Хайп на терроре. Кто и для чего использует луцкого террориста. ВИДЕО

Кто запугивает Украину террором и как слабостью президента Владимира Зеленского может воспользоваться Россия? Об этом - сегодня в "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Российская медийная колонна и, к сожалению, не только она, неистово хайпует на терроре. Луцкого террориста обсуждают, будто какого-то героя-революционера и даже включают в прямой эфир! А вместе с тем - внушают аудитории тезис о том, что "государство - слабое, Зеленский - трус, поэтому надо мириться с Россией", то есть садиться за стол переговоров с российскими марионетками с ОРДЛО.

Что не так с освещением теракта в Луцке? Как медведчуковские медиа умудрились возвеличить неадекватного мужчину до революционера?

Как российская пропаганда благодаря событиям в Луцке с новой силой начала раскручивать тему переговоров с террористами из ОРДЛО? И чем слабость Зеленского перед луцким террористом может обернуться катастрофой для всей страны?

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Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.