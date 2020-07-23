Пенсионер стрелял в полицейских из пневматического пистолета, его могут посадить на 2 года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

60-летний житель Одесской области начал стрелять из своего дома. Когда на вызов прибыли полицейские, он сначала пригрозил им оружием, а потом открыл по ним огонь.

Об этом сообщает Арцизский отдел полиции в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Полицию вызвал председатель сельсовета, когда услышал, что из дома 60-летнего местного жителя слышны выстрелы.

"Увидев правоохранителей, мужчина через окно продемонстрировал им пистолет и заверил, что выстрелит, если те приблизятся. На законное требование полицейских прекратить противоправные действия и сдать оружие, мужчина не отреагировал и начал стрелять", - сказано в сообщении.

Пенсионера разоружили. У него изъяли пневматический пистолет.

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Действия мужчины квалифицировали как сопротивление представителю власти, и ему грозит до 2 лет заключения.

"В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, которая определит вменяемость мужчины", - добавили в полиции.

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