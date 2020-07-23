Хайп на терроре. Кто и для чего использует луцкого террориста. ВИДЕО
Кто запугивает Украину террором и как слабостью президента Владимира Зеленского может воспользоваться Россия? Об этом - сегодня в "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.
Российская медийная колонна и, к сожалению, не только она, неистово хайпует на терроре. Луцкого террориста обсуждают, будто какого-то героя-революционера и даже включают в прямой эфир! А вместе с тем - внушают аудитории тезис о том, что "государство - слабое, Зеленский - трус, поэтому надо мириться с Россией", то есть садиться за стол переговоров с российскими марионетками с ОРДЛО.
Что не так с освещением теракта в Луцке? Как медведчуковские медиа умудрились возвеличить неадекватного мужчину до революционера?
Как российская пропаганда благодаря событиям в Луцке с новой силой начала раскручивать тему переговоров с террористами из ОРДЛО? И чем слабость Зеленского перед луцким террористом может обернуться катастрофой для всей страны?
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.
Ставьте лайк этом видео, оставляйте комментарий и подписывайтесь на обновления! Отвоюем украинский Youtube вместе!
Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"
Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.
Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.
В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
надо ж как то стремительно падающий рейтинг поднимать
жаль только что идёт по стопам путина, сам ничего другого не может придумать больше
Скажу больше: именно ОНИ его и ВЫДУМАЛИ исключительно для хайпа и пиара.
Может, не в ту армию его звали?
Первое верно, второе совершенно верно, а третье- не корректное высказывание. Мириться/не мириться можно было бы обсуждать, если бы Украина ссорилась с РФ, но Украина не ссорилась. Она лишь вынужденна защищаться от рос. агрессивных действий.
не совпадение.
Они придумали, они реализовали сценарий, они и попиарились вовсю от ловких супергероев-ментов до спасителя Мира.
Медведчуки, Шарии и кацапы - это уже выхлоп.