.07.2020 12:19 Ссылка
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требую, что бы все посмотрели фильм "Хвост виляет собакой", и что б Зеленский признался на видео что трахает Мендель.. или наоборот..