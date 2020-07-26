РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7113 посетителей онлайн
Новости Видео Силовики
19 193 63

Полиция нашла водителя, который чуть не спровоцировал массовое ДТП при запрещенном развороте возле моста Патона, - Билошицкий. ВИДЕО

Полиция нашла водителя, который чуть не спровоцировал массовое ДТП при запрещенном правилами развороте возле моста Патона в Киеве.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Водитель перекрыл движение на трех полосах, чтобы осуществить разворот. Десятки автомобилей были вынуждены остановиться и только чудом не произошло ДТП, никто не травмировался и не погиб.

"Водитель, конечно и не ожидал, что за свой поступок он понесет ответственность, но мы его разыскали и составили материалы по ч. 4 ст. 122 (Создание аварийной обстановки) КоАП, а также временно изъяли его водительское удостоверение.

Протокол рассмотрит суд в пределах предусмотренной ответственности штрафа в размере 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн) или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года", - написал Билошицкий

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Патрульная полиция выиграла в суде первое дело о нарушении скоростного режима, зафиксированном в авторежиме, - Билошицкий

Автор: 

Киев (25665) ПДД (532) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) патрульная полиция (1813) Билошицкий Алексей (112)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+38
Такого дауна нужно пожизненно лишать прав...
показать весь комментарий
26.07.2020 18:09
+13
Водитель перекрыл движение на трех полосах, перекрыл на 6 полосах фактически, и разворачивался даже не с первой полосы а с примыкающего сьезда, только лишение, даже жалости к таким горе водителям нет, и никакие оправдания не принимаются.
показать весь комментарий
26.07.2020 18:14
+12
редкий дятел!
показать весь комментарий
26.07.2020 18:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И за ним гонялись по всей УКРАИНЕ??
показать весь комментарий
26.07.2020 18:08 Ответить
Зачем за ним гонятся?
Прочли номер, поехали в адрес... делов то)
показать весь комментарий
26.07.2020 18:44 Ответить
Это хорошо хоть на это ума у них хватает.. хотя далеко - не факт..
показать весь комментарий
26.07.2020 19:07 Ответить
Такого дауна нужно пожизненно лишать прав...
показать весь комментарий
26.07.2020 18:09 Ответить
Таких даунов не меньше 20%
показать весь комментарий
26.07.2020 18:14 Ответить
определись, у нас на сегодняшний день 2 цифры, 73 или 27, сделай свой выбор.
показать весь комментарий
26.07.2020 18:17 Ответить
Спалил меня, бегу в решетиловский лес, надеюсь необследованные квадраты там еще остались, а может споймаю террика еще и грошикив заработаю.
показать весь комментарий
26.07.2020 18:20 Ответить
все , видалив ... аби нікого не палити ..))
П.С - а при спробі "поймать террика" , головне - не спіймати його гранату ...
показать весь комментарий
26.07.2020 18:22 Ответить
24%, если быть точным.
показать весь комментарий
26.07.2020 18:41 Ответить
Любите вы это "расстрелять", "пожизненно". Мне кажется что внушительный штраф вполне себе заслуженное наказание, за такое нарушение, учитывая что без последствий что-то порядка 1000 евро ( по курсу считайте сами) Все довольны и все смеются. Деньги в казну, а нарушителю, каким бы богатым не был, это наказание. Вторичное серьезное нарушение - 2 тысячи евро и так далее в прогрессии. Деньги это прекрасный эквивалент всему, и достижениям и проступкам.
показать весь комментарий
26.07.2020 21:47 Ответить
Наверное чудесным образом нашли, при том что камеры уже везде.
Надеюсь что прав лишат, а не отделается 680 грн.
показать весь комментарий
26.07.2020 18:10 Ответить
редкий дятел!
показать весь комментарий
26.07.2020 18:11 Ответить
сколько времени прошло с момента нарушения?
показать весь комментарий
26.07.2020 18:12 Ответить
С авиацией должно быть искали...
показать весь комментарий
26.07.2020 18:12 Ответить
Террика решетиловского искали и этот нарушитель случайно под замес попал.
показать весь комментарий
26.07.2020 18:15 Ответить
Не наступай на больную мозоль, гвинтокрылов маловато, на все не хватает, в выходные все по дачам разлетелись, не допросишься.
показать весь комментарий
26.07.2020 18:24 Ответить
Водитель перекрыл движение на трех полосах, перекрыл на 6 полосах фактически, и разворачивался даже не с первой полосы а с примыкающего сьезда, только лишение, даже жалости к таким горе водителям нет, и никакие оправдания не принимаются.
показать весь комментарий
26.07.2020 18:14 Ответить
майже "подвиг" , а чо - знайти машину брендовану логотипом якоїсь ТМ , схоже службову - важко таку не знайти ... ))
показать весь комментарий
26.07.2020 18:15 Ответить
И вот объясните мне: Как камеры автоматической фиксации влияют на снижение ДТП подобными даунами?
показать весь комментарий
26.07.2020 18:21 Ответить
неотвратимость наказания.
показать весь комментарий
26.07.2020 18:25 Ответить
Ну да. После того как конкретно этого дауна опубликовали в интернете и пошел резонанс - менты подняли свои жопы. Это конечно "неотвратимость наказания". А как быть с остальными тысячами нарушений в этот же день? Где же там "неотвратимость"?
показать весь комментарий
26.07.2020 21:56 Ответить
Я поступая просто, стаю в левый ряд и еду с максимально разрешенной скоростью ( с допуском 20 км) и ни при каких условиях не пропускаю торопыг, и если бы побольше водителей так дисциплинировали лихачей, то несущих Смерть на дорогах Украины можно остановить.
показать весь комментарий
26.07.2020 22:06 Ответить
Спорная тактика. Можно нарваться на совсем отбитого отморозка (или знающего свою безнаказанность выродка). Такой потом обгонит, прижмёт к обочине и разрядит свой травмат.
показать весь комментарий
27.07.2020 03:36 Ответить
правая полоса в плохом состоянии, еще аргументы есть?
показать весь комментарий
27.07.2020 15:50 Ответить
еще как. Попробуйте сами и убедитесь. В регулировке дорожного движения есть два пути - огромные штрафы, но малая вероятность обнаружения или вполне вменяемые штрафы, но неотвратимость явная. И то и другое работает.
показать весь комментарий
26.07.2020 21:50 Ответить
А он будучи без прав набухается, сядет за руль и кого то заберет с собой в могилу.
показать весь комментарий
26.07.2020 22:08 Ответить
Ради хохмы опубликуйте его обьяснение данного поступка.
показать весь комментарий
26.07.2020 18:26 Ответить
За такие нарушения надо на пол года прав лишать.
показать весь комментарий
26.07.2020 18:52 Ответить
до следущего утра.
показать весь комментарий
26.07.2020 20:15 Ответить
феерический дятел
показать весь комментарий
26.07.2020 18:55 Ответить
Кстати, там ведь не только он один дятел. Когда он перекрыл движение, тут же нашлись хитрожопые, которые поехали по выделенной полосе. Их тоже надо было наказать. Даже раньше чем этого, явного нарушителя. Там порода хитросделанных, которые вышивают по полосам или по обочинам. От них вреда больше.
показать весь комментарий
26.07.2020 21:51 Ответить
Понять и простить. Так ездят большинство евродятлов.
показать весь комментарий
26.07.2020 18:58 Ответить
яп стерилизовал таких недайбох потомство даст
показать весь комментарий
26.07.2020 19:07 Ответить
Знаю ещё одного подобного!
По три четыре по шесть полос перекрывают.
На тридцати тачках ездит. Но тот пока неприкосновенен.
показать весь комментарий
26.07.2020 19:12 Ответить
А где нашли? В не скошенной кукурузе? Там где террориста с гранатой оставили...
показать весь комментарий
26.07.2020 19:27 Ответить
Добре що на зустріч не їхав такий же даун із швидкістю під 200. А лише були сумлінні громадяни які дотримуються правила ВДД (вступи дорогу дурню). І все закінчилося без втрат.
показать весь комментарий
26.07.2020 19:55 Ответить
100% не киевлянин.
показать весь комментарий
26.07.2020 20:25 Ответить
Колись жив на Шулявці і є там вулиця Виборгська(тепер Олекси Тихого). Так там був схожий випадок - Жигулі з молдавськими номерами їхали через усі потоки вулиці Гетьмана напереріз і всі його пропустили, бо ніхто не хотів тратити час на дурня. Зараз там світлофор, а це було років 6 тому.
показать весь комментарий
26.07.2020 21:13 Ответить
и где там создание аварийной обстановки? там другое нарушение, даже не одно, но аварийки нет
показать весь комментарий
26.07.2020 21:18 Ответить
"Аварійна обстановка - це ситуація, за якої інші учасники дорожнього руху були змушені різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян, що підтверджені фактичними даними, а саме: поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, свідків, показань технічних приладів та засобів фото- і відеоспостереження та іншими документами."
показать весь комментарий
27.07.2020 07:51 Ответить
именно, ключевое слово "резко", там тянучка вообщем-то была, ничего резкого не было, хотя материли его конечно
показать весь комментарий
27.07.2020 14:59 Ответить
Дегенерат. В сводках в таких случаях пишут:" с особым цинизмом". Отягчающее обстоятельство.
показать весь комментарий
26.07.2020 21:41 Ответить
Я вангую : это клинический идиот
показать весь комментарий
26.07.2020 21:50 Ответить
отето, *****, водятєл!!! Хоч і обережний
показать весь комментарий
26.07.2020 22:09 Ответить
Если не лишат прав, то полиция покажет свою полную беззубость. Чувак нарушил все фундаментальные законы физики.
показать весь комментарий
27.07.2020 09:05 Ответить
я бы его легко отмазал, если бы занялся его делом
показать весь комментарий
27.07.2020 15:01 Ответить
Слов нет...
показать весь комментарий
27.07.2020 16:49 Ответить
 
 