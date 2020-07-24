РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11583 посетителя онлайн
Новости Видео
34 000 221

Кадыров ввел санкции против Помпео и приказал заблокировать его счета в чеченских банках: "По информации СБУ он заказал Флойда, чтобы Трамп не выиграл выборы". ВИДЕО

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отменяет свое приглашение приехать в Чечню госсекретарю США Майку Помпео и ввел против него все санкции, которые может ввести Чечня против американского чиновника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кадыров рассказал во время одного из заседаний представителей чеченских властей, что причиной введения санкций стала информация от "спецслужб СБУ Украины" о причастности Помпео к убийству афроамериканца американца Джорджа Флойда. Кадыров утврждает, что Помпео был заказчиком этого убийства. Среди прочих санкций, Кадыров назвал и блокирование счетов Помпео в чеченских банках.

"Отменяю свое приглашение и объявляю включить все санкции, которые у нас есть в республике. Вплоть до того, что заблокировать его счета", - сказал Кадыров

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госдеп внес Кадырова в "черный список" из-за нарушения прав человека, - Помпео

Автор: 

Кадыров Рамзан (802) санкции (11435) США (27073) Чечня (637) Помпео Майк (340)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+75
всё.. попал Помпео - по полной! как он теперь - без счетов-то в ка-дырских банках?
ни домика купить под Грозным, ни кадилака или мерса - угнанного в европе - у чеченских торгашей))
показать весь комментарий
24.07.2020 13:53
+68
Во каДЫРКА клоун.Заблокировал счета Помпео в чеченских банках.В трехлитровых небось.
Обнять и плакать.Тупой ******.
показать весь комментарий
24.07.2020 13:51
+49
"...причиной введения санкций стала информация от "спецслужб СБУ Украины" о причастности Помпео к убийству афроамериканца американца Джорджа Флойда. Кадыров утврждает, что Помпео был заказчиком этого убийства."

красиво шмарклю и баканова поимели))
понятно что туфта ради посорить Украину и Штаты, но сам факт - " информация от "спецслужб СБУ Украины" - показывает роль шмаркли - в виде подстилки для ка-дырки.
особенно после требования ка-дырки... Уж не тогда ли была передана "информаия", во время извинений шмаркли?))
показать весь комментарий
24.07.2020 13:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
песочница. младшая группа
показать весь комментарий
25.07.2020 00:49 Ответить
Троллит Америку. Мне интересно другое, почему против него раньше не вводили санкции. Надеялись переманить на свою сторону?
показать весь комментарий
25.07.2020 00:51 Ответить
Кадиров запровадив санкції проти Помпео і наказав заблокувати його рахунки в чеченських банках: "За інформацією СБУ, він замовив Флойда, щоб Трамп не виграв вибори" - Цензор.НЕТ 9517
показать весь комментарий
25.07.2020 03:40 Ответить
Блєф закінченного гопника...мафіозі воно і є мафіозі:заслужив ненависть і презирство свого народу.
показать весь комментарий
25.07.2020 07:31 Ответить
Янукович в Ростов а Зеленському і Баканову-Грозний?Оце гумор уБога.
показать весь комментарий
25.07.2020 08:14 Ответить
Кадиров запровадив санкції проти Помпео і наказав заблокувати його рахунки в чеченських банках: "За інформацією СБУ, він замовив Флойда, щоб Трамп не виграв вибори" - Цензор.НЕТ 2070
показать весь комментарий
25.07.2020 08:32 Ответить
Северная Корея ,по сравнении с этим, развитая страна.
показать весь комментарий
25.07.2020 09:19 Ответить
Так. В той час, як окремо взяті рідкісні Маски розвивають прогрес, світ перетворюється в основній масі на дебілів. Дебіли потім обирають ще більших дебілів главами держав. Що приводить до вигодовування і виховування ще більших дебілів в основній масі. Деградуєм по повній програмі.
показать весь комментарий
25.07.2020 10:48 Ответить
После кадыровского высера по Зеленскому, пукин ему хенерала дал,а после Помпео даст генералиссимуса.
показать весь комментарий
25.07.2020 10:50 Ответить
Кадиров запровадив санкції проти Помпео і наказав заблокувати його рахунки в чеченських банках: "За інформацією СБУ, він замовив Флойда, щоб Трамп не виграв вибори" - Цензор.НЕТ 7158
показать весь комментарий
25.07.2020 11:48 Ответить
здурел.
показать весь комментарий
25.07.2020 11:59 Ответить
Какая смешная бибизянка
показать весь комментарий
25.07.2020 12:44 Ответить
этот ййопырь овец пытается играть в игру своего ***** ..... скоро мы увидим много ходов этого очка.
показать весь комментарий
25.07.2020 13:07 Ответить
Они, - кадыров и презедент Украины где то в одной космической туманности обитают.
показать весь комментарий
25.07.2020 13:25 Ответить
"Адские санкции" от кадырова (пардон *****)
показать весь комментарий
25.07.2020 13:29 Ответить
походу 95-й квартал заразен..)
показать весь комментарий
25.07.2020 15:16 Ответить
Что такое ДОН? Постянно везед вставляет
показать весь комментарий
25.07.2020 16:40 Ответить
ТА! ТЫ! ШО! А Помпео еще тот шустрила оказывается, бабосы в чеченских банках ныкал! Вот и дошустрил....ВСЁ! Гол как сокол.
показать весь комментарий
25.07.2020 18:33 Ответить
Я думал, только у нас у власти клоун.
показать весь комментарий
26.07.2020 00:47 Ответить
Помпео в розпачі, пустили його по-вітру...
Кадиров запровадив санкції проти Помпео і наказав заблокувати його рахунки в чеченських банках: "За інформацією СБУ, він замовив Флойда, щоб Трамп не виграв вибори" - Цензор.НЕТ 1976
показать весь комментарий
26.07.2020 03:11 Ответить
Страница 3 из 3
 
 