РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12921 посетитель онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
4 802 0

Погибшего на Донбассе морского пехотинца Артема Козия похоронили на Николаевщине. ВИДЕО

23 июля, в городе Южноукраинск Николаевской области состоялась церемония прощание с погибшим украинским воином Артемом Евгеньевичем Козием.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.Миколаїв.

 Артем Козий, 2001 года рождения, матрос, военнослужащий 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты, который умер 21 июля, около 17.00 в мобильном госпитале Мариуполя от тяжелых осколочных ранений полученных утром того же дня в районе села Павлополь Волновахского района Донецкой области во время обстрела наших позиций из АГС. Врачи 7 часов боролись за жизнь военнослужащего, однако ранения не оставили ему шансов.

Артем Козий родился 21.09.2001 года в Южноукраинске. В 2020 году окончил Николаевский строительный колледж. Летом этого года поступил на военную службу по контракту.

У него остались родители.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боец 36-й ОБрМП Артем Козий умер от ран, полученных 21 июля во время вражеского обстрела на Донбассе. ФОТО

Автор: 

Николаевская область (2139) похороны (1534) Ян Осока (1501) 36 отдельная бригада морской пехоты (206) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
 
 