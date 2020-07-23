Вакцина от COVID-19, разработанная в Китае, ориентировочно будет стоить около 1 тыс. грн, - Ляшко. ВИДЕО

Вакцина будет стоить в районе $20, около 500 гривен за одну дозу. Однако, вакцина требует двукратного введения.

Об этом сообщил в интервью "Украинскому Радио" главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Уже мы ориентировочно знаем, сколько может стоить вакцина. Первая, кто озвучил, - это компания из Китая, которая уже на третьей клинической стадии и первая среди разработчиков в списке ВОЗ. Она говорит, что вакцина будет стоить в районе , около 500 гривен за одну дозу. Однако, вакцина будет требовать двукратного введения", - рассказал Ляшко.

В то же время главный санврач не может сказать, когда точно вакцина появится, поскольку еще проводятся клинические исследования, инструкции нет, препарат не зарегистрирован.

"Но мы уже знаем, что ориентировочно где-то 1 тыс. гривен нужна будет для того, чтобы защитить человека в Украине и не только в Украине", - добавил Ляшко.

"Я бы сказал, что нам нужно 100% вакцинировать все население Украины. Но мы понимаем, что будут ограничения, поскольку всегда есть противопоказания к вакцинации ... вероятно, будут возрастные ограничения", - объяснил главный санврач.

Сначала, по его словам, будут вакцинировать врачей, сотрудников силовых структур, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

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