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Новости Видео Захват заложников в Луцке
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"Луцкий террорист" Кривош заявляет об отсутствии сообщников: "Это все выдумки спецслужб". ВИДЕО

Максим Кривош, который 21 июля в Луцке захватил автобус с заложниками, заявил, что у него не было сообщников. О том, что Кривош действовал не один, ранее сообщали правоохранители.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом Кривош заявил перед судебным заседанием, где ему должны избрать меру пресечения.

Видео Громадське

"Нет у меня сообщников, это все выдумки спецслужб", - сказал он.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Также читайте: Суд сегодня изберет меру пресечения "луцкому террористу" Кривошу

Автор: 

захват (787) Луцк (587) Максим Кривош (38)


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Топ комментарии
+16
та не пали кантору і так країна з того рже! тут люди вже місця для медальок готують, а тут ти...скотиняка така
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23.07.2020 16:10
+14
"Луцкий террорист" Кривош заявляет об отсутствии сообщников: "Это все выдумки спецслужб" - Цензор.НЕТ 9583
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23.07.2020 16:11
+13
Так это все -- одна сплошная выдумка спецслужб и нерадивого креативщика с 95 квартала.
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23.07.2020 16:10
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Так это все -- одна сплошная выдумка спецслужб и нерадивого креативщика с 95 квартала.
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23.07.2020 16:10 Ответить
Та не, здесь зебилы как всегда ничего своего не придумали и просто все украсили у сценаристов Кремля
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23.07.2020 16:15 Ответить
"Луцький терорист" Кривош заявляє про відсутність спільників: "Це все вигадки спецслужб" - Цензор.НЕТ 9746
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23.07.2020 17:46 Ответить
та не пали кантору і так країна з того рже! тут люди вже місця для медальок готують, а тут ти...скотиняка така
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23.07.2020 16:10 Ответить
редактора теж приколюються, оцініть послідовність: "Нет у меня сообщников, это все выдумки спецслужб", - сказал он.Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, чтоhttps://censor.net/news/3209422/u_terrorista_iz_lutska_byli_soobschniki_v_drugih_gorodah_oni_zaderjany_avakovhttps://censor.net/news/3209422/u_terrorista_iz_lutska_byli_soobschniki_v_drugih_gorodah_oni_zaderjany_avakov, в частности, в Харькове. Они задержаны. Источник: https://censor.net/v3209803
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23.07.2020 17:05 Ответить
да он вообще по сути и не террорист.. так... уголовник, а с заложниками хорошо обращался, ему не плевать на заложников было как террористу, он не хотел причинить им вред...
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23.07.2020 16:11 Ответить
Только взорвать. 😵
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23.07.2020 16:16 Ответить
то был блеф, а не реальное намерение
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23.07.2020 16:21 Ответить
Так это ж обычный фильм от квартала, может даже "заложники" были проплачены
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23.07.2020 16:17 Ответить
ну мы знаем... только доказать в суде пока не можем).. так что исходя из движений, тех что были, Кривош не мокрушник вроде
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23.07.2020 16:20 Ответить
Можливо. (Два програміста їхали з міста в село на автобусі.)
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23.07.2020 16:27 Ответить
мені це теж сподобалось.
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23.07.2020 21:51 Ответить
"Луцкий террорист" Кривош заявляет об отсутствии сообщников: "Это все выдумки спецслужб" - Цензор.НЕТ 9583
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23.07.2020 16:11 Ответить
"Луцький терорист" Кривош заявляє про відсутність спільників: "Це все вигадки спецслужб" - Цензор.НЕТ 4721
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23.07.2020 21:15 Ответить
Так террик оказывается не настоящий!
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23.07.2020 16:12 Ответить
Знаете, сколько ведомств и служб в Украине про Зеленском ведут борьбу с коррупцией ?
1. НАБУ
2. САП
3. ДБР
4. СБУ
5. НАЗК
6. Военная прокуратура
7. Национальная полиция
8. Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики
9. Национальный антикоррупционный комитет при Президенте Украины .
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23.07.2020 16:13 Ответить
Миллиарды народных денег на ветер. А что поделать, если нарид любит сериалы...
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23.07.2020 16:18 Ответить
а оп забыли, маленькая но гордая структура.
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23.07.2020 16:19 Ответить
вауууу..= ну совсем же маловато будет...((( - добавлю проц.90 членов "боротьбы.." = АБСОЛЮТНО в КАЖДОМ госоргане существует (и на совсем неплохой зарплате) департамент\отдел\отделение\сектор\инспектор (шт.расписание зависит от кол-ва работников\функций госоргана), давно и весьма успешно поборовшие эту гидру
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24.07.2020 01:11 Ответить
Столько же, сколько и при Порошенко было.
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24.07.2020 04:11 Ответить
Кто дал ему оружие? Кто дал ему номер телефона?
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23.07.2020 16:14 Ответить
Кто уничтожил все его телефоны?
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23.07.2020 16:16 Ответить
Кстати, почему не отключили мобильные сети?
Это первейшее правило в подобных ситуациях.
Ах, да, как бы ему Бубочка позвонил?
В сценарии отключение не было прописано.
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23.07.2020 16:27 Ответить
Меня сразу напрягло типа "оцепление", когда в кадрах камер в прямой трансляции народ шастал туды-сюды. Дебилизм даже в этом.
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23.07.2020 16:32 Ответить
мусора
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23.07.2020 16:17 Ответить
А Я то думаю что это они на брифинге лица друг от друга воротили.
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23.07.2020 16:18 Ответить
Его сообщник - Аваков.
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23.07.2020 16:22 Ответить
ух ти! не домовилися з аваковим про деталі сценарію?
хлопче, ти - бовдур. треба було сказати, що спільники не тільки в харкові, але ще й на станціях метро шулявська та мінська у києві. аваков би їх упіймав та видав би тобі авто богдан та бензину до польського кордону.
а ти шиєш авакова у брехуни. але ж він просто креативний сценарист. тому - тебе тепер точно посадить та ще й щось таке пропише "при спробі втечі".
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23.07.2020 16:23 Ответить
Вообще все это не очень интересно, что там с судьями. Опять отвлекают. Что сделано для людей. Осенью будет миллион зараженных с таким режимом. Масок в транспорте нет, стадионы запускают. Дустом еще осталось для надежности
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23.07.2020 16:27 Ответить
Кому не сподоблся ця вистава може подати скаргу , адресу знаєте
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23.07.2020 16:29 Ответить
та вже ж друга серія пішла: "полтавський терорист". думаю, завтра треба чекати наступну. щось про "запорізький терорист" або "криворізький терорист". та їх ще буде. бо дві серії ніякий російський медіа-холдінг (особливо той, що під українськими санкціями) не купить. та за таке не можна буде повернути купу НДС за експорт закордон кіно-послуг за новим законом бубочки.
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23.07.2020 16:35 Ответить
Сто відсотків !
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23.07.2020 16:40 Ответить
помилився. 3я серія сьогодні. от тільки що. "одеський терорист". шито люмінісцентними нитками.

https://censor.net/news/3209810/zaderjan_odessit_izgotovlyavshiyi_falshivye_dengi_nominalom_500_i_200_grn_prokuratura_foto
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23.07.2020 17:02 Ответить
главный мусор ("не люди") досі не навчився української, мене це не влаштовує
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23.07.2020 16:38 Ответить
Ему не когда, он капусту стрижет.
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23.07.2020 22:27 Ответить
Видумка спецслужб заявляє про видумку спецслужб...
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23.07.2020 17:30 Ответить
Оппозиция просто обязана,спасая Украину, вывести людей на Майдан с требованием отставки этой гнилой власти! День за днем эти политические импотенты и неучи убивают каждого из нас, убивают Украину! Как можно было доверить страну человеку, который ее оскорблял, который смеялся с армии, когда там умирали солдаты, который избегал призыва, который оставил военного медика умирать в течении 4-х дней?! И этот человек- гланокомандующий! Кто вы после этого,73%?!
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23.07.2020 18:01 Ответить
кто - кто, самые настоящие дебилы, вот кто!
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23.07.2020 23:43 Ответить
єтот "террорист" выглядит и доносит свою мысль адекватней клоуна 73% процентного
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23.07.2020 18:42 Ответить
///
В воюющей стране, готовность спецслужб должна быть отточена до автоматизма, граждане вправе рассчитывать на быстрые и эффективные меры борьбы с террористами, тем более с недоумками, ищущими славы и приключений.
Не нужно быть экспертом, чтобы понимать, - профессионалу антитеррора в современном мире достаточно несколько часов, чтобы знать все не только о преступнике, но и обо всех, кого он захватил в заложники, даже обо всех их родственниках и знакомых. Понять и оценить, насколько вероятны драматические сценарии, и что и как сделать, чтобы обезвредить террориста и спасти людей.
Ясно и то, что роль МВД в таких случаях - чисто вспомогательная. Полиция должна обеспечить, чтобы посторонних людей не было вокруг, чтобы зеваки не стояли на балконах и у окон, подвергая себя опасности. А пожарные - подогнать свои красивые красные автомобили в указанные места и ждать с надеждой, что ничего страшного не случится.
Зачем на место событий было прилетать министру внутренних дел Арсену Авакову со свитой и публично рассказывать про отважные действия полиции, непонятно. Полиция не может делать этого по закону, она не обучена и не опытна. Она и "периметр" держать не может и не хочет: на экранах многих телеканалов вся Украина своими глазами видела вблизи эпицентра событий множество подвергающих себя опасности зевак, расслабленных полицейских, втыкающих в свои смартфоны и не очень-то заботящихся о выполнении собственных обязанностей.
Нет смысла комментировать то, что видела вся страна: и странный выход террориста из автобуса с рюкзаком, на который потом никто из правоохранителей просто не обращал внимания, и сам момент пленения террориста, когда наручники на него одевает человек, идентифицирующий себя как врач (вещь недопустимая и прямо запрещенная писанными и неписаными правилами). И то, как спокойно сдавшегося террориста, прогулявшись с ним по площади, полицейские не посадили в одну из многочисленных спецмашин, а положили на асфальт. И, наконец, запоздалое прибытие на броневике спецназовцев с гранатой....
Все это объяснить невозможно.
Это демонстрация дикого непрофессионализма и обычные люди, пусть даже и непосвященные в тайны спецопераций, все равно в заботе о собственной безопасности прекрасно отличают имитацию от правды, четкость от действий наугад и суету от паники.
Все это, несмотря на множество профессиональных людей, которые не допустили трагической развязки, сделали свою работу на совесть, но все-таки волей-неволей оказались втянутыми в понятный всем политический спектакль.
Даже не важно, был ли это реальный захват заложников или спровоцированная имитация. Нас снова убедили в том, что правоохранители не только не могут нас эффективно защитить, но толком не знают собственные обязанности. Что многочисленные медиа-адъютанты Авакова пытаясь объяснить любые действия шефа, рассыпаясь в комментариях чудовищной некомпетентностью и глупостью. А это никак не защищает граждан а лишь раздражает
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23.07.2020 21:18 Ответить
а она и отточена - тебе в карман сунут дозу + брыкалово - 5 как минимум...
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23.07.2020 21:26 Ответить
ця подія виглядає як клоунада
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23.07.2020 21:57 Ответить
Походу не доплатили чуваку - почав зливати контору
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23.07.2020 22:51 Ответить
Что авакян, что зеленский одного поля ягодки, что один в наглую брешет, что другой точно также брешет.
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23.07.2020 23:37 Ответить
прізвище воно таке
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24.07.2020 06:11 Ответить
Хотілося б спецслужбам для премій зліпити з нього Усамі, але...
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24.07.2020 08:03 Ответить
 
 