РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8480 посетителей онлайн
Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
34 792 186

Оккупанты утопили БРДМ-2 в Керченском проливе во время проведения "патриотической" акции. ВИДЕО

Бронемашина БРДМ-2 затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках проводимой оккупантами акции "Дорога мужества. Керченский десант" в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Как заявили организаторы, после прохождения отрезка примерно 5 км автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок с сильным течением и сильным боковым ветром. 

МЧС РФ удалось эвакуировать экипаж БРДМ в количестве пяти человек. Через 10 минут после эвакуации броневик утонул. По требованию спасателей другие бронеавтомобили завершили форсирование пролива и развернулись.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черноморском регионе растет напряжение из-за милитаризации РФ оккупированного Крыма, - Таран

Автор: 

Керченский пролив (428) Крым (26420)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+65
Оккупанты утопили БРДМ-2 в Керченском проливе во время проведения "патриотической" акции - Цензор.НЕТ 1018
показать весь комментарий
25.07.2020 15:30
+61
На Великом и Могучем это называется : "Довыё...ылись"
показать весь комментарий
25.07.2020 15:30
+57
Оккупанты утопили БРДМ-2 в Керченском проливе во время проведения "патриотической" акции - Цензор.НЕТ 5943
показать весь комментарий
25.07.2020 15:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
у чему это ты ?
показать весь комментарий
25.07.2020 16:17 Ответить
К тому, что БРДМ им не жалко...копейки...даже с экипажем..
показать весь комментарий
25.07.2020 16:19 Ответить
Он спрашивает-в чем это ты?!
показать весь комментарий
25.07.2020 16:54 Ответить
БРДМ московитам, может и не жалко, а выглядеть недоумками точно неохота.
показать весь комментарий
25.07.2020 16:58 Ответить
не по чину ворует?
показать весь комментарий
25.07.2020 18:20 Ответить
Выставить счет ********** за засорение нашего водоёма!
показать весь комментарий
25.07.2020 16:17 Ответить
БРДМ - охоту на укров закончил. ..жаль только что без экипажа и только один бдрм.....
показать весь комментарий
25.07.2020 16:18 Ответить
Михаил Лентьев предложил молодежь РАБссии лишить избирательных прав,это почти Украина,подытожил Хряк Миша
показать весь комментарий
25.07.2020 16:21 Ответить
Право голосовать на выборах надо давать лет в 25.
Когда детство в джоппе отыграет и пропадёт желание голосовать "по приколу".
показать весь комментарий
25.07.2020 16:53 Ответить
Взагалі-то, правильно. В 25 років завершується формування префронтальної кори мозку, відповідальної за аналітичне мислення.
показать весь комментарий
25.07.2020 20:30 Ответить
Ой, есть немало случаев, когда оно и не начиналость...
показать весь комментарий
26.07.2020 00:13 Ответить
Вспомнился анекдот.
У евреев даже детство в жопе играет на скрипочке...
показать весь комментарий
26.07.2020 00:12 Ответить
Почти по классику.
Пять мудрецов в одном тазу
пустились по морю в грозу.
Будь попрочнее старый таз,
длинней бы был и мой рассказ.
показать весь комментарий
25.07.2020 16:22 Ответить
"Она просто утонула". (с.)
показать весь комментарий
25.07.2020 16:23 Ответить
Любят кацапы всё топить
показать весь комментарий
25.07.2020 16:25 Ответить
Окупанти втопили БРДМ-2 у Керченській протоці під час проведення "патріотичної" акції - Цензор.НЕТ 4458 интересно какого из Путлеров порвут?
показать весь комментарий
25.07.2020 16:29 Ответить
Любого. А потом докажи, что ты тот самый путин
показать весь комментарий
25.07.2020 16:34 Ответить
Окупанти втопили БРДМ-2 у Керченській протоці під час проведення "патріотичної" акції - Цензор.НЕТ 2237
показать весь комментарий
26.07.2020 19:28 Ответить
Аби ще вони ЮБК затопили разом з Керчею?
показать весь комментарий
25.07.2020 16:33 Ответить
Ремейк на тему "ОНА УТОНУЛА"
Окупанти втопили БРДМ-2 у Керченській протоці під час проведення "патріотичної" акції - Цензор.НЕТ 3193
показать весь комментарий
25.07.2020 16:33 Ответить
Завтра её братишку можно будет посмотреть на рейде Кронштадта.
показать весь комментарий
25.07.2020 17:37 Ответить
Та Китай швидко підімне ГІБРИДНО.
показать весь комментарий
25.07.2020 16:36 Ответить
Мне очень понравилось ! Так держать !!!Житель днр
показать весь комментарий
25.07.2020 16:44 Ответить
Не существует никакого днр. Вы житель Украины, той ее части, которая находится под временной роSSийской оккупацией.
показать весь комментарий
25.07.2020 19:24 Ответить
Окупанти втопили БРДМ-2 у Керченській протоці під час проведення "патріотичної" акції - Цензор.НЕТ 4818
показать весь комментарий
25.07.2020 17:05 Ответить
Ипанутым нет покоя.
показать весь комментарий
25.07.2020 17:11 Ответить
врут , что говно не тонет , еще как тонет
показать весь комментарий
25.07.2020 17:13 Ответить
Все хорошо...жаль одного...что ни одного винторогого скота не утонуло...
показать весь комментарий
25.07.2020 17:25 Ответить
Можете повторить!
показать весь комментарий
25.07.2020 17:30 Ответить
он утонул потому, что тяжелее воды.
показать весь комментарий
25.07.2020 17:48 Ответить
очередной Лошарик, но уже по-керченски!
А шо это там за крендели в труселях под парусами шныряли?! То новая марская пыхота от Ботокса такая? Так надо было пару парусов и к этому БДСМу-2 привязать!
показать весь комментарий
25.07.2020 18:13 Ответить
а как там чувак на водных лыжах очутился?акватория должна быть закрытой вроде бы.
показать весь комментарий
25.07.2020 18:37 Ответить
У того чувака, певно, "глибоководні" погони. Тобто пана офіцера з "контори глибокого буріння".
показать весь комментарий
25.07.2020 22:37 Ответить
ненуашо...не сгорел броневичок- и слава Богу...
показать весь комментарий
25.07.2020 18:37 Ответить
Окупанти втопили БРДМ-2 у Керченській протоці під час проведення "патріотичної" акції - Цензор.НЕТ 3877
показать весь комментарий
25.07.2020 18:41 Ответить


Бандера став героєм для більшої частини українського суспільства і в Росії є також дуже багато людей які вважають Бандеру героем.
показать весь комментарий
25.07.2020 18:50 Ответить
Кривизна земли помешала !
показать весь комментарий
25.07.2020 18:52 Ответить
Скоты загадили Крым и море, своими не имеющим аналогов ржавыми корытами.
показать весь комментарий
25.07.2020 18:57 Ответить
Это затопление металлолома - показатель, какие кацапы рукожопые бездари. Не могут даже пользоваться той техникой , которую сами слепили из дерьма... Они ещё и товарный поезд утопят в Керченском проливе...
показать весь комментарий
25.07.2020 19:04 Ответить
В этот раз не получилось взять Берлин.
показать весь комментарий
25.07.2020 19:06 Ответить
Зато получилось взять дно пролива! Так держать!
показать весь комментарий
25.07.2020 19:37 Ответить
Так Берлин и не пытались. Их цель (уже давно) - Лондон.
показать весь комментарий
26.07.2020 00:00 Ответить
они до сих пор в "Зарницу" играют?
показать весь комментарий
25.07.2020 20:10 Ответить
В поЗорницу они играют. Чего только штурм фанерного Рейхстага стоит...
показать весь комментарий
26.07.2020 00:16 Ответить
А тут відео як його рятували, але все рівно "оно утонуло".
Буває, що і гімно тоне)) https://youtu.be/1deKvAfaiIU
показать весь комментарий
25.07.2020 20:38 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2020 21:50 Ответить
Плохо...очень плохо.... Ни одна сволочь не сдохла!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
25.07.2020 21:59 Ответить
Правду кажучи, якщо котрий із одічалих пішов на корм крабам, вони все одно скажуть, що всіх врятували. Тому не надто журіться - все може бути...
показать весь комментарий
25.07.2020 22:40 Ответить
Ничего, таким опытным спецам еще подобных жестянок топить и топить надо.
показать весь комментарий
26.07.2020 01:07 Ответить
Вид приборной панели и внутренний "фарш" ,не имеющей аналогов в мире брмд времен совка ,навеял воспоминания 40 летней давности . Таким "величием" Китай не напугаешь ....Так держать !
показать весь комментарий
25.07.2020 22:10 Ответить
Ржавое ватное корыто утопилось в Керченском проливе) На россии ( на параше) все так - через жопу происходит...развалится кацапстан, вопрос времени..
показать весь комментарий
25.07.2020 22:16 Ответить
Булоб краще якби 2 БРДМ, а ще краще чотири БРДМ2. Хтілось щоб вони усі разом раптом втопились, але загадять навкруги усю воду
показать весь комментарий
25.07.2020 22:41 Ответить
умер никодим , да и х... с ним . главное не теряйте темп.убивайтесь как можно чаще
показать весь комментарий
25.07.2020 23:41 Ответить
так вроде говорят что говно не тонет? че потонуло? видать не качественное говно)))
показать весь комментарий
25.07.2020 23:51 Ответить
Старая консервная банка. Пробивается 7.62 пкт в упор на раз. Два газоновских БЕНЗИНОВЫХ движка. Если бы не вы*бывалиси и закрыли люки, то м/б и обошлось. Хотя они правы. Если ремонт делали/ не делали "снежинки" то так и необходимо. Если что- прыгать. Движки заглохнут и лисичка, полная!
показать весь комментарий
25.07.2020 23:58 Ответить
можно повторить?
показать весь комментарий
26.07.2020 00:13 Ответить
Нужно.
показать весь комментарий
26.07.2020 00:17 Ответить
Сальники..сальники. Это не село возле Калиновки. Это что-то непостижимое. И незаменимое. Ну никто на..ер не заменяет. А они текут. И никакими олвейз не заменит. Ни Соловьями на Киселе. Не гундяями. Бибизяны с гранатой.
показать весь комментарий
26.07.2020 00:17 Ответить
Там слышно, как движки поменяли тембр от бандеровской забортной водички..
показать весь комментарий
26.07.2020 05:21 Ответить
Окупанти втопили БРДМ-2 у Керченській протоці під час проведення "патріотичної" акції - Цензор.НЕТ 1001
показать весь комментарий
26.07.2020 00:18 Ответить
Почему сразу "утопили" ?
Поставили на стоянку и заполнили водой для скрытности.
БРДМ в полной исправности, заправлен, помыт, готов к службе.
показать весь комментарий
26.07.2020 05:28 Ответить
Патриотическая акция Утопи БРДМ
показать весь комментарий
26.07.2020 07:43 Ответить
"Я требую продолжения банкета !" (с) И.Васильевич
показать весь комментарий
26.07.2020 11:14 Ответить
На видео никакого "утопленного БРДМа" нету!!! Хватит по ушам ездить!
показать весь комментарий
26.07.2020 09:41 Ответить
Как же нету? Очень даже есть - https://www.youtube.com/watch?v=1deKvAfaiIU&feature=youtu.be
Так что ухи твои кто-то другой отъездил, может скабеевы, например
показать весь комментарий
26.07.2020 11:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-6pKGMFPjK4 Дивитись до кінця
показать весь комментарий
26.07.2020 13:14 Ответить
Ну это хотя бы ради учений, а то ведь - ради понтов можемповторителей
показать весь комментарий
26.07.2020 13:46 Ответить
Ну, ради "дороги мужества" - не жалко!
показать весь комментарий
26.07.2020 10:46 Ответить
Очень жаль, что содержимое спасли... лучше бы авто спасали - его не так много, как того дерьма которое внутри плавало.
показать весь комментарий
26.07.2020 11:35 Ответить
"Оккупанты утопили БРДМ-2 в Керченском проливе"

Повезло патриотическим акционистам, а ведь заголовок мог выглядеть и по-другому - "БРДМ-2 утопил пятерых аккупантов в Керченском проливе"
показать весь комментарий
26.07.2020 11:44 Ответить
Кацапня, а слабО повторити?
показать весь комментарий
26.07.2020 13:08 Ответить
А звернули увагу, що там постійно хтось в кадрі з жовто-блакитним тризубцем носиться?
показать весь комментарий
26.07.2020 13:16 Ответить
Патриотическая акция "Утопи БРДМ" .))
показать весь комментарий
26.07.2020 13:20 Ответить
Новая российская подводная лодка. Эффект эскимо - плывёт и тает.
показать весь комментарий
26.07.2020 14:26 Ответить
https://twitter.com/i/status/1285040813672718336 Аналоговнет Ливийской армии застрелил Средиземное море
показать весь комментарий
26.07.2020 17:55 Ответить
Скрепно и символично!!!! Габышев на свободе...))))))
показать весь комментарий
26.07.2020 18:32 Ответить
не удалась "Дорога мужества", потому что у кацапского рогатого скота нет мужества.
показать весь комментарий
26.07.2020 20:16 Ответить
Окупанти втопили БРДМ-2 у Керченській протоці під час проведення "патріотичної" акції - Цензор.НЕТ 9454
показать весь комментарий
26.07.2020 20:30 Ответить
не пишется, но догадаться самому просто, что штатная система откачки воды перестала справляться, а когда она перестала справляться? Вероятно когда члены екипажа все вместе обмочились от страха, от тогда все и залило
показать весь комментарий
27.07.2020 01:22 Ответить
БРДМ это не катер.
речушку может переплыть, а перешеек врятли...
показать весь комментарий
27.07.2020 08:43 Ответить
Страница 2 из 2
 
 