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Аноним сообщил о минировании автомобиля Audi на Оболони в Киеве. ВИДЕО (обновлено)

В Киеве на Оболони заминировали автомобиль марки Audi. Об этом сообщил аноним.

Об этом информирует dtp.kiev.ua, передает Цензор.НЕТ.

"На Оболони в Киеве, возле ТЦ "Метрополис", стоит автомобиль Audi, который, по сообщению анонима, заминирован. На месте работают полиция и взрывотехники. Территория оцеплена", - говорится в сообщении.

Позже 24 каналу сообщили в полиции, что взрывчатку и подозрительные предметы возле ТЦ "Метрополис" не нашли.

Смотрите также: Патрульные временно ограничили движение по улице Киото в Киеве: найден подозрительный пакет. ФОТО

Киев (25660) минирование (1446)


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Топ комментарии
+14
А ось і третя серія!
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23.07.2020 12:15
+11
А Бубочка с кем говорить будет??? С машиной???
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23.07.2020 12:17
+11
Скоро Аваков выедет на место и лично разминирует автомобиль, который заминирован атомной бомбой. Аваков станет героев и толпы ходячих желудков потребуют сделать его пожизненным главой МВД. Ура товарищи!!!!!
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23.07.2020 12:19
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А ось і третя серія!
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23.07.2020 12:15 Ответить
Що ЗеБРа приховує, від чого відволікають увагу? Стільки раз вони вже обісралися, що я навіть не знаю, чого вони бояться більше.
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23.07.2020 12:23 Ответить
Що приховують? Капітуляцію в Мінську. З 27 липня "пєрєстанут стрєлять", а наших військових будуть ще й саджати за вогонь у відповідь.
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23.07.2020 12:39 Ответить
Знову нашим прийдеться працювати ножичками по кацапським горлам. Живцем волочити тих тварюк на нашу сторону уже не буде смислу - Зебр однаково відпустить ((
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23.07.2020 12:45 Ответить
А Бубочка с кем говорить будет??? С машиной???
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23.07.2020 12:17 Ответить
з вихлопною трубою
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23.07.2020 12:18 Ответить
что там зеля просит посомтреть на етот раз ?
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23.07.2020 12:50 Ответить
с бимбой
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23.07.2020 12:18 Ответить
скорость ****...ющая! арсен борисович так і надірватися можна
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23.07.2020 12:18 Ответить
Скоро Аваков выедет на место и лично разминирует автомобиль, который заминирован атомной бомбой. Аваков станет героев и толпы ходячих желудков потребуют сделать его пожизненным главой МВД. Ура товарищи!!!!!
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23.07.2020 12:19 Ответить
За такі дзвінки повинно бути довічне ув"язнення, незалежно хибне воно чи ні.
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23.07.2020 12:19 Ответить
Зе-слуги хочет принять диктаторский закон дающий мусорам неограниченные полномочия - вот мусора и стараются.
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23.07.2020 12:19 Ответить
не гоните так быстро терракты, свинья устала.
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23.07.2020 12:19 Ответить
Внимание!.. я взял в заложники кактус и требую выслать мне 3 л текилы, десять шт. лаймов, 2 палки колбасы сыровяленной, пампушки с чесноком, и ящик персиков..
Анонім повідомив про замінування автомобіля Audi на Оболоні в Києві: на місці працюють вибухотехніки - Цензор.НЕТ 7081
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23.07.2020 12:20 Ответить
та шоб ты вдавывся от удовольствия что все твои требования выполнены, и покажут по телику фильм Чингачгук Большой Змей!
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23.07.2020 12:23 Ответить
да кстати!.. хорошо что напомнил!
требую, что бы все посмотрели фильм "Хвост виляет собакой", и что б Зеленский признался на видео что трахает Мендель.. или наоборот..
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23.07.2020 12:25 Ответить
Это будет фильм 41+, и его вряд ли покажут.
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23.07.2020 12:46 Ответить
і копченого ЗеБру тобі на вечерю )) Інакше ЗЕлений кактус буде пофарбовано і Чорно-Білий колір
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23.07.2020 12:26 Ответить
А сигары ? Как миниум Кубинские.
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23.07.2020 12:30 Ответить
я не курю уже лет десять.. все кто хочет попасть в веселые заложники, звоните 222-333-22-33.. выпивка и закуска гарантируется..
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23.07.2020 12:33 Ответить
Лажа. Люди, не ведитесь. Я звонил. Не кто трубку кроме оператора не берёт.
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23.07.2020 17:04 Ответить
Прогнози мрачніє,походу будуть дєлать поліцейської государство,перед виборами,ну и гайки лохтурату закрутять...А там глядіш-і с руцькім міром встрєтімся...
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23.07.2020 12:20 Ответить
Это все плохо. Повылазит сейчас всякая мразь, которая видит что у власти НеЛохи сидят. Ничего хорошего в этом нет...
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23.07.2020 12:20 Ответить
Житомир готуйсь, до вас їде Вава сцикло катастрофічне!
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23.07.2020 12:21 Ответить
Кто в курсе происходящего за последние дни, может кому то яйки зажали или собираются а мы проморгали?
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23.07.2020 12:21 Ответить
Пішла брехня по селу)))
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23.07.2020 12:21 Ответить
Чего и стоило ожидать. И пошло-поехало. Давай ЗЕ доставай свое пианино будешь танцевать и ролики записывать. Что ли себе тоже парочку гранат прикупить
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23.07.2020 12:23 Ответить
Аваков хаос решил посеять?сделать полицейское государство,это почерк местный не кацапский те так не работают,и слава богу, это свои гниды хотят запугать народ,если бы кацапы ркшились было бы как в россии трупы в метро взрывы троллейбусов, каширское шоссе взрывы домов,рязанскмй сахар нордост,беслан
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23.07.2020 12:24 Ответить
Альо, кінчайте цей цирк, всі і так зрозуміли, що до чого.
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23.07.2020 12:36 Ответить
Онаним сообщил? Ну, тогда, дрочите менты свои морковки.
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23.07.2020 12:38 Ответить
Аваков і Антоніна, прокоментуйте щось маскальською на камеру, бо на стільки тупі що навіть державної за який рік не можете вивчити. Через це не маєте права обіймати ці посади! Студенти з Африки (!) за рік вивчають українську, а вам тупарилим "тяжело".
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23.07.2020 12:52 Ответить
Їм тоді перед своїми хазяями доведеться виправдовуватись чи не переметнулися вони часом на український бік
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24.07.2020 09:31 Ответить
Следующим должно стать метро. А чё? Надо ж избирателей как-то "сплачивать".
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23.07.2020 13:27 Ответить
 
 