Пенсионер стрелял в полицейских из пневматического пистолета, его могут посадить на 2 года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
60-летний житель Одесской области начал стрелять из своего дома. Когда на вызов прибыли полицейские, он сначала пригрозил им оружием, а потом открыл по ним огонь.
Об этом сообщает Арцизский отдел полиции в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
Полицию вызвал председатель сельсовета, когда услышал, что из дома 60-летнего местного жителя слышны выстрелы.
"Увидев правоохранителей, мужчина через окно продемонстрировал им пистолет и заверил, что выстрелит, если те приблизятся. На законное требование полицейских прекратить противоправные действия и сдать оружие, мужчина не отреагировал и начал стрелять", - сказано в сообщении.
Пенсионера разоружили. У него изъяли пневматический пистолет.
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Действия мужчины квалифицировали как сопротивление представителю власти, и ему грозит до 2 лет заключения.
"В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, которая определит вменяемость мужчины", - добавили в полиции.
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Но БТР с группой захвата уже выехал, а Аваков на французском вертолете вылетает из Киева!!!
нашёл пистолет
больше в селе
сепаров нет
ISIS, HAMAS, TALIBAN просто застыли в немом молчании, смотря на Украину!
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТЕРАКТИ В УКРАЇНІ ВЗЯЛА НА СЕБЕ ПАРТІЯ МЕДВЕДЧУКА Вони обіцяють надалі займатися бандитизмом та організовувати терористичні акти по всій країні і висунули свої умови до діючої влади.
https://censor.net/video_news/3209027/politsii_nujno_doveryat_slushat_i_vypolnyat_prikazy_malyuska_video
Ыыыы..))
первый раз вижу револьвер-пневмат
Просто журналисты не особо вникают в курс дела.
https://zakupka.com/k/pnevmaticheskiy-revolver/ револьвери пневматичні
тут саме цікаве - кожна наступна серія про "аваков та терористи"
1. терорист та зе
2. терорист з гранатою
3. терорист, що сам мітить свої фальшиві купюри
4. сбу. що поставляє зброю терористам у харкові
5. терорист, озброєний палкою
і остання:
6. пенсіонер-терорист
який сценарій буде далі?
Ти вже ним мариш.
Продавец ....предлагает купить Пневматический револьвер Trooper 4. 5", сталь хром пласт/под дерево. Пневматическое оружие, револьвер Trooper
Револьвер Trooper 4. 5"
Револьверы Trooper под 4мм патрон Флобера производится Турецкой компанией "TROOPER".
Предназначается Trooper для спортивно-тренировочной стрельбы с использованием 4мм патрона Флобера, снаряжённым свинцовым шариком 0,5г и пиротехническим зарядом.»
головне, що серіал продовжується та аваков знов переміг страного терориста-пенсіонера
для песа - для пеНса
страного терориста-пенсіонера - страШного терориста-пенсіонера
першу серію аваков прописав для себе та зелі. другу - теж (чути було, що полтавський терорист поїхав домовлятися з зе, але чи доїхав до києва - щось не чути).всі інші серії - аваков сам-один герой-переможець. а до чого тут порох? ну вимушений він був віддати пост керівника мвд клану авакова кілька років назад. але де порох зараз у сценаріях авакова? він все ще захищається від зеліних карманних судів. ба, навіть у сценаріях з "плівками байдена" ніяк не задіяний зараз.
не те, щоб я був у захваті від призначення порохом авакова, але ж його вже кілька разів полишав саме зе на місці. хоча перед інаугурацією з піною на пиці вимагав відставки авакова.
а тут револьвер під пістон флобера, так відразу - безапеляціонно : «пневмат»
Револьвер Meydan Stalker S 4 мм 4.5" Цена 2400 грн.
А вони оно, які шустрі...
Полицейские, безосновательно пытались вторгнуться на территорию этого домовладения, не имея ордера.
Их послали на ..уй.
Это и есть преступление?
Дрыснул и менты даже на вертолетах хрен догнали.
- Кому бабушка, а кому теща. Ану подай еще пару патронов сьінок.»
пысы за суржик,ибо ЗЕБ В ЛОБ...
Пневматика признается оружием только в случае неправомерного применения и нанесённого вреда, продается везде и не требует разрешения на покупку. Или я чего-то не знаю.