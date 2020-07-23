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Новости Видео Коронавирус и карантин
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Вакцина от COVID-19, разработанная в Китае, ориентировочно будет стоить около 1 тыс. грн, - Ляшко. ВИДЕО

Вакцина будет стоить в районе $20, около 500 гривен за одну дозу. Однако, вакцина требует двукратного введения.

Об этом сообщил в интервью "Украинскому Радио" главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Уже мы ориентировочно знаем, сколько может стоить вакцина. Первая, кто озвучил, - это компания из Китая, которая уже на третьей клинической стадии и первая среди разработчиков в списке ВОЗ. Она говорит, что вакцина будет стоить в районе , около 500 гривен за одну дозу. Однако, вакцина будет требовать двукратного введения", - рассказал Ляшко.

В то же время главный санврач не может сказать, когда точно вакцина появится, поскольку еще проводятся клинические исследования, инструкции нет, препарат не зарегистрирован.

"Но мы уже знаем, что ориентировочно где-то 1 тыс. гривен нужна будет для того, чтобы защитить человека в Украине и не только в Украине", - добавил Ляшко.

"Я бы сказал, что нам нужно 100% вакцинировать все население Украины. Но мы понимаем, что будут ограничения, поскольку всегда есть противопоказания к вакцинации ... вероятно, будут возрастные ограничения", - объяснил главный санврач.

Сначала, по его словам, будут вакцинировать врачей, сотрудников силовых структур, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Также читайте: С 1 августа адаптивный карантин будет работать по-другому: Карантин ослабят, если в течение трех дней заболеваемость будет снижаться, - Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Китай (3028) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
Ціна оксфордської вакцини - 2,5 євро або 80 грн, але там відкатів не дають, пєчалька.
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23.07.2020 12:46
+16
Ну шо, теперь осталось прибить свой процент, влупить закон об обязательной вакцинации и можно считать, что жизнь удалась (и у детей, и у внуков).
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23.07.2020 12:46
+14
1. зелёное кодло ввогнало Украину в кризис (минс 20 лярдов сборов) еще когда про короновирус никто и не слыхал! (доллар держался благодаря опытному руководству, которое работало со времён Пороха и стабилизировавшее банковскую систему)
2. короновирус не получил большого распространения на территории Украины (при чём здесь заслуги зелемойского? каким он к этому боком?) по причинам, возможно, слабого туризма, отсутствия огромного кол-ва кафе, западной привычки проводить семьями вечера в ресторанах и так далее, но зеленскими выделенны колосальные средства на "борьбу с ним" - 200 млрд гривень! недавно прошмыгаль отчитался, что всё растратил!!!!! АКУЕТЬ!
3. введённый дурантин сократил экономику на 10%!!!! у людей просто нет денег (потребительские способности украинцев сократились - на эту тему дофига статей, только полный зебанатик их невидит) чтобы скупать баксы и обрушивать гривну
4.сейчас острая фаза войны, как была при Порохе? нет... зелемойский просто отводит войска сдавая территорию... сейчас падают сотни банков, которые вымывают валюту из экономики? нет, Гонтарева со всеми уже разобралась... тем не менее, дурантин снимает професионального главу НБУ и назначает какого-то управляемого алкаша... и имеем результат - бакс 28,2!!! еще недавно 26,4!! и возможно в ближайшее время 30!
30, нет острой фазы войны! банки не падают! люди сидят без работы 4 месяц и экономика уже сократилась на 10% - это результат "выдающейся" деятельности зелёной сопли
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23.07.2020 13:12
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Правила форума Совет форумчан
Як завжди якесь китайське фуфло.
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23.07.2020 12:45 Ответить
уже бабло делять
будут втюхивать фейковую вакцину
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23.07.2020 12:48 Ответить
Цікаво, а ідіотизм ,це протипоказання для вакцінаціі??))
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23.07.2020 12:54 Ответить
Хочеш відмовитись від вакцинації?
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23.07.2020 13:10 Ответить
А коли буде готова українська вакцина? ой, а що її не розробляють?
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23.07.2020 13:28 Ответить
а ета вакцина имеет сертификат EC как минимум ?
или ето вода в баночке за 50 баксов ?
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23.07.2020 13:30 Ответить
Вода - не так страшно. Но дорого.
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23.07.2020 13:39 Ответить
Ціна оксфордської вакцини - 2,5 євро або 80 грн, але там відкатів не дають, пєчалька.
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23.07.2020 12:46 Ответить
покупать вакцину без откатов? - они даже не понимают как это делать...
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23.07.2020 13:22 Ответить
Чему удивляться?! Ходила в поликлинику.Это же как надо ненавидеть людей, чтобы холл перед кабинетом аллерголога заставить цветами...
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23.07.2020 19:44 Ответить
Ну шо, теперь осталось прибить свой процент, влупить закон об обязательной вакцинации и можно считать, что жизнь удалась (и у детей, и у внуков).
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23.07.2020 12:46 Ответить
А в этой цене свой процент уже прибит многократно, ибо не озвучивали бы цену.
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23.07.2020 15:27 Ответить
А возможно, то, что у нас сейчас президент Зеленский--это наше везение.
А представьте на минуту, что СЕЙЧАС президент Украины Порох, или, не дай Боже--Юля?
Как мы помним Порох стал президентом в непростой, кризисной ситуации.
Не будем тыкать пальцами, но тогда мы получили трёхкратный обвал валюты, банкопад (сто банков, вроде, перестало существовать), поднятие цен и т.д и т.п.
Но ведь и сейчас кризис.
Коронавирусный.
Мировой.
Итак. Представим, что у руля Петя или Юля.
Вполне возможно, доллар бы сейчас стоил 50 гривен (кризис, скажите спасибо, что не 100), дикий скачок цен естессно, падение ещё десятка неугодных банков, реальный жёсткий режим ЧС по всей стране (может, кстати, и надо было бы )) ), и очереди в аптеках за "чудодейственным Тамифлю-Питефлю".
Однако по факту доллар стабилен, цены в магазинах тоже, банки не разоряются, медицинская ситуация контролируемая и, не знаю каким чудом, не дошла до страшных вариантов Италии, Испании и Штатов.
В силу неопытности или, надеюсь, честности Зеленский не использовал тот шанс, которым Петя или Юля попользовались бы по полной программе.
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23.07.2020 12:48 Ответить
...какое вумное Само сочинило, или скопипастило?
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23.07.2020 12:51 Ответить
Вакцина проти COVID-19, розроблена в Китаї, орієнтовно коштуватиме близько 1 тис. грн, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4407
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23.07.2020 14:26 Ответить
Все пэдроботы там живут
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23.07.2020 14:36 Ответить
тут твой зебил-приятель призналось, что на цензоре одни "порохоботы" или геи..
а так как ты явно не порохобот - то второе и так очевидно
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23.07.2020 16:12 Ответить
Поспорил бы на 1000$ что ВСУ не зачищало бы Донбасс! Если был бы Порошенко сейчас.

Только в ваших фантазиях.
А при коронавирусе я так понял с Порошенко была бы супер стабильная экономика.
Хватит писать бред.
Зеленский - клоун согласен.
А Порошенко вор и барыга. И всегда им будет.
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23.07.2020 19:56 Ответить
ты дура тётя! и останешься ей навсегда!
доказательств воровства и барыжничества нет - но ты, как последняя тупая дубина, продолжаешь талдычить фейки
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23.07.2020 20:45 Ответить
Зеленський прийняв Україну з сохою, а лишить з атомною бомбою.
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23.07.2020 12:52 Ответить
взорвавшейся.
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23.07.2020 12:55 Ответить
...no comment...
Вакцина проти COVID-19, розроблена в Китаї, орієнтовно коштуватиме близько 1 тис. грн, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6170
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23.07.2020 12:56 Ответить
Или наоборот
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23.07.2020 13:48 Ответить
Юлю сравнял с Петей, про тебя уже все ясно - недалекий тролль.
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23.07.2020 12:52 Ответить
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23.07.2020 12:53 Ответить
була би Доктор Смерть Супрун Міністром ...
Чи при Пєті чи при Юлі...Не вони її посадили в крісло.. тому гарантовано для населення вакцина би була американська, 50 млн доз...Але не відразу.. а десь роки за два..
і 1 лярд доларів за неї було би записано в держборг,а населенню вона була би безкоштовно..
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23.07.2020 13:12 Ответить
була б інідйська вакцина типу АКДС яку в нормальних країнах не використовують.. Ми вже це все пройшли нащо цю пургу писати
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23.07.2020 13:49 Ответить
если Супрун - зебилы называют смертью, то кто тогда вислюк и Ко - сократившие финансирование медицины в 2020 году на 20-66%, распродавшие маски и медпрепараты на тысячи тон и разграбившие фонд борьбы с коронавирусом в свои карманы?
Вакцина проти COVID-19, розроблена в Китаї, орієнтовно коштуватиме близько 1 тис. грн, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3860
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23.07.2020 14:29 Ответить
1. зелёное кодло ввогнало Украину в кризис (минс 20 лярдов сборов) еще когда про короновирус никто и не слыхал! (доллар держался благодаря опытному руководству, которое работало со времён Пороха и стабилизировавшее банковскую систему)
2. короновирус не получил большого распространения на территории Украины (при чём здесь заслуги зелемойского? каким он к этому боком?) по причинам, возможно, слабого туризма, отсутствия огромного кол-ва кафе, западной привычки проводить семьями вечера в ресторанах и так далее, но зеленскими выделенны колосальные средства на "борьбу с ним" - 200 млрд гривень! недавно прошмыгаль отчитался, что всё растратил!!!!! АКУЕТЬ!
3. введённый дурантин сократил экономику на 10%!!!! у людей просто нет денег (потребительские способности украинцев сократились - на эту тему дофига статей, только полный зебанатик их невидит) чтобы скупать баксы и обрушивать гривну
4.сейчас острая фаза войны, как была при Порохе? нет... зелемойский просто отводит войска сдавая территорию... сейчас падают сотни банков, которые вымывают валюту из экономики? нет, Гонтарева со всеми уже разобралась... тем не менее, дурантин снимает професионального главу НБУ и назначает какого-то управляемого алкаша... и имеем результат - бакс 28,2!!! еще недавно 26,4!! и возможно в ближайшее время 30!
30, нет острой фазы войны! банки не падают! люди сидят без работы 4 месяц и экономика уже сократилась на 10% - это результат "выдающейся" деятельности зелёной сопли
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23.07.2020 13:12 Ответить
Вакцина проти COVID-19, розроблена в Китаї, орієнтовно коштуватиме близько 1 тис. грн, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5880
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23.07.2020 14:32 Ответить
И шоколаднички отправили в спам).Питруня для них,как покойник-про него или ничего,или хорошее
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23.07.2020 13:36 Ответить
Противно читать клевету изо дня в день.
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23.07.2020 13:49 Ответить
дурнику, курс гривни впав спочатку з 8 до 12 - на оккупації Криму та вторгнені кацапів, та залишався стабільним до того часу, поки коломойский не почав скуповувати всю валюту по Україні, обваливши Курс з 12 до 40... За кілька місяців він скупив 5.5 млрд.долларів, при ЗВР = 4 млрд.долл. Скажи "спасибА" саме бене та зеленскому за обвал гривні, через їх офшори були вкрадені 5.5 млрд.долл.
Саме тому тарифи пішли вгору, комуманка та "обнищание народа" , навіть на твої улюблені товари - цигарки та горилка..Вакцина проти COVID-19, розроблена в Китаї, орієнтовно коштуватиме близько 1 тис. грн, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8401
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23.07.2020 14:19 Ответить
Вакцина проти COVID-19, розроблена в Китаї, орієнтовно коштуватиме близько 1 тис. грн, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8479
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23.07.2020 14:22 Ответить
у одного из моих "друзей" по фейсбуку был (может и есть) кореш, попёр по безвизу в Испанию, нашел там работу и строчил в фейсбук говнопосты, какой плохой Порох...
до чего мразотный у нас народ - просто слов нет!
надеюсь, эту чмошную гниду выперли из-за карантина назад на Родину... и теперь эта зележопая гнида торчит тут без работы
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23.07.2020 20:53 Ответить
пытаешься успокоить свою совесть за выбор Зе-президента? И с каждым днем все труднее это сделать? Повторяй мантру чаще.
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23.07.2020 14:23 Ответить
" разработанная в Китая"
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23.07.2020 12:48 Ответить
Щоб не захворіти, треба кожний день ширятися?
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23.07.2020 12:50 Ответить
...а зебилятня уже делит еще не полученное бабло ...фумлянах, что за мудачье
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23.07.2020 12:53 Ответить
Можно забыть про вакцину: Три разных групп учёных в Германии, Южной Корее и Великобритании заявили, что даже у переболевших COVID19 - через 3-4 месяца не обнаруживают антитела.(с)
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23.07.2020 12:53 Ответить
повідомляли -треба 1.5 року..
потрібно ще рік...

вакцина буде...але це віддалена перспектива..

тАКЕ ВРАЖІННЯ,ЩО ЛЯШКО,СТЕПАНОВ -"АБИ ПРОКУКУРІКАТИ"..щО ЩОСЬ РОБИТЬСЯ...
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23.07.2020 13:07 Ответить
ссылку на английском дайте, с источником.
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23.07.2020 13:21 Ответить
что тебе еще дать КовИдиот !? ищи...
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23.07.2020 13:55 Ответить
Разработанная в Китае, ориентировочно будет стоить около 1 тыс. грн
Разработанная в США, ориентировочно будет стоить около 3 тыс.$
И прививаться нужно перед каждым сезоном, 2 раза в год.
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23.07.2020 12:53 Ответить
А кто не захочет прививаться, китайским фуфло, да ещё и за свой счёт?
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23.07.2020 12:54 Ответить
КИТАЙСЬКА хоч на когось подіє.. але ще будуть випущені вітчизняні (виробництва "Богатирьова і Со.")
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23.07.2020 13:08 Ответить
Хочу, шоб на тебе подіяла.
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23.07.2020 13:14 Ответить
Придумать вирус, а потом вакцину от него, "первыми".
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23.07.2020 12:58 Ответить
Афера століття. Хтось на цьому гарно заробить.
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23.07.2020 13:01 Ответить
російскі тести (від котрих відмовилась навіть Білорусь)..
Китайські "вакцини"... теж "задешево"...Британія оголосила про закупівлю ЩЕ не СТВОРЕНОЇ ВАКЦИНИ в кількості 100 млн доз,але там навіть ціна невідома...

Вакцина проти COVID-19, розроблена в Китаї, орієнтовно коштуватиме близько 1 тис. грн, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1196
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23.07.2020 13:05 Ответить
В США назвали стоимость первой вакцины от коронавируса

Американское правительство заплатит 1,95 миллиарда долларов за 100 миллионов доз вакцины против коронавируса COVID-19 фармацевтической компании Pfizer и немецкой биотехнологической фирме BioNTech SE. Американцы будут получать ее бесплатно.
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23.07.2020 13:07 Ответить
осталось токо бизнесняню под вакцину на мендельштрассе надыбать...и заживём счастливо..
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23.07.2020 13:13 Ответить
ідіот ляшко вже рахує прибуток від продаж.
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23.07.2020 13:14 Ответить
Ага зараз! Дві. Від цього насмарку бабусі легкою срачкою відбуваються, а вони нам "вакцину" з Китаю за 1000 хочуть втюхати.
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23.07.2020 13:22 Ответить
Хочу побачити чергу з істеричок за кітайською вакциною.
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23.07.2020 13:22 Ответить
Вакцины нет, но откаты уже посчитаны)))))

С китайцами в этом плане легко, они сговорчивы и гибки в вопросах коррупции.
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23.07.2020 13:23 Ответить
Если бы узкоглазые меньше собак и летучих мышей жрали, не пришлось бы почти каждый год вакцины придумывать от вирусов
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23.07.2020 13:24 Ответить
Видали, что Dron написал?
Вот такое в голове у 73% нашого мудрого наріда.
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23.07.2020 13:30 Ответить
если у китайцев стоит 1000грн , крадуцкий из нее 3000 грн сделает как минимум !!!!!
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23.07.2020 13:36 Ответить
Если у нас она будет стоить 1000, значит, у китайцев она по 5 юаней.
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23.07.2020 13:43 Ответить
И еще вопрос: сами китайцы собираются одномоментно вакцинировать свое население?
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23.07.2020 13:50 Ответить
Китайці як і індуси нічого нормального зробити не можуть, макимум що продадуть нам експерементальну вакцину щоб пройшла випробовування на європейському типу людей..
А взагалі якщо реально розібратись то люди які перехворіли втрачають імунітет через пів року через мутацію вірусу
В чому суть тієї вакцини??? Це така сама фуло вакцина як і від грипу..
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23.07.2020 13:54 Ответить
а не пошли бі они в жопу ? сначала заразили пол планеты а теперь им еще бабло за викцину ?
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23.07.2020 14:48 Ответить
Какой перспективный клондайк для "слуг народа". Озолотятся.
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23.07.2020 15:01 Ответить
Была "Юлькина тысяча", а теперь будет "Зелина тысяча"...
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23.07.2020 15:31 Ответить
Мене дивують ідіоти які скулять про "банкопад" типу 100 банків "знищили" при "Баризі-Порошенко." Але ніхто з цих умніків незнає,що в багатійшій Німеччині всього 3-5 банків на всю ***** країну!!! А чомк так? Тому,що в Німеччині в кожного багатія НЕМАЄ СВОГО БАНКУ,через який він відмиває гроші,та веде корупційні схеми з коштами!
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23.07.2020 17:25 Ответить
Банки Германии.

Центральные банки
Deutsche Бундесбанк , Франкфурт
Европейский центральный банк , Франкфурт
BayernLB , Мюнхен
Bremer Bank , Бремен
Comdirect , Квикборн
Commerzbank , Франкфурт
Consorsbank , Нюрнберг
ДАБ BNP Paribas , Мюнхен
DekaBank Deutsche Girozentrale , Франкфурт
Deutsche Bank , Frankfurt
Deutsche Pfandbriefbank , Unterschleißheim (рядом с Мюнхеном )
DZ Bank , Frankfurt
GLS банк , Бохум
HSH Nordbank , Гамбург / Киль (двойное сиденье)
KfW , Frankfurt
Landesbank Баден-Вюртемберг , Штутгарт
Landesbank Berlin Holding , Берлин
Landesbank Hessen-Thüringen , Франкфурт
Landwirtschaftliche Rentenbank
N26 , Берлин
Nord / LB , Ганновер
NRW.Bank , Дюссельдорф
Portigon Финансовые услуги , Дюссельдорф
solarisBank , Берлин
Wirecard Bank
Кооперативные банки
см: Volksbanken и Raiffeisenbanken
Шпаркассен
см: сберкассы
Инвестиционные банки
Baader Bank AG
Varengold Bank
ЕС банки
Allied Irish Banks , Франкфурт
Anglo Irish Bank , Frankfurt
Banco Santander , Менхенглабды
Barclays Bank , Гамбург
BNP Paribas , Франкфурт
Креди Лионе , Франкфурт
DEV банк , Франкфурт
Хандельсбанкен , Гамбург
ING Group , Франкфурт
Lloyds Banking Group , Берлин
Нордеа , Франкфурт
Королевский банк Шотландии , Франкфурт
SEB AG , Франкфурт
Сосьете Женераль , Франкфурт
Ганзейский Банк , Гамбург
Targobank , Дюссельдорф
Triodos Bank , Frankfurt
UniCredit Bank AG , Мюнхен
Швейцарские и зарубежные банки
Банк коммуникаций , Франкфурт
Банк Сепы , Франкфурт
Ситибанк Privatkunden, Дюссельдорф (с декабря 2008 года часть французского Креди Mutuel банка)
Citigroup Global Markets Deutschland (Corporate Bank), Франкфурт
Credit Suisse
Goldman Sachs , Франкфурт
АйСиАйСиАй Банк , Франкфурт
JP Morgan , Франкфурт
Лазар , Франкфурт
Merrill Lynch , Франкфурт
Mitsubishi UFJ , Франкфурт
Mizuho Bank , Frankfurt
Морган Стэнли
Национальный банк Пакистана , Франкфурт
Государственный банк Индии , Франкфурт
Sumitomo Mitsui Financial Group , Франкфурт
UBS AG , Франкфурт
Небольшие частные банки
Банкхаус CL Зелигер , Wolfenbüttel
Банкхаус Лампа , Франкфурт
Internationales Bankenhaus Bodensee , Friedrichshafen
Merck & Co Финк , Мюнхен
Банкхаус Löbbecke & Co , Франкфурт
Доннер и Reuschel , Гамбург
Hauck & Ауфхаузер , Франкфурт
Berenberg Bank , Гамбург
Bierbaum & Co , Франкфурт
Degussa Bank , Frankfurt
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
ИКБ Deutsche Industriebank , Франкфурт
Merkur Банк , Мюнхен
Metzler Bank , Frankfurt
Rothschild Investment Bank , Frankfurt
Südwestbank AG , Штуттгарт
Von Linden Bank , Frankfurt
Специальные операции банков
Baader Wertpapierhandelsbank
BMW Bank , Мюнхен
Deutsche Apotheker- унд Ärztebank , Дюссельдорф
Deutsche Bank Wertpapier Service , Франкфурт
DVB Bank , Frankfurt
Edekabank , Гамбург
GEFA Bank , Вупперталь
Invest Kreditbank , Франкфурт
LHB Хандельсбанк
Mercedes-Benz Bank , Штутгарт
Norisbank , Бонн
ReiseBank AG , Frankfurt (100% DZ Bank )
Siemens Bank GmbH , Мюнхен , 100% Siemens Financial Services
Umweltbank , Нюрнберг
ВЭМ Aktienbank AG , Мюнхен
Volkswagen Bank , Брауншвейг
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23.07.2020 17:50 Ответить
Шах и мат...))
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23.07.2020 19:24 Ответить
Я правильно понял: Китай создал вирус\биологическое оружие, распространил его по миру и теперь за деньги будет продавать лекарство от него? И не получит исков от других государств?
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23.07.2020 19:23 Ответить
Китай Зе бест!, сначала придумал болезнь, а потом всех за 50 бакинских вылечил!!!)))
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23.07.2020 20:04 Ответить
Компания из Китая БЕЗ сертификации ЕС и США это китайское гавно вводить опасно и тупо.
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24.07.2020 08:01 Ответить
тупой, неграмотный козел
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24.07.2020 09:31 Ответить
Да вы придурки китайские обязаны компенсации всем странам оплачивать а не продавать еще вакцинну.
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08.10.2020 18:46 Ответить
 
 