РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13556 посетителей онлайн
Новости Видео
15 019 78

Шабунин будет отчитываться о ремонте дома при поддержке громады: "В итоге нападавшие только получат себе еще больше проблем". ВИДЕО

Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, чей дом был сильно поврежден в результате поджога, намерен делать видеоотчеты о восстановлении жилья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщает на странице в Facebook.

"Одна из возможностей этой истории в том, чтобы доказать бессмысленность таких атак на гражданское общество.

Какой бы вред враги кому-либо из нас не причинили, вместе мы его исправим. Никто не останется с такими вызовами в одиночку.

В итоге нападавшие только получат себе еще больше проблем, а пострадавшие поддержкой громады все восстановят", - написал он, опубликовав ссылку на канал ЦПК в Youtube.

Читайте: Зеленский про поджог дома Шабунина: "Я жду, что правоохранители быстро разберутся и поставят все точки над "і"

Напомним, 23 июля глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.

В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания дома Шабунина.

Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский умный человек и все понимает. Ему пора включить голову, чтобы хаос не стал обыденностью, - Шабунин

Автор: 

пожар (5969) ремонт (1182) Шабунин Виталий (538) Центр противодействия коррупции (250)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+37
Чушь какая-то. Как и все, что происходит. На кой ляд мне его видеоотчет? Видосики "борцу с коррупцией" покоя не дают?
показать весь комментарий
26.07.2020 12:05
+33
краще би гроші для хворої дитини збирали, аніж на дах шабуніну.
показать весь комментарий
26.07.2020 12:07
+32
)))))))))))))))))))))во чмо
показать весь комментарий
26.07.2020 12:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
)))))))))))))))))))))во чмо
показать весь комментарий
26.07.2020 12:00 Ответить
кровью ,говоришь, пахнут... бойся ,свинособака ,то кровь твоих сородичей
показать весь комментарий
26.07.2020 17:23 Ответить
А нападавших хоть поймали,чтобы они "получили ещё больше проблем"?
показать весь комментарий
26.07.2020 12:02 Ответить
так он сам наверное и поджигатель
показать весь комментарий
26.07.2020 12:36 Ответить
вряд чи. Скоріш замкнуло проводку чи типу того.
показать весь комментарий
26.07.2020 13:06 Ответить
Сил не хватает, сейчас прочесываем решетиловские леса, террика ловим, скажите руководству, что еще бы 200 вертолетов купили и найдем его за день, два, год..., и сразу ловить поджигателей начнем.
показать весь комментарий
26.07.2020 13:54 Ответить
Зелень напружилась.
показать весь комментарий
26.07.2020 12:02 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25359448.html Хотіли "зламати систему" - зламали

Шабунін звітуватиме про ремонт будинку за підтримки громади: "Зрештою нападники тільки отримають собі ще більше проблем" - Цензор.НЕТ 8742В Україні є свій словник (за типом Оксфордського), який щороку визначає найбільш уживане в медіапросторі слово. У 2014 це було слово «КІБОРГИ». Дійсно достойне! Передавало силу духу й стійкість наших воїнів.

Але вже за два роки, у 2016, таким словом стала «КОРУПЦІЯ»! Уявіть собі рівень журналістської деградації - усього 2 роки від возвеличення своєї країни до її тотального приниження.

І тут ви скажете: нууу… корупція дійсно була, і з нею потрібно було боротися. Так! Погоджуюся. Тільки от який нюанс. За результатами визначення світового Індексу сприйняття корупції (СРІ) можна прослідкувати цікаву тенденцію: протягом 5 років діяльності попередньої влади Україна, хоч і повільно, але все ж покращувала свої показники. Щороку піднімалася на кілька сходинок вище у цьому рейтингу! Раніше такого не було! Наприклад, за часів президентства В.Януковича цей показник тільки знижувався.
Тепер уявіть парадокс: ситуація покращується, а людям з усіх прасок верещать, що насправді корупція стає страшнішою. Шабуніни-бігуси-шмігуси й армія медіаповій розганяли цю тему до розмірів чорної діри.

Просто кілька заголовків тих часів: «Чому корупція більше вбиває Україну, ніж війна з Росією»; «Корупція в Україні більше, ніж війна, відлякує закордонні інвестиції»…. І ще тисячі подібних.

Про владу з усіх усюд тільки й було чутно: "політична корупція, розсадник корупції, корупційні оборудки, тіньові потоки, хабарники, офшори". Слово «корупція» вживалося поруч з прикметниками «тотальна, нечувана, страшенна, небачена». А ще додавалося, що корупція «на найвищому рівні», «на всіх щаблях влади».

А тепер подумайте, як це сприймала наша сіра маса нєокрєпших умов під вечірнє пивко перед телевізором?

Увесь цей треш сприяв тому, що владу, яка прийшла після Революції гідності, почали асоціювати зі страшною корупцією, якої раніше нібито не було! У той час, як все було якраз навпаки.

А за рік до президентських виборів почалося взагалі адіще! І о диво… уже в 2018 році соцдослідження показали, що 79% відсотків українців вважають найбільшою проблемою країни - корупцію, а не війну!!!

А тепер здогадайтеся, кому було вигідно, аби фокус уваги з воєнної агресії був штучно зміщений на проблему корупції?? Кому було вигідно, аби вся наша ненависть упала НЕ на Росію, а на Порошенка, Парубія і Турчинова?

І всі ці кремлівські меми «збагатився в 80 раз, обікрав людей», які ви досі чуєте від простого наріду, прекрасно підживлювалися за рахунок отаких антикорупційних вересків.
Який наслідок цього пекла? Ви й самі знаєте: корабельні сосни, президентські айкоси, повії і ґвалтівники у Верховній Раді, продані за газ собаки, сивохи-бужанські-дубінські, зруйнована економіка, мир в очах Путіна, знищений міжнародний імідж країни, …і пєрєстать стрєлять, і забутий воїн, який 4 доби вмирав під палючим сонцем...

А тепер ще й додалося спалювання будинків неугодним! Спалили дім Гонтарєвої - влада тільки посміялася і записала прикольний відосік з пісеньками.

Вчора спалили дім головного антикорупціонера Шабуніна. І це справді страшно. Бо завтра таке творитимуть з кожним, хто виступає проти влади.

Звісно, можна спитати: чи розуміє Шабунін, що сприяв приходу цієї влади? Бо коли треба було валити «поганого баригу», Віталікові антикорупційні шоу були дуже вигідні тим, хто баригу хотів побороти. І Віталік працював, а «тіньові борці» вміло використовували результати його праці, доводячи будь-який, правдивий чи неправдивий факт, до світових масштабів.

Але показово, що дім Віталіка був тоді цілий. Ніхто його не чіпав. Навіть такі страшні й тотальні бариги-корупціонери.

А тепер Віталікові розслідування чомусь стали борцунам нецікаві, бо нема кого валити, усе вже зроблено. А боротися проти теперішніх корупціонерів - уже не так достойно! І тепер за це можна отримати спалену хату. І чим далі, тим страшніше! Такий час настав!

Питати, звісно, можна, але ці відповіді сьогодні вже не матимуть жодного значення. Бо до влади ВЖЕ прийшли абсолютно аморальні люди. У яких на умі тільки сміху..очки й відосіки. Для яких ваша спалена хата - тільки матеріал для нового гумористичного шоу.
https://www.facebook.com/kyryljuk/posts/4371766902894666 Ольга Кирилюк
показать весь комментарий
26.07.2020 18:38 Ответить
дом 6.
показать весь комментарий
26.07.2020 12:04 Ответить
Чушь какая-то. Как и все, что происходит. На кой ляд мне его видеоотчет? Видосики "борцу с коррупцией" покоя не дают?
показать весь комментарий
26.07.2020 12:05 Ответить
сам підпалив скотиняка
показать весь комментарий
26.07.2020 12:06 Ответить
На електриках при будівництві "заощадив"! (ІМХО)
показать весь комментарий
26.07.2020 12:31 Ответить
краще би гроші для хворої дитини збирали, аніж на дах шабуніну.
показать весь комментарий
26.07.2020 12:07 Ответить
Раньше ,поджог ,это была серьезная статья, сейчас возможно только штраф
показать весь комментарий
26.07.2020 12:08 Ответить
Да альбинос за счет попиленных грантов от ЕС и США, что разбросал по ФОПам, может себе дворец отстроить.
показать весь комментарий
26.07.2020 12:10 Ответить
Цей шмактивіст на "боротьбі" з корупційов вже не слабо собі наборов.Крім майна в декларації доходи за минулий рік близько $4000 на місяць.Так би сім'ям загиблих солдат гроші збирали,як цьому придурку.
показать весь комментарий
26.07.2020 15:04 Ответить
Ага. Побольше видосиков. Это очень поможет.
показать весь комментарий
26.07.2020 12:10 Ответить
Лисий з кварталу , вже готує новий відосік , з піснею - " горіла хата - палала " . .
показать весь комментарий
26.07.2020 12:11 Ответить
Чувак, имеющий ежегодный доход под миллион грн, собирает деньги с людей на ремонт крыши....
показать весь комментарий
26.07.2020 12:15 Ответить
$3.5k в месяц
показать весь комментарий
26.07.2020 13:03 Ответить
Соевая падаль скорбит только по хатынке Гонтаревой?
показать весь комментарий
26.07.2020 12:19 Ответить
а ты скорбишь по хатынке шабунина ?

плохо скорбишь.
показать весь комментарий
26.07.2020 12:27 Ответить
не разноси инфекцию, зефилитик!
показать весь комментарий
26.07.2020 13:43 Ответить
вышли денег "бедной" падле на ремонт маетка и здохни с чуством выполненного долга, гнида зебильная...
показать весь комментарий
26.07.2020 15:44 Ответить
Светлячек прибомбил. Мерзкая душенка
показать весь комментарий
26.07.2020 12:27 Ответить
А звідки...цікаво у цього борця з корупцієї..власний будинок? Ми найбідніша країна Європи...і чесно заробити у нас можна лише на собаччю конуру , як казав...Порошенко))) А тут цілий дім. Це може ..спадщина..чи подарунок?))
показать весь комментарий
26.07.2020 12:36 Ответить
така буба в голові та й у "динозавра" форуму user/21297.... В колготки не нацюцюрив від сміху?
показать весь комментарий
26.07.2020 13:44 Ответить
насправді цифра повинна бути на порядок меньша, бо як і деякі інші..із перших , довго ігнорував "новий" (померанчовий ) формат сайту і не переходив із старого .."сірого". Але це суті не змінює...Як то кажуть росіяни "откуда дровишки?" Тобто будинок у козирному селі біля Дніпра? Бо пан все своє ше не дуже тривале життя був депутатом чи помічником депутата..або боровся із корупцією...Як бачу зараз боротися із корупцією...дуже вигідно і прибутково)) чи Може я в чомусь не правий?
показать весь комментарий
27.07.2020 01:10 Ответить
в бажанні маніпулювати? чи змішати в омлет шкарлупу та сільничку? А про блондинчика, я висловився нижче.
показать весь комментарий
27.07.2020 03:02 Ответить
брал бы пример у еще тодного борцуна -лещенки,тот квартирами брал
показать весь комментарий
26.07.2020 12:36 Ответить
"Удачный ремонт" (с)
показать весь комментарий
26.07.2020 12:46 Ответить
Головне не те, в кого горять хати, а в кого вони не горять.
показать весь комментарий
26.07.2020 12:51 Ответить
вот ***** - сразу видно. Просто по роже *****астической.
показать весь комментарий
26.07.2020 12:53 Ответить
Шабуня , а откуда у тебя гроши на такой дом , а ?
показать весь комментарий
26.07.2020 12:54 Ответить
А він "зробив вас разом")
показать весь комментарий
26.07.2020 13:00 Ответить
Це як
показать весь комментарий
26.07.2020 13:01 Ответить
це так)
Шабунін звітуватиме про ремонт будинку за підтримки громади: "В результаті нападники тільки отримають собі ще більше проблем" - Цензор.НЕТ 4364
показать весь комментарий
26.07.2020 13:03 Ответить
Это сборище мразей, включая Лещенко, Наема и еще какая то телка, получали гранты на свою "борьбу", по 65 тыс$ на рыло в год. Раз в неделю писали отчеты в посольство. Что бы платили, выдумывали коррупцию везде, даже в общественном сортире. Чем ее больше, тем "борьба" сильней, и нужно больше денег. Теперь не платят, поэтому тишина, языки в жопе.
показать весь комментарий
26.07.2020 13:05 Ответить
Не, сходи, еще раз, за Кошулинского во втором туре проголусуй.
показать весь комментарий
26.07.2020 14:13 Ответить
Карлик, ты утверждаешь, что у нас нет коррупции?
Ура, порошенко победил коррупцию, особенно в суде, и вот теперь антикоррупционеры нам не нужны : они все врут.
показать весь комментарий
26.07.2020 15:12 Ответить
Называй меня ЗЛОЙ! Читай по буквам, этот вопрос раз 150 задавал всяким лохам, которые каждый день свое рыло размещают в телевизоре - ПРИВЕДИ ПРИМЕР КОРРУПЦИИ, С КОТОРОЙ ТЫ ЛИЧНО, СТАЛКИВАЛСЯ ! И мразь после этого сливается.
показать весь комментарий
26.07.2020 16:47 Ответить
Без громады не осилит.
показать весь комментарий
26.07.2020 13:00 Ответить
шабунін зараз шестерить на "слуг урода" аж гай гуде)Ко-корупція там зникла з ефіру

кому він треба щоб палити йому хату
показать весь комментарий
26.07.2020 13:01 Ответить
Колишня колега Шабуніна по Центру протидії корупції Галина Янченко одна із головних у фракції Слуг.

Приклад її "боротьби" з корупцією.

"Заступниця голови Комітету ВР з питань антикорупційної політики Галина Янченко: "Чи має Андрій Єрмак піти у відставку? Вважаю, людям не під силу відповідати за вчинки всіх їхніх родичів"."

https://censor.net.ua/resonance/3193087/******************************************************************************************************
показать весь комментарий
26.07.2020 13:32 Ответить
"...У Декларації Шабунін В.В. не вказав об'єкт нерухомого майна - земельну ділянку площею 0,0584га кадастровий номер 3220882600:04:007:2058, придбану 14.11.2014 року дружиною Шабуніна В.В. Шабуніною Оленою Сергіївною, яка, згідно з Декларацією Шабуніна В.В., ніде не працює й перебуває на утриманні свого чоловіка. Окрім того, у розділі "ІІІ" п.25 Декларації Шабунін В.В. зазначив наявність у нього квартири площею 42 кв.м., але в розділі "ІV" п.56 зазначив, що будь-які витрати на утримання цього майна відсутні, що явно не відповідає дійсності."
показать весь комментарий
26.07.2020 13:05 Ответить
а був ще один такий, з таким же щурячим рилом, борцун з карупцыєй єгор зімін( позивний "соболєв"). де він?
показать весь комментарий
26.07.2020 13:10 Ответить
Їх таких було-було... Шабунін, лещенко , саакашвілі, наєм, семенченко, соболєв, поросюк і т.д. Частина рохкає біля корита, частину викинули на смітник. Зімін на смітнику.
показать весь комментарий
26.07.2020 13:18 Ответить
використані презервативи, переважно, подорожують нетрями каналізаційних стоків... Щодо даного, то варто почути його сміх, щоб назавжди позбутись сумніву про адекватність... Лягло воно та просють (віп персона на пресконференції Бубочки, камера не могла налюбуватись.)
показать весь комментарий
26.07.2020 13:54 Ответить
Більшість комeнтаторів комуністи? Вважають нeнормальною наявність власного житла? Якщо людина живe нe в дeржавній квартирі, то цe злодій?
показать весь комментарий
26.07.2020 13:17 Ответить
Протос дятел, за все життя, не працював ні дня. Займався ввиключно "барьбой с карупційой"
показать весь комментарий
26.07.2020 13:20 Ответить
Шабунін ви спочатку прозвітуйте про результати своєї роботи,щоб люди знали за що ви отримуєте таку височезну зарплату.
показать весь комментарий
26.07.2020 13:21 Ответить
Олежка, вы ему платите чтобы он вам "звітував"?
показать весь комментарий
27.07.2020 03:04 Ответить
Чтобы бороться с КОРрупцией и ВОРрупцией,ее надо возглавить Леонид Данилыч знал что делать в 1994 году,после Леонид Макарыча...,не взяточника... Два чемодана компромата Леонид Данилыча помню...
показать весь комментарий
26.07.2020 13:29 Ответить
23 июля ?

Да с момента победы Зели этот барец заткнулся! Может пальнул свою хату в надежде на новый грант за страдания?
показать весь комментарий
26.07.2020 13:33 Ответить
банальный паразит и любитель шары
показать весь комментарий
26.07.2020 13:34 Ответить
Интересную. инфу нарыл.В Швейцарском банке с времен Мировой революции Льва Троцкого и чЛенина хранятся баблосы на счетах....
1)Феликс Дзержинский 46 млн.долл.
2)Яков Свердлов 65...
3)Ульянов-чЛенин 102 млн...
4)Йося Джугашвили 127 млн...

Всего в списке 116 негодяев членов РСДРП чЛенина Сралина Свердлова...нищеброды пля....рабочего класса...
показать весь комментарий
26.07.2020 13:40 Ответить
детки в коротких штанишках в порівнянні з теперишніми крадчуками чучмами валянками ... парашенками и зеопудалами ...
показать весь комментарий
26.07.2020 14:58 Ответить
Скорее всего это то бабло,которое взял Джугашвили и его банда Тер-Петросяна в банках Баку и Тбилиси в 1907-08 годах...
показать весь комментарий
26.07.2020 13:50 Ответить
Экспроприация называется, товарищи чЛенинцы и прочие комсомолисты.... Ибо сцарь Николашка был немцем из древнего рода Готторп-Гольштейнов....а вы Романов Романов...
показать весь комментарий
26.07.2020 13:55 Ответить
Фамилия Гольштейн - одна из распространенных еврейских фамилий...
http://www.jewage.org/wiki/ru/Article:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
показать весь комментарий
26.07.2020 14:10 Ответить
Враги сожгли родную хату,
Значит пора доить громаду.
показать весь комментарий
26.07.2020 14:18 Ответить
А Громада всем погорельцвм помогает?
И потом это видео обещанное,на йух оно кому надо?
показать весь комментарий
26.07.2020 14:56 Ответить
Замість того щоб збирати гроші на допомогу сім'ям загиблих і поранених, цей аферист вимагає дати їх йому , а він нам відосік покаже. Скоріше всього коротнуло і загорілося, а воно нам меле про підпал, хоча експертиза показала , що ніяких вибухових і інших речовин не виявлено .
показать весь комментарий
26.07.2020 15:10 Ответить
Пусть лучше Шабунин отчитается за каждый потраченный доллар из полученных грантов. Уверен, многие оху... удивятся.
показать весь комментарий
26.07.2020 15:42 Ответить
Как показала новейшая история в Украине , у нас главные борцы с коррупцией , каким то чудным образом становятся очень богатыми людьми и живут не хрена не хуже , чем те коррупционеры с которыми они яко бы ведут борьбу.
показать весь комментарий
26.07.2020 16:13 Ответить
Держитесь Виталий. Вы молодец. Ждем результатов от "потужного" министра.
показать весь комментарий
26.07.2020 17:57 Ответить
ага держив курсе всю старну .ахаххах блин цб какое
показать весь комментарий
26.07.2020 17:59 Ответить
Шабунін на виборах підтримував зелю,
а зараз зеля його відверто боїться,
раз вирішили превентивно полякати нападами на родину..

щось у зелі з дружбанами не складається комбінація,
намагаються "погасити" тих, хто має незалежний голос
показать весь комментарий
26.07.2020 23:04 Ответить
ох и сказочный... чи перевести ему 1 гривню, забавы ради
показать весь комментарий
27.07.2020 00:57 Ответить
шоу для дебилов!
показать весь комментарий
27.07.2020 06:37 Ответить
а чого ж ти не накрив будинок?
показать весь комментарий
27.07.2020 08:34 Ответить
Заокеанские спонсоры отремонтируют... Такое говно, как Шабуня не должно потонуть...
показать весь комментарий
27.07.2020 08:38 Ответить
бездомный монах из нищенствующего ордена подавился мраморной говядиной во время оргии в своей трехэтажной палатке на лазурном берегу.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:02 Ответить
 
 