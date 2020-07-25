Оккупанты утопили БРДМ-2 в Керченском проливе во время проведения "патриотической" акции. ВИДЕО
Бронемашина БРДМ-2 затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках проводимой оккупантами акции "Дорога мужества. Керченский десант" в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Как заявили организаторы, после прохождения отрезка примерно 5 км автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок с сильным течением и сильным боковым ветром.
МЧС РФ удалось эвакуировать экипаж БРДМ в количестве пяти человек. Через 10 минут после эвакуации броневик утонул. По требованию спасателей другие бронеавтомобили завершили форсирование пролива и развернулись.
Топ комментарии
+65 Омерзительный
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+61 Дмитрий Иванов #466733
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+57 Люцифер
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Когда детство в джоппе отыграет и пропадёт желание голосовать "по приколу".
У евреев даже детство в жопе играет на скрипочке...
Пять мудрецов в одном тазу
пустились по морю в грозу.
Будь попрочнее старый таз,
длинней бы был и мой рассказ.
А шо это там за крендели в труселях под парусами шныряли?! То новая марская пыхота от Ботокса такая? Так надо было пару парусов и к этому БДСМу-2 привязать!
Бандера став героєм для більшої частини українського суспільства і в Росії є також дуже багато людей які вважають Бандеру героем.
Буває, що і гімно тоне)) https://youtu.be/1deKvAfaiIU
Поставили на стоянку и заполнили водой для скрытности.
БРДМ в полной исправности, заправлен, помыт, готов к службе.
Так что ухи твои кто-то другой отъездил, может скабеевы, например
Повезло патриотическим акционистам, а ведь заголовок мог выглядеть и по-другому - "БРДМ-2 утопил пятерых аккупантов в Керченском проливе"
речушку может переплыть, а перешеек врятли...