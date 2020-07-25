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Украинец пытался вывезти в Румынию в бензобаках грузовика около 317 килограммов янтаря, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Попытку нелегально вывезти из Украины около 317 килограммов янтаря выявили сотрудники пункта пропуска "Дьяково" на участке Мукачевского пограничного отряда в Закарпатской области.

При оформлении грузовика, на котором в Румынию везли топливные гранулы, обзорная группа заметила незаводские швы на топливном баке и самодельные крепления, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ. На основании оценки и анализа рисков машину решили проверить более пристально. Пограничники Мукачевского отряда и таможенники провели углубленный осмотр, в ходе которого убедились в наличии посторонних предметов, для извлечения которых пришлось демонтировать и (после слива горючего) разрезать бензобаки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГПСУ на границе с Беларусью изъяла крупнейшую за последние годы партию контрабандных сигарет - более 130 тыс. пачек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Выяснилось, что в двух бензобаках были заварены металлические бочки, в которые были заварены мешки с янтарем. В одном баке обнаружили чуть более 200 килограммов янтаря, в другом - более 100.

Отмечается, что для проведения процессуальных и следственных действий были привлечены также сотрудники СБУ и Нацполиции.

Грузовик (тягач Renault 2008 года выпуска) изъяли и оценили в более 275 тысяч гривен. Ее водителя, 26-летнего гражданина Украины, передали сотрудникам Нацполиции.

Украинец пытался вывезти в Румынию в бензобаках грузовика около 317 килограммов янтаря, - Госпогранслужба 01
Украинец пытался вывезти в Румынию в бензобаках грузовика около 317 килограммов янтаря, - Госпогранслужба 02

Также смотрите: При досмотре грузовика на границе с Польшей выявлены 2 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6563) контрабанда (2410) правоохранительные органы (2970) Румыния (1114) силовики (2799) янтарь (582)


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Топ комментарии
+6
старая песня: "Почему Ахметову можно, а мне нет?, пойду что то сворую.."
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25.07.2020 23:48
+2
у вас и рабинович украинец...не все граждане Украины украинцы.
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25.07.2020 23:36
+1
простой украинец тоже хочет жить хорошо, не хуже украинских безнаказанных чиновников или как они себя называют "слуги народа", а иногда выживать приходится
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25.07.2020 23:35
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простой украинец тоже хочет жить хорошо, не хуже украинских безнаказанных чиновников или как они себя называют "слуги народа", а иногда выживать приходится
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25.07.2020 23:35 Ответить
старая песня: "Почему Ахметову можно, а мне нет?, пойду что то сворую.."
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25.07.2020 23:48 Ответить
у вас и рабинович украинец...не все граждане Украины украинцы.
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25.07.2020 23:36 Ответить
Хана Житомирском у леснику...
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25.07.2020 23:46 Ответить
я подписал..
https://petition.president.gov.ua/petition/102210

Українець намагався вивезти до Румунії в бензобаках вантажівки близько 317 кілограмів бурштину, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7427
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26.07.2020 00:16 Ответить
Зверніть увагу "водителя, 26-летнего гражданина Украины " Источник: https://censor.net/v3210149 Молоде зелене а таке жадібне, вирішив попрацювати сам і по максимуму. Дядько далекобійник 40-50р. на таку куйну не пішов би, загітували молокососа.
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25.07.2020 23:54 Ответить
Він напевне був не в курсі справи. Бо якби був у долі, то нервував би, а так злапали, бо помітили нестандартні шви на баку.
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26.07.2020 06:58 Ответить
просто была надежда на невнимательность погранцов.
Я заезжал в Польшу на своем форд фокус-2 дизель..Что-то им не понравилось,не знаю что..Ходили вокруг машины,смотрели на бензобак,посадили собачку в багажник.Собачка ничего не унюхала.
Откатили в сторону запаску,обсмотрели со всех сторон,и назад прикатили к машине.
Что пытались искать я так и непонял.
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26.07.2020 00:22 Ответить
Никто ничего мне не пояснил.Но хоть обшивку с дверей не начали демонтировать.
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26.07.2020 00:24 Ответить
Теперешние политики говорили что бурштын уже не копают.
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26.07.2020 00:59 Ответить
"... не копают", а за що живуть? Може, відкрили підприємства, і є робота?
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26.07.2020 07:03 Ответить
Де ці журналісти вчаться!?
Ще б написали- близько 317 кг і 224 г

Близько 300!
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26.07.2020 10:31 Ответить
около 317 - это значит 316.654кг
Вы же не говорите когда с бутылки двухлитровой отпили глоток воды, что там осталось около литры
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26.07.2020 11:04 Ответить
316,654 це і є 317. З точністю до округлення. Не треба слів 'около'
Гуманітарії...який спрос))
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26.07.2020 12:51 Ответить
 
 