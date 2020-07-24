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Российские наемники не пускают миссию ОБСЕ через КПВВ на Донбассе, - штаб ООС. ВИДЕО

Российские наемники продолжают блокировать проезд представителей миссии ОБСЕ через контрольные пункты въезда-выезда. Они объясняют это карантинными ограничениями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Так, пересекая линию разграничения со стороны подконтрольной правительству Украины территории, они каждый раз получают отказ от представителей российско-оккупационных войск в проезде на временно оккупированную территорию", - сказано в сообщении.

Согласно штабу ООС, российские наемники мотивируют отказ во въезде проведением карантинных мер.

Также на Цензор.НЕТ: РФ отказывается утвердить уже согласованные 13 районов для разминирования на Донбассе, - постпред Украины Цымбалюк

Как сообщалось, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Российские наемники не пускают миссию ОБСЕ через КПВВ на Донбассе, - штаб ООС 01

Автор: 

ОБСЕ (4883) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+15
и вы договариваетесь с ними о прекращении огня?!
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24.07.2020 15:27
+11
А з 27го диряві стануть біленькі та пухнасті........
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24.07.2020 15:28
+7
ну что как там 'перемирие' с кацапо-фашистами?вот так и будет!только с нашей стороны!


ЗАПАМНИТЕ УЖЕ!НЕ БУДЕТ ПЕРЕМИРИЙ И ТД.ПОКА КУЙЛО СИДИТ В КРЕМЛЕ!
КАЦАПО-ФАШИСТЫ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!
НУЖНО ВООРУЖАТБСЯ ДО ЗУБОВ!И ДАВАТЬ ЖЕСТКИЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ОБСТРЕЛ!И ТОГДА БУДЕТ ПЕРЕМИРИЕ.
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24.07.2020 15:28
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Правила форума Совет форумчан
и вы договариваетесь с ними о прекращении огня?!
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24.07.2020 15:27 Ответить
Их это устраивает . Главное - покой для старушки Европы .
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24.07.2020 15:29 Ответить
Так вроде бы это Украину не должно устраивать в связи с последней расшифровкой пунктов Минска
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24.07.2020 15:34 Ответить
Это проблемы миссии . Европа Украину не слышит .
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24.07.2020 15:27 Ответить
А вы сами себя то хоть слышите? Выборы 2019 года это показали.
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24.07.2020 15:43 Ответить
А вот не надо гнать на нашего вождя . Мы сами разберёмся . У вас своих ватных жополизов хватает .
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24.07.2020 15:47 Ответить
А з 27го диряві стануть біленькі та пухнасті........
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24.07.2020 15:28 Ответить
Ага, после 27 го., все зачехлятся и нас защитит ОБСЕ, и кто то в это верит? Ах да, наш гарант...
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24.07.2020 15:50 Ответить
ну что как там 'перемирие' с кацапо-фашистами?вот так и будет!только с нашей стороны!


ЗАПАМНИТЕ УЖЕ!НЕ БУДЕТ ПЕРЕМИРИЙ И ТД.ПОКА КУЙЛО СИДИТ В КРЕМЛЕ!
КАЦАПО-ФАШИСТЫ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!
НУЖНО ВООРУЖАТБСЯ ДО ЗУБОВ!И ДАВАТЬ ЖЕСТКИЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ОБСТРЕЛ!И ТОГДА БУДЕТ ПЕРЕМИРИЕ.
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24.07.2020 15:28 Ответить
в общем-то новость ни о чём. это, так называемое ОБСЕ, нужно вообще упразднить, они умеют только путаться под ногами и подставлять.
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24.07.2020 15:28 Ответить
Надо еще подсчитать сколько там процентов россиян в общем составе миссионеров.
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24.07.2020 15:30 Ответить
Тальявини. Будь она проклята, поганка подлая!
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24.07.2020 15:47 Ответить
надо им в глаза посмотреть - пропустят обязательно. ведь ОБСЕ должна контролировать "полное и всеобъемлющее перемирие" которое анонсировал бедосик и сивоха с понедельника.
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24.07.2020 15:28 Ответить
Да, но если это в тот глаз, что Зеля у п уйла рассматривал, то лучше бы боевики сначала подмылись. Европейцы из ОБСЕ брезгливые.
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24.07.2020 15:33 Ответить
да они пуйлу облизуют он даже подмыться не успевает, и что то не брезгуют.
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24.07.2020 16:29 Ответить
Может им стоит обратиться с жалобой к "пехотинцу Путина"
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24.07.2020 18:04 Ответить
Зеля просто отведет войска и обсешники автоматически оказываются на территории лугандона. Дело в шляпе.
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24.07.2020 15:30 Ответить
Скоро суббота, на свадьбу опаздывают.
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24.07.2020 15:31 Ответить
А шо, Канистра снова замуж выходит?
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24.07.2020 15:35 Ответить
в принципе, они уже нарушили условия и "перемирия", и "разведения" - можно забыть все договоры с орками. но нет, наш "величайший" еще амнистию им должен объявить и денег отсыпать.
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24.07.2020 15:35 Ответить
Этанашилюди. Ихждутдома.Мирностоялнаблокпосту. Поэтому можно и отсыпать. Пенсиями.Регресами. Товарами. Услугами.Трассами.
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24.07.2020 15:43 Ответить
не может быть !
никогда такого не было...и вот опять ? ))))
а можно отех вчерашних жизнерадостных подписантов попросить разобраться в этой херне ?
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24.07.2020 15:38 Ответить
Шесть лет война . Плешивого ватного дебила будем терпеть , пока ленин не подвинется ?
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24.07.2020 15:39 Ответить
Как заправлять прокатное авто.

Россия продолжает завозить на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей оружие, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество через неконтролируемые Украиной участки границы. РФ завезла на оккупированный Донбасс минометы и 1,5 тысячи тонн горючего, - разведка
Об этом https://www.mil.gov.ua/news/2020/07/24/shhodenne-zvedennya-pressluzhbi-minoboroni-ukraini-shhodo-obstanovki-v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil/ сообщил пресс-секретарь ВСУ Дмитрий Гуцуляк.
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24.07.2020 15:43 Ответить
Я так понимаю, счета на оплату они в Министерство Обороны Украины сразу отправляют. Как и за поставку газа и электричества в ОРДЛО.
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24.07.2020 15:46 Ответить
Просто добавь воду
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24.07.2020 17:05 Ответить
До ОБСЕ так и не дошло, с кем они имеют дело.

Следующий раз предложат брать разрешение в МИД РФ.
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24.07.2020 15:48 Ответить
Им как раз все дошло, все как в кремле прописали, это нашей ЗЕвласти никак не дойдет.
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24.07.2020 15:52 Ответить
Международная независимая комиссии по расследованию августовской войны на Кавказе опубликовала в среду результаты своей работы. Глава миссии, швейцарский дипломат Хайди Тальявини в полдень по среднеевропейскому времени в Брюсселе передала трехтомный документ общим объемом в 1120 страниц представителям России, Грузии, ЕС, ОБСЕ и ООН

Международная комиссия по расследованию конфликта на Кавказе в августе 2008 г. передала России, Грузии, ЕС, ОБСЕ и ООН трехтомный доклад с результатами своей работы. Виновником войны названа Грузия, атаковавшая Цхинвали

"Какой бы доклад ни выпустила эта комиссия, непреложным фактом остается то, что территория Грузии оккупирована Россией, а не наоборот. Россия избавляется от международного присутствия на этой территории, а не Грузия", - сказал дипломат

Глава миссии, швейцарский дипломат Хайди Тальявини ( 2008 г)

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина выполняет свою часть Минских договоренностей, и весь мир это видит. Другая сторона также должна продемонстрировать готовность их выполнять.Источник: https://censor.net/n3209863

В Кремле ответили на требования Зеленского расшифровать минские соглашения.
Минские соглашения содержательны и включают в себя исчерпывающие формулировки, документ не нуждается в расшифровке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковИсточник: https://censor.net/n3209963
В докладе международной комиссии по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года сделан вывод, что начала боевые действия Грузия, однако этому во многом способствовали вызывающие действия России
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24.07.2020 17:26 Ответить
Пускай на них в суд подадут,это поможет,может в молдавский,чтоб уж точно.
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24.07.2020 15:51 Ответить
Тавищо? А мєньдеєль-штамп не народила ще?
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24.07.2020 15:54 Ответить
"Шановне ОБСЄ мало б не сидіти постійно у ресторані в готелі "Мир", від ранку до ночі пиво і віскі"жиганить" , а їхати на територію ЛНР . Я їх постійно бачу в готелі, де вони живуть. Хтось до нас прийде в адміністрацію, повезеш на обід, і всі вони там сидять. Я вже кажу офіціантам: "Це англійський клуб, чи що?" / Крокодил /.
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24.07.2020 15:54 Ответить
Відключити їм воду,газ,електро струм,Каzластану swift.
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24.07.2020 16:01 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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24.07.2020 16:08 Ответить
КАК такое может быть, если миссия ОЬСЕ на 80% состоит из рос-наемников!? Своих не признали!?
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24.07.2020 16:21 Ответить
они сами просили не пускать, в ЛуганДоне на них бешеные бабки, которых за пенсией не пускают, начнут вешаться ещё покусают, а оно им надо!?
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24.07.2020 16:45 Ответить
У резолюції 34-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН № 140 від 14.12.1979 підкреслюється, що використання найманців - це «загроза міжнародному миру і безпеки і, подібно до вбивства, піратству, геноциду, є всюди злочином проти людства». Відповідно до цього Найманці не користуються заступництвом норм права збройних конфліктів; вони не можуть мати статусу комбатантів або військовополонених, на них не поширюється право притулку. Найманці. підлягають кримінальній відповідальності за національними законами тієї держави, на тер. якого вони скоювали злочини. Використання найманців тягне за собою міжнародну - правову відповідальність держави, в інтересах якого вони діють, а також і тих держав, які не перешкоджають вербування і відправки їх громадян в якості найманців. У 1989 в рамках ООН прийнята Конвенція про заборону вербування, використання, фінансування і навчання найманців. Вона відносить до категорії найманців не тільки осіб, які безпосередньо беруть участь у збройних. конфліктах, а й осіб, завербованих для участі в заздалегідь запланованих актах насильства, спрямованих на повалення урядів до будь-якої держави, підрив її конституційного ладу, порушення територіальної цілісності і недоторканності. Злочинними і такими, що підлягають покаранню оголошені дії осіб, які здійснюють вербування, використання, фінансування і навчання найманців, а також спроби вчинення зазначених дій і співучасть у їх вчиненні. Якщо там найманці то виходить що ОБСЄ робить злочин коли контролює дії міжнародних злочинців і якшається з ними, згідно резолюції ООН.
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24.07.2020 16:37 Ответить
 
 