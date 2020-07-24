Учения "Си Бриз-2020": Прошли боевые стрельбы с вертолета по морской цели. ВИДЕО

В рамках многонациональных учений "Си Бриз-2020" прошли боевые стрельбы с вертолета морской авиационной бригады Ми-8МСБ-В.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Во время выполнения совместных действий авиации и тактических групп корабельно-катерного состава, впервые был отработан элемент практических стрельб с вертолета по морской цели.

Как отметил начальник штаба руководства учений "Си Бриз-2020" Константин Плахотнюк: "Этот элемент был выполнен успешно, цель поражена".

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