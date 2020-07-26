Шабунин будет отчитываться о ремонте дома при поддержке громады: "В итоге нападавшие только получат себе еще больше проблем". ВИДЕО
Глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, чей дом был сильно поврежден в результате поджога, намерен делать видеоотчеты о восстановлении жилья.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщает на странице в Facebook.
"Одна из возможностей этой истории в том, чтобы доказать бессмысленность таких атак на гражданское общество.
Какой бы вред враги кому-либо из нас не причинили, вместе мы его исправим. Никто не останется с такими вызовами в одиночку.
В итоге нападавшие только получат себе еще больше проблем, а пострадавшие поддержкой громады все восстановят", - написал он, опубликовав ссылку на канал ЦПК в Youtube.
Напомним, 23 июля глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил об умышленном поджоге его дома.
В свою очередь в Главном управлении Госслужбы Украины по ЧС в Киеве сообщили, что в результате пожара, произошедшего в частном доме по адресу, совпадающему с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 кв. м конструкций крыши.
Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания дома Шабунина.
Глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром.
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В Україні є свій словник (за типом Оксфордського), який щороку визначає найбільш уживане в медіапросторі слово. У 2014 це було слово «КІБОРГИ». Дійсно достойне! Передавало силу духу й стійкість наших воїнів.
Але вже за два роки, у 2016, таким словом стала «КОРУПЦІЯ»! Уявіть собі рівень журналістської деградації - усього 2 роки від возвеличення своєї країни до її тотального приниження.
І тут ви скажете: нууу… корупція дійсно була, і з нею потрібно було боротися. Так! Погоджуюся. Тільки от який нюанс. За результатами визначення світового Індексу сприйняття корупції (СРІ) можна прослідкувати цікаву тенденцію: протягом 5 років діяльності попередньої влади Україна, хоч і повільно, але все ж покращувала свої показники. Щороку піднімалася на кілька сходинок вище у цьому рейтингу! Раніше такого не було! Наприклад, за часів президентства В.Януковича цей показник тільки знижувався.
Тепер уявіть парадокс: ситуація покращується, а людям з усіх прасок верещать, що насправді корупція стає страшнішою. Шабуніни-бігуси-шмігуси й армія медіаповій розганяли цю тему до розмірів чорної діри.
Просто кілька заголовків тих часів: «Чому корупція більше вбиває Україну, ніж війна з Росією»; «Корупція в Україні більше, ніж війна, відлякує закордонні інвестиції»…. І ще тисячі подібних.
Про владу з усіх усюд тільки й було чутно: "політична корупція, розсадник корупції, корупційні оборудки, тіньові потоки, хабарники, офшори". Слово «корупція» вживалося поруч з прикметниками «тотальна, нечувана, страшенна, небачена». А ще додавалося, що корупція «на найвищому рівні», «на всіх щаблях влади».
А тепер подумайте, як це сприймала наша сіра маса нєокрєпших умов під вечірнє пивко перед телевізором?
Увесь цей треш сприяв тому, що владу, яка прийшла після Революції гідності, почали асоціювати зі страшною корупцією, якої раніше нібито не було! У той час, як все було якраз навпаки.
А за рік до президентських виборів почалося взагалі адіще! І о диво… уже в 2018 році соцдослідження показали, що 79% відсотків українців вважають найбільшою проблемою країни - корупцію, а не війну!!!
А тепер здогадайтеся, кому було вигідно, аби фокус уваги з воєнної агресії був штучно зміщений на проблему корупції?? Кому було вигідно, аби вся наша ненависть упала НЕ на Росію, а на Порошенка, Парубія і Турчинова?
І всі ці кремлівські меми «збагатився в 80 раз, обікрав людей», які ви досі чуєте від простого наріду, прекрасно підживлювалися за рахунок отаких антикорупційних вересків.
Який наслідок цього пекла? Ви й самі знаєте: корабельні сосни, президентські айкоси, повії і ґвалтівники у Верховній Раді, продані за газ собаки, сивохи-бужанські-дубінські, зруйнована економіка, мир в очах Путіна, знищений міжнародний імідж країни, …і пєрєстать стрєлять, і забутий воїн, який 4 доби вмирав під палючим сонцем...
А тепер ще й додалося спалювання будинків неугодним! Спалили дім Гонтарєвої - влада тільки посміялася і записала прикольний відосік з пісеньками.
Вчора спалили дім головного антикорупціонера Шабуніна. І це справді страшно. Бо завтра таке творитимуть з кожним, хто виступає проти влади.
Звісно, можна спитати: чи розуміє Шабунін, що сприяв приходу цієї влади? Бо коли треба було валити «поганого баригу», Віталікові антикорупційні шоу були дуже вигідні тим, хто баригу хотів побороти. І Віталік працював, а «тіньові борці» вміло використовували результати його праці, доводячи будь-який, правдивий чи неправдивий факт, до світових масштабів.
Але показово, що дім Віталіка був тоді цілий. Ніхто його не чіпав. Навіть такі страшні й тотальні бариги-корупціонери.
А тепер Віталікові розслідування чомусь стали борцунам нецікаві, бо нема кого валити, усе вже зроблено. А боротися проти теперішніх корупціонерів - уже не так достойно! І тепер за це можна отримати спалену хату. І чим далі, тим страшніше! Такий час настав!
Питати, звісно, можна, але ці відповіді сьогодні вже не матимуть жодного значення. Бо до влади ВЖЕ прийшли абсолютно аморальні люди. У яких на умі тільки сміху..очки й відосіки. Для яких ваша спалена хата - тільки матеріал для нового гумористичного шоу.
https://www.facebook.com/kyryljuk/posts/4371766902894666 Ольга Кирилюк
плохо скорбишь.
Ура, порошенко победил коррупцию, особенно в суде, и вот теперь антикоррупционеры нам не нужны : они все врут.
кому він треба щоб палити йому хату
Приклад її "боротьби" з корупцією.
"Заступниця голови Комітету ВР з питань антикорупційної політики Галина Янченко: "Чи має Андрій Єрмак піти у відставку? Вважаю, людям не під силу відповідати за вчинки всіх їхніх родичів"."
https://censor.net.ua/resonance/3193087/******************************************************************************************************
Да с момента победы Зели этот барец заткнулся! Может пальнул свою хату в надежде на новый грант за страдания?
1)Феликс Дзержинский 46 млн.долл.
2)Яков Свердлов 65...
3)Ульянов-чЛенин 102 млн...
4)Йося Джугашвили 127 млн...
Всего в списке 116 негодяев членов РСДРП чЛенина Сралина Свердлова...нищеброды пля....рабочего класса...
http://www.jewage.org/wiki/ru/Article:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
Значит пора доить громаду.
И потом это видео обещанное,на йух оно кому надо?
оху...удивятся.
а зараз зеля його відверто боїться,
раз вирішили превентивно полякати нападами на родину..
щось у зелі з дружбанами не складається комбінація,
намагаються "погасити" тих, хто має незалежний голос