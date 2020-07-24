Кадыров ввел санкции против Помпео и приказал заблокировать его счета в чеченских банках: "По информации СБУ он заказал Флойда, чтобы Трамп не выиграл выборы". ВИДЕО
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отменяет свое приглашение приехать в Чечню госсекретарю США Майку Помпео и ввел против него все санкции, которые может ввести Чечня против американского чиновника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кадыров рассказал во время одного из заседаний представителей чеченских властей, что причиной введения санкций стала информация от "спецслужб СБУ Украины" о причастности Помпео к убийству афроамериканца американца Джорджа Флойда. Кадыров утврждает, что Помпео был заказчиком этого убийства. Среди прочих санкций, Кадыров назвал и блокирование счетов Помпео в чеченских банках.
"Отменяю свое приглашение и объявляю включить все санкции, которые у нас есть в республике. Вплоть до того, что заблокировать его счета", - сказал Кадыров
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ни домика купить под Грозным, ни кадилака или мерса - угнанного в европе - у чеченских торгашей))
Обнять и плакать.Тупой ******.
красиво шмарклю и баканова поимели))
понятно что туфта ради посорить Украину и Штаты, но сам факт - " информация от "спецслужб СБУ Украины" - показывает роль шмаркли - в виде подстилки для ка-дырки.
особенно после требования ка-дырки... Уж не тогда ли была передана "информаия", во время извинений шмаркли?))