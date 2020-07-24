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Учения "Си Бриз-2020": Прошли боевые стрельбы с вертолета по морской цели. ВИДЕО

В рамках многонациональных учений "Си Бриз-2020" прошли боевые стрельбы с вертолета морской авиационной бригады Ми-8МСБ-В.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Во время выполнения совместных действий авиации и тактических групп корабельно-катерного состава, впервые был отработан элемент практических стрельб с вертолета по морской цели.

Как отметил начальник штаба руководства учений "Си Бриз-2020" Константин Плахотнюк: "Этот элемент был выполнен успешно, цель поражена".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Активная фаза учений Sea Breeze-2020 в Черном море. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

армия (8502) ВМС (1478) оборона (5229) Си-Бриз (145) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+5
а нельзя ли доложить, сколько ЛИЧНО ВЫ перечислили денег на нужды армии?
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24.07.2020 21:38
+2
Який вони бред несуть у цих репортажах !!!! Страх господній! Про що вони мелять?! Таке враження нібито навколо дурдом. МИ-8 для знищення морських цілей! Які цілі він може знищити? Надувні матраси та круги качечки. "Через корона вірус навчанні проводилися безконтактно та у відкритому просторі.... " Що за ідіотизм? Люди ви що геть імбіцилами стали?!
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24.07.2020 21:53
+1
Самые лучшие учения - это когда касапская ту-шка бороздит дно черного моря..
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24.07.2020 22:01
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а нельзя ли доложить, сколько ЛИЧНО ВЫ перечислили денег на нужды армии?
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24.07.2020 21:38 Ответить
Тема эта похоже переходит в схему *А ты кто такой*?. Сколько не скажу, не много конечно, в 2014-15 гг была тогда возможность со счёта сотового телефона сбрасывать по 5 гр, Сколько сбросил---не считал, Ясно что не много там. Много жена отвезла одежды тогда беженцам и обуви. На пенсии я с 2006г работал потом до октября 2017г и по трудовой. Налоги были в белую. Когда считают благотворительность---это пиар и всякое другое. Когда отдают своё без счёта--то как бы для себя. Даже если вывесят списки всех кто и сколько, я читать не стану. А вертолёт конечно совковых годов.
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24.07.2020 21:53 Ответить
С чего бы начать--хотя не охота на риторику переходить. И флажок тут причём у меня? По вашему флажку вижу что издалека, а моего нет по разным причинам. в прежние годы много достал многих, допекали мстили. Умники чуть зашифровали. Кстати в Канаде был в 1976г на Олимпиаде. Пас-лайнер ЧМП пришёл тогда с нашей сборной. Тх *Белоруссия*-- автопаром. Давно там? Кленовый сироп нравился. С ноля он не востанавливал. С ноля строят. А денег вроде дал не мало. Тема тут чуть в том ---а кто ещё столько давал? Или пусть меньше. Нет таких. Если бы были---растрезвонили бы. Та и армия была бы новой. только всех это касается. Вам то там какое дело?
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24.07.2020 22:11 Ответить
Тема была в том, что некий старпер с анонимного прокси начал вонять что вертолеты не правильные.
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24.07.2020 22:19 Ответить
Так меня тогда вроде как в пособники записали к старперу? Ну очень опрометчиво. Я старый кстати, мало того из того города где начинал вадик -гадик с фамилией вашей . Биографию он свою тут начинал тварюки-прохиндея. Я такие сюжеты не упущу.
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24.07.2020 22:27 Ответить
Ты, опарыш гнойный, извинился бы перед пилотами тех вертолетов за свой вонючий высер и полз бы назад в свой лугандон.
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24.07.2020 22:45 Ответить
Ну вот котях и вылез прошлогодний---браво конюх! Ты великолепен в своём ничтожестве. вадик-гадик против тебя что шлюха привокзальная против валютной. Про тех червяков не упоминай часто---то здохнеш вдруг, примета такая есть.
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25.07.2020 00:27 Ответить
а армяне на эйрбасах....
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24.07.2020 21:38 Ответить
Який вони бред несуть у цих репортажах !!!! Страх господній! Про що вони мелять?! Таке враження нібито навколо дурдом. МИ-8 для знищення морських цілей! Які цілі він може знищити? Надувні матраси та круги качечки. "Через корона вірус навчанні проводилися безконтактно та у відкритому просторі.... " Що за ідіотизм? Люди ви що геть імбіцилами стали?!
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24.07.2020 21:53 Ответить
Силенко, идиот здесь ты. Я ещё вчера наблюдала проход трёх кораблей и четырёх катеров из окон своего дома. Так и подумала, что учения. Сегодня да, вертолеты летали низко , но ,естественно, сами учения скорей всего проходили уже дальше вглубь акватории Одессы, Си Бриз с нами уже лет 20, а ты только проснулось
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24.07.2020 22:12 Ответить
Ти дура? Вірніше так. Ти дура.
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24.07.2020 22:17 Ответить
Я про що сказав про Сибриз чи про те, що меле така сама тупа качка як ти.
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24.07.2020 22:19 Ответить
Чуть напомнили. Как в Евпаторию пришёл военный транспортник и припёр кроме всего хазяйского полевые био-туалеты. В первые разы америкосы падали в обморок заходя в наши полевые........ А дурко мэр г. Харькова тогда себя держа за лидера натравил старых тёток пионерок, и они кричали с причала *Янки---гоу-хоу*. Мол валите. Кушнарёв сдуру утверждал что привезли ядерные ракеты. Потом спустя время сходил он на охоту и на кабанов. Не стоило конечно. Такой вот Си Бриз. Это что с Лузановки видно было? Или с высоток что понастроили? Как же давно не был.
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24.07.2020 22:38 Ответить
А я вот помню,как в Одессу пришёл натовский корабль, а Лёша Гончаренко организовал сумасшедших бабушек, которые кричали - НАТО не пройдёт! Тогда американцы так и не сошли на берег, Лёша праздновал победу). Теперь же тот же Лёша мимикрировал и уже за НАТО- на лету переобулся.
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24.07.2020 22:46 Ответить
Ну наверно понять чуть можно---жрать то охота. На заработках парень. Тут есть деталька одна при такой конфигурации. Перебежать к другим можно---один раз. А вот потом по новой в который раз уже не примет никто.
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25.07.2020 00:33 Ответить
летуни мають отримувати досвід. Завтра пересядуть на інші, а навички залишаться.
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24.07.2020 22:18 Ответить
Ага точно. То може на дережабль їх посадимо.?Там скоріше цей Мі8 був навчальною мішенню для протиповітряної оборони на кораблях. І це теж не правильно, бо це дуже легка мішеть. Все одно що стояча ростова.
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24.07.2020 22:22 Ответить
Самые лучшие учения - это когда касапская ту-шка бороздит дно черного моря..
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24.07.2020 22:01 Ответить
Ну, это в идеале. Но учиться-то надо. Курсанты осваивались на л-29... а когда на л-39 пересели - ваще за счастье... засситывается всё, что делает наших хлопцев более целкими...
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24.07.2020 22:50 Ответить
По результатам обсуждения темы порохоботы разделились на 2 группы. Одни кричат, что это провал и виноват Зеленский, другие, что это перемога и личная заслуга Парашенки.
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24.07.2020 22:01 Ответить
Срулик, появилась 3я группа. Их интересует, рабинович - твоя настоящая фамилия??? Это вроде как попович? Но на иудейский манер? Поп, который концы обрезает и рассказывает про всякие там талмуды с торами и минорами и от всей души угощает мацой? Нет, без обид. Какие уж обиды, если ты - рабинович... куда уж дальше...
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24.07.2020 22:46 Ответить
Конечно же моя фамилия не Рабинович. На Рабиновича очень гарно заводится путинская шваль. Для таких как ты, кремлевских опарышей, это просто как красная тряпка для быка. На том вас козломордых и палят.
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24.07.2020 22:53 Ответить
а шо ты так застеснялся, Сруля??? Не, ну рабинович - тоже человек... трудно согласиться, но вынужден признать... а насчет кацапа, козломордого, рускай срани, вовкиХуйла - это ты себе в глаз загляни, рабинович из "канадия" (с) мендель...
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24.07.2020 23:08 Ответить
Не трогай фаллоиммитатора--оно скорее на заработках здесь, или ещё хуже---по призванию. и всё время сносит его на опарышей. Очень это не здорово---клиникой пахнет.
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25.07.2020 00:37 Ответить
учения это всегда хорошо
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24.07.2020 22:17 Ответить
Навчання "Сі Бриз-2020": Відбулися бойові стрільби з вертольота по морській цілі - Цензор.НЕТ 987
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24.07.2020 22:35 Ответить
Да уж. Совок никуда не ушел за все ето время. Кто то скажет етим идиотам что сегодня вертолет 20 раз собьют прежде чем он подлетит к цели на расстояние выстрела из неуправляемых ракет. Даже по мойму уже у сомалийских пиратов есть управляемые ракеты
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24.07.2020 22:38 Ответить
"Впервые был отработан элемент практических стрельб..."????????
Это как понимать? Бригада морской авиации - и впервые стреляла по мишеням? Они там что, только на тренажёрах играют? Сегодня вот отработали стрельбы, а если бы вчера воевать пришлось??? Ну аще...
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24.07.2020 23:14 Ответить
хера се - дедушка ленин не лысый?
де то тут нас *********...
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24.07.2020 23:29 Ответить
У свиноботов дилема - то ли рыдать от счастья о восстановленной Панамским Патриотом Морских сил ( в количестве одного вертолета) то ли традиционно гадить на Шмарклю за розвал Армии.))
Ну а если серьезно - то обстрел одной старой вертухой макета - ну никак не тянет на громкое - Морские учения "Си Бриз-2020". Це, панове - ганьба! Такие масштабы - уместны для пограничной операции. Обстрел каких нибудь кацапо-браконьеров, но не для ВМС.
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25.07.2020 10:30 Ответить
Я не разглядел, это тот самый прибовший вертолёт супер пума? А нет, это совковое говно
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25.07.2020 11:58 Ответить
 
 