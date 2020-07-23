Погибшего на Донбассе морского пехотинца Артема Козия похоронили на Николаевщине. ВИДЕО

23 июля, в городе Южноукраинск Николаевской области состоялась церемония прощание с погибшим украинским воином Артемом Евгеньевичем Козием.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.Миколаїв.

Артем Козий, 2001 года рождения, матрос, военнослужащий 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты, который умер 21 июля, около 17.00 в мобильном госпитале Мариуполя от тяжелых осколочных ранений полученных утром того же дня в районе села Павлополь Волновахского района Донецкой области во время обстрела наших позиций из АГС. Врачи 7 часов боролись за жизнь военнослужащего, однако ранения не оставили ему шансов.

Артем Козий родился 21.09.2001 года в Южноукраинске. В 2020 году окончил Николаевский строительный колледж. Летом этого года поступил на военную службу по контракту.

У него остались родители.

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