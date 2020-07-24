Киллеры расстреляли бизнесмена Игоря Плекана на глазах у его 7-летнего сына на Киевщине, - СМИ. ВИДЕО (обновлено)

Столичного бизнесмена, вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана расстреляли на глазах у семилетнего сына в Бориспольском районе Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в выпуске "Чрезвычайных новостей" на ICTV 23 июля.

Отмечается, что 44-летний предприниматель ехал в село Артемовка, когда недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочили из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов.

"В Плекана попали около четырех пуль, при этом он сумел съехать с дороги и позвонить жене. Выжить ему не удалось. Мальчик остался невредим, нападавшие приказали ему бежать", - информируют журналисты.

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За помощью обратилась жена бизнесмена, которой место событий указал сын.

Жена бизнесмена Наталья рассказала, что "угрозы от неизвестных поступали регулярно", однако мужчина не придавал им значения.

Позже в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области сообщили, что вблизи села Артемовка, в Бориспольском районе, неизвестный осуществил прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль "Тoyota Сamry", за рулем которого находился 44-летний житель города Киева.

От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Также в полиции сообщили, что в салоне также находился сын погибшего. Мальчик не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжатся.