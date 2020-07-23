"Луцкий террорист" Кривош заявляет об отсутствии сообщников: "Это все выдумки спецслужб". ВИДЕО

Максим Кривош, который 21 июля в Луцке захватил автобус с заложниками, заявил, что у него не было сообщников. О том, что Кривош действовал не один, ранее сообщали правоохранители.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом Кривош заявил перед судебным заседанием, где ему должны избрать меру пресечения.

Видео Громадське

"Нет у меня сообщников, это все выдумки спецслужб", - сказал он.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

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