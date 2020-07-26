Полиция нашла водителя, который чуть не спровоцировал массовое ДТП при запрещенном развороте возле моста Патона, - Билошицкий. ВИДЕО
Полиция нашла водителя, который чуть не спровоцировал массовое ДТП при запрещенном правилами развороте возле моста Патона в Киеве.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.
Водитель перекрыл движение на трех полосах, чтобы осуществить разворот. Десятки автомобилей были вынуждены остановиться и только чудом не произошло ДТП, никто не травмировался и не погиб.
"Водитель, конечно и не ожидал, что за свой поступок он понесет ответственность, но мы его разыскали и составили материалы по ч. 4 ст. 122 (Создание аварийной обстановки) КоАП, а также временно изъяли его водительское удостоверение.
Протокол рассмотрит суд в пределах предусмотренной ответственности штрафа в размере 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн) или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года", - написал Билошицкий
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Прочли номер, поехали в адрес... делов то)
П.С - а при спробі "поймать террика" , головне - не спіймати його гранату ...
Надеюсь что прав лишат, а не отделается 680 грн.
По три четыре по шесть полос перекрывают.
На тридцати тачках ездит. Но тот пока неприкосновенен.