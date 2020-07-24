Попытки преследований ОАСК и судьей Вовком Порошенко и его соратников имеют все признаки спецоперации Кремля, - адвокат Головань. ВИДЕО

В Окружном административном суде Киева создана преступная организация, и это уже установлено Национальным антикоррупционным бюро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" рассказал адвокат пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко Игорь Головань.

"С самого начала, с мая прошлого года для нас было очевидно и понятно, что это не какая-то там персональная операция какого-то персонажа по фамилии Портнов. Мы всегда говорили, что это спланированная акция, которая, очевидно, направлена ​​на продвижение интересов страны-агрессора. И сейчас просто потихоньку все это открывается, открывается и открывается. И когда мы увидели опубликованные Национальным антикоррупционным бюро очередные записи, но я обращаю внимание, что власть очень активно комментирует и реагирует на одни вещи, и совершенно никак не комментирует и не реагирует на подобные вещи ... А мы уже видим, что, как и предыдущие опубликованные записи, пытаются как-то замести веничком под коврик и скрыть, мусор из избы не выносить ", - напомнил он.

"Но из того, что было опубликовано, мы видим четкую синхронизацию. Если мы говорим об, например, истории с назначением членов Высшего совета правосудия, мы видим, как одновременно работают, согласно записям, судьи Окружного административного суда и скоординировано по тем же поводам и в том же направлении, А направлено это на установление контроля над Высшим советом правосудия, действует в соответствии господин Портнов с его заявлениями. И в соответствии с этим год ГБР расследует, допрашивая десятки, а в некоторых случаях даже сотни людей, тратя колоссальные миллионы государственных средств налогоплательщиков. И все это не удалось не потому, что они не хотели, а потому, что, во-первых, Петр Порошенко ничего незаконного не совершал. Во-вторых, мы все же как-то пытались защитить право и правду ", - подчеркнул Головань.

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"И теперь мы видим, как все это открылось, и как НАБУ уже поставило точки над "і" и назвал это, что имеет место создание преступной организации, о чем мы тоже с самого начала говорили, что это скоординированная деятельность крупной группировки, которая руководствуется и координируется государством-агрессором", - уверен адвокат пятого президента.

Напомним, по мнению журналиста Юрия Бутусова, президент Владимир Зеленский хочет взять под контроль ОАСК, поэтому генпрокурор Ирина Венедиктова "сливает" дело судьи Павла Вовка.

Напомним, Павел Вовк снова возглавил ОАСК 21 января этого года.