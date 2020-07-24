Учения "Си Бриз-2020": Прошли боевые стрельбы с вертолета по морской цели. ВИДЕО
В рамках многонациональных учений "Си Бриз-2020" прошли боевые стрельбы с вертолета морской авиационной бригады Ми-8МСБ-В.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Во время выполнения совместных действий авиации и тактических групп корабельно-катерного состава, впервые был отработан элемент практических стрельб с вертолета по морской цели.
Как отметил начальник штаба руководства учений "Си Бриз-2020" Константин Плахотнюк: "Этот элемент был выполнен успешно, цель поражена".
Топ комментарии
+5 Anastasia Sergeeva
показать весь комментарий24.07.2020 21:38 Ссылка
+2 Эдуард Силенко
показать весь комментарий24.07.2020 21:53 Ссылка
+1 Николай Марченко #416326
показать весь комментарий24.07.2020 22:01 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это как понимать? Бригада морской авиации - и впервые стреляла по мишеням? Они там что, только на тренажёрах играют? Сегодня вот отработали стрельбы, а если бы вчера воевать пришлось??? Ну аще...
де то тут нас *********...
Ну а если серьезно - то обстрел одной старой вертухой макета - ну никак не тянет на громкое - Морские учения "Си Бриз-2020". Це, панове - ганьба! Такие масштабы - уместны для пограничной операции. Обстрел каких нибудь кацапо-браконьеров, но не для ВМС.