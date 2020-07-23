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Хайп на терроре. Кто и для чего использует луцкого террориста. ВИДЕО

Кто запугивает Украину террором и как слабостью президента Владимира Зеленского может воспользоваться Россия? Об этом - сегодня в "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Российская медийная колонна и, к сожалению, не только она, неистово хайпует на терроре. Луцкого террориста обсуждают, будто какого-то героя-революционера и даже включают в прямой эфир! А вместе с тем - внушают аудитории тезис о том, что "государство - слабое, Зеленский - трус, поэтому надо мириться с Россией", то есть садиться за стол переговоров с российскими марионетками с ОРДЛО.

Что не так с освещением теракта в Луцке? Как медведчуковские медиа умудрились возвеличить неадекватного мужчину до революционера?

Как российская пропаганда благодаря событиям в Луцке с новой силой начала раскручивать тему переговоров с террористами из ОРДЛО? И чем слабость Зеленского перед луцким террористом может обернуться катастрофой для всей страны?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Автор: 

Луцк (587) Тахтаулове (770) теракт (2310) Буткевич Богдан (433) Максим Кривош (38)


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Топ комментарии
+41
Творческая группа и главный режиссер-заказчик.

Хайп на терроре. Кто и для чего использует луцкого террориста - Цензор.НЕТ 8355
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23.07.2020 15:01
+28
Хайп на терроре. Кто и для чего использует луцкого террориста - Цензор.НЕТ 715
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23.07.2020 15:03
+21
Зе-Бубочка и Аваков первыми начали хайпить и пиариться на этом "террористе".
Скажу больше: именно ОНИ его и ВЫДУМАЛИ исключительно для хайпа и пиара.
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23.07.2020 15:02
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Творческая группа и главный режиссер-заказчик.

Хайп на терроре. Кто и для чего использует луцкого террориста - Цензор.НЕТ 8355
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23.07.2020 15:01 Ответить
Хайп на терорі. Хто і для чого використовує луцького терориста - Цензор.НЕТ 2534
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23.07.2020 21:14 Ответить
дайте угадаю.. скоро Зеля снимет видосик где скажет, что будет находить и мочить териков даже в сортире)))
надо ж как то стремительно падающий рейтинг поднимать
жаль только что идёт по стопам путина, сам ничего другого не может придумать больше
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23.07.2020 15:02 Ответить
Та упаси Бог по тем стопам! Там жилые дома взрывали, не говоря о Беслане и "Норд-Осте".
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23.07.2020 15:47 Ответить
У 🤢🤡мозгов изначально не водилось , в говняном квартале 95 ,чужие тупые шутки повторял , как попугай
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24.07.2020 01:24 Ответить
Зе-Бубочка и Аваков первыми начали хайпить и пиариться на этом "террористе".
Скажу больше: именно ОНИ его и ВЫДУМАЛИ исключительно для хайпа и пиара.
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23.07.2020 15:02 Ответить
Хайп на терроре. Кто и для чего использует луцкого террориста - Цензор.НЕТ 715
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23.07.2020 15:03 Ответить
Стою на асфальте, Считаю минуты... То-ли спецназ заблудился? То-ли я шось напутал?
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23.07.2020 15:08 Ответить
В армию пойти зассал 4 раза, а с террористом вступить в контакт - сразу согласился!
Может, не в ту армию его звали?
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23.07.2020 15:09 Ответить
Так с "террористом" по телефону "контачил".А армия,она реальная,там стреляют с "той стороны" не петардами.Страшно,да и мама Римма не разрешила
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23.07.2020 15:22 Ответить
👏👏👏💯%
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24.07.2020 01:26 Ответить
Самое смешное,сто это действительно так:его выдумали!!!Об этом можно судить из всего этого цирка,что нам показали!!!
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23.07.2020 15:09 Ответить
Государство - слабое, Зеленский - трус, поэтому надо мириться с Россией.

Первое верно, второе совершенно верно, а третье- не корректное высказывание. Мириться/не мириться можно было бы обсуждать, если бы Украина ссорилась с РФ, но Украина не ссорилась. Она лишь вынужденна защищаться от рос. агрессивных действий.
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23.07.2020 15:11 Ответить
Сами обосрались теперь ищут кто на этом может хайпануть. ГЕНИАЛЬНО
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23.07.2020 15:18 Ответить
Так кто может сказать, это террорист, или клоун, что он хотел, какие требования, и к кому, впечатление, он просто хотел, чтобы зе с ним перекинулся на пару слов, и он готов за это тянуть срок, единственный результат вижу, дивиденды и рейтинг себе поднял авакорюкзак, или я что то пропустил?
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23.07.2020 15:22 Ответить
Вы не один с подобными вопросами. Уж много смутных сомнений, однако.
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23.07.2020 15:49 Ответить
Таки напад РФ буде, все розкачують ситуацію, однак чомусь одними ненормальними психами, а ще потрібно перевірити лікарів в психушках, як тих хто готовить кадри для ФСБ. Чомусь всі терористи тут психічно хворі. Мабуть працюють за кодовим словом із Лубянки.
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23.07.2020 16:56 Ответить
..Про що мова взагалі , який до біса мир з кацапами . !? Та не потрібен їм той мир .. Миряться держава з державою , але ж на думку підоРашки , Україна не є державою ,, х.йло це сам повторював неодноразово . .!! По їхньому - Україна це збунтувавша частина паРаші ,, для них ми - сєпари . На їх думку держава -Україна підлягає скасуванню , а українці підлягають примусовій русифікації ( возврату назад в лоно імпєріі ) ,, патріотична частина взагалі підлягає повному знищенню , включно з грудними немовлятами . Вони це озвучують відкрито і не цураючись .. Мир з кацапськими ********** - це пастка... Альо , зедебіли ,, прийдіть до тями нарешті .!! .
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23.07.2020 20:09 Ответить
мармеладная партия и ея боты хайпуют на терракте с кремлёвскими в унисон.
не совпадение.
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23.07.2020 20:36 Ответить
С самолайом Вас
Хайп на терорі. Хто і для чого використовує луцького терориста - Цензор.НЕТ 191
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24.07.2020 01:12 Ответить
заставка прикольная. два дебила и одна лахудра ))
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24.07.2020 00:05 Ответить
В Украине терористы - ЗЕ и Аваков.

Они придумали, они реализовали сценарий, они и попиарились вовсю от ловких супергероев-ментов до спасителя Мира.

Медведчуки, Шарии и кацапы - это уже выхлоп.
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24.07.2020 01:15 Ответить
Этот теракт идентичен теракту "Янукович и яйцо"
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24.07.2020 13:46 Ответить
Этот теракт идентичен теракту "Янукович и яйцо"
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24.07.2020 13:47 Ответить
 
 