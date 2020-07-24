Киллеры расстреляли бизнесмена Игоря Плекана на глазах у его 7-летнего сына на Киевщине, - СМИ. ВИДЕО (обновлено)
Столичного бизнесмена, вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана расстреляли на глазах у семилетнего сына в Бориспольском районе Киевской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в выпуске "Чрезвычайных новостей" на ICTV 23 июля.
Отмечается, что 44-летний предприниматель ехал в село Артемовка, когда недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочили из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов.
"В Плекана попали около четырех пуль, при этом он сумел съехать с дороги и позвонить жене. Выжить ему не удалось. Мальчик остался невредим, нападавшие приказали ему бежать", - информируют журналисты.
За помощью обратилась жена бизнесмена, которой место событий указал сын.
Жена бизнесмена Наталья рассказала, что "угрозы от неизвестных поступали регулярно", однако мужчина не придавал им значения.
Позже в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области сообщили, что вблизи села Артемовка, в Бориспольском районе, неизвестный осуществил прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль "Тoyota Сamry", за рулем которого находился 44-летний житель города Киева.
От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Также в полиции сообщили, что в салоне также находился сын погибшего. Мальчик не пострадал.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжатся.
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В ГО "Основа майбутнього" (наступниця "С14") заявили, що вбитий - організатор замаху на їхнього активіста Сергія Мазура.
"Шкода, що тепер не дізнаємося, хто був замовником замаху на координатора "С14″. Організатор замовк назавжди.
Карма для ідіотів, які відпрацювали десяток російських замовлень, теракти, псування пам'ятників, замахи", - ідеться в дописі в телеграм-каналі "ОМ".
"Питання інше. Чому це наскрізь кримінальне гниле створіння, відоме десятками злочинів, два роки гуляло на волі?.." - додали в організації.
"Інший активіст, Сергій Бондар, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1661582404011162&id=100004782548103 зазначив також, що "на замовлення росіян угрупування Ігора Плекана організовувало злочини, замахи та диверсії по всій Україні". Серед найвідоміших злочинів, крім підриву квартири Мазура, - https://novynarnia.com/2017/08/25/zamah-na-rodichiv-geroya-********-chibinyeyeva-teshha-vazhka-ale-stabilna-v-poperednika-bagato-ulamkiv/ замах у День Незалежності 2017 року на родину Героя України Валерія Чибінєєва у Києві, їм також кинули гранату під ноги біля Кабміну.
Слідство знало про його роль у цих справах. Слідство тривалий час стежило за цією мраззю аж до моменту його загибелі, але з тих чи інших причин не наважувались його саджати. Слідство знало і про те, що Плекан не пересувається без автомату Калашникова (АКСУ) мирними містами. Зараз у зв'язку з «терактами» Аваков влаштовує показуху. Натомість до дійсних терористів питань не виникає роками." ©
после оглашения результатов выборов-2019 появилось..
Зродились ми великої години
З пожеж війни і полум'я вогнів.
Плекав нас біль за долю України,
Зростив в нас гнів і лють на ворогів.
Ми йдемо в бій переможним ходом,
Тверді, міцні, незламні, мов граніт,
Бо плач не дав нікому ще свободи,
Хто борець - той здобуває світ.
Не хочемо ні слави, ні заплати.
Заплатою нам радість боротьби!
Солодше нам у бою умирати,
Ніж в путах жити, мов німі раби.
Доволі нам руїни і незгоди:
Не сміє брат на брата йти у бій!
Під синьо-жовтим прапором свободи
З'єднаєм весь великий нарід свій.
Велику суть - для усіх єдину,
Наш гордий клич народові несе!
Вітчизні будь ти вірний без упину,
Нам Україна вище понад все!
Веде нас в бій Героїв наших слава,
Для нас закон - найвищий то наказ:
Соборна українськая держава -
Міцна й одна від Сяну по Кавказ!
(Ну,типу,як Наріка ?) Чи пан редактор не хоче більше судитись ?
Малого, бесспорно, жаль. Такое пережил в своём нежном возрасте.... Слава Богу, что не пострадал....
Жила-была девушка - Робин Гуд. У богатых брала, бедным давала...