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Попытки преследований ОАСК и судьей Вовком Порошенко и его соратников имеют все признаки спецоперации Кремля, - адвокат Головань. ВИДЕО

В Окружном административном суде Киева создана преступная организация, и это уже установлено Национальным антикоррупционным бюро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" рассказал адвокат пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко Игорь Головань.

"С самого начала, с мая прошлого года для нас было очевидно и понятно, что это не какая-то там персональная операция какого-то персонажа по фамилии Портнов. Мы всегда говорили, что это спланированная акция, которая, очевидно, направлена ​​на продвижение интересов страны-агрессора. И сейчас просто потихоньку все это открывается, открывается и открывается. И когда мы увидели опубликованные Национальным антикоррупционным бюро очередные записи, но я обращаю внимание, что власть очень активно комментирует и реагирует на одни вещи, и совершенно никак не комментирует и не реагирует на подобные вещи ... А мы уже видим, что, как и предыдущие опубликованные записи, пытаются как-то замести веничком под коврик и скрыть, мусор из избы не выносить ", - напомнил он.

"Но из того, что было опубликовано, мы видим четкую синхронизацию. Если мы говорим об, например, истории с назначением членов Высшего совета правосудия, мы видим, как одновременно работают, согласно записям, судьи Окружного административного суда и скоординировано по тем же поводам и в том же направлении, А направлено это на установление контроля над Высшим советом правосудия, действует в соответствии господин Портнов с его заявлениями. И в соответствии с этим год ГБР расследует, допрашивая десятки, а в некоторых случаях даже сотни людей, тратя колоссальные миллионы государственных средств налогоплательщиков. И все это не удалось не потому, что они не хотели, а потому, что, во-первых, Петр Порошенко ничего незаконного не совершал. Во-вторых, мы все же как-то пытались защитить право и правду ", - подчеркнул Головань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Маселко о позиции ВСП: "волчье правосудие" и судьи ОАСК станут эталоном правосудия и добродетели

"И теперь мы видим, как все это открылось, и как НАБУ уже поставило точки над "і" и назвал это, что имеет место создание преступной организации, о чем мы тоже с самого начала говорили, что это скоординированная деятельность крупной группировки, которая руководствуется и координируется государством-агрессором", - уверен адвокат пятого президента.

Напомним, по мнению журналиста Юрия Бутусова, президент Владимир Зеленский хочет взять под контроль ОАСК, поэтому генпрокурор Ирина Венедиктова "сливает" дело судьи Павла Вовка.

Напомним, Павел Вовк снова возглавил ОАСК 21 января этого года.

адвокат (1435) Порошенко Петр (19615) Вовк Павел (260) Головань Игорь (116) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+41
так уся зелена влада є посіпаками лаптєстана
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24.07.2020 10:56
+23
Ясен пень-зебилоиды поют по лубянским методичкам.
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24.07.2020 10:59
+20
все проще. рыги мстят а кремляди просто координируют
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24.07.2020 10:59
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Треба законодавчо закріпити "Попытки преследований ОАСК и судьей Вовком Порошенко и его соратников имеют все признаки спецоперации Кремля" і тому
переслідування заборонено
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24.07.2020 11:21 Ответить
Спроби переслідувань ОАСК і суддею Вовком Порошенка та його соратників мають усі ознаки спецоперації Кремля, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3129
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24.07.2020 11:22 Ответить
Для того ж крембль і посадовив блазня на табуретку.
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24.07.2020 11:27 Ответить
Точно подмечено ,имеют, и не только Порошенко ,а весь Украинский народ😠😠😠
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24.07.2020 11:29 Ответить
Спроби переслідувань ОАСК і суддею Вовком Порошенка та його соратників мають усі ознаки спецоперації Кремля, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3836
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24.07.2020 11:31 Ответить
А у нас говорят: Ты шо шЫколада обхавался?
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24.07.2020 11:53 Ответить
https://censor.net/user/89226, и что интересно - почти никто из вас не признается, что - идио... голосовал за Зелемойского, а что шоколада обхавался - никто не стесняется признаться.
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24.07.2020 13:17 Ответить
Я голосовал за Зеленского. А вообще тут мало таких, это шЫколадная помойка!
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24.07.2020 13:28 Ответить
Зеб, куда делись сотни лайков под постами зерады после 21 апреля 2019 года и посты "порохоботов" невозможно было до этого вытянуть из спама?
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24.07.2020 13:31 Ответить
а тепер зебобіки також спамлять, але вже не всі, лише невелика частина з них. Ну, з такою частиною ми справдяємось...
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24.07.2020 14:25 Ответить
доволен своим выбором зеленой плесени 69 квартала из кривого? один из 73% зебилов.
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24.07.2020 13:32 Ответить
Да доволен! Зеленский мало-помалу, вас шыколадных пидаров, выдавит! И объект вашего почитания, даст Бог, уничтожит!
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25.07.2020 10:49 Ответить
Так нехшастать на ЦН,тварь
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24.07.2020 15:12 Ответить
Промежбулочный, сиди и молча трескай то, что по цвету напоминает шЫколад!
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25.07.2020 10:50 Ответить
Ответите твари паскудные за все свои преступления ,обязательно
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25.07.2020 13:15 Ответить
Мы обязательно посмотрим КТО будет отвечать и за ЧТО?
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25.07.2020 15:43 Ответить
А я не понял, это он про какого Вовка, который Пепу судит или про того который всё решает? ..... думаю среди Вовков должен быть и хороший и полезный..
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24.07.2020 11:41 Ответить
Чий Крим?
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24.07.2020 11:46 Ответить
Hello!!!
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24.07.2020 12:17 Ответить
окружний суд - мафіозне кодло, загроза нацбезпеці. Вуха кремля стирчать однозначно
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24.07.2020 11:54 Ответить
особисто для адептів секти порохоботів!!!відкривайте інет і дивіться 1998 рік ваш пастор барига - поросенко став членом СДПУ(о)(мертвечук) і був в політбюро .У 2000 році війшов до Партії регіонів став співголовою утвореної партії.питання то хто є проєт і спецоперація кремля панове адепти?????????чи заміст місків соя????зараз одів вишиванку!!!)))
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24.07.2020 12:07 Ответить
Новенькая *старенькая*рашкотварь ,сама себе лайкает
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24.07.2020 15:15 Ответить
Он як: де Петя, там і феесбе.
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24.07.2020 12:08 Ответить
Судячи з коментарів зеботів - це таки правда...
Спроби переслідувань ОАСК і суддею Вовком Порошенка та його соратників мають усі ознаки спецоперації Кремля, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 3907
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24.07.2020 12:13 Ответить
А где все эти грозные прегрозные, ура патриоты - Билецкие, Яроши, Парасюки, Тягнибоки...! С "женами" и без, с резервными батальонами, факелами и пр...?
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24.07.2020 12:32 Ответить
В путина бабки кончились.
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24.07.2020 15:35 Ответить
Дякуючи зе-біосмасі,яка проголосувала папріколу,у нас тепер куди не плюнь- скрізь злочинні угрупування.
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24.07.2020 12:51 Ответить
Если бы Кремля не было, его нужно бы было придумать...
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24.07.2020 12:58 Ответить
https://censor.net/user/441517, и как ты до этого додумался!? А я уж подумал, что это не Кремлём была назначена верхзушка власти при убийце-Януковичи и не она подготовила всё к вторжению паРаши...
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24.07.2020 13:22 Ответить
Чей Крым ,рашкотварь, и кто развязал войну на Донбассе? Давай придумывай,подонок конченный...
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24.07.2020 15:19 Ответить
суддівська п...здота в Кийові на 99% сформована портянкой. Це гімно понавезли з даунбащини, як бомжів, та ретельно відібрани рьігамі і перевірені на вшьівость.
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24.07.2020 13:17 Ответить
Ох и боятся кремляди Пороха, все портки мокрые и воняет на пол-планеты.
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24.07.2020 15:37 Ответить
Та в нього ж чоколад з шиї лізе...
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25.07.2020 02:05 Ответить
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