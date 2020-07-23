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Пенсионер стрелял в полицейских из пневматического пистолета, его могут посадить на 2 года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

60-летний житель Одесской области начал стрелять из своего дома. Когда на вызов прибыли полицейские, он сначала пригрозил им оружием, а потом открыл по ним огонь.

Об этом сообщает Арцизский отдел полиции в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Полицию вызвал председатель сельсовета, когда услышал, что из дома 60-летнего местного жителя слышны выстрелы.

"Увидев правоохранителей, мужчина через окно продемонстрировал им пистолет и заверил, что выстрелит, если те приблизятся. На законное требование полицейских прекратить противоправные действия и сдать оружие, мужчина не отреагировал и начал стрелять", - сказано в сообщении.

Пенсионера разоружили. У него изъяли пневматический пистолет.

Также на Цензор.НЕТ: В Константиновке подросток, пытаясь защитить своего отца, застрелил мужчину и ранил еще одного, - полиция. ФОТОрепортаж

Действия мужчины квалифицировали как сопротивление представителю власти, и ему грозит до 2 лет заключения.

"В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, которая определит вменяемость мужчины", - добавили в полиции.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Стрельба на базе отдыха в Затоке: хозяев застрелил их кум, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пенсионер стрелял в полицейских из пневматического пистолета, его могут посадить на 2 года 01
Пенсионер стрелял в полицейских из пневматического пистолета, его могут посадить на 2 года 02

Автор: 

Одесская область (3627) Нацполиция (16550) стрельба (3266)


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Топ комментарии
+19
Скорее всего пневматика.
Но БТР с группой захвата уже выехал, а Аваков на французском вертолете вылетает из Киева!!!
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23.07.2020 21:07
+17
Терміново потрібен дзвінок Блазня!
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23.07.2020 21:02
+10
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТЕРАКТИ В УКРАЇНІ ВЗЯЛА НА СЕБЕ ПАРТІЯ МЕДВЕДЧУКА Вони обіцяють надалі займатися бандитизмом та організовувати терористичні акти по всій країні і висунули свої умови до діючої влади.

Пенсионер стрелял в полицейских из пневматического пистолета, его могут посадить на 2 года - Цензор.НЕТ 7357
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23.07.2020 21:06
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Правила форума Совет форумчан
Флобер? Ну, доблесть полиции на лицо....
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23.07.2020 21:01 Ответить
Скорее всего пневматика.
Но БТР с группой захвата уже выехал, а Аваков на французском вертолете вылетает из Киева!!!
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23.07.2020 21:07 Ответить
Пусть в Прованс залетит дозаправится, а то на местном керосине может заглохнуть на лету.
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23.07.2020 21:21 Ответить
Вот к чему приводят слова о том что кто то уворачивается от пуль, Дед решил проверить.
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23.07.2020 21:02 Ответить
Терміново потрібен дзвінок Блазня!
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23.07.2020 21:02 Ответить
Дедушка старый, ему все равно...
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23.07.2020 21:02 Ответить
"- дедушка, дедушка, а почему полицейские убегают от нас зигзагами?" ))
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23.07.2020 21:05 Ответить
Салам алейкум,Мурзо!!! Віка та здоров"я!! Та цьому діду треба дати іменний кулемет ,десь калібра 12,7 мм. , тоді менти не те що хату , село будут десятою дорогою обходити !!)))
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23.07.2020 21:07 Ответить
Дедушка в поле
нашёл пистолет
больше в селе
сепаров нет
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23.07.2020 22:31 Ответить
Ужос сколько террористов развелось!
ISIS, HAMAS, TALIBAN просто застыли в немом молчании, смотря на Украину!
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23.07.2020 21:03 Ответить
Нет.Основной террорист-московия и *****.Все другие-почти нубы.
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23.07.2020 21:06 Ответить
Московія, це світовий розплідник тероризма !! )))
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23.07.2020 21:09 Ответить
https://twitter.com/myrotvorets_
https://twitter.com/myrotvorets_
https://twitter.com/myrotvorets_
https://twitter.com/myrotvorets_ ℳγr оhttps://twitter.com/myrotvorets_ tvorets.center https://twitter.com/myrotvorets_ @myrotvorets_ https://twitter.com/myrotvorets_/status/1286347748795654146 56 мин

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТЕРАКТИ В УКРАЇНІ ВЗЯЛА НА СЕБЕ ПАРТІЯ МЕДВЕДЧУКА Вони обіцяють надалі займатися бандитизмом та організовувати терористичні акти по всій країні і висунули свої умови до діючої влади.

Пенсионер стрелял в полицейских из пневматического пистолета, его могут посадить на 2 года - Цензор.НЕТ 7357
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23.07.2020 21:06 Ответить
Полиции нужно доверять, слушать и выполнять приказы, - Малюська.
https://censor.net/video_news/3209027/politsii_nujno_doveryat_slushat_i_vypolnyat_prikazy_malyuska_video

Ыыыы..))
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23.07.2020 21:04 Ответить
"Менти ,не люди"- Аваков !!!)))
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23.07.2020 21:10 Ответить
Пенсионер стрелял в полицейских из пневматического пистолета, его могут посадить на 2 года - Цензор.НЕТ 2910
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23.07.2020 21:18 Ответить
дядько обдовбався чи зелений змій взяв керування на себе?
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23.07.2020 21:05 Ответить
Швидше за все, його життя задовбало !!))
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23.07.2020 21:11 Ответить
Может пенсию с добавкой получил?
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23.07.2020 22:32 Ответить
елибы не отстреливался ,точно деда изнасиловали
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23.07.2020 21:53 Ответить
Тобто для затримання пенсіонерів з пневматикою пенсіонери утримують штат мусорні котра гвалтує і вбиває населення країни?
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23.07.2020 21:05 Ответить
"Пенсионера разоружили. У него изъяли пневматический пистолет."
первый раз вижу револьвер-пневмат
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23.07.2020 21:06 Ответить
Да в общем револьверы пневматические есть, но это револьвер под 4 мм патрон Флобера.
Просто журналисты не особо вникают в курс дела.
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23.07.2020 21:10 Ответить
Та да,как можно услышать выстрелы з пневмата?
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23.07.2020 21:46 Ответить
4 160,10 грнhttps://zakupka.com/p/761991407-pnevmaticheskiy-revolver-trooper-4-5-stal-hrom-plast-pod-derevo-pnevmaticheskoe-oruzhie-revolver-trooper/?i=glRQD7xj7VPQ3GSzysg-kZKfc1HrNsucfVw_raPpJHcy6J-1************-yX1nM-XdYjkaiYB5VMk8-ommALD8KTdka4u-25l1opC8Z3VW7QFVih_PPOS86iNOt3CZV1vhV3Aw0FzZqTu2h_a7MO6eu3Ul9nYqGqtCaR6STgz2gBfAfH5sUbxrNb2b09DDkrGES43DnIlDEsUYOCjFQ== Пневматический револьвер Trooper 4.5", сталь хром пласт/под дерево. Пневматическое оруж

https://zakupka.com/k/pnevmaticheskiy-revolver/ револьвери пневматичні
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23.07.2020 21:12 Ответить
во блин. реально не встречал... прикольно. интересно как там организована система запирания канала ствола чтобы газ между барабаном и корпусом не сифонил?
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23.07.2020 21:14 Ответить
при натисканні триггера, барабан наїжджає на казенну частину ствола
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23.07.2020 21:17 Ответить
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23.07.2020 21:17 Ответить
чого не знаю - того не знаю. не спец. це краще на "разрушительное ранчо" дивитися.
тут саме цікаве - кожна наступна серія про "аваков та терористи"
1. терорист та зе
2. терорист з гранатою
3. терорист, що сам мітить свої фальшиві купюри
4. сбу. що поставляє зброю терористам у харкові
5. терорист, озброєний палкою
і остання:
6. пенсіонер-терорист

який сценарій буде далі?
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23.07.2020 21:20 Ответить
Чувак, сходи закодуйся «від Порошенка».
Ти вже ним мариш.
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23.07.2020 21:45 Ответить
Параноїдальна шизофренія невиліковна хвороба!!!Галоперидолчику трошки ,то можливо попустить !!!))
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23.07.2020 21:52 Ответить
А без Пєті ніяк, можливо годі валити все на попередників , а час почати виконувати власні обов"язки !!))
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23.07.2020 21:49 Ответить
дякую , інформативно .
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23.07.2020 21:20 Ответить
«Описание
Продавец ....предлагает купить Пневматический револьвер Trooper 4. 5", сталь хром пласт/под дерево. Пневматическое оружие, револьвер Trooper

Револьвер Trooper 4. 5"
Револьверы Trooper под 4мм патрон Флобера производится Турецкой компанией "TROOPER".
Предназначается Trooper для спортивно-тренировочной стрельбы с использованием 4мм патрона Флобера, снаряжённым свинцовым шариком 0,5г и пиротехническим зарядом.»
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23.07.2020 21:22 Ответить
ще раз повторюю - я не спец. ані в звичайній зброї, а ні в пневматичній. набрав - купити пневматичний револьвер. та побачив їх купу за ціною до 5000 грн. для песа - реально назбирати грошенят та за пів-року купити. а чи він капсюлями стріляє. чи шариками, чи гумовими кульками - того я не знаю, та й не важливо це.

головне, що серіал продовжується та аваков знов переміг страного терориста-пенсіонера
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23.07.2020 21:28 Ответить
вже втомилася клава писати моє захоплення серіалом.

для песа - для пеНса
страного терориста-пенсіонера - страШного терориста-пенсіонера
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23.07.2020 21:29 Ответить
Тепер пенсіонер, а насправді переодіта в діда Сивоха з 95 кварталу, забезпечений олігархом Аваковим на все життя і вже особистим Богданом, конфіскованим в оборонному таксопарку, заснованому морпєхами, прямує на власну віллу в Іспанії.
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23.07.2020 21:56 Ответить
ну у вас і сценарій. обережно, бо аваков може його у вас поцупити та видати за свій
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23.07.2020 22:03 Ответить
набери купить пневматический пистолет Rozetka- сколько угодно.
Пенсионер стрелял в полицейских из пневматического пистолета, его могут посадить на 2 года - Цензор.НЕТ 9175
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23.07.2020 21:15 Ответить
а может это был такой себе "ворошиловский стрелок" по новому )
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23.07.2020 21:07 Ответить
Арсенчик нагнетает. Хочет стать спасителем Украины от "террористов" и "идиотов. ". Бубочке стоит задуматься, а не окажется ли он сам козлом отпущения в ручках своего самого потужного министра
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23.07.2020 21:11 Ответить
А дід-то як роль зіграв! Геній. Жаль, що на службі в Авакяна... Такі потрібні в помадочно-намазочному цеху кондитероборонпрому...
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23.07.2020 21:52 Ответить
от жеж... і вас перейняли цукерки від рошен?
першу серію аваков прописав для себе та зелі. другу - теж (чути було, що полтавський терорист поїхав домовлятися з зе, але чи доїхав до києва - щось не чути).всі інші серії - аваков сам-один герой-переможець. а до чого тут порох? ну вимушений він був віддати пост керівника мвд клану авакова кілька років назад. але де порох зараз у сценаріях авакова? він все ще захищається від зеліних карманних судів. ба, навіть у сценаріях з "плівками байдена" ніяк не задіяний зараз.

не те, щоб я був у захваті від призначення порохом авакова, але ж його вже кілька разів полишав саме зе на місці. хоча перед інаугурацією з піною на пиці вимагав відставки авакова.
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23.07.2020 22:01 Ответить
Та немає в Україні зєліних судів. Вони всі давно чеколядно-реформовані.
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23.07.2020 22:10 Ответить
Ну Флобер это всё таки не совсем пневматика ,при желании и умении его можно усилить .
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23.07.2020 21:11 Ответить
Если это пневматика, то я Трамп!
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23.07.2020 21:11 Ответить
та взагалі...то фото 100% ТТ , а пишуть «прєдмєт похожий на образєц стрелкового оружия»,
а тут револьвер під пістон флобера, так відразу - безапеляціонно : «пневмат»
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23.07.2020 21:15 Ответить
Пенсионер стрелял в полицейских из пневматического пистолета, его могут посадить на 2 года - Цензор.НЕТ 8599

Револьвер Meydan Stalker S 4 мм 4.5" Цена 2400 грн.
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23.07.2020 21:19 Ответить
Патріот хотів фронту передати, та мусора пов'язали і будуть тепер по кремлівськи знущатися.
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23.07.2020 21:50 Ответить
А нам розказують, що не доживають до 60-ти.
А вони оно, які шустрі...
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23.07.2020 21:12 Ответить
БТР уже выехал.. ждите!
Пенсионер стрелял в полицейских из пневматического пистолета, его могут посадить на 2 года - Цензор.НЕТ 9453
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23.07.2020 21:12 Ответить
Пенсионер стрелял в полицейских из пневматического пистолета, его могут посадить на 2 года - Цензор.НЕТ 9382
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23.07.2020 21:19 Ответить
Геббельс втирає щасливі старечі сльози.
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23.07.2020 21:44 Ответить
Т.е. судя по всему, мужик развлекался на территории своего домовладения, стреляя из "флобера", который по определению не является оружием.
Полицейские, безосновательно пытались вторгнуться на территорию этого домовладения, не имея ордера.
Их послали на ..уй.
Это и есть преступление?
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23.07.2020 21:13 Ответить
Цю милу історію він буде розповідати в колонії кілька років, щоразу додаючи нових подробиць.
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23.07.2020 21:48 Ответить
Все возможно.
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23.07.2020 21:54 Ответить
Понять и простить.
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23.07.2020 21:19 Ответить
Ворошиловский стрелок.
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23.07.2020 21:23 Ответить
Полтавский террорист еще, видимо, не на пенсии.
Дрыснул и менты даже на вертолетах хрен догнали.
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23.07.2020 21:26 Ответить
Лять,ну стрерял дед себе в хате...нет надо было придолбаться
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23.07.2020 21:28 Ответить
«-Папа! Папа!, А почему бабушка от нас зигзагами бежит !?
- Кому бабушка, а кому теща. Ану подай еще пару патронов сьінок.»
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23.07.2020 21:42 Ответить
Ви луччє скажіть що там наш полтавський Рємба,га?Знайшли його паліціянти,чи ще в лісі?
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23.07.2020 21:37 Ответить
Його переховують від переслідувань в бісквітно-паточному цеху одного з оборонних підприємств.
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23.07.2020 21:46 Ответить
Вiн проти того,шо "Выживщий",сценарий тогоже длинного хохмача 95-го,где он?,чё завуалирован и не в команде,ясен перець ... -речник преза..
пысы за суржик,ибо ЗЕБ В ЛОБ...
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23.07.2020 22:00 Ответить
Ты кого стариком назвал желторотик
Пенсионер стрелял в полицейских из пневматического пистолета, его могут посадить на 2 года - Цензор.НЕТ 9333
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23.07.2020 21:44 Ответить
и шо просил от вазелина?
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23.07.2020 21:50 Ответить
Опять полиция пенсионера заламывает.
Пневматика признается оружием только в случае неправомерного применения и нанесённого вреда, продается везде и не требует разрешения на покупку. Или я чего-то не знаю.
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23.07.2020 21:52 Ответить
мусора хотели поживиться и встретили вооружённый отпор ?
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24.07.2020 10:02 Ответить
А деякі недалекі хочуть ввести вільний обіг вогнепальної зброї. При цьому вони ніколи не замислювалися, що хтось може навіть без причини, заради розваги стріляти по по ним, чи їх родинах.
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24.07.2020 12:03 Ответить
Для зброї потрібна довідка від психіатра і нарколога. Принаймні, так є в інших країнах.
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25.07.2020 16:55 Ответить
Це не зброя! Це іграшка. Продається без дозволу і без паспорта. Цей "флобер" завдасть більше шкоди як холодна зброя.
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25.07.2020 16:54 Ответить
 
 