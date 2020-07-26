Шабунин будет отчитываться о ремонте дома при поддержке громады: "В итоге нападавшие только получат себе еще больше проблем". ВИДЕО

Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, чей дом был сильно поврежден в результате поджога, намерен делать видеоотчеты о восстановлении жилья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщает на странице в Facebook.

"Одна из возможностей этой истории в том, чтобы доказать бессмысленность таких атак на гражданское общество.

Какой бы вред враги кому-либо из нас не причинили, вместе мы его исправим. Никто не останется с такими вызовами в одиночку.

В итоге нападавшие только получат себе еще больше проблем, а пострадавшие поддержкой громады все восстановят", - написал он, опубликовав ссылку на канал ЦПК в Youtube.

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Напомним, 23 июля глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.

В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания дома Шабунина.

Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром.

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