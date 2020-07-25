Украинец пытался вывезти в Румынию в бензобаках грузовика около 317 килограммов янтаря, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО
Попытку нелегально вывезти из Украины около 317 килограммов янтаря выявили сотрудники пункта пропуска "Дьяково" на участке Мукачевского пограничного отряда в Закарпатской области.
При оформлении грузовика, на котором в Румынию везли топливные гранулы, обзорная группа заметила незаводские швы на топливном баке и самодельные крепления, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ. На основании оценки и анализа рисков машину решили проверить более пристально. Пограничники Мукачевского отряда и таможенники провели углубленный осмотр, в ходе которого убедились в наличии посторонних предметов, для извлечения которых пришлось демонтировать и (после слива горючего) разрезать бензобаки.
Выяснилось, что в двух бензобаках были заварены металлические бочки, в которые были заварены мешки с янтарем. В одном баке обнаружили чуть более 200 килограммов янтаря, в другом - более 100.
Отмечается, что для проведения процессуальных и следственных действий были привлечены также сотрудники СБУ и Нацполиции.
Грузовик (тягач Renault 2008 года выпуска) изъяли и оценили в более 275 тысяч гривен. Ее водителя, 26-летнего гражданина Украины, передали сотрудникам Нацполиции.
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Я заезжал в Польшу на своем форд фокус-2 дизель..Что-то им не понравилось,не знаю что..Ходили вокруг машины,смотрели на бензобак,посадили собачку в багажник.Собачка ничего не унюхала.
Откатили в сторону запаску,обсмотрели со всех сторон,и назад прикатили к машине.
Что пытались искать я так и непонял.
Ще б написали- близько 317 кг і 224 г
Близько 300!
Вы же не говорите когда с бутылки двухлитровой отпили глоток воды, что там осталось около литры
Гуманітарії...який спрос))