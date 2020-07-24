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Киллеры расстреляли бизнесмена Игоря Плекана на глазах у его 7-летнего сына на Киевщине, - СМИ. ВИДЕО (обновлено)

Столичного бизнесмена, вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана расстреляли на глазах у семилетнего сына в Бориспольском районе Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в выпуске "Чрезвычайных новостей" на ICTV 23 июля.

Отмечается, что 44-летний предприниматель ехал в село Артемовка, когда недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочили из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов.

"В Плекана попали около четырех пуль, при этом он сумел съехать с дороги и позвонить жене. Выжить ему не удалось. Мальчик остался невредим, нападавшие приказали ему бежать", - информируют журналисты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киллер преступной группировки, подозреваемый в убийстве мужчины, задержан в Яремче, - МВД. ФОТО

За помощью обратилась жена бизнесмена, которой место событий указал сын.

Жена бизнесмена Наталья рассказала, что "угрозы от неизвестных поступали регулярно", однако мужчина не придавал им значения.

Позже в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области сообщили, что вблизи села Артемовка, в Бориспольском районе, неизвестный осуществил прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль "Тoyota Сamry", за рулем которого находился 44-летний житель города Киева.

От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Также в полиции сообщили, что в салоне также находился сын погибшего. Мальчик не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжатся.

бизнес (1622) киллер (140) убийство (6505)


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Топ комментарии
+53
Мутна історія там.Ось що пишуть
https://zn.ua/UKRAINE/pod-kievom-rasstreljali-biznesmena-na-hlazakh-u-eho-syna.html В «С14» называют Игоря Плекана организатором покушения на Сергея Мазура.

Авторы сюжета сообщили, что полиция обещает «громкие задержания фигурантов» дела об убийстве.
В ОО «Основа будущего», основанной членами организации «С14», называют Игоря Плекана организатором покушения на координатора «С14» Сергея Мазура, передает https://novynarnia.com/2020/07/24/plekan/ «Новинарня» .
Сам Мазур ранее заявлял, что у Плекана якобы было собственное «киллерское бюро», а также бизнесмен занимался «крышеванием» нелегальных игральных автоматов и «наливаек». По словам Мазура, Плекан известен в уголовных кругах под прозвищем «Пуля».(с)
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24.07.2020 07:54
+48
Не хочу даремно наговорювати на людину, але саме така перша думка і промайнула при словах боксер-бізнесмен.
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24.07.2020 07:52
+31
а який у нього бізнес? Бандитизм?
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24.07.2020 07:48
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к/ф Вендетта по корсикански.
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24.07.2020 11:11 Ответить
А может, будет сызмальства знать, что не стоит заниматься тем, чем занимался его отец, чтобы не кончить вот так же.
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24.07.2020 18:45 Ответить
Есть ситуации, когда умение драться боксерам не помогает.
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24.07.2020 08:58 Ответить
Президент боксерского клуба-бизнесмен? Знаем мы таких бизнесменов-спортсменов. Что то мне подсказывает что у етого *бизнесмена* у самого рыльце в крови
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24.07.2020 09:01 Ответить
Возврат 90-х?
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24.07.2020 09:04 Ответить
броник не мог купить и ппш и стечкина вот и поплотился за скупердяйство
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24.07.2020 09:07 Ответить
Даже по фото видно что бандитская рожа. Киллеры молодцы, чисто сработали и люди не пострадали и ребенка не тронули. Ето вам не спецслужбы и не КГБ которые убивают цель вместе с его семьей.
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24.07.2020 09:10 Ответить
Чогось не чую гнівних завивань - що в нас влада злочинність розвела.
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24.07.2020 09:11 Ответить
Вбитий настільки колоритний персонаж, що його смерть може трактуватись як благо, а процес ліквідації як добра справа.
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24.07.2020 09:51 Ответить
Прогнозируемая кончина бандюгана. "Координатор националистической организации "С14" Сергей Мазур считает организаторами покушения на себя криминальных авторитетов из черкасской банды "Торпеды" Александра Прудивуса и Игоря Плекана." https://ukranews.com/news/632254-koordinator-s14-mazur-schitaet-organizatorami-pokusheniya-na-sebya-ugolovnyh-avtoritetov-plekana-i
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24.07.2020 09:51 Ответить
А то це з торпед! Той х*й з ним. Бог не фраєр. Просто буває з запізненням реагує з покаранням, бо занад то вже багато виродків наплодилося на Землі.
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24.07.2020 10:22 Ответить
Під Борисполем розстріляли кримінального авторитета Плекана, якого звинувачували в замаху на активіста Мазура.
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24.07.2020 10:06 Ответить
Верните Петра, мля! Кілери розстріляли бізнесмена Ігоря Плекана на очах у його 7-річного сина на Київщині - Цензор.НЕТ 2339
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24.07.2020 10:08 Ответить
Куда?
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24.07.2020 10:17 Ответить
Скоро його вернуть так на років 15.. У місця де його бятя ще мав сидіти
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24.07.2020 14:45 Ответить
ты,главное,верь..
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24.07.2020 16:24 Ответить
Сказали бы просто .разборка крыминалитета
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24.07.2020 10:08 Ответить
Когда соевые ушлепки завоют, что это - постановка?
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24.07.2020 10:16 Ответить
Нет, зЕленый ушлепок, это тупорылые ЗЕбилы пилежом занимаются
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24.07.2020 12:04 Ответить
Кілери розстріляли бізнесмена Ігоря Плекана на очах у його 7-річного сина на Київщині, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1411
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24.07.2020 12:35 Ответить
в попу себе вставь, зебиленок.
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24.07.2020 12:39 Ответить
Делишься опытом? Мне он неинтересен.
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24.07.2020 12:44 Ответить
Мабуть правильно буде сказати так - "бізнесмени" розстріляли "бізнесмена" через "бізнес" яким вони займалися...
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24.07.2020 10:17 Ответить
"Бизнесмены" расстреляли "бизнесмена" ООО "Торпеда" из "степлера". Какой "бизнесмен" такой и "степлер"
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24.07.2020 10:28 Ответить
Готовились. Стало быть ,была причина,заказчик и исполнители. Может докопаются ,может замнут...Гадать бесполезно.
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24.07.2020 10:41 Ответить
на одного бандюка стало меньше. туда ему и дорога. чем больше таких "бизнесменов" перебьют, тем лучше для страны. ))))
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24.07.2020 11:02 Ответить
100%
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24.07.2020 11:11 Ответить
На Київщині розстріляли кримінального діяча Плекана, якого звинувачували в замаху на активіста С14 Мазура

В ГО "Основа майбутнього" (наступниця "С14") заявили, що вбитий - організатор замаху на їхнього активіста Сергія Мазура.

"Шкода, що тепер не дізнаємося, хто був замовником замаху на координатора "С14″. Організатор замовк назавжди.

Карма для ідіотів, які відпрацювали десяток російських замовлень, теракти, псування пам'ятників, замахи", - ідеться в дописі в телеграм-каналі "ОМ".

"Питання інше. Чому це наскрізь кримінальне гниле створіння, відоме десятками злочинів, два роки гуляло на волі?.." - додали в організації.
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24.07.2020 11:20 Ответить
З https://novynarnia.com/2020/07/24/plekan/ Новинарні :
"Інший активіст, Сергій Бондар, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1661582404011162&id=100004782548103 зазначив також, що "на замовлення росіян угрупування Ігора Плекана організовувало злочини, замахи та диверсії по всій Україні". Серед найвідоміших злочинів, крім підриву квартири Мазура, - https://novynarnia.com/2017/08/25/zamah-na-rodichiv-geroya-********-chibinyeyeva-teshha-vazhka-ale-stabilna-v-poperednika-bagato-ulamkiv/ замах у День Незалежності 2017 року на родину Героя України Валерія Чибінєєва у Києві, їм також кинули гранату під ноги біля Кабміну.
Слідство знало про його роль у цих справах. Слідство тривалий час стежило за цією мраззю аж до моменту його загибелі, але з тих чи інших причин не наважувались його саджати. Слідство знало і про те, що Плекан не пересувається без автомату Калашникова (АКСУ) мирними містами. Зараз у зв'язку з «терактами» Аваков влаштовує показуху. Натомість до дійсних терористів питань не виникає роками." ©
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24.07.2020 14:57 Ответить
Так розумію, що націоналісти завалили бандюка, ну що ж, коли влада не бореться зі злочинцями, з нею бореться нарід. Далі буде.
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24.07.2020 11:45 Ответить
Юный националист, в украинском языке нет слова "нарiд".
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24.07.2020 15:14 Ответить
есть..
после оглашения результатов выборов-2019 появилось..
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24.07.2020 16:26 Ответить
Мені 51 рік, хлопчик, щодо слова "нарід" - вчися краще, не дякуй. Орфографія (словоформи) нарід - іменник, чоловічий рід, https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B4 НАРІД - тлумачення, орфографія, правопис
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24.07.2020 18:21 Ответить
С дуба рухнул?

Зродились ми великої години
З пожеж війни і полум'я вогнів.
Плекав нас біль за долю України,
Зростив в нас гнів і лють на ворогів.

Ми йдемо в бій переможним ходом,
Тверді, міцні, незламні, мов граніт,
Бо плач не дав нікому ще свободи,
Хто борець - той здобуває світ.

Не хочемо ні слави, ні заплати.
Заплатою нам радість боротьби!
Солодше нам у бою умирати,
Ніж в путах жити, мов німі раби.

Доволі нам руїни і незгоди:
Не сміє брат на брата йти у бій!
Під синьо-жовтим прапором свободи
З'єднаєм весь великий нарід свій.

Велику суть - для усіх єдину,
Наш гордий клич народові несе!
Вітчизні будь ти вірний без упину,
Нам Україна вище понад все!

Веде нас в бій Героїв наших слава,
Для нас закон - найвищий то наказ:
Соборна українськая держава -
Міцна й одна від Сяну по Кавказ!
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24.07.2020 18:41 Ответить
Хенде хох, мля!
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24.07.2020 20:38 Ответить
Если это действительно так- аминь.
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24.07.2020 15:52 Ответить
якби то було так, але, на жаль, нового Бандери в нас не видно. А ти, скоріш за все, троль кацапсинський, який прагнеш Майдан3, щоб путлєр захопив декілька нових областей.
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24.07.2020 17:59 Ответить
Привет засранец
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24.07.2020 18:41 Ответить
Не Верю, надо только немного подождать.
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24.07.2020 11:53 Ответить
Бідна дитина, коли батько бандит...може загинути разом з батьком у будь який момент і ніякі іграшки та смартфони вже не будуть потрібні...
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24.07.2020 12:51 Ответить
А можна називати підприємця-бізнесмена Плекана,кримінальним авторитетом "Пуля" ?
(Ну,типу,як Наріка ?) Чи пан редактор не хоче більше судитись ?
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24.07.2020 13:45 Ответить
Может, не рвать баяны раньше времени? Вдруг это обыкновенная инсценировка...
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24.07.2020 15:01 Ответить
А почему Цензор не хочет нам рассказать, НА СКОЛЬКО "неоднозначным" был погибший? Может, пора процитировать активистов (что Цензор очень любит делать) относительно этого чёрта лысого? Или будем сопли пускать по убитому, лишь бы подтвердить опус Пастера о "катастрофе и хаосе", что "творится сейчас"? Ну, давай, Юра, вывали инфу о его биографии, "подвигах", бизнесе и т.д. А то как-то нечестно получаецца.
Малого, бесспорно, жаль. Такое пережил в своём нежном возрасте.... Слава Богу, что не пострадал....
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24.07.2020 15:49 Ответить
Издержки профессии и криминального бизнеса . У них вообще жизнь как у картошки : Либо осенью уберут , либо весной посадят.
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24.07.2020 17:04 Ответить
хотілося б вірити, що вбивство ідейне, але, скоріш за все, бандитські разбірки та переділ справ. Хоч москалі нас "бандерівцями" називають, справщніх бандерівців серед українців нема (
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24.07.2020 17:57 Ответить
Неужели украинцы начали просыпаться и наводить порядок и выметать предателей. Украинским Робин Гудам
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24.07.2020 17:59 Ответить
А тот, изначальный, английский Робин Гуд, разве был мокрушником?
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24.07.2020 21:41 Ответить
На самом деле всё было так:
Жила-была девушка - Робин Гуд. У богатых брала, бедным давала...
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25.07.2020 03:07 Ответить
Ну наконец-то хорошая новость.
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24.07.2020 18:40 Ответить
Мразь подохла. Горє то какоє!
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24.07.2020 20:43 Ответить
Почему сразу киллеры? Черно-красные дъяволята звучит лучше - внушает веру хоть в какую-то справедливость...
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24.07.2020 20:58 Ответить
одним украинским буржуем стало меньше ... я почему то думаю что эта новость не сильно расстроит украинских граждан ..особенно тех кто вынужден работать на таких бизнесменов за минималку .
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24.07.2020 22:58 Ответить
блатне життя гарне та не довге.
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25.07.2020 00:37 Ответить
Бизнесмен? Глава ОПГ может?
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25.07.2020 01:50 Ответить
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