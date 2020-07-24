Российские наемники не пускают миссию ОБСЕ через КПВВ на Донбассе, - штаб ООС. ВИДЕО

Российские наемники продолжают блокировать проезд представителей миссии ОБСЕ через контрольные пункты въезда-выезда. Они объясняют это карантинными ограничениями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Так, пересекая линию разграничения со стороны подконтрольной правительству Украины территории, они каждый раз получают отказ от представителей российско-оккупационных войск в проезде на временно оккупированную территорию", - сказано в сообщении.

Согласно штабу ООС, российские наемники мотивируют отказ во въезде проведением карантинных мер.

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Как сообщалось, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.